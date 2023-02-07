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Манчестер Юнайтед - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.02.2023
Команда тен Хага намерена продлить победную серию на Олд Траффорд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур
8 февраля 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Лидс”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Юнайтед” выиграл 13 последних матчей на “Олд Траффорд” и в среду имеет прекрасные шансы продолжить свою серию, так как играет против “Лидса”, который остался без главного тренера.
Новости Манчестер Юнайтед
Матч против “Кристал Пэлас” в первую очередь запомнился дисциплинарной красной карточкой Каземиро, которая привела к отстранению бразильца на три матча Премьер-лиги.
Но победа над “Пэлас” (2:1) имела для “Юнайтед” важное турнирнирное значение – команда тен Хага стала единственной из топ-4, которой удалось набрать три очка в прошлом туре, что позволило ей обойти “Ньюкасл” и приблизиться к “Манчестер Сити” и “Арсеналу”. Не менее приятно видеть фанам МЮ продолжение проблем “Челси” и “Ливерпуля”.
“Манчестер Юнайтед” решил не оспаривать дисквалификацию Каземиро, сообщил журналистам на пресс-конференции тен Хаг. Нидерландец заметил, что он не согласен с вердиктом рефери, но не видит возможности юридически что-то заменить. Учитывая, что Мактомини, Эриксен и ван де Бек остаются травмированными, против “Лидса” в среду может впервые выйти в старте арендованный у “Баварии” Марсель Забитцер.
Не сыграют против “Лидса” и футболисты группы атаки Марсьяль и Антони.
Как “Манчестер Юнайтед” будет готовиться к матчу с командой, которая осталась без тренера? “Возможно, они изменятся без Марша, а может нет. Мы узнаем на поле”, – замечает тен Хаг и добавляет, что отличие игры с “Лидсом” от, например, дебютного поединка против Эмери в “Астон Вилле”, когда “Юнайтед” проиграл, это отсутствие времени на подготовку у соперника. И временное трио “Лидса” даже количественно не заменит качество главного тренера “Виллы”.
Новости Лидса
Руководство “Лидса” до последнего поддерживало Джесси Марша. В зимнее трансферное окно 49-летний тренер получил нужных ему футболистов, а пару недель назад клуб назначил Маршу еще одного ассистента, 50-летнего Криса Армаса, который в прошлом сезоне пытался помогать Ральфу Рангнику в “Манчестер Юнайтед”.
В итоге Армас остался единственным тренером первой команды, не отправленным в отставку. Марш и остальные его ассистенты были уволены. Помогают Армасу готовить команду к игре с “Манчестер Юнайтед” тренеры молодежных команд Майкл Скубала и Пако Гальярдо.
Марш был позитивным тренером, он часто говорил такие слова как “проект”, “процесс”, “развитие” и “настроение” веря, что команда движется с ним на правильном пути. Но после поражения “Ноттингем Форест” даже уроженец Висконсина дал понять, что “Лидс” переживает тяжелые времена. В последних 17 турах у йоркширцев было всего две победы и десять поражений. Маршу не удалось привить команде свой стиль, но и возможно, что футбольная философия американского тренера в принципе не реализуемая в английском чемпионате. “Лидсу” вновь нужно спасаться от вылета.
Центрбек Робин Кох возвращается после дисквалификации и сможет сыграть с “Юнайтед”, по-прежнему травмированы Даллас, Форшоу, Грэй, Перкинс и Родриго.
Статистика команд, цифры и факты
- После возвращения в Премьер-лигу в 2020 году “Лидс” еще ни разу не выиграл у “Манчестер Юнайтед” в чемпионате. Три матча закончились поражениями с общим счетом 5:15, один раз была зафиксирована ничья 0:0.
- В целом “Лидс” выиграл всего один из 17 последних матчей против “Манчестер Юнайтед” в чемпионате.
- Атакующий хавбек “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандеш поучаствовал в восьми голах в ворота “Лидса” в четырех матчах АПЛ.
- “Манчестер Юнайтед” побеждает на “Олд Траффорд” в 13 матчах подряд. Последним клубом, которой смог остановить МЮ в гостевом матче был “Ньюкасл” в октябре (0:0).
