Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.02.23
Прошлый поединок между этими командами завершился неудачей для "манкунианцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 22-й тур
4 февраля, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Андре Марринер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" встречались совсем недавно: чуть больше двух недель назад в перенесенном матче седьмого тура. Тогда "манкунианцы" практически довели поединок до тяжелой победы, но фантастический гол Олисе снял все старания подопечных тен Хага насмарку. Теперь коллективы сыграют на "Олд Траффорд".
Новости Манчестер Юнайтед
В то время как "стекольщики" отдыхали после 21-го тура АПЛ, "манкунианцы" сыграли три матча. МЮ остается единственной английской командой, до сих пор принимающей участие сразу в четырех турнирах. Как раз во время текущей и прошлой недель “красные дьяволы” выступали в кубковых соревнованиях. Между матчами против "Ноттингема" в полуфинале Кубка лиги (3:0, 2:0) "Ман Юнайтед" победил еще и "Рединг" в Кубке Англии (2:0).
Пора возвращаться в АПЛ, где “манкунианцы” находятся на четвертой позиции в турнирной таблице с преимуществом над пятым “Тоттенхэмом” в три очка (при матче в запасе). Шансы на Лигу чемпионов очень хорошие, на бронзу тоже неплохие, ведь у "Ньюкасла" тоже 39 зачетных баллов за 20 встреч. Сейчас у "красных дьяволов" такой период матчей в чемпионате, который можно назвать не слишком тяжелым: "Кристалл Пэлас", дважды "Лидс", "Лестер" и "Вест Хэм". Четыре из этих пяти поединков состоятся на "Олд Траффорд". Нужно брать максимум очков.
Кадры хозяев
Такая интенсивность матчей является повышенным риском травм. В кубковом поединке против "Рединга" соперник выполнил жесткий подкат под Эриксена и отправил нидерландца в лазарет до мая. “Манкуниацы” успели подписать Забитцера, однако Марсель сейчас – это кот в мешке. В то же время Джейдон Санчо в предыдущем поединке с “Ноттингемом” вернулся на поле после 3,5 месяцев паузы, появившись во втором тайме. И еще Гринвуд вышел из “тюрьмы”, однако ему нужен длинный отрезок времени для возвращения формы. Как и ван де Беку и Мактоминею – они травмированы.
Новости Кристал Пэлас
Достаточно длинная серия неудовлетворительных результатов у подопечных Патрика Виейры. С 6 ноября они победили всего в одном поединке из девяти попыток – против кризисного "Борнмута". В частности, в шести матчах было поражение. Однако! В последних двух играх "стекольщики" сыграли вничью против команд, идущих в зоне Лиги чемпионов: "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасла". К тому же “Кристал Пэлас” довольно сильно противостоял “Челси” и проиграл только из-за одного пропущенного.
После отрезка матчей с ужасающей игрой в защите Виейра начал налаживать оборонительное звено. Наконец-то вернулся в составе Митчел, кроме этого французский тренер варьировал Клайна и Уорда справа. Также американский центрбек Ричардс снова в игре после лазарета. “Кристал Пэлас” движется правильным путем, однако в атаке до сих пор все туго. Даже взрывные Заха и Олисе не всегда помогают. У "стекольщиков" из-за этого один из худших показателей забитых в чемпионате – так много побед не одержишь.
Кадры гостей
Вот Заха даже сегодня и на поле не выйдет – травмировался в предыдущем матче. Ему компанию в лазарете составляют Андерсен, Макартур и Фергюсон. Первые двое – железные игроки основы, без которых тяжеловато, вторые – уже давно вне игры.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас
Последние пять встреч хозяев
- 01.02. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:0 (Кубок лиги)
- 28.01. Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1 (Кубок Англии)
- 25.01. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
- 22.01. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2 (АПЛ)
- 18.01. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 21.01. Кристал Пэлас – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)
- 18.01. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 15.01. Челси – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)
- 07.01. Кристал Пэлас – Саутгемптон 1:2 (Кубок Англии)
- 04.01. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
Последние пять личных матчей между командами
18.01.23. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
19.07.22. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:1 (ТМ)
22.05.22. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
05.12.21. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)
03.03.21. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45 - 16
|50
|2
|Манчестер Сити
|20
|14
|3
|3
|53 - 20
|45
|3
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33 - 11
|39
|4
|Манчестер Юнайтед
|20
|12
|3
|5
|32 - 25
|39
|5
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|40 - 31
|36
|6
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32 - 30
|32
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|9
|4
|6
|37 - 27
|31
|8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32 - 28
|30
|9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22 - 21
|30
|10
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34 - 25
|29
|11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23 - 27
|28
|12
|Кристал Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18 - 27
|24
|13
|Ноттингем Форест
|20
|5
|6
|9
|16 - 35
|21
|14
|Лестер Сити
|20
|5
|3
|12
|28 - 35
|18
|15
|Лидс Юнайтед
|19
|4
|6
|9
|26 - 33
|18
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|17 - 25
|18
|17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12 - 30
|17
|18
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19 - 42
|17
|19
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15 - 28
|15
|20
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17 - 35
|15
Цифры и факты
- В “Манчестер Юнайтед” наименьшее количество забитых среди первых восьми мест в АПЛ (32).
- “Кристал Пэлас” дважды выиграл на “Олд Траффорд” в последних выездных матчах на этом стадионе.
- У лучшего бомбардира МЮ в АПЛ Рашфорда девять забитых голов, у лучшего голеадора КП Заха – шесть.
- "Стекольщики" забили 18 голов – это шестой худший показатель текущей АПЛ.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас от UA-Football
Игра не будет происходить на встречных курсах: "стекольщики" в последнее время учатся пытаться закрываться. "Манкунианцы" в предыдущей встрече с "Ноттингемом" действовали очень прямолинейно и долго не могли разбить оборону соперника. В то же время "стекольщикам" довольно трудно будет убегать в контратаки без Заха – именно через него шло много контрнаступлений в матче с "красными дьяволами" 18 января. Прогноз на матч: Тотал первого тайма меньше 1 (Кф 2).
Популярное сейчас
- Курьезный выстрел Супряги и дубль Бенито: обзор победного матча Динамо на сборах
- Между руководством Челси и Бенфики по время переговоров по Энцо чуть не завязалась драка
- Дерби-реванш? Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 03.02.2022
- Манчестер Юнайтед – Ноттингем. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 01.02.2023
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев