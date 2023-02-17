Когда побеждать, если не сейчас? Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 18.02.2023

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

18 февраля. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

В апреле 2022-го "Саутгемптон" влетел "Челси" со счетом 0:6. До этого фаворит выбил аутсайдера из Кубка лиги по пенальти, а также уверенно обыграл своего оппонента на "Стэмфорд Бридж" в чемпионате Англии. Проблемным соперником для "синих" "Саутгемптон" назвать не получается.

Правда, в августе, всего полгода назад, "святые" таки добыли победу над "Челси" на "Сент-Мэрис" (2:1). Лондонцев в то время еще тренировал Томас Тухель, но уже тогда, на старте сезона, они выглядели очень плохо. Впрочем, сегодня по-настоящему плохо выглядит и "Саутгемптон".

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости "Челси"

Если матч с "Фулхэмом" можно обозвать "лондонским дерби курильщика" (0:0), то поединок с "Вест Хэмом" уже потянет на "лондонское дерби здорового человека" (1:1). Встреча с "молотобойцами" получилась нескучной, команды не просто обменялись голами, но и в целом порадовали болельщиков боевым футболом.

"Челси" даже генерировал моменты, представляете? Жоау Фелиш и Энцо Фернандес записали в свой актив первые результативные действия в синих футболках, гол и ассист соответственно. В конце матча арбитр имел все основания назначить пенальти в ворота "молотобойцев" за игру рукой у Соучека, однако судья проигнорировал гандбол в исполнении чеха и не дал "Челси" возможность претендовать на победу при равной игре.

Читайте также Срна: Мудрик будет одним из главных футболистов Челси

Среди недели "пенсионеры" также сыграли первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Дортмунде и уступили местной "Боруссии" с минимальным счетом (1:0). С точки зрения командной структуры "Челси" не показал ничего нового, но в условиях открытой игры проявился высочайший индивидуальный уровень исполнителей, их стремление бороться... и нереализация классных моментов. Лондонцы действовали остро, они имеют право уповать на невезение – Кобель старался и сам, однако каркас ворот тоже его выручал. "Боруссия" точечно и смертоносно использовала свое главное оружие, контратаки. Кто знает, может, Адейеми и не прокатился бы к воротам Кепы словно не велосипеде, догадайся Поттер приставить к нему персонально быстрого Мудрика.

"Мне нравится Мудрик, но если с ним на одном фланге играет защитник, который просто не хочет пасовать на него, играть на атаку, то, что может сделать Михаил? Каждый раз, когда Кукурелья получает мяч, он просто возвращает его назад в оборону. Так Мудрика не раскрыть".

Эти слова принадлежат бывшему английскому нападающий Даррену Бенту, он произнес их в YouTube-шоу Бена Фостера после матча "Вест Хэм" – "Челси". И с ним трудно не согласиться. Украинец сыграл 67 минут, покрутил позвонки Цоуфалу, запомнился прекрасным пасом на Хавертца (правда, Кай забежал в офсайд), но главной темой для обсуждения после финального свистка стало взаимодействие Мудрика с Кукурельей. Да, Марк сейчас откровенно не в форме, наверняка и его адаптация в "Челси" еще не закончена. К тому же, Поттер говорил, что испанец столкнулся с семейными проблемами.

Однако на радость болельщиков с "Боруссией Д" на фланге Мудрика появился Бен Чилвелл – судя по фото, пока лучший кореш украинца в "Челси". За 71 минуту пребывания на поле в матче со "шмелями" Бен создал больше шансов для партнеров (3), чем Марк Кукурелья в своих последних 8 поединках во всех турнирах (2). Естественно, пасовал на Михаила англичанин тоже чаще испанца. Кстати, столько же времени на "Сигнал Идуна Парк" провел и сам Мудрик. В первом тайме вингер был активен и задействован, но после перерыва немного потерялся и сел на лавку.

Новости "Саутгемптона"

Мы привыкли, что "Саутгемптон" часто бросает то в холод, то в жар, однако в текущем сезоне дела у "святых" складываются вполне однозначно – со знаком "минус". Двадцатая строчка в турнирной таблице… Как чуть ли не эталонный середняк АПЛ последних десяти лет докатился до такой жизни?

Сербский бизнесмен Драган Солак в 2021-м купил контрольный пакет акций клуба (80%) у китайского магната Гао Цзишена за £100 млн. Он заявил, что хочет выстроить сеть футбольных клубов а-ля "Манчестер Сити", но при этом почему-то вообще не отличается какой-либо последовательностью. Только в июле руководство подписало Джо Шилдса на роль главного скаута, а уже в октябре позволило ему уйти в "Челси". Это тот самый Шилдс, который откопал Санчо, Олисе, Делапа и многих других талантов.

