Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.02.2023

Чемпионат Англии, 23-й тур

13 февраля 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Эвертон”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В виртуальной таблице чемпионата Англии 2023 года “Ливерпуль” занимает последнее место, набрав одно очко в четырех матчах. Разница мячей – минус восемь. Когда, как не в дерби, исправлять положение. Однако “Эвертон” победил в прошлом туре “Арсенал”, и Шон Дайч знает, как отбирать очки у “Ливерпуля”.

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Новости Ливерпуля

В прошлом туре “Ливерпуль” провел свой очередной “худший матч сезона”, проиграв “Вулверхэмптону” в гостевом матче со счетом 3:0. Юрген Клопп решил, что он не хочет видеть свою команду, и футболисты получили два дня выходных.

“Мы обо всем поговорили в воскресенье, и я подумал, что будет полезно сделать краткий перерыв. У меня было посредственное настроение, но спустя пару дней оно улучшилось. И команда хорошо стала тренироваться. Есть агрессия, есть нацеленность, есть готовность, концентрация и интенсивность. Все двигается в правильном направлении”, – сказал Клопп.

Немного улучшилась ситуация с травмами. Все ближе к матчам Жота, Фирмино и ван Дейк, хотя вероятно мы никого из них не увидим в понедельник. Но есть и плохие новости – снова травму получил Тьяго. Продолжают восстановление Диас, Конате и Артур.

В первые 15 минут против “Вулверхэмптона” команда Юргена Клоппа играла настолько плохо, насколько это можно себе представить. Тренер “красных” не мог подобрать слов, чтобы найти какие-то оправдания такому провалу. И хотя “Ливерпуль” прибавил с ходом матча, результат уже был предрешен.

После возобновления клубного сезона лучшим бомбардиром “красных” в АПЛ остается… защитник “Лестера” Ваут Фас, забивший два гола. У новичка Коди Гакпо пока нет результативных действих, трудности испытывают Нуньес, Салах, про полузащитников “красных” лучше ничего не говорить, пара Матип - Гомес в центре защиты выглядит максимально уязвимо. Неудивительно, что Клопп срывается на журналистов .

Новости Эвертона

Новый главный тренер “Эвертона” Шон Дайч понимает, что победа над “Арсеналом” в прошлом туре – это только начало. “Ириски” остаются в зоне вылета, и им еще предстоит много работы на поле и вне его, чтобы гарантировать себе место в элите.

“Эвертон” по-хорошему впечатлил. Команда Шона Дайча действовала в прагматичной манере, защищая прежде всего свою штрафную, но в целом план на игру 51-летнего тренера сработал превосходно. Трио центрхавов Гейе - Онана - Дукуре действовали энергично и интенсивно против центра поля “Арсенала”, “Эвертон” закрыл вингеров лидера чемпионата, и часто просто продавлял “Арсенал” своей мощью, физикой, напористостью. Это именно то, что нужно было “Эвертону”.

В этой связи, “Ливерпуль” тоже будет удобным соперником для “Эвертона”. Но сможет ли команда Дайча провести два великолепных матча подряд? “Нам нужно сыграть очень хорошо. Это было прекрасно – победить на прошлой неделе, но я хочу видеть реакцию команду и нужно еще раз сыграть очень хорошо. Один хороший результат не гарантирует ничего”, – говорит Дайч.

Матч против “Арсенала” из-за повреждения не доиграл Калверт-Льюин и форвард “ирисок” может пропустит дерби, что будет большой потерей для “Эвертона”. Вернулись после повреждений Гарнер и Годфри, Таунсенд, Кин и Паттерсон продолжают восстановление.

Статистика команд, цифры и факты

В последних четырех турах “Ливерпуль” набрал одно очко из 12 возможных. Это худший показатель среди всех команд лиги.

“Ливерпуль” и “Эвертон” пропустили одинаковое количество голов в АПЛ – 28 (“ириски” сыграли на матч больше).

Юрген Клопп проиграл только одно из 16 мерсисайдских дерби во главе “Ливерпуля”.

Шон Дайч в качестве тренера “Бернли” прервал в 2021 году серию из 68 матчей “Ливерпуля” без поражений на “Энфилде” в АПЛ.

“Эвертон” выиграл один из 22 последних матчей чемпионата на “Энфилде” (девять ничьих, 12 поражений).

“Ливерпуль” не забивает в чемпионате в трех матчах подряд.

Ни одна пара в АПЛ не играет так часто безголевые ничьи как “Эвертон” и “Ливерпуль” (12).

“Эвертон” выиграл один из десяти гостевых матчей в АПЛ в нынешнем сезоне (четыре ничьи, пять поражений).

Последние пять матчей Ливерпуля и Эвертона

Ливерпуль

04.02 "Вулверхэмптон" 0:3 (АПЛ)

29.01 “Брайтон” 1:2 (Кубок Англии)

21.01 “Челси” 0:0 (АПЛ)

17.01 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)

14.01 “Брайтон” 0:3 (АПЛ)

Эвертон

04.02 “Арсенал” 1:0 (АПЛ)

21.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)

14.01 “Саутгемптон” 1:2 (АПЛ)

06.01 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (Кубок Англии)

03.01 “Брайтон” 1:4 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 21 16 3 2 46-18 +28 51 2 "Манчестер Сити" 22 15 3 4 56-22 +34 48 3 "Манчестер Юнайтед" 23 14 4 5 38-28 +10 46 4 "Ньюкасл" 22 10 11 1 35-13 +22 41 5 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 42-35 +7 39 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 10 5 6 39-28 +11 35 7 "Фулхэм" 23 10 5 8 34-30 +4 35 8 "Брентфорд" 22 8 10 4 36-29 +7 34 9 "Челси" 22 8 7 7 23-22 +1 31 10 "Ливерпуль" 20 8 5 7 34-28 +6 29 11 "Астон Вилла" 22 8 4 10 26-34 -8 28 12 "Кристал Пэлас" 22 6 7 9 20-30 -10 25 13 "Лестер Сити" 22 7 3 12 36-38 -2 24 14 "Ноттингем Форест" 22 6 6 10 17-37 -20 24 15 "Вулверхэмптон" 22 6 5 11 17-31 -14 23 16 "Вест Хэм Юнайтед" 22 5 5 12 19-27 -8 20 17 "Лидс Юнайтед" 22 4 7 11 28-38 -10 19 18 "Эвертон" 21 4 6 11 16-28 -12 18 19 "Борнмут" 22 4 6 12 20-44 -24 18 20 "Саутгемптон" 22 4 3 15 18-40 -22 15

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Личные встречи

В первом круге команды завершили матч со своим любимым счетом (0:0). “Ливерпуль” выиграл у “Эвертона” пять из шести последних домашних матчей во всех турнирах. Общая статистика в АПЛ: 26 побед “Ливерпуля, десять “Эвертона”, 25 ничьих.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Гакпо

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Макнил, Онана, Гейе, Дукуре, Ивоби – Мопе

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Эвертон

Прогноз на матч Ливерпуль – Эвертон от UA-Football

“Эвертон” постарается сыграть против “Ливерпуля” так, как и против “Арсенала”, но в этот раз он останется без поддержки “Гудисон Парка”. У “красных” есть ощутимые проблемы с уверенностью, а “Эвертон” только что обыграл лидера чемпионата. Примечательно и что “Ливерпуль” не выиграл два последних матча на "Энфилде". “Ливерпуль” ныне не играет согласно своему статусу, это середняк лиги. Но проигрыш на своему полю “Эвертону”? В это все равно верится с трудом. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.