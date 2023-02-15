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Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
Долгожданная встреча лидеров английского чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 12-й тур
13 февраля 2023. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 21:30 “Манчестер Сити”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” может выйти на первое место в чемпионате в случае победы над “Арсеналом”. Да, у “канониров” будет еще игра в запасе, но инициатива может перейти к “горожанам”. После одного очка в двух матчах – это то, чего наименьше хочет допустить команда Артеты.
Новости Арсенала
Впервые в сезоне “Арсенал” потерял очки в двух подряд матчах Премьер-лиги. Игра с “Эвертоном” не было случайностью. Спустя неделю против “Брентфорда” на своем поле “Арсенал” вновь уперся в крепкий защитный блок соперника, создал мало моментов, забил один гол – но этого не было достаточно для победы.
Конечно, Артета может сказать, что “Арсенал” потерял два очка незаслуженно, что гол “Брентфорда” не нужно было засчитывать из-за офсайда. И действительно, судейский корпус Премьер-лиги во главе с Говардом Уэббом принес извинения “Арсеналу”за ошибку судьи VAR. Но извинения не вернут “канонирам” два очка.
Однако все же “Арсеналу” было сложно в этом матче. Айвен Тоуни, сравнявший счет, выиграл почти все верховые дуэли у Салиба, который явно сдал после чемпионата мира. Испытывает проблемы с формой и Габриэл Мартинелли. Вероятно, бразильца в матче против “Манчестер Сити” заменит Леандро Троссард, забивший в игре с “Брентфордом” свой первый гол за “Арсенал”.
“Арсенал” не может выиграть в трех матчах подряд (если учитывать и кубковую игру против “Сити”), и это обстоятельство не может не давить на команду Артеты. Игра против “Сити” имеет важнейшее значение для “Арсенала” на нескольких уровнях.
Кадровые новости неизменны – Жезус, Смит-Роу, Нелсон, Эльнени остаются вне игры.
Новости Манчестер Сити
“Манчестер Сити” проиграл три из семи последних матчей во всех турнирах, все три – на выезде. Был ли у команды Гвардиолы небольшой кризис? “Сити” чередовали неубедительные матчи с разгромными победами, как например в феврале – после неудачной игры против “Тоттенхэма” (0:1), последовала удачная победа над “Астон Виллой” (3:1).
Гвардиола призывает не пользоваться обобщениями. “Я не верю, что на прошлой недели мы были не в форме, а сейчас все снова хорошо. Каждая игра отличается друг от друга. Ты можешь играть хорошо, побеждать и все будет хорошо, но завтра ты можешь проиграть. Впереди еще много матчей. Против “Арсенала” будет важная игра и мы надеемся показать свой высший уровень”.
Игра против “Астон Виллы” была примечательна тем, что у “Сити” в основе был Холанд, два вингера и четыре полузащитника. Как это удалось? Фактически “горожане” играли без левого защитника. Его функции периодически исполнял… Бернарду Силва. Гвардиола продолжаешь искать способы оптимально интегрировать Эрлинга Холанда в команду.
К слову, норвежец под вопросом перед игрой с “Арсеналом”. У лучшего бомбардира АПЛ было небольшое повреждение в игре с “Виллой”. Точно не сможет рассчитывать Гвардиола на Джона Стоунза.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” выиграл у “Арсенала” десять последних матчей в Премьер-лиге. Это самая длинная проигрышная серия “канониров” в чемпионате.
- Микель Артета побеждал в качестве тренера “Арсенала” всех соперников в АПЛ, кроме “Манчестер Сити” (пять поражений).
- “Манчестер Сити” выиграл на “Эмирейтс” шесть последних матчей, столько же побед было в предыдущих 61 гостевых поединках против “Арсенала” (18 ничьих, 37 поражений).
- “Арсенал” проиграл восемь последних матчей действующим чемпионам Англии.
- Команда Микеля Артеты выиграла восемь из десяти домашних матчей АПЛ на своем поле. Устояли только “Ньюкасл” (0:0) и “Брентфорд” (1:1).
- “Манчестер Сити” – шестая команда АПЛ по количеству набранных очков на выезде. “Горожане” победили пять раз, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.
- “Манчестер Сити” выиграл последних свои 22 матча АПЛ, которые проводились в среду.
Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Сити
Арсенал
- 11.02 “Брентфорд” 1:1 (апл)
- 04.02 “Эвертон" 0:1 (АПЛ)
- 27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)
- 15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 12.02 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)
- 05.02 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)
- 27.01 “Арсенал” 1:0 (Кубок Англии)
- 22.01 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)
- 19.01 “Тоттенхэм” 4:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|21
|16
|3
|2
|46-18
|+28
|51
|2
|"Манчестер Сити"
|22
|15
|3
|4
|56-22
|+34
|48
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|14
|4
|5
|38-28
|+10
|46
|4
|"Ньюкасл"
|22
|10
|11
|1
|35-13
|+22
|41
|5
|"Тоттенхэм"
|23
|12
|3
|8
|42-35
|+7
|39
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|10
|5
|6
|39-28
|+11
|35
|7
|"Фулхэм"
|23
|10
|5
|8
|34-30
|+4
|35
|8
|"Брентфорд"
|22
|8
|10
|4
|36-29
|+7
|34
|9
|"Ливерпуль"
|21
|9
|5
|7
|36-28
|+8
|32
|10
|"Челси"
|22
|8
|7
|7
|23-22
|+1
|31
|11
|"Астон Вилла"
|22
|8
|4
|10
|26-34
|-8
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|22
|6
|7
|9
|20-30
|-10
|25
|13
|"Лестер Сити"
|22
|7
|3
|12
|36-38
|-2
|24
|14
|"Ноттингем Форест"
|22
|6
|6
|10
|17-37
|-20
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|22
|6
|5
|11
|17-31
|-14
|23
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|5
|5
|12
|19-27
|-8
|20
|17
|"Лидс Юнайтед"
|22
|4
|7
|11
|28-38
|-10
|19
|18
|"Эвертон"
|22
|4
|6
|12
|16-30
|-14
|18
|19
|"Борнмут"
|22
|4
|6
|12
|20-44
|-24
|18
|20
|"Саутгемптон"
|22
|4
|3
|15
|18-40
|-22
|15
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Личные встречи
Первая встреча команд в сезоне 2022/23 состоялась в четвертом раунде Кубка Англии в конце января. “Арсенал” играл полуосновным составом, но смог удивить “Сити” персональным прессингом. “Канониры” не реализовали свои шансы, а единственный гол в матче забил центрбек “горожан” Натан Аке, исполнив бильярдно точный удар в нижний угол. В прошлом сезоне “Сити” выиграл два матча чемпионата: 5:0 на своем поле и 2:1 в гостях. Общая статистика АПЛ – 23 победы “Арсенала”, 17 “Манчестер Сити”, десять ничьих.
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Нкетиа, Троссард
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Аке – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Грилиш
Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Манчестер Сити
Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити от UA-Football
“Манчестер Сити” знает как побеждать “Арсенал”. Команда Гвардиолы не будет играть так против “канониров”, как это делали “Эвертон” и “Брентфорд”, она способна брать очки с позиции силы. Серия из поражений “горожан” на выезде вызывает вопросы, но против “Виллы” в воскресенье команда Гвардиолы играла с особым рвением, как будто финансовое разбирательство Премьер-лиги стало дополнительным мотивирующим фактором. “Арсенал”, напротив, утратил прежний драйв и интенсивность. “Горожане” подходят к этой игре в лучшем состоянии. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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