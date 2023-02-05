Тоттенхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.02.2023

Чемпионат Англии, 22-й тур

5 февраля 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 18:30 “Манчестер Сити”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” получил хороший шанс сократить отставание от “Арсенала”, но выездной матч против “шпор” – это не гарантия победы. “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” остается для “горожан” заколдованным местом: здесь Гвардиола проиграл четыре последних своих матча.

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Новости Тоттенхэма

Антонио Конте все же удалось убедить руководство “шпор” подписать фулбека под свои футбольные нужды, но дебют 45-миллионного Педро Порро может состояться без главного тренера “шпор” – в среду Конте была проведена операция по удалению желчного пузыря и матч с “Сити” он вероятно пропустит.

Ассистент и давний соратник Конте Кристиан Стеллини признался, что команде не хватало “огня” Конте в подготовке к этому матчу. Сложно будет “Тоттенхэму” без мотивации своего алленаторе и в перерыве, если “шпоры” вновь по традиции слабо проведут первый тайм.

Игра с “Престоном” в четвертом раунде Кубка Англии происходила по знакомому сценарию – маловыразительный первый тайм, но существенное улучшение после перерыва. “Тоттенхэм” победил 3:0 благодаря дублю Сона и голу еще одного новичка команды, вингера Арно Данджумы.

Ранее “Тоттенхэм” обыграл “Фулхэм” 1:0 после гола Кейна и серия из двух побед позволила отправить глубже в память поражения “Манчестер Сити” (2:4) и “Арсеналу” (0:2).

Перро и Данджума готовы к матчу с “Манчестер Сити”, как и бразильцы Ришарлисон и Моура, которым удалось восстановиться от травм. Покинули “шпор” в зимнее трансферное окно Доэрти, Спенс и Хиль.

Новости Манчестер Сити

Именно после победного матча с “Тоттенхэмом” (4:2) 19 января Пеп Гвардиола разразился своей знаменитой тирадой, в которой упрекнул свою команду за отсутствие мотивации и готовности бороться за каждый мяч. Пеп заметил, что ему надо будет сделать некоторые изменения в составе, но мало кто ожидал, что речь идет о том, чтобы отправить Жоау Канселу в аренду “Баварии”.

Канселу потерял место в основе, и не мог об этом молчать, а Пепу никогда не нравилось, когда поддается сомнению его авторитет. Португальский фулбек покинул команду, и замену ему “Сити” не искал.

Помимо Канселу, матч против “Тоттенхэма” пропустит и центрбек Джон Стоунз, который в последнее время был одним из самых надежных игроков команды. Травма и месяц без футбола.

В последний раз “Манчестер Сити” играл в прошлую пятницу, победив “Арсенал” в Кубке Англии (1:0). Единственный гол забил центрбек Натан Аке. Ранее “горожане” обыграли “Вулверхэмптон” (3:0) благодаря хет-трику Холанда.

Статистика команд, цифры и факты

“Тоттенхэм” выиграл четыре подряд последних домашних матчей у “Манчестер Сити” во всех турнирах с общим счетом 6:0

“Тоттенхэм” пропускал по два и больше голов в пяти последних домашних поединках АПЛ.

Конте и Гвардиола обыграли друг друга три раза, в их противостоянии не было еще ни одной ничьи.

Харри Кейну остался один гол до показателя 200 мячей в АПЛ. Ранее 200 и больше голов в АПЛ забили только два футболиста: Алан Ширер (260) и Уэйн Руни (208).

“Тоттенхэм” – один любимых соперников вингера “Манчестер Сити” Рияда Мареза. Алжирец забил в ворота “шпор” семь голов и сделал четыре ассиста.

“Манчестер Сити” проиграл два своих последних выездных матча во всех турнирах, пропустив в них по два гола.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Сити

Тоттенхэм

28.01 “Престон Норт Энд” 3:0 (Кубок Англии)

23.01 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)

19.01 “Манчестер Сити” 2:4 (АПЛ)

15.01 “Арсенал” 0:2 (АПЛ)

07.01 “Портсмут” 1:0 (Кубок Англии)

Манчестер Сити

27.01 “Арсенал” 1:0 (Кубок Англии)

22.01 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)

19.01 “Тоттенхэм” 4:2 (АПЛ)

14.01 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

11.01 “Саутгемптон” 0:2 (Кубок лиги)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 20 16 2 2 45-17 +28 50 2 "Манчестер Сити" 20 14 3 3 53-20 +33 45 3 "Манчестер Юнайтед" 21 13 3 5 34-26 +8 42 4 "Ньюкасл" 21 10 10 1 34-12 +22 40 5 "Тоттенхэм" 21 11 3 7 40-31 +9 36 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 10 4 6 38-27 +11 34 7 "Брентфорд" 21 8 9 4 35-28 +7 33 8 "Фулхэм" 22 9 5 8 32-30 +2 32 9 "Челси" 21 8 6 7 22-21 +1 30 10 "Ливерпуль" 20 8 5 7 34-28 +6 29 11 "Астон Вилла" 21 8 4 9 25-31 -6 28 12 "Кристал Пэлас" 21 6 6 9 19-29 -10 24 13 "Лестер Сити" 21 6 3 12 32-37 -5 21 14 "Ноттингем Форест" 20 5 6 9 16-35 -19 21 15 "Вулверхэмптон" 21 5 5 11 15-30 -15 20 16 "Вест Хэм Юнайтед" 21 5 4 12 18-26 -8 19 17 "Лидс Юнайтед" 19 4 6 9 26-33 -7 18 18 "Эвертон" 21 4 6 11 16-28 -12 18 19 "Борнмут" 21 4 5 12 19-43 -24 17 20 "Саутгемптон" 21 4 3 14 17-38 -21 15

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Личные встречи

“Тоттенхэм” изменил себе в первой встречи между командами, выигрывая 2:0 до перерыва (Кулушевски и Эмерсон). Однако во втором тайме “горожане” проснулись и отправили в ворота Льориса четыре мяча (Альварес, Холанд, дважды Марез). В прошлом сезоне, как известно, оба матча выиграли “шпоры” (3:2 и 1:0). Общая статистика АПЛ – 27 побед “Тоттенхэма”, 17 “Манчестер Сити”, семь ничьих.

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Лангле, Ромеро, Дайер – Перишич, Бентанкур, Хейбьерг, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулушевски

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке – Марез, Льюис, Родри, Грилиш – Гюндоган, Де Брюйне – Холанд

Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити

Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Сити от UA-Football

“Ливерпуль” остается единственной командой, которая не пропустила от “Манчестер Сити” на своем поле в чемпионате, “Тоттенхэм” проиграл четыре из пяти последних поединков в АПЛ, пропустив в них 11 голов. Каждая серия когда-то обрывается, и “горожане”, окрыленные последней неудачей “Арсенала”, способны впервые победить на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.