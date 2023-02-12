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Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.02.2023
Очередная дуэль Миколенко и Салаха в матче между десятой и восемнадцатой команды лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 23-й тур
13 февраля 2023. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 22:00 “Эвертон”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В виртуальной таблице чемпионата Англии 2023 года “Ливерпуль” занимает последнее место, набрав одно очко в четырех матчах. Разница мячей – минус восемь. Когда, как не в дерби, исправлять положение. Однако “Эвертон” победил в прошлом туре “Арсенал”, и Шон Дайч знает, как отбирать очки у “Ливерпуля”.
Новости Ливерпуля
В прошлом туре “Ливерпуль” провел свой очередной “худший матч сезона”, проиграв “Вулверхэмптону” в гостевом матче со счетом 3:0. Юрген Клопп решил, что он не хочет видеть свою команду, и футболисты получили два дня выходных.
“Мы обо всем поговорили в воскресенье, и я подумал, что будет полезно сделать краткий перерыв. У меня было посредственное настроение, но спустя пару дней оно улучшилось. И команда хорошо стала тренироваться. Есть агрессия, есть нацеленность, есть готовность, концентрация и интенсивность. Все двигается в правильном направлении”, – сказал Клопп.
Немного улучшилась ситуация с травмами. Все ближе к матчам Жота, Фирмино и ван Дейк, хотя вероятно мы никого из них не увидим в понедельник. Но есть и плохие новости – снова травму получил Тьяго. Продолжают восстановление Диас, Конате и Артур.
В первые 15 минут против “Вулверхэмптона” команда Юргена Клоппа играла настолько плохо, насколько это можно себе представить. Тренер “красных” не мог подобрать слов, чтобы найти какие-то оправдания такому провалу. И хотя “Ливерпуль” прибавил с ходом матча, результат уже был предрешен.
После возобновления клубного сезона лучшим бомбардиром “красных” в АПЛ остается… защитник “Лестера” Ваут Фас, забивший два гола. У новичка Коди Гакпо пока нет результативных действих, трудности испытывают Нуньес, Салах, про полузащитников “красных” лучше ничего не говорить, пара Матип - Гомес в центре защиты выглядит максимально уязвимо. Неудивительно, что Клопп
Новости Эвертона
Новый главный тренер “Эвертона” Шон Дайч понимает, что победа над “Арсеналом” в прошлом туре – это только начало. “Ириски” остаются в зоне вылета, и им еще предстоит много работы на поле и вне его, чтобы гарантировать себе место в элите.
“Эвертон” по-хорошему впечатлил. Команда Шона Дайча действовала в прагматичной манере, защищая прежде всего свою штрафную, но в целом план на игру 51-летнего тренера сработал превосходно. Трио центрхавов Гейе - Онана - Дукуре действовали энергично и интенсивно против центра поля “Арсенала”, “Эвертон” закрыл вингеров лидера чемпионата, и часто просто продавлял “Арсенал” своей мощью, физикой, напористостью. Это именно то, что нужно было “Эвертону”.
В этой связи, “Ливерпуль” тоже будет удобным соперником для “Эвертона”. Но сможет ли команда Дайча провести два великолепных матча подряд? “Нам нужно сыграть очень хорошо. Это было прекрасно – победить на прошлой неделе, но я хочу видеть реакцию команду и нужно еще раз сыграть очень хорошо. Один хороший результат не гарантирует ничего”, – говорит Дайч.
Матч против “Арсенала” из-за повреждения не доиграл Калверт-Льюин и форвард “ирисок” может пропустит дерби, что будет большой потерей для “Эвертона”. Вернулись после повреждений Гарнер и Годфри, Таунсенд, Кин и Паттерсон продолжают восстановление.
Статистика команд, цифры и факты
- В последних четырех турах “Ливерпуль” набрал одно очко из 12 возможных. Это худший показатель среди всех команд лиги.
- “Ливерпуль” и “Эвертон” пропустили одинаковое количество голов в АПЛ – 28 (“ириски” сыграли на матч больше).