В ноябре клуб покинул и Ральф Хазенхюттль, ему не простили 1:4 от "Ньюкасла", хотя и по игре, как ни странно, "Саутгемптон" смотрелся не хуже (по xG превзошли "сорок"), да и в послужном списке австрийца были поражения покрупнее (два раза по 0:9 от "МЮ и "Лестера"). Вести борьбу за выживание Хазенхюттль тоже отлично умеет, поэтому странно.

Окей, на место Ральфа взяли некоего Джонса, заплатив "Лутону" компенсацию в размере 4 миллионов фунтов и дав Нейтрану контракт на 4 года. Наставник известен тем, что помог клубу проделать путь от середняка Лиги 2 до одного из претендентов на выход в АПЛ. В общем, гениальное решение боссов "святых" – посреди сезона, идя на очень неприглядных позициях, заменить проверенного борца на "no name" строителя. В этой истории для любых нормальных руководителей клуба-аутсайдера более показательным должен был стать неудачный годичный опыт Джонса в "Стоке", а не его восхождение по лестнице сквозь низшие дивизионы.

Читайте также Саутгемптон нашел нового наставника - СМИ

"Святые" ожидаемо завалились на дно зоны вылета. Этап Нейтана в "Саутгемптоне" запомнится разве что проходом в пятый раунд Кубка Англии и неожиданной домашней победой над "Манчестер Сити" в ¼ финала Кубка лиги (2:0). В футболе так бывает, иногда фаворит проводит безобразные матчи. Правда, потом все стало на свои места, "Ньюкасл" выбил команду Джонса и из EFL. Ну, а проигранный в большинстве поединок с "Вулверхэмптоном" лишь подытожил кадровые метания Нейтана и кучу неудач в чемпионате. Теперь в "Саутгемптон" может прийти Джесси Марш, недавно уволенный из "Лидса", об этом писали СМИ. Что интересно, сообщают о краткосрочном контракте – неужели сделали выводы? Кстати, а у Хазенхюттля есть шанс оказаться на "Элланд Роуд". То есть, не у дел во всей этой многоходовочке останется только Джонс. А ведь он мог сейчас бороться с "Лутоном" за промоушн в АПЛ из Чемпионшипа…

Зимой в "Саутгемптон" пришли вингеры Мислав Оршич из "Динамо Загреб" и Камалдин Сулемана из "Ренна", также к коллективу присоединились форвард Пол Онуачу из "Генка" и хавбек аргентинского "Расинга" Карлос Алькарас. Целенаправленно под Джонса еще приобрели из "Лутона" Джеймса Бри, но теперь Нейтана в клубе нет. Сложно сказать, что ждет впереди "Саутгемптон" – остаться в элите даже с учетом неплохого усиления будет очень проблематично. Может, еще не поздно вернуть Хазенхюттля, пока Ральф доступен?

Турнирная таблица

Личные встречи

30.08.22 АПЛ "Саутгемптон" – "Челси" 2:1

09.04.22 АПЛ "Саутгемптон" – "Челси" 0:6

26.10.21 EFL "Челси" – "Саутгемптон" 1:1 (4:3 по пенальти)

02.10.21 АПЛ "Челси" – "Саутгемптон" 3:1

20.02.21 АПЛ "Саутгемптон" – "Челси" 1:1

Цифры и факты

– "Саутгемптон" проиграл 9 из последних 10 матчей в АПЛ;

– "Челси" сыграл вничью в последних 3 поединках чемпионата Англии;

– "Синие" выиграли только один из 9 матчей во всех турнирах в 2023 году.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Челси" все еще находятся Броя, Канте, Менди, Пулишич. Должны сыграть Чилвелл и Стерлинг, у англичан были повреждения. У "Саутгемптона" травмированы Лариос и Ливраменто. Под вопросом Уокер-Питерс и Маккарти.

"Саутгемптон", 3-5-2: Базуну – Мэйтленд-Найлз, Беднарек, Салису – Бри, Уорд-Прауз, Лавия, Алькарас, Перро – Сулемана, Онуачу

"Челси", 4-2-3-1: Аррисабалага – Джеймс, Фофана, Бадиашиль, Чилвелл – Лофтус-Чик, Фернандес – Мадуэке, Фелиш, Мудрик – Хавертц

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Тот момент, когда "Челси", к тому же еще и у себя дома, на глазах родных фанатов, встречается с явным аутсайдером дивизиона, который на 86.4% (данные модели Opta) вылетит из АПЛ по итогам кампании.

Вопрос к менеджеру "синих" все тот же, мы озвучили его в заголовке к анонсу: мистер Поттер, а когда вообще побеждать, если не сейчас? "Челси" необходимо взять три очка как можно более уверенно, минимальная разница в счете здесь не подойдет. Должно наконец-то прорвать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.