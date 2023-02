Когда побеждать, если не сейчас? Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 18.02.2023

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

18 февраля. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

В апреле 2022-го "Саутгемптон" влетел "Челси" со счетом 0:6. До этого фаворит выбил аутсайдера из Кубка лиги по пенальти, а также уверенно обыграл своего оппонента на "Стэмфорд Бридж" в чемпионате Англии. Проблемным соперником для "синих" "Саутгемптон" назвать не получается.

Правда, в августе, всего полгода назад, "святые" таки добыли победу над "Челси" на "Сент-Мэрис" (2:1). Лондонцев в то время еще тренировал Томас Тухель, но уже тогда, на старте сезона, они выглядели очень плохо. Впрочем, сегодня по-настоящему плохо выглядит и "Саутгемптон".

Если матч с "Фулхэмом" можно обозвать "лондонским дерби курильщика" (0:0), то поединок с "Вест Хэмом" уже потянет на "лондонское дерби здорового человека" (1:1). Встреча с "молотобойцами" получилась нескучной, команды не просто обменялись голами, но и в целом порадовали болельщиков боевым футболом.

"Челси" даже генерировал моменты, представляете? Жоау Фелиш и Энцо Фернандес записали в свой актив первые результативные действия в синих футболках, гол и ассист соответственно. В конце матча арбитр имел все основания назначить пенальти в ворота "молотобойцев" за игру рукой у Соучека, однако судья проигнорировал гандбол в исполнении чеха и не дал "Челси" возможность претендовать на победу при равной игре.

Среди недели "пенсионеры" также сыграли первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Дортмунде и уступили местной "Боруссии" с минимальным счетом (1:0). С точки зрения командной структуры "Челси" не показал ничего нового, но в условиях открытой игры проявился высочайший индивидуальный уровень исполнителей, их стремление бороться... и нереализация классных моментов. Лондонцы действовали остро, они имеют право уповать на невезение – Кобель старался и сам, однако каркас ворот тоже его выручал. "Боруссия" точечно и смертоносно использовала свое главное оружие, контратаки. Кто знает, может, Адейеми и не прокатился бы к воротам Кепы словно не велосипеде, догадайся Поттер приставить к нему персонально быстрого Мудрика.

Эти слова принадлежат бывшему английскому нападающий Даррену Бенту, он произнес их в YouTube-шоу Бена Фостера после матча "Вест Хэм" – "Челси". И с ним трудно не согласиться. Украинец сыграл 67 минут, покрутил позвонки Цоуфалу, запомнился прекрасным пасом на Хавертца (правда, Кай забежал в офсайд), но главной темой для обсуждения после финального свистка стало взаимодействие Мудрика с Кукурельей. Да, Марк сейчас откровенно не в форме, наверняка и его адаптация в "Челси" еще не закончена. К тому же, Поттер говорил, что испанец столкнулся с семейными проблемами.

Однако на радость болельщиков с "Боруссией Д" на фланге Мудрика появился Бен Чилвелл – судя по фото, пока лучший кореш украинца в "Челси". За 71 минуту пребывания на поле в матче со "шмелями" Бен создал больше шансов для партнеров (3), чем Марк Кукурелья в своих последних 8 поединках во всех турнирах (2). Естественно, пасовал на Михаила англичанин тоже чаще испанца. Кстати, столько же времени на "Сигнал Идуна Парк" провел и сам Мудрик. В первом тайме вингер был активен и задействован, но после перерыва немного потерялся и сел на лавку.

