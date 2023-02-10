Арсенал - Брентфорд. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.02.2023

Чемпионат Англии, 23-й тур

11 февраля 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 17:00 “Брентфорд”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” нуждается в трех очках в сложной игре с “Брентфордом” после поражений “Манчестер Сити” в Кубке Англии и “Эвертону” в последнем туре.

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Новости Арсенала

“Я хочу, чтобы команда знала, как сильно я люблю ее. Я люблю своих футболистов сейчас больше, чем перед матчем, чем неделю назад, месяц, три месяца назад. Очень легко быть рядом с футболистами, когда команда побеждает и играет хорошо. Нам нужно быть вместе. Это путешествие будет непростым и наполненным вызовов”, – рассказывал Микель Артета после финального свистка на “Гудисон Парке”.

Его команда провела едва ли не самый блеклый матч в сезоне, не справившись с энергией, настойчивостью и физической мощью “Эвертона”, который получил положительный импульс от назначения Дайча. “Ириски” не только не дали “Арсеналу” чувствовать себя комфортно, но и создали больше моментов. У “канониров” были полушансы Эдегора и Нкетии, но команде Артеты не получалось доминировать в игре с одним из аутсайдеров, не удалось ей по-настоящему организовать давление и в последние 15 минут.

Ранее посреди прошлой недели “Арсенал” проиграл в выездном матче “Манчестер Сити” в четвертом раунде Кубка Англии. Впервые в сезоне “канониры” проиграли два матча подряд, не забив ни гола.

Артета, само собой, не спешит паниковать. “В футболе иногда проигрываешь. Поражение позволяет по-другому посмотреть на некоторые вещи и на реакцию команды. Команда очень хорошо работала на этой неделе. Мы обсудили вместе прошлую игру и сделали выводы”.

Смит-Роу, Нелсон и Жезус продвинулись в своем восстановлении, но против “Брентфорда” еще не сыграют. До конца сезона вылетел Эльнени.

Новости Брентфорда

“Брентфорд” проводит великолепный сезон. Перед субботними матчами команда Томаса Франка занимает в турнирной таблице АПЛ седьмое место, что позволяет ей тихо мечтать о еврокубках.

“Брентфорд” не проигрывает в чемпионате с 23 октября, “пчелы” взяли 19 очков в девяти последних турах. В целом у команды Томаса Франка всего четыре поражения, меньше только у “Ньюкасла” (1) и “Арсенала” (2), столько же у “Манчестер Сити”. “Брентфорд” особо силен против команд топ-6, взяв в противостоянии с ними 11 очков из 18 возможных. И наконец игра в обороне – “пчелы” пропустили всего один гол в пяти последних турах.

Что еще неприятно для “Арсенала”, так это улучшение показателей “Брентфорда” в выездных матчах. Команда Томаса Франка не могла выиграть на выезде в семи турах АПЛ, но затем победила подряд “Манчестер Сити” (2:1) и “Вест Хэм” (2:0). Последний гостевой результат – ничья 0:0 с “Лидсом”.

На прошлых выходных “Брентфорд” разделался с последним “Саутгемптоном”, забив два гола в конце первого тайма, а затем добавив еще один мяч после перерыва (3:0).

Матч с “Арсеналом” пропустят Понтус Янссон и Франк Оньека.

Статистика команд, цифры и факты

“Брентфорд” выиграл один из восьми выездных матчей против “Арсенала” во всех турнирах, и случилось это в 1938 году.

“Арсенал” в сезоне 2022/23 выиграл все семь матчей у лондонских команд в Премьер-лиге, в том числе и у “Брентфорда” в первом круге (3:0).

“Брентфорд” пропустил один гол в последних пяти поединках АПЛ.

Форвард “Арсенала” Эдди Нкетиа забил 13 голов в 13 матчах на “Эмирейтс”.

“Брентфорд” не проигрывает в девяти матчах АПЛ подряд (пять побед, четыре ничьи), только у “Ньюкасла” серия длиннее (16).

“Брентфорд” забивал как минимум два гола в в семи из восьми последних поединках АПЛ.

Пока только “Ньюкаслу” в матче Премьер-лиги на “Эмирейтс” удалось не проиграть (0:0). Остальные восемь соперников “Арсенала” проиграли на его поле.

Последние пять матчей Арсенала и Брентфорда

Арсенал

04.02 “Эвертон” 0:1 (АПЛ)

27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)

22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)

15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ

09.01 “Оксфорд Юнайтед” 3:0 (АПЛ)

Брентфорд

04.02 “Саутгемптон” 3:0 (АПЛ)

22.01 “Лидс” 2:0 (АПЛ)

14.01 “Борнмут” 2:0 (АПЛ)

07.01 “Вест Хэм” 0:1 (Кубок Англии)

02.01 “Ливерпуль” 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 20 16 2 2 45-17 +28 50 2 "Манчестер Сити" 21 14 3 4 53-21 +32 45 3 "Манчестер Юнайтед" 22 13 4 5 36-28 +8 43 4 "Ньюкасл" 21 10 10 1 34-12 +22 40 5 "Тоттенхэм" 22 12 3 7 41-31 +10 39 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 20 10 4 6 38-27 +11 34 7 "Брентфорд" 21 8 9 4 35-28 +7 33 8 "Фулхэм" 22 9 5 8 32-30 +2 32 9 "Челси" 21 8 6 7 22-21 +1 30 10 "Ливерпуль" 20 8 5 7 34-28 +6 29 11 "Астон Вилла" 21 8 4 9 25-31 -6 28 12 "Кристал Пэлас" 21 6 6 9 19-29 -10 24 13 "Ноттингем Форест" 21 6 6 9 17-35 -18 24 14 "Лестер Сити" 21 6 3 12 32-37 -5 21 15 "Вулверхэмптон" 21 5 5 11 15-30 -15 20 16 "Лидс Юнайтед" 21 4 7 10 28-36 -8 19 17 "Вест Хэм Юнайтед" 21 5 4 12 18-26 -8 19 18 "Эвертон" 21 4 6 11 16-28 -12 18 19 "Борнмут" 21 4 5 12 19-43 -24 17 20 "Саутгемптон" 21 4 3 14 17-38 -21 15

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Брентфорд” громко заявил в первом же туре Премьер-лиги, переиграв “Арсенал” 2:0. “Канониры” в ответ выиграли на своем поле 2:1. Матч первого круга нынешнего сезона (восьмой тур) закончился гостевой победой “Арсенала” 3:0. Голы забивали Салиба, Жезус и Виейра.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Нкетиа, Сака

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Ми, Айер – Генри, Йенсен, Нергор, Дасилва, Хики – Тоуни, Мбемо

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Брентфорд

Прогноз на матч Арсенал – Брентфорд от UA-Football

“Брентфорд” не назовешь лучшим соперником для обретения уверенности в себе после двух подряд поражений без забитых голов. Команда Томаса Франка умеет играть без мяча, и для нее владение соперника – не проблема. Достаточно вспомнить, как был переигран “Манчестер Сити”. Кроме того, “Брентфорд” способен навязать физическую борьбу, а с этим у “канониров” могут быть проблемы, как показал последний тур. Однако преимущество команды Артеты – в ее поле, “Эмирейтс” в этом сезоне стал очень важным фактором. Он и перевесит все остальные. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.