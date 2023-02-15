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Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023

Англия
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Долгожданная встреча лидеров английского чемпионата

Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 12-й тур

13 февраля 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 21:30 “Манчестер Сити”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” может выйти на первое место в чемпионате в случае победы над “Арсеналом”. Да, у “канониров” будет еще игра в запасе, но инициатива может перейти к “горожанам”. После одного очка в двух матчах – это то, чего наименьше хочет допустить команда Артеты.

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Содержание

Новости Арсенала

Впервые в сезоне “Арсенал” потерял очки в двух подряд матчах Премьер-лиги. Игра с “Эвертоном” не было случайностью. Спустя неделю против “Брентфорда” на своем поле “Арсенал” вновь уперся в крепкий защитный блок соперника, создал мало моментов, забил один гол – но этого не было достаточно для победы.

Конечно, Артета может сказать, что “Арсенал” потерял два очка незаслуженно, что гол “Брентфорда” не нужно было засчитывать из-за офсайда. И действительно, судейский корпус Премьер-лиги во главе с Говардом Уэббом принес извинения “Арсеналу”за ошибку судьи VAR. Но извинения не вернут “канонирам” два очка.

Однако все же “Арсеналу” было сложно в этом матче. Айвен Тоуни, сравнявший счет, выиграл почти все верховые дуэли у Салиба, который явно сдал после чемпионата мира. Испытывает проблемы с формой и Габриэл Мартинелли. Вероятно, бразильца в матче против “Манчестер Сити” заменит Леандро Троссард, забивший в игре с “Брентфордом” свой первый гол за “Арсенал”.

“Арсенал” не может выиграть в трех матчах подряд (если учитывать и кубковую игру против “Сити”), и это обстоятельство не может не давить на команду Артеты. Игра против “Сити” имеет важнейшее значение для “Арсенала” на нескольких уровнях.

Кадровые новости неизменны – Жезус, Смит-Роу, Нелсон, Эльнени остаются вне игры.

Новости Манчестер Сити

“Манчестер Сити” проиграл три из семи последних матчей во всех турнирах, все три – на выезде. Был ли у команды Гвардиолы небольшой кризис? “Сити” чередовали неубедительные матчи с разгромными победами, как например в феврале – после неудачной игры против “Тоттенхэма” (0:1), последовала удачная победа над “Астон Виллой” (3:1).

Гвардиола призывает не пользоваться обобщениями. “Я не верю, что на прошлой недели мы были не в форме, а сейчас все снова хорошо. Каждая игра отличается друг от друга. Ты можешь играть хорошо, побеждать и все будет хорошо, но завтра ты можешь проиграть. Впереди еще много матчей. Против “Арсенала” будет важная игра и мы надеемся показать свой высший уровень”.

Игра против “Астон Виллы” была примечательна тем, что у “Сити” в основе был Холанд, два вингера и четыре полузащитника. Как это удалось? Фактически “горожане” играли без левого защитника. Его функции периодически исполнял… Бернарду Силва. Гвардиола продолжаешь искать способы оптимально интегрировать Эрлинга Холанда в команду.

К слову, норвежец под вопросом перед игрой с “Арсеналом”. У лучшего бомбардира АПЛ было небольшое повреждение в игре с “Виллой”. Точно не сможет рассчитывать Гвардиола на Джона Стоунза.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” выиграл у “Арсенала” десять последних матчей в Премьер-лиге. Это самая длинная проигрышная серия “канониров” в чемпионате.
  • Микель Артета побеждал в качестве тренера “Арсенала” всех соперников в АПЛ, кроме “Манчестер Сити” (пять поражений).
  • “Манчестер Сити” выиграл на “Эмирейтс” шесть последних матчей, столько же побед было в предыдущих 61 гостевых поединках против “Арсенала” (18 ничьих, 37 поражений).
  • “Арсенал” проиграл восемь последних матчей действующим чемпионам Англии.
  • Команда Микеля Артеты выиграла восемь из десяти домашних матчей АПЛ на своем поле. Устояли только “Ньюкасл” (0:0) и “Брентфорд” (1:1).
  • “Манчестер Сити” – шестая команда АПЛ по количеству набранных очков на выезде. “Горожане” победили пять раз, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.
  • “Манчестер Сити” выиграл последних свои 22 матча АПЛ, которые проводились в среду.

Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Сити

Арсенал

  • 11.02 “Брентфорд” 1:1 (апл)
  • 04.02 “Эвертон" 0:1 (АПЛ)
  • 27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)
  • 22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)
  • 15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)

Манчестер Сити

  • 12.02 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)
  • 05.02 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)
  • 27.01 “Арсенал” 1:0 (Кубок Англии)
  • 22.01 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)
  • 19.01 “Тоттенхэм” 4:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 21 16 3 2 46-18 +28 51
2 "Манчестер Сити" 22 15 3 4 56-22 +34 48
3 "Манчестер Юнайтед" 23 14 4 5 38-28 +10 46
4 "Ньюкасл" 22 10 11 1 35-13 +22 41
5 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 42-35 +7 39
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 10 5 6 39-28 +11 35
7 "Фулхэм" 23 10 5 8 34-30 +4 35
8 "Брентфорд" 22 8 10 4 36-29 +7 34
9 "Ливерпуль" 21 9 5 7 36-28 +8 32
10 "Челси" 22 8 7 7 23-22 +1 31
11 "Астон Вилла" 22 8 4 10 26-34 -8 28
12 "Кристал Пэлас" 22 6 7 9 20-30 -10 25
13 "Лестер Сити" 22 7 3 12 36-38 -2 24
14 "Ноттингем Форест" 22 6 6 10 17-37 -20 24
15 "Вулверхэмптон" 22 6 5 11 17-31 -14 23
16 "Вест Хэм Юнайтед" 22 5 5 12 19-27 -8 20
17 "Лидс Юнайтед" 22 4 7 11 28-38 -10 19
18 "Эвертон" 22 4 6 12 16-30 -14 18
19 "Борнмут" 22 4 6 12 20-44 -24 18
20 "Саутгемптон" 22 4 3 15 18-40 -22 15

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Личные встречи

Первая встреча команд в сезоне 2022/23 состоялась в четвертом раунде Кубка Англии в конце января. “Арсенал” играл полуосновным составом, но смог удивить “Сити” персональным прессингом. “Канониры” не реализовали свои шансы, а единственный гол в матче забил центрбек “горожан” Натан Аке, исполнив бильярдно точный удар в нижний угол. В прошлом сезоне “Сити” выиграл два матча чемпионата: 5:0 на своем поле и 2:1 в гостях. Общая статистика АПЛ – 23 победы “Арсенала”, 17 “Манчестер Сити”, десять ничьих.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Нкетиа, Троссард

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Аке – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Манчестер Сити

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2.95
3.45
2.44
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3.00
3.50
2.42
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3.50
2.43
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Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити от UA-Football

“Манчестер Сити” знает как побеждать “Арсенал”. Команда Гвардиолы не будет играть так против “канониров”, как это делали “Эвертон” и “Брентфорд”, она способна брать очки с позиции силы. Серия из поражений “горожан” на выезде вызывает вопросы, но против “Виллы” в воскресенье команда Гвардиолы играла с особым рвением, как будто финансовое разбирательство Премьер-лиги стало дополнительным мотивирующим фактором. “Арсенал”, напротив, утратил прежний драйв и интенсивность. “Горожане” подходят к этой игре в лучшем состоянии. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига Микель Артета АПЛ ставки Александр Зинченко Пеп Гвардиола Прогнозы
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