Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.02.23

Английская Премьер-лига, 22-й тур

4 февраля, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" встречались совсем недавно: чуть больше двух недель назад в перенесенном матче седьмого тура. Тогда "манкунианцы" практически довели поединок до тяжелой победы, но фантастический гол Олисе снял все старания подопечных тен Хага насмарку. Теперь коллективы сыграют на "Олд Траффорд".

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Новости Манчестер Юнайтед

В то время как "стекольщики" отдыхали после 21-го тура АПЛ, "манкунианцы" сыграли три матча. МЮ остается единственной английской командой, до сих пор принимающей участие сразу в четырех турнирах. Как раз во время текущей и прошлой недель “красные дьяволы” выступали в кубковых соревнованиях. Между матчами против "Ноттингема" в полуфинале Кубка лиги (3:0, 2:0) "Ман Юнайтед" победил еще и "Рединг" в Кубке Англии (2:0).

Пора возвращаться в АПЛ, где “манкунианцы” находятся на четвертой позиции в турнирной таблице с преимуществом над пятым “Тоттенхэмом” в три очка (при матче в запасе). Шансы на Лигу чемпионов очень хорошие, на бронзу тоже неплохие, ведь у "Ньюкасла" тоже 39 зачетных баллов за 20 встреч. Сейчас у "красных дьяволов" такой период матчей в чемпионате, который можно назвать не слишком тяжелым: "Кристалл Пэлас", дважды "Лидс", "Лестер" и "Вест Хэм". Четыре из этих пяти поединков состоятся на "Олд Траффорд". Нужно брать максимум очков.

Кадры хозяев

Такая интенсивность матчей является повышенным риском травм. В кубковом поединке против "Рединга" соперник выполнил жесткий подкат под Эриксена и отправил нидерландца в лазарет до мая. “Манкуниацы” успели подписать Забитцера, однако Марсель сейчас – это кот в мешке. В то же время Джейдон Санчо в предыдущем поединке с “Ноттингемом” вернулся на поле после 3,5 месяцев паузы, появившись во втором тайме. И еще Гринвуд вышел из “тюрьмы”, однако ему нужен длинный отрезок времени для возвращения формы. Как и ван де Беку и Мактоминею – они травмированы.

Новости Кристал Пэлас

Достаточно длинная серия неудовлетворительных результатов у подопечных Патрика Виейры. С 6 ноября они победили всего в одном поединке из девяти попыток – против кризисного "Борнмута". В частности, в шести матчах было поражение. Однако! В последних двух играх "стекольщики" сыграли вничью против команд, идущих в зоне Лиги чемпионов: "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла". К тому же “Кристал Пэлас” довольно сильно противостоял “Челси” и проиграл только из-за одного пропущенного.

После отрезка матчей с ужасающей игрой в защите Виейра начал налаживать оборонительное звено. Наконец-то вернулся в составе Митчел, кроме этого французский тренер варьировал Клайна и Уорда справа. Также американский центрбек Ричардс снова в игре после лазарета. “Кристал Пэлас” движется правильным путем, однако в атаке до сих пор все туго. Даже взрывные Заха и Олисе не всегда помогают. У "стекольщиков" из-за этого один из худших показателей забитых в чемпионате – так много побед не одержишь.

Кадры гостей

Вот Заха даже сегодня и на поле не выйдет – травмировался в предыдущем матче. Ему компанию в лазарете составляют Андерсен, Макартур и Фергюсон. Первые двое – железные игроки основы, без которых тяжеловато, вторые – уже давно вне игры.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас

Последние пять встреч хозяев

01.02. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:0 (Кубок лиги)

28.01. Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1 (Кубок Англии)

25.01. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

22.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (АПЛ)

18.01. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

21.01. Кристал Пэлас – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)

18.01. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

15.01. Челси – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

07.01. Кристал Пэлас – Саутгемптон 1:2 (Кубок Англии)

04.01. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

Последние пять личных матчей между командами

18.01.23. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

19.07.22. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:1 (ТМ)

22.05.22. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

05.12.21. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

03.03.21. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 19 16 2 1 45 - 16 50 2 Манчестер Сити 20 14 3 3 53 - 20 45 3 Ньюкасл 20 10 9 1 33 - 11 39 4 Манчестер Юнайтед 20 12 3 5 32 - 25 39 5 Тоттенхэм 21 11 3 7 40 - 31 36 6 Фулхэм 22 9 5 8 32 - 30 32 7 Брайтон энд Хоув Альбион 19 9 4 6 37 - 27 31 8 Брентфорд 20 7 9 4 32 - 28 30 9 Челси 21 8 6 7 22 - 21 30 10 Ливерпуль 19 8 5 6 34 - 25 29 11 Астон Вилла 20 8 4 8 23 - 27 28 12 Кристал Пэлас 20 6 6 8 18 - 27 24 13 Ноттингем Форест 20 5 6 9 16 - 35 21 14 Лестер Сити 20 5 3 12 28 - 35 18 15 Лидс Юнайтед 19 4 6 9 26 - 33 18 16 Вест Хэм Юнайтед 20 5 3 12 17 - 25 18 17 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12 - 30 17 18 Борнмут 20 4 5 11 19 - 42 17 19 Эвертон 20 3 6 11 15 - 28 15 20 Саутгемптон 20 4 3 13 17 - 35 15

Цифры и факты

В “Манчестер Юнайтед” наименьшее количество забитых среди первых восьми мест в АПЛ (32).

“Кристал Пэлас” дважды выиграл на “Олд Траффорд” в последних выездных матчах на этом стадионе.

У лучшего бомбардира МЮ в АПЛ Рашфорда девять забитых голов, у лучшего голеадора КП Заха – шесть.

"Стекольщики" забили 18 голов – это шестой худший показатель текущей АПЛ.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас от UA-Football

Игра не будет происходить на встречных курсах: "стекольщики" в последнее время учатся пытаться закрываться. "Манкунианцы" в предыдущей встрече с "Ноттингемом" действовали очень прямолинейно и долго не могли разбить оборону соперника. В то же время "стекольщикам" довольно трудно будет убегать в контратаки без Заха – именно через него шло много контрнаступлений в матче с "красными дьяволами" 18 января. Прогноз на матч: Тотал первого тайма меньше 1 (Кф 2).