- “Лидс” не побеждает в АПЛ в семи матчах подряд, это самая длинная серия среди всех команд лиги.
- "Лидс" не смог победить в своих последних девяти матчах посреди недели (вторник, среда, четверг).
- Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд забивал по голу в последних пяти поединках АПЛ на "Олд Траффорд".
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лидса
Манчестер Юнайтед
- 04.02 “Кристал Пэлас” 2:1 (АПЛ)
- 01.01 “Ноттингем Форест” 2:0 (Кубок лиги)
- 28.01 “Рединг” 3:1 (Кубок Англии)
- 25.01 “Ноттингем Форест” 3:0 (Кубок лиги)
- 22.01 “Арсенал” 2:3 (АПЛ)
Лидс
- 05.02 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)
- 28.01 “Аккрингтон Стэнли” 3:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Брентфорд” 0:0 (АПЛ)
- 18.01 “Кардифф Сити” 5:2 (Кубок Англии)
- 13.01 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|20
|16
|2
|2
|45-17
|+28
|50
|2
|"Манчестер Сити"
|21
|14
|3
|4
|53-21
|+32
|45
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|21
|13
|3
|5
|34-26
|+8
|42
|4
|"Ньюкасл"
|21
|10
|10
|1
|34-12
|+22
|40
|5
|"Тоттенхэм"
|22
|12
|3
|7
|41-31
|+10
|39
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|20
|10
|4
|6
|38-27
|+11
|34
|7
|"Брентфорд"
|21
|8
|9
|4
|35-28
|+7
|33
|8
|"Фулхэм"
|22
|9
|5
|8
|32-30
|+2
|32
|9
|"Челси"
|21
|8
|6
|7
|22-21
|+1
|30
|10
|"Ливерпуль"
|20
|8
|5
|7
|34-28
|+6
|29
|11
|"Астон Вилла"
|21
|8
|4
|9
|25-31
|-6
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|21
|6
|6
|9
|19-29
|-10
|24
|13
|"Ноттингем Форест"
|21
|6
|6
|9
|17-35
|-18
|24
|14
|"Лестер Сити"
|21
|6
|3
|12
|32-37
|-5
|21
|15
|"Вулверхэмптон"
|21
|5
|5
|11
|15-30
|-15
|20
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|5
|4
|12
|18-26
|-8
|19
|17
|"Лидс Юнайтед"
|20
|4
|6
|10
|26-34
|-8
|18
|18
|"Эвертон"
|21
|4
|6
|11
|16-28
|-12
|18
|19
|"Борнмут"
|21
|4
|5
|12
|19-43
|-24
|17
|20
|"Саутгемптон"
|21
|4
|3
|14
|17-38
|-21
|15
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Личные встречи
В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" выиграл два матча у "Лидса" Марсель Бьелсы: 5:1 на своем поле и 4:2 в гостях. Сезоном ранее "Лидс" команды сыграли 0:0 на "Элланд Роуд" и 6:2 на "Олд Траффорд". Общая статистика АПЛ: 16 побед "Манчестер Юнайтед", четыре "Лидса", восемь ничьих.
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу, Мартинес, Варан, Уан-Биссака – Фред, Забитцер – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо – Вегорст
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Вебер, Фирпо – Адамс, Маккенни – Синистерра, Харрисон, Ньонто – Бамфорд
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Лидс
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лидс от UA-Football
"Астон Вилла" остается последней командой, которая забила на "Олд Траффорд" два гола. Это случилось еще в ноябре. С тех пор "Юнайтед" провел девять матчей на своем поле, в пяти из них не пропустил, в остальных четырех соперники забили по голу. Все матчи команда Эрика тен Хага выиграла. Смена тренера часто может дать положительный импульс, но у "Лидса" нет даже выбранной кандидатуры, а трио и.о. имели всего два дня на подготовку. Вероятно Маркус Рашфрод забьет гол, но он будет не единственным у хозяев. Прогноз – победа "Манчестер Юнайтед" 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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