- Юрген Клопп проиграл только одно из 16 мерсисайдских дерби во главе “Ливерпуля”.
- Шон Дайч в качестве тренера “Бернли” прервал в 2021 году серию из 68 матчей “Ливерпуля” без поражений на “Энфилде” в АПЛ.
- “Эвертон” выиграл один из 22 последних матчей чемпионата на “Энфилде” (девять ничьих, 12 поражений).
- “Ливерпуль” не забивает в чемпионате в трех матчах подряд.
- Ни одна пара в АПЛ не играет так часто безголевые ничьи как “Эвертон” и “Ливерпуль” (12).
- “Эвертон” выиграл один из десяти гостевых матчей в АПЛ в нынешнем сезоне (четыре ничьи, пять поражений).
Последние пять матчей Ливерпуля и Эвертона
Ливерпуль
- 04.02 "Вулверхэмптон" 0:3 (АПЛ)
- 29.01 “Брайтон” 1:2 (Кубок Англии)
- 21.01 “Челси” 0:0 (АПЛ)
- 17.01 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)
- 14.01 “Брайтон” 0:3 (АПЛ)
Эвертон
- 04.02 “Арсенал” 1:0 (АПЛ)
- 21.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)
- 14.01 “Саутгемптон” 1:2 (АПЛ)
- 06.01 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (Кубок Англии)
- 03.01 “Брайтон” 1:4 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|21
|16
|3
|2
|46-18
|+28
|51
|2
|"Манчестер Сити"
|22
|15
|3
|4
|56-22
|+34
|48
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|14
|4
|5
|38-28
|+10
|46
|4
|"Ньюкасл"
|22
|10
|11
|1
|35-13
|+22
|41
|5
|"Тоттенхэм"
|23
|12
|3
|8
|42-35
|+7
|39
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|10
|5
|6
|39-28
|+11
|35
|7
|"Фулхэм"
|23
|10
|5
|8
|34-30
|+4
|35
|8
|"Брентфорд"
|22
|8
|10
|4
|36-29
|+7
|34
|9
|"Челси"
|22
|8
|7
|7
|23-22
|+1
|31
|10
|"Ливерпуль"
|20
|8
|5
|7
|34-28
|+6
|29
|11
|"Астон Вилла"
|22
|8
|4
|10
|26-34
|-8
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|22
|6
|7
|9
|20-30
|-10
|25
|13
|"Лестер Сити"
|22
|7
|3
|12
|36-38
|-2
|24
|14
|"Ноттингем Форест"
|22
|6
|6
|10
|17-37
|-20
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|22
|6
|5
|11
|17-31
|-14
|23
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|5
|5
|12
|19-27
|-8
|20
|17
|"Лидс Юнайтед"
|22
|4
|7
|11
|28-38
|-10
|19
|18
|"Эвертон"
|21
|4
|6
|11
|16-28
|-12
|18
|19
|"Борнмут"
|22
|4
|6
|12
|20-44
|-24
|18
|20
|"Саутгемптон"
|22
|4
|3
|15
|18-40
|-22
|15
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Личные встречи
В первом круге команды завершили матч со своим любимым счетом (0:0). “Ливерпуль” выиграл у “Эвертона” пять из шести последних домашних матчей во всех турнирах. Общая статистика в АПЛ: 26 побед “Ливерпуля, десять “Эвертона”, 25 ничьих.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Гакпо
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Макнил, Онана, Гейе, Дукуре, Ивоби – Мопе
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Эвертон
Прогноз на матч Ливерпуль – Эвертон от UA-Football
“Эвертон” постарается сыграть против “Ливерпуля” так, как и против “Арсенала”, но в этот раз он останется без поддержки “Гудисон Парка”. У “красных” есть ощутимые проблемы с уверенностью, а “Эвертон” только что обыграл лидера чемпионата. Примечательно и что “Ливерпуль” не выиграл два последних матча на "Энфилде". “Ливерпуль” ныне не играет согласно своему статусу, это середняк лиги. Но проигрыш на своему полю “Эвертону”? В это все равно верится с трудом. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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