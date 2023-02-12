Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.02.23

Английская Премьер-лига, 23-й тур

12 февраля, 18:30. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

У Уная Эмери "особая" связь с "Манчестер Сити": испанец проиграл "горожанам" во всех четырех матчах. Более того, за 12 поединков против Хосепа Гвардиолы команды Эмери ни разу не победили (четыре ничьих и восемь поражений). На этот раз Унаи снова будет в роли аутсайдера и может еще больше ухудшить и без того печальную статистику.

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Новости Манчестер Сити

"Горожане" все больше углубляются в свой кризис. Из последних шести матчей МС проиграли в трех, в том числе в последнем на данный момент против "Тоттенхэма". На минувших выходных “шпоры” с 15-й минуты пытались удержать минимальную победу и все-таки это сделали. В то же время, в матче за 19 января подопечные Конте уступили 2:4, ведя после первого тайма со счетом 2:0.

За вышеупомянутые шесть встреч были три победы, однако они дались очень тяжело. Даже с "вулвз" – несмотря на 3:0 на табло – были проблемы в обороне (в матче против одной из наименее результативных команд чемпионата). Так что уж говорить в поединке против "Арсенала" в Кубке, когда взять победный результат помогла сугубо прагматичность. В следующем туре нужно будет встречаться с "канонирами" в чемпионате – там должен быть уже совсем другой футбол.

Кадры хозяев

Гвардиола располагает практически всеми игроками. В лазарете пока находится только центрбек Джон Стоунс, дисквалифицированных нет. Менди, хоть и практически оправдан, однако все еще вне большого футбола.

Новости Астон Виллы

Часто мы видели в этом сезоне АПЛ, как обновление главного тренера по-хорошему влияет на команду. С "Астон Виллой" произошел такой же момент, хотя и не всегда именно для "львов" он является панацеей от всех бед. К примеру, 8 января бирмингемцы вылетели в Кубке Англии, уступив дома "Стивенджу" из четвертого дивизиона. Да и в минувшие выходные "Вилла" проиграла "Лестеру", дважды по ходу матча ведя в счете.

Однако и положительные результаты от прихода Эмери есть. Кроме побед над крепкими МЮ, "Тоттенхэмом" и "Брайтоном" "львы" одолели еще и откровенно слабее "Лидс" и "Саутгемптон". Главное, чего не хватает команде, это стабильность. Она придет со временем, но главное для Эмери, чтобы она имела положительный ключ.

Кадры гостей

Хотел Эмери зимой усилить центр обороны (а расти есть куда), однако боссы “львов” решили не разбрасываться суммами. По сообщениям английских СМИ, клуб даже предлагал за Забарного около 15 млн евро, однако это было далеко от финансовых аппетитов Игоря Суркиса. В конце концов "Астон Вилла" так и никого не купила на эту позицию. А в лазарете до сих пор находится летний трансфер, центральный защитник Диего Карлос. Также там Бертран Траоре, которого зимой вернули из аренды из Турции.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

05.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

27.01. Манчестер Сити – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)

22.01. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

19.01. Манчестер Сити – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)

14.01. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

04.02. Астон Вилла – Лестер 2:4 (АПЛ)

21.01. Саутгемптон – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

13.01. Астон Вилла – Лидс 2:1 (АПЛ)

08.01. Астон Вилла – Стивендж 1:2 (Кубок Англии)

04.01. Астон Вилла – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

03.09.22. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

22.05.22. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

01.12.21. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

21.04.21. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

20.01.21. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 21 16 3 2 46 - 18 51 2 Манчестер Сити 21 14 3 4 53 - 21 45 3 Манчестер Юнайтед 22 13 4 5 36 - 28 43 4 Ньюкасл 22 10 11 1 35 - 13 41 5 Тоттенхэм 23 12 3 8 42 - 35 39 6 Брайтон энд Хоув Альбион 21 10 5 6 39 - 28 35 7 Фулхэм 23 10 5 8 34 - 30 35 8 Брентфорд 22 8 10 4 36 - 29 34 9 Челси 22 8 7 7 23 - 22 31 10 Ливерпуль 20 8 5 7 34 - 28 29 11 Астон Вилла 21 8 4 9 25 - 31 28 12 Кристал Пэлас 22 6 7 9 20 - 30 25 13 Лестер Сити 22 7 3 12 36 - 38 24 14 Ноттингем Форест 22 6 6 10 17 - 37 24 15 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17 - 31 23 16 Вест Хэм Юнайтед 22 5 5 12 19 - 27 20 17 Лидс Юнайтед 21 4 7 10 28 - 36 19 18 Эвертон 21 4 6 11 16 - 28 18 19 Борнмут 22 4 6 12 20 - 44 18 20 Саутгемптон 22 4 3 15 18 - 40 15

Цифры и факты

В последний раз "Вилла" побеждала "Сити" в основное время еще в январе 2011-го года. Тогда МЮ становился чемпионом.

В последних семи матчах на "Этихаде" между этими командами победу праздновали "горожане".

Холанд не забивал в последних двух матчах. Его самая длинная сухая серия в этом сезоне продолжалась 334 минуты.

"Астон Вилла" не пропустила в последних трех выездных матчах.

В "Сити" лучшая атака в лиге – 53 забитых мяча.

Больше среди топ-12 АПЛ за "львов" (31) пропустил только "Тоттенхэм" (35).

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Астон Вилла

Прогноз матча Манчестер Сити – Астон Вилла от UA-Football

У "горожан" более мощные турнирные задачи, чем у "львов". После потери очков "Арсеналом" подопечные Гвардиолы могут сократить отставание от лидера до трех очков (с матчем в запасе у "канониров") сегодня прекрасная возможность это сделать. "Вилла" пока настолько наслаждается шансом не вылететь, что уступает "Лестеру" дома в два мяча. Но и забивать "львы" под руководством Эмери умеют. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,94).