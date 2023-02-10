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Арсенал - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.02.2023
Команде Микеля Артеты будет непросто против вертикального Брентфорда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур
11 февраля 2023. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 17:00 “Брентфорд”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” нуждается в трех очках в сложной игре с “Брентфордом” после поражений “Манчестер Сити” в Кубке Англии и “Эвертону” в последнем туре.
Новости Арсенала
“Я хочу, чтобы команда знала, как сильно я люблю ее. Я люблю своих футболистов сейчас больше, чем перед матчем, чем неделю назад, месяц, три месяца назад. Очень легко быть рядом с футболистами, когда команда побеждает и играет хорошо. Нам нужно быть вместе. Это путешествие будет непростым и наполненным вызовов”, – рассказывал Микель Артета после финального свистка на “Гудисон Парке”.
Его команда провела едва ли не самый блеклый матч в сезоне, не справившись с энергией, настойчивостью и физической мощью “Эвертона”, который получил положительный импульс от назначения Дайча. “Ириски” не только не дали “Арсеналу” чувствовать себя комфортно, но и создали больше моментов. У “канониров” были полушансы Эдегора и Нкетии, но команде Артеты не получалось доминировать в игре с одним из аутсайдеров, не удалось ей по-настоящему организовать давление и в последние 15 минут.
Ранее посреди прошлой недели “Арсенал” проиграл в выездном матче “Манчестер Сити” в четвертом раунде Кубка Англии. Впервые в сезоне “канониры” проиграли два матча подряд, не забив ни гола.
Артета, само собой, не спешит паниковать. “В футболе иногда проигрываешь. Поражение позволяет по-другому посмотреть на некоторые вещи и на реакцию команды. Команда очень хорошо работала на этой неделе. Мы обсудили вместе прошлую игру и сделали выводы”.
Смит-Роу, Нелсон и Жезус продвинулись в своем восстановлении, но против “Брентфорда” еще не сыграют. До конца сезона вылетел Эльнени.
Новости Брентфорда
“Брентфорд” проводит великолепный сезон. Перед субботними матчами команда Томаса Франка занимает в турнирной таблице АПЛ седьмое место, что позволяет ей тихо мечтать о еврокубках.
“Брентфорд” не проигрывает в чемпионате с 23 октября, “пчелы” взяли 19 очков в девяти последних турах. В целом у команды Томаса Франка всего четыре поражения, меньше только у “Ньюкасла” (1) и “Арсенала” (2), столько же у “Манчестер Сити”. “Брентфорд” особо силен против команд топ-6, взяв в противостоянии с ними 11 очков из 18 возможных. И наконец игра в обороне – “пчелы” пропустили всего один гол в пяти последних турах.
Что еще неприятно для “Арсенала”, так это улучшение показателей “Брентфорда” в выездных матчах. Команда Томаса Франка не могла выиграть на выезде в семи турах АПЛ, но затем победила подряд “Манчестер Сити” (2:1) и “Вест Хэм” (2:0). Последний гостевой результат – ничья 0:0 с “Лидсом”.
На прошлых выходных “Брентфорд” разделался с последним “Саутгемптоном”, забив два гола в конце первого тайма, а затем добавив еще один мяч после перерыва (3:0).
Матч с “Арсеналом” пропустят Понтус Янссон и Франк Оньека.
Статистика команд, цифры и факты
- “Брентфорд” выиграл один из восьми выездных матчей против “Арсенала” во всех турнирах, и случилось это в 1938 году.
- “Арсенал” в сезоне 2022/23 выиграл все семь матчей у лондонских команд в Премьер-лиге, в том числе и у “Брентфорда” в первом круге (3:0).
- “Брентфорд” пропустил один гол в последних пяти поединках АПЛ.
- Форвард “Арсенала” Эдди Нкетиа забил 13 голов в 13 матчах на “Эмирейтс”.
