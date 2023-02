Дерби с повышенной ответственностью. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 11.02.23

Английская Премьер-лига. 23-й тур.

11 февраля. 14:30. Лондон. "Лондон Стэдиум"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Для "Челси" вторые выходные подряд пройдут под знаком лондонского дерби, в прошлом туре подопечные Поттера сыграли вничью с "Фулхэмом". Причем, в январе "синие" уже встречались с "дачниками", а еще и с "Кристал Пэлас" боролись, тоже командой из столицы Великой Британии.

Марафон продлится матчем с "Вест Хэмом". Последняя встреча лондонских коллективов на стадионе "молотобойцев" завершилась веселыми 3:2 в пользу хозяев из-за оплошностей в исполнении Жоржиньо и Менди. Теперь итальянца в команде нет, сенегалец присел на лавку из-за потери формы. Сумеет ли на этот раз обновленный "Челси" добыть положительный результат на арене "Вест Хэма"?

Дела у "Вест Хэма" складываются откровенно так себе. Выход в 1/8 финала Лиги конференций и претензии на выигрыш третьего по значимости еврокубка не перекроют потенциальный провал в Англии. "Молотобойцы" идут на 17-й строчке и входят в тусовку претендентов на вылет в Чемпионшип. Интересно, что подопечные Мойеса пропустили 26 голов в английском розыгрыше-2022/23, а, например, "Манчестер Юнайтед", замыкающий тройку на вершине, 28 раз вынимал мяч из сетки.

И как тогда объяснить место "хаммерс" в таблице? Неужели аномалия? Не-а. Просто "МЮ" Тен Хага, взятый за эталон, забил в три раза больше "Вест Хэма". В текущей кампании "молотобойцы" проиграли 13 матчей во всех турнирах (из Кубка лиги вылетели по пенальти) и ни разу разгромно. Вся (!) чертова дюжина неудач – это поражения с разницей в 1-2 мяча, чаще в 1. То есть, коллектив Мойеса борется, часто на равных и с любым соперником, но упускает очки из-за неспособности ответить.

Осторожно, в этом абзаце будет много показательной статистики, но она все объяснит. Майкл Антонио заметно сдал (26 матчей во всех турнирах, из них 15 в старте, 5 голов). Аналогичные показатели у Бенрахма (27, 15, 5) и Форнальса (27, 15, 4). Пока не оправдывает ожиданий Скамакка (22, 13, 5). Лучший в сегодняшнем "Вест Хэме" – однозначно Боуэн. В активе Джаррода 28 поединков, 25 из них – с первых минут, 7 забитых мячей и при этом 0 результативных передач. Прошлый сезон Боуэн закончил с 18+11 по системе "гол + пас". Вряд ли он за всю весну и остаток февраля сильно улучшит свои показатели. Атака "Вест Хэма" просела, не зря зимой клуб приобрел Данни Ингза. Правда, форвард почти сразу же получил травму. Пороблено?

Тем не менее, в январе "Вест Хэм" выступил на крепкую четверку. Прошел дальше в Кубке Англии, обыграв "Брентфорд" (0:1) и "Дерби" (0:2). Одолел "Эвертон" еще до прихода к "ирискам" Дайча и прервал серию без побед (2:0), расписал на выезде ничью с мощным "Ньюкаслом" (1:1). "Вест Хэм" стал первой командой, забившей Нику Поупу зимой, в последний раз голкипер "сорок" так расстраивался в начале ноября в игре с "Саутгемптоном". На фоне таких успехов можно простить поражение "Вулверхэмптону" (1:0) и паритет с "Лидсом" (2:2).

Рассказать что-то действительно новое о "Челси", наверное, где-то до середины весны будет очень тяжело. Раздевалку коллектива пополнило огромное количество новичков – им бы, в первую очередь, сыграться между собой и с другими партнерами. Грэм Поттер продолжает поиски оптимальных вариантов и сочетаний, никуда пока не делась безыдейность и жуткая нереализация "Челси" на финальной трети поля. Того же Фелиша, арендованного у "Атлетико", в роли творца мы толком в деле еще не видели.

А вот в матче с "Фулхэмом" Хавертц на позиции девятки запорол три железобетонных момента. Если в начале карьеры Кая на "Стэмфорд Бридж" много говорилось о таланте немца, делался акцент на его вариативности и универсализме, то спустя почти три года наблюдений окончательно напрашивается простой вывод: Кай – не нападающий, а, скорее, относительно удачная копия Томаса Мюллера, выдающая один блестящий матч на три посредственных.

У болельщиков "синих" действительно скопились ожидания перед вторым за месяц поединком с "Фулхэмом", во многом из-за двухнедельного отдыха, но взять у "дачников" реванш хозяева не смогли. Впрочем, гости тоже не отличились (0:0). Хорошо отыграл новый хавбек лондонцев Энцо Фернандес, еще один ровный матч выдал Бенуа Бадиашиль. На своих позициях аргентинец и француз регулярно преуспевали в отборе и точно пасовали.

А вот дебют для Мудрика на "Стэмфорд Бридж" закончился уже в перерыве. Важно: шквал критики в адрес Михаила категорически неприемлем и направлен чисто на хайп. Да, украинец встретился с мячом всего несколько раз за 45 минут, не взрывался и не рисковал как на "Энфилде", однако он не стоял как столб, открывался, забегал под передачи и, вообще-то, вышел только после залеченной простуды. Провел ли тот же Мадуэке, заменивший Михаила, свой тайм ярче? Нет, Нонни запомнился несколькими обводками, не более. Сыграл ли интереснее Зиеш? Хаким лучше понимает партнеров, но все свои навесы с правого фланга отправил в молоко. К тому же, на краю марокканца бегает прекрасный Джеймс, а не предпочитающий сейчас активно перестраховываться Кукурелья.

С "Фулхэмом" у Мудрика не было возможности блеснуть. В "Челси" украинцу действительно предстоит играть не только в режиме контратак, ему нужно будет учиться взламывать трехэтажные оборонительные автобусы. Это нормально. По мере того, как будет прогрессировать Михаил, сам "Челси" тоже вырастет как команда, тут все взаимосвязано. Сегодня же "синие", скорее, напоминают группу талантливых и перспективных футболистов, где каждый сам по себе. Поттер, собирающийся плавно наращивать темп для украинца и других новичков, это понимает.

