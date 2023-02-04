Эвертон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.02.2023

Чемпионат Англии, 22-й тур

4 февраля 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 14:30 “Арсенал”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В первом матче новому тренеру “Эвертона” Шону Дайчу будет противостоять лидер АПЛ, который проиграл в чемпионате всего раз. У самих “ирисок” всего три победы, это худший показатель в лиге.

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Новости Эвертона

“Эвертон” стал античемпионом трансферного окна. В то время как конкуренты “ирисок” тратили десятки миллионов на новых футболистов, руководство “Эвертона” сидело на 40 миллионах, вырученных от продажи Энтони Гордона в “Ньюкаслах”... и в итоге не подписало никого. Единственный клуб АПЛ без новичков.

Конечно, “ирискам” не повезло с рядом трансферных целей, Данджума, Вуд, Сулемана, Айю и другие футболисты в атаке были в приоритете, велись переговоры, но все они выбрали другие клубы. Дайчу в итоге придется работать с тем, что есть.

Хитом интернета стали фотографии Дайча в шортах с базы “ирисок”, где он заставляет футболистов “Эвертона” выполнять огромное количество беговой работы. 51-летний экс-тренер “Бернли” утверждает, что это никакой не олдскул, просто нужно было выполнить некоторые тесты. Но футболистов “Эвертона” и вправду нужно подтянуть в плане физической формы.

Как будет играть Дайч? В свои излюбленные 4-4-2? Вероятно, что да. Но о тактике новый тренер “Эвертона” говорил мало, больше делая акцент на необходимости единства. “Ириски” проиграли последних четыре домашних матча, в чемпионате не было побед с октября. Дайчу нужно показывать результат, и как можно скорее.

Матч с “Арсеналом” пропустят Майкл Кин, Бен Годфри, Натан Паттерсон, Эндрос Таунсенд и Джеймс Гарнер.

Новости Арсенала

“Арсенал” вылетел из Кубка Англии, проиграв “Манчестер Сити” и одним из выводов этой игры стало осознание, что без достойной замены Томасу Парти продолжать сезон нельзя. Ганец был заменен в перерыве, вместо него вышел Локонга и “канониры” заметно сдали.

Локонга в итоге оказался в аренде в “Кристал Пэлас”, “Арсенал” пытался подписать Кайседо, но это было невозможно, в итоге “канониры” подписали у “Челси” Жоржиньо. Также в состав “Арсенала” теперь входит молодой польский защитник Якуб Кивьор, Леандро Троссард уже успел проявить в игре с “Манчестер Юнайтед”, а игру против “Сити” бельгиец начал в старте, оставив о себе хорошее впечатление.

Что касается Парти, то Артета сказал, что только в день игры будет знать точно, сыграет ли основной хавбек против “ирисок”. Точно вне игры остаются Смит-Роу, Эльнени и Жезус.

Артета уважительно высказался о Дайче, но самой собой, что тренера “канониров” устроят только три очка на “Гудисон Парк”. В последних 13 турах “Арсенал” взял 35 очков из 39 возможных.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” выиграл у “Эвертона” 99 матчей в национальном чемпионате (35 в АПЛ) с 1888 года. Ни у кого “канониры” не побеждали так много.

Однако в последних матчах у “ирисок” были хорошие результаты: три победы в четырех поединках с “канонирами”.

“Эвертон” слабо играет против лидеров. “Ириски” выиграли только три матча с 44 против первых команд АПЛ (девять ничьих, 32 поражения).

“Арсенал” забил “Эвертону” пять голов в последнем домашнем матче. Это был пятый случай, когда “канониры” отправили пять мячей в ворота “ирисок” в АПЛ.

“Арсенал” не проигрывает в АПЛ 13 матчей (11 побед, две ничьи).

“Эвертон” не может выиграть в десяти матчах во всех турнирах впервые с 1994 года. Никто не Премьер-лиге не может выиграть так долго, как “ириски”.

Только “Ньюкасл” (3) пропускал реже, чем “Арсенал” (4) первый гол в матчах. Каждый раз “канонирам” нужно было в среднем 17 минут, чтобы отыграться. Капитан “Арсенала” Мартин Эдегор забил шесть выездных голов в Премьер-лиге, это лучший показатель в команде.

Последние пять матчей Эвертона и Арсенала

Эвертон

21.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)

14.01 “Саутгемптон” 1:2 (АПЛ)

06.01 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (Кубок Англии)

03.01 “Брайтон” 1:4 (АПЛ)

31.12 “Манчестер Сити” 1:1 (АПЛ)

Арсенал

27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)

22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)

15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)

09.01 “Оксфорд Юнайтед” 3:0 (Кубок Англии)

03.01 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 19 16 2 1 45-16 +29 50 2 "Манчестер Сити" 20 14 3 3 53-20 +33 45 3 "Ньюкасл" 20 10 9 1 33-11 +22 39 4 "Манчестер Юнайтед" 20 12 3 5 32-25 +7 39 5 "Тоттенхэм" 21 11 3 7 40-31 +9 36 6 "Фулхэм" 22 9 5 8 32-30 +2 32 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 19 9 4 6 37-27 +10 31 8 "Брентфорд" 20 7 9 4 32-28 +4 30 9 "Челси" 21 8 6 7 22-21 +1 30 10 "Ливерпуль" 19 8 5 6 34-25 +9 29 11 "Астон Вилла" 20 8 4 8 23-27 -4 28 12 "Кристал Пэлас" 20 6 6 8 18-27 -9 24 13 "Ноттингем Форест" 20 5 6 9 16-35 -19 21 14 "Лестер Сити" 20 5 3 12 28-35 -7 18 15 "Лидс Юнайтед" 19 4 6 9 26-33 -7 18 16 "Вест Хэм Юнайтед" 20 5 3 12 17-25 -8 18 17 "Вулверхэмптон" 20 4 5 11 12-30 -18 17 18 "Борнмут" 20 4 5 11 19-42 -23 17 19 "Эвертон" 20 3 6 11 15-28 -13 15 20 "Саутгемптон" 20 4 3 13 17-35 -18 15

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Личные встречи

В прошлом круге команды обменялись домашними победами – “Эвертон” выиграл 2:1 на “Гудисон Парк”, “Арсенал” 5:1 в последнем туре чемпионата на “Эмирейтс”. Сезоном ранее у “Эвертона” было две победы – 1:0 и 2:1. Общая история встречи в АПЛ: 35 побед “Арсенала”, 11 “Эвертона”, 14 ничьих.

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Грэй, Гейе, Онана, Макнил – Ивоби – Калверт-Льюин

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Арсенал

Прогноз на матч Эвертон – Арсенал от UA-Football

Дайчу нужно строить все с нуля, учить команду основам. Вероятно, “ириски” будут играть вторым номером, но для “Арсенала” в этом сезоне закрытые команды не являются проблемой. Вполне вероятно, что “канониры” забьют первый гол в первом тайме. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.