- “Брентфорд” не проигрывает в девяти матчах АПЛ подряд (пять побед, четыре ничьи), только у “Ньюкасла” серия длиннее (16).
- “Брентфорд” забивал как минимум два гола в в семи из восьми последних поединках АПЛ.
- Пока только “Ньюкаслу” в матче Премьер-лиги на “Эмирейтс” удалось не проиграть (0:0). Остальные восемь соперников “Арсенала” проиграли на его поле.
Последние пять матчей Арсенала и Брентфорда
Арсенал
- 04.02 “Эвертон” 0:1 (АПЛ)
- 27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)
- 15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ
- 09.01 “Оксфорд Юнайтед” 3:0 (АПЛ)
Брентфорд
- 04.02 “Саутгемптон” 3:0 (АПЛ)
- 22.01 “Лидс” 2:0 (АПЛ)
- 14.01 “Борнмут” 2:0 (АПЛ)
- 07.01 “Вест Хэм” 0:1 (Кубок Англии)
- 02.01 “Ливерпуль” 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|20
|16
|2
|2
|45-17
|+28
|50
|2
|"Манчестер Сити"
|21
|14
|3
|4
|53-21
|+32
|45
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|22
|13
|4
|5
|36-28
|+8
|43
|4
|"Ньюкасл"
|21
|10
|10
|1
|34-12
|+22
|40
|5
|"Тоттенхэм"
|22
|12
|3
|7
|41-31
|+10
|39
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|20
|10
|4
|6
|38-27
|+11
|34
|7
|"Брентфорд"
|21
|8
|9
|4
|35-28
|+7
|33
|8
|"Фулхэм"
|22
|9
|5
|8
|32-30
|+2
|32
|9
|"Челси"
|21
|8
|6
|7
|22-21
|+1
|30
|10
|"Ливерпуль"
|20
|8
|5
|7
|34-28
|+6
|29
|11
|"Астон Вилла"
|21
|8
|4
|9
|25-31
|-6
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|21
|6
|6
|9
|19-29
|-10
|24
|13
|"Ноттингем Форест"
|21
|6
|6
|9
|17-35
|-18
|24
|14
|"Лестер Сити"
|21
|6
|3
|12
|32-37
|-5
|21
|15
|"Вулверхэмптон"
|21
|5
|5
|11
|15-30
|-15
|20
|16
|"Лидс Юнайтед"
|21
|4
|7
|10
|28-36
|-8
|19
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|21
|5
|4
|12
|18-26
|-8
|19
|18
|"Эвертон"
|21
|4
|6
|11
|16-28
|-12
|18
|19
|"Борнмут"
|21
|4
|5
|12
|19-43
|-24
|17
|20
|"Саутгемптон"
|21
|4
|3
|14
|17-38
|-21
|15
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Личные встречи
В прошлом сезоне “Брентфорд” громко заявил в первом же туре Премьер-лиги, переиграв “Арсенал” 2:0. “Канониры” в ответ выиграли на своем поле 2:1. Матч первого круга нынешнего сезона (восьмой тур) закончился гостевой победой “Арсенала” 3:0. Голы забивали Салиба, Жезус и Виейра.
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Нкетиа, Сака
“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Ми, Айер – Генри, Йенсен, Нергор, Дасилва, Хики – Тоуни, Мбемо
Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Брентфорд
Прогноз на матч Арсенал – Брентфорд от UA-Football
“Брентфорд” не назовешь лучшим соперником для обретения уверенности в себе после двух подряд поражений без забитых голов. Команда Томаса Франка умеет играть без мяча, и для нее владение соперника – не проблема. Достаточно вспомнить, как был переигран “Манчестер Сити”. Кроме того, “Брентфорд” способен навязать физическую борьбу, а с этим у “канониров” могут быть проблемы, как показал последний тур. Однако преимущество команды Артеты – в ее поле, “Эмирейтс” в этом сезоне стал очень важным фактором. Он и перевесит все остальные. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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