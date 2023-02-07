Манчестер Юнайтед - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.02.2023

Чемпионат Англии, восьмой тур

8 февраля 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Лидс”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Юнайтед” выиграл 13 последних матчей на “Олд Траффорд” и в среду имеет прекрасные шансы продолжить свою серию, так как играет против “Лидса”, который остался без главного тренера.

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Новости Манчестер Юнайтед

Матч против “Кристал Пэлас” в первую очередь запомнился дисциплинарной красной карточкой Каземиро, которая привела к отстранению бразильца на три матча Премьер-лиги.

Но победа над “Пэлас” (2:1) имела для “Юнайтед” важное турнирнирное значение – команда тен Хага стала единственной из топ-4, которой удалось набрать три очка в прошлом туре, что позволило ей обойти “Ньюкасл” и приблизиться к “Манчестер Сити” и “Арсеналу”. Не менее приятно видеть фанам МЮ продолжение проблем “Челси” и “Ливерпуля”.

“Манчестер Юнайтед” решил не оспаривать дисквалификацию Каземиро, сообщил журналистам на пресс-конференции тен Хаг. Нидерландец заметил, что он не согласен с вердиктом рефери, но не видит возможности юридически что-то заменить. Учитывая, что Мактомини, Эриксен и ван де Бек остаются травмированными, против “Лидса” в среду может впервые выйти в старте арендованный у “Баварии” Марсель Забитцер.

Не сыграют против “Лидса” и футболисты группы атаки Марсьяль и Антони.

Как “Манчестер Юнайтед” будет готовиться к матчу с командой, которая осталась без тренера? “Возможно, они изменятся без Марша, а может нет. Мы узнаем на поле”, – замечает тен Хаг и добавляет, что отличие игры с “Лидсом” от, например, дебютного поединка против Эмери в “Астон Вилле”, когда “Юнайтед” проиграл, это отсутствие времени на подготовку у соперника. И временное трио “Лидса” даже количественно не заменит качество главного тренера “Виллы”.

Новости Лидса

Руководство “Лидса” до последнего поддерживало Джесси Марша. В зимнее трансферное окно 49-летний тренер получил нужных ему футболистов, а пару недель назад клуб назначил Маршу еще одного ассистента, 50-летнего Криса Армаса, который в прошлом сезоне пытался помогать Ральфу Рангнику в “Манчестер Юнайтед”.

В итоге Армас остался единственным тренером первой команды, не отправленным в отставку. Марш и остальные его ассистенты были уволены. Помогают Армасу готовить команду к игре с “Манчестер Юнайтед” тренеры молодежных команд Майкл Скубала и Пако Гальярдо.

Марш был позитивным тренером, он часто говорил такие слова как “проект”, “процесс”, “развитие” и “настроение” веря, что команда движется с ним на правильном пути. Но после поражения “Ноттингем Форест” даже уроженец Висконсина дал понять, что “Лидс” переживает тяжелые времена. В последних 17 турах у йоркширцев было всего две победы и десять поражений. Маршу не удалось привить команде свой стиль, но и возможно, что футбольная философия американского тренера в принципе не реализуемая в английском чемпионате. “Лидсу” вновь нужно спасаться от вылета.

Центрбек Робин Кох возвращается после дисквалификации и сможет сыграть с “Юнайтед”, по-прежнему травмированы Даллас, Форшоу, Грэй, Перкинс и Родриго.

Статистика команд, цифры и факты

После возвращения в Премьер-лигу в 2020 году “Лидс” еще ни разу не выиграл у “Манчестер Юнайтед” в чемпионате. Три матча закончились поражениями с общим счетом 5:15, один раз была зафиксирована ничья 0:0.

В целом “Лидс” выиграл всего один из 17 последних матчей против “Манчестер Юнайтед” в чемпионате.

Атакующий хавбек “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеш поучаствовал в восьми голах в ворота “Лидса” в четырех матчах АПЛ.

“Манчестер Юнайтед” побеждает на “Олд Траффорд” в 13 матчах подряд. Последним клубом, которой смог остановить МЮ в гостевом матче был “Ньюкасл” в октябре (0:0).

“Лидс” не побеждает в АПЛ в семи матчах подряд, это самая длинная серия среди всех команд лиги.

"Лидс" не смог победить в своих последних девяти матчах посреди недели (вторник, среда, четверг).

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд забивал по голу в последних пяти поединках АПЛ на "Олд Траффорд".

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лидса

Манчестер Юнайтед

04.02 “Кристал Пэлас” 2:1 (АПЛ)

01.01 “Ноттингем Форест” 2:0 (Кубок лиги)

28.01 “Рединг” 3:1 (Кубок Англии)

25.01 “Ноттингем Форест” 3:0 (Кубок лиги)

22.01 “Арсенал” 2:3 (АПЛ)

Лидс

05.02 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)

28.01 “Аккрингтон Стэнли” 3:1 (Кубок Англии)

22.01 “Брентфорд” 0:0 (АПЛ)

18.01 “Кардифф Сити” 5:2 (Кубок Англии)

13.01 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 20 16 2 2 45-17 +28 50 2 "Манчестер Сити" 21 14 3 4 53-21 +32 45 3 "Манчестер Юнайтед" 21 13 3 5 34-26 +8 42 4 "Ньюкасл" 21 10 10 1 34-12 +22 40 5 "Тоттенхэм" 22 12 3 7 41-31 +10 39 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 10 4 6 38-27 +11 34 7 "Брентфорд" 21 8 9 4 35-28 +7 33 8 "Фулхэм" 22 9 5 8 32-30 +2 32 9 "Челси" 21 8 6 7 22-21 +1 30 10 "Ливерпуль" 20 8 5 7 34-28 +6 29 11 "Астон Вилла" 21 8 4 9 25-31 -6 28 12 "Кристал Пэлас" 21 6 6 9 19-29 -10 24 13 "Ноттингем Форест" 21 6 6 9 17-35 -18 24 14 "Лестер Сити" 21 6 3 12 32-37 -5 21 15 "Вулверхэмптон" 21 5 5 11 15-30 -15 20 16 "Вест Хэм Юнайтед" 21 5 4 12 18-26 -8 19 17 "Лидс Юнайтед" 20 4 6 10 26-34 -8 18 18 "Эвертон" 21 4 6 11 16-28 -12 18 19 "Борнмут" 21 4 5 12 19-43 -24 17 20 "Саутгемптон" 21 4 3 14 17-38 -21 15

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Личные встречи

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" выиграл два матча у "Лидса" Марсель Бьелсы: 5:1 на своем поле и 4:2 в гостях. Сезоном ранее "Лидс" команды сыграли 0:0 на "Элланд Роуд" и 6:2 на "Олд Траффорд". Общая статистика АПЛ: 16 побед "Манчестер Юнайтед", четыре "Лидса", восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Уан-Биссака – Фред, Забитцер – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо – Вегорст

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Вебер, Фирпо – Адамс, Маккенни – Синистерра, Харрисон, Ньонто – Бамфорд

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Лидс

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лидс от UA-Football

"Астон Вилла" остается последней командой, которая забила на "Олд Траффорд" два гола. Это случилось еще в ноябре. С тех пор "Юнайтед" провел девять матчей на своем поле, в пяти из них не пропустил, в остальных четырех соперники забили по голу. Все матчи команда Эрика тен Хага выиграла. Смена тренера часто может дать положительный импульс, но у "Лидса" нет даже выбранной кандидатуры, а трио и.о. имели всего два дня на подготовку. Вероятно Маркус Рашфрод забьет гол, но он будет не единственным у хозяев. Прогноз – победа "Манчестер Юнайтед" 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.