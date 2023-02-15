Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023

Чемпионат Англии, 12-й тур

13 февраля 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 21:30 “Манчестер Сити”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” может выйти на первое место в чемпионате в случае победы над “Арсеналом”. Да, у “канониров” будет еще игра в запасе, но инициатива может перейти к “горожанам”. После одного очка в двух матчах – это то, чего наименьше хочет допустить команда Артеты.

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Новости Арсенала

