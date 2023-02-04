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Эвертон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.02.2023
Зинченко против Миколенко в дебютном матче Шон Дайча во главе Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур
4 февраля 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 14:30 “Арсенал”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В первом матче новому тренеру “Эвертона” Шону Дайчу будет противостоять лидер АПЛ, который проиграл в чемпионате всего раз. У самих “ирисок” всего три победы, это худший показатель в лиге.
Новости Эвертона
“Эвертон” стал античемпионом трансферного окна. В то время как конкуренты “ирисок” тратили десятки миллионов на новых футболистов, руководство “Эвертона” сидело на 40 миллионах, вырученных от продажи Энтони Гордона в “Ньюкаслах”... и в итоге не подписало никого. Единственный клуб АПЛ без новичков.
Конечно, “ирискам” не повезло с рядом трансферных целей, Данджума, Вуд, Сулемана, Айю и другие футболисты в атаке были в приоритете, велись переговоры, но все они выбрали другие клубы. Дайчу в итоге придется работать с тем, что есть.
Хитом интернета стали фотографии Дайча в шортах с базы “ирисок”, где он заставляет футболистов “Эвертона” выполнять огромное количество беговой работы. 51-летний экс-тренер “Бернли” утверждает, что это никакой не олдскул, просто нужно было выполнить некоторые тесты. Но футболистов “Эвертона” и вправду нужно подтянуть в плане физической формы.
Как будет играть Дайч? В свои излюбленные 4-4-2? Вероятно, что да. Но о тактике новый тренер “Эвертона” говорил мало, больше делая акцент на необходимости единства. “Ириски” проиграли последних четыре домашних матча, в чемпионате не было побед с октября. Дайчу нужно показывать результат, и как можно скорее.
Матч с “Арсеналом” пропустят Майкл Кин, Бен Годфри, Натан Паттерсон, Эндрос Таунсенд и Джеймс Гарнер.
Новости Арсенала
“Арсенал” вылетел из Кубка Англии, проиграв “Манчестер Сити” и одним из выводов этой игры стало осознание, что без достойной замены Томасу Парти продолжать сезон нельзя. Ганец был заменен в перерыве, вместо него вышел Локонга и “канониры” заметно сдали.
Локонга в итоге оказался в аренде в “Кристал Пэлас”, “Арсенал” пытался подписать Кайседо, но это было невозможно, в итоге “канониры” подписали у “Челси” Жоржиньо. Также в состав “Арсенала” теперь входит молодой польский защитник Якуб Кивьор, Леандро Троссард уже успел проявить в игре с “Манчестер Юнайтед”, а игру против “Сити” бельгиец начал в старте, оставив о себе хорошее впечатление.
Что касается Парти, то Артета сказал, что только в день игры будет знать точно, сыграет ли основной хавбек против “ирисок”. Точно вне игры остаются Смит-Роу, Эльнени и Жезус.
Артета уважительно высказался о Дайче, но самой собой, что тренера “канониров” устроят только три очка на “Гудисон Парк”. В последних 13 турах “Арсенал” взял 35 очков из 39 возможных.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” выиграл у “Эвертона” 99 матчей в национальном чемпионате (35 в АПЛ) с 1888 года. Ни у кого “канониры” не побеждали так много.
- Однако в последних матчах у “ирисок” были хорошие результаты: три победы в четырех поединках с “канонирами”.
- “Эвертон” слабо играет против лидеров. “Ириски” выиграли только три матча с 44 против первых команд АПЛ (девять ничьих, 32 поражения).
- “Арсенал” забил “Эвертону” пять голов в последнем домашнем матче. Это был пятый случай, когда “канониры” отправили пять мячей в ворота “ирисок” в АПЛ.
- “Арсенал” не проигрывает в АПЛ 13 матчей (11 побед, две ничьи).
- “Эвертон” не может выиграть в десяти матчах во всех турнирах впервые с 1994 года. Никто не Премьер-лиге не может выиграть так долго, как “ириски”.
- Только “Ньюкасл” (3) пропускал реже, чем “Арсенал” (4) первый гол в матчах. Каждый раз “канонирам” нужно было в среднем 17 минут, чтобы отыграться. Капитан “Арсенала” Мартин Эдегор забил шесть выездных голов в Премьер-лиге, это лучший показатель в команде.
Последние пять матчей Эвертона и Арсенала
Эвертон
- 21.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)
- 14.01 “Саутгемптон” 1:2 (АПЛ)
- 06.01 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (Кубок Англии)
- 03.01 “Брайтон” 1:4 (АПЛ)
- 31.12 “Манчестер Сити” 1:1 (АПЛ)
Арсенал
- 27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)
- 15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)
- 09.01 “Оксфорд Юнайтед” 3:0 (Кубок Англии)
- 03.01 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|19
|16
|2
|1
|45-16
|+29
|50
|2
|"Манчестер Сити"
|20
|14
|3
|3
|53-20
|+33
|45
|3
|"Ньюкасл"
|20
|10
|9
|1
|33-11
|+22
|39
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|20
|12
|3
|5
|32-25
|+7
|39
|5
|"Тоттенхэм"
|21
|11
|3
|7
|40-31
|+9
|36
|6
|"Фулхэм"
|22
|9
|5
|8
|32-30
|+2
|32
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|19
|9
|4
|6
|37-27
|+10
|31
|8
|"Брентфорд"
|20
|7
|9
|4
|32-28
|+4
|30
|9
|"Челси"
|21
|8
|6
|7
|22-21
|+1
|30
|10
|"Ливерпуль"
|19
|8
|5
|6
|34-25
|+9
|29
|11
|"Астон Вилла"
|20
|8
|4
|8
|23-27
|-4
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|20
|6
|6
|8
|18-27
|-9
|24
|13
|"Ноттингем Форест"
|20
|5
|6
|9
|16-35
|-19
|21
|14
|"Лестер Сити"
|20
|5
|3
|12
|28-35
|-7
|18
|15
|"Лидс Юнайтед"
|19
|4
|6
|9
|26-33
|-7
|18
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|20
|5
|3
|12
|17-25
|-8
|18
|17
|"Вулверхэмптон"
|20
|4
|5
|11
|12-30
|-18
|17
|18
|"Борнмут"
|20
|4
|5
|11
|19-42
|-23
|17
|19
|"Эвертон"
|20
|3
|6
|11
|15-28
|-13
|15
|20
|"Саутгемптон"
|20
|4
|3
|13
|17-35
|-18
|15
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Личные встречи
В прошлом круге команды обменялись домашними победами – “Эвертон” выиграл 2:1 на “Гудисон Парк”, “Арсенал” 5:1 в последнем туре чемпионата на “Эмирейтс”. Сезоном ранее у “Эвертона” было две победы – 1:0 и 2:1. Общая история встречи в АПЛ: 35 побед “Арсенала”, 11 “Эвертона”, 14 ничьих.
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Грэй, Гейе, Онана, Макнил – Ивоби – Калверт-Льюин
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли
Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Арсенал
Прогноз на матч Эвертон – Арсенал от UA-Football
Дайчу нужно строить все с нуля, учить команду основам. Вероятно, “ириски” будут играть вторым номером, но для “Арсенала” в этом сезоне закрытые команды не являются проблемой. Вполне вероятно, что “канониры” забьют первый гол в первом тайме. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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