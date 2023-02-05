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Тоттенхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.02.2023
Гвардиола намерен прервать серию из поражений на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и сократить отставание от Арсенала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 22-й тур
5 февраля 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 18:30 “Манчестер Сити”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” получил хороший шанс сократить отставание от “Арсенала”, но выездной матч против “шпор” – это не гарантия победы. “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” остается для “горожан” заколдованным местом: здесь Гвардиола проиграл четыре последних своих матча.
Новости Тоттенхэма
Антонио Конте все же удалось убедить руководство “шпор” подписать фулбека под свои футбольные нужды, но дебют 45-миллионного Педро Порро может состояться без главного тренера “шпор” – в среду Конте была проведена операция по удалению желчного пузыря и матч с “Сити” он вероятно пропустит.
Ассистент и давний соратник Конте Кристиан Стеллини признался, что команде не хватало “огня” Конте в подготовке к этому матчу. Сложно будет “Тоттенхэму” без мотивации своего алленаторе и в перерыве, если “шпоры” вновь по традиции слабо проведут первый тайм.
Игра с “Престоном” в четвертом раунде Кубка Англии происходила по знакомому сценарию – маловыразительный первый тайм, но существенное улучшение после перерыва. “Тоттенхэм” победил 3:0 благодаря дублю Сона и голу еще одного новичка команды, вингера Арно Данджумы.
Ранее “Тоттенхэм” обыграл “Фулхэм” 1:0 после гола Кейна и серия из двух побед позволила отправить глубже в память поражения “Манчестер Сити” (2:4) и “Арсеналу” (0:2).
Перро и Данджума готовы к матчу с “Манчестер Сити”, как и бразильцы Ришарлисон и Моура, которым удалось восстановиться от травм. Покинули “шпор” в зимнее трансферное окно Доэрти, Спенс и Хиль.
Новости Манчестер Сити
Именно после победного матча с “Тоттенхэмом” (4:2) 19 января Пеп Гвардиола разразился своей знаменитой тирадой, в которой упрекнул свою команду за отсутствие мотивации и готовности бороться за каждый мяч. Пеп заметил, что ему надо будет сделать некоторые изменения в составе, но мало кто ожидал, что речь идет о том, чтобы отправить Жоау Канселу в аренду “Баварии”.
Канселу потерял место в основе, и не мог об этом молчать, а Пепу никогда не нравилось, когда поддается сомнению его авторитет. Португальский фулбек покинул команду, и замену ему “Сити” не искал.
Помимо Канселу, матч против “Тоттенхэма” пропустит и центрбек Джон Стоунз, который в последнее время был одним из самых надежных игроков команды. Травма и месяц без футбола.
В последний раз “Манчестер Сити” играл в прошлую пятницу, победив “Арсенал” в Кубке Англии (1:0). Единственный гол забил центрбек Натан Аке. Ранее “горожане” обыграли “Вулверхэмптон” (3:0) благодаря хет-трику Холанда.
Статистика команд, цифры и факты
- “Тоттенхэм” выиграл четыре подряд последних домашних матчей у “Манчестер Сити” во всех турнирах с общим счетом 6:0
- “Тоттенхэм” пропускал по два и больше голов в пяти последних домашних поединках АПЛ.
- Конте и Гвардиола обыграли друг друга три раза, в их противостоянии не было еще ни одной ничьи.
- Харри Кейну остался один гол до показателя 200 мячей в АПЛ. Ранее 200 и больше голов в АПЛ забили только два футболиста: Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208).
- “Тоттенхэм” – один любимых соперников вингера “Манчестер Сити” Рияда Мареза. Алжирец забил в ворота “шпор” семь голов и сделал четыре ассиста.
- “Манчестер Сити” проиграл два своих последних выездных матча во всех турнирах, пропустив в них по два гола.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Сити
Тоттенхэм
- 28.01 “Престон Норт Энд” 3:0 (Кубок Англии)
- 23.01 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
- 19.01 “Манчестер Сити” 2:4 (АПЛ)
- 15.01 “Арсенал” 0:2 (АПЛ)
- 07.01 “Портсмут” 1:0 (Кубок Англии)
Манчестер Сити
- 27.01 “Арсенал” 1:0 (Кубок Англии)
- 22.01 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)
- 19.01 “Тоттенхэм” 4:2 (АПЛ)
- 14.01 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
- 11.01 “Саутгемптон” 0:2 (Кубок лиги)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|20
|16
|2
|2
|45-17
|+28
|50
|2
|"Манчестер Сити"
|20
|14
|3
|3
|53-20
|+33
|45
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|13
|3
|5
|34-26
|+8
|42
|4
|"Ньюкасл"
|21
|10
|10
|1
|34-12
|+22
|40
|5
|"Тоттенхэм"
|21
|11
|3
|7
|40-31
|+9
|36
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|20
|10
|4
|6
|38-27
|+11
|34
|7
|"Брентфорд"
|21
|8
|9
|4
|35-28
|+7
|33
|8
|"Фулхэм"
|22
|9
|5
|8
|32-30
|+2
|32
|9
|"Челси"
|21
|8
|6
|7
|22-21
|+1
|30
|10
|"Ливерпуль"
|20
|8
|5
|7
|34-28
|+6
|29
|11
|"Астон Вилла"
|21
|8
|4
|9
|25-31
|-6
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|21
|6
|6
|9
|19-29
|-10
|24
|13
|"Лестер Сити"
|21
|6
|3
|12
|32-37
|-5
|21
|14
|"Ноттингем Форест"
|20
|5
|6
|9
|16-35
|-19
|21
|15
|"Вулверхэмптон"
|21
|5
|5
|11
|15-30
|-15
|20
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|5
|4
|12
|18-26
|-8
|19
|17
|"Лидс Юнайтед"
|19
|4
|6
|9
|26-33
|-7
|18
|18
|"Эвертон"
|21
|4
|6
|11
|16-28
|-12
|18
|19
|"Борнмут"
|21
|4
|5
|12
|19-43
|-24
|17
|20
|"Саутгемптон"
|21
|4
|3
|14
|17-38
|-21
|15
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Личные встречи
“Тоттенхэм” изменил себе в первой встречи между командами, выигрывая 2:0 до перерыва (Кулушевски и Эмерсон). Однако во втором тайме “горожане” проснулись и отправили в ворота Льориса четыре мяча (Альварес, Холанд, дважды Марез). В прошлом сезоне, как известно, оба матча выиграли “шпоры” (3:2 и 1:0). Общая статистика АПЛ – 27 побед “Тоттенхэма”, 17 “Манчестер Сити”, семь ничьих.
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Лангле, Ромеро, Дайер – Перишич, Бентанкур, Хейбьерг, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулушевски
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке – Марез, Льюис, Родри, Грилиш – Гюндоган, Де Брюйне – Холанд
Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити
Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити от UA-Football
“Ливерпуль” остается единственной командой, которая не пропустила от “Манчестер Сити” на своем поле в чемпионате, “Тоттенхэм” проиграл четыре из пяти последних поединков в АПЛ, пропустив в них 11 голов. Каждая серия когда-то обрывается, и “горожане”, окрыленные последней неудачей “Арсенала”, способны впервые победить на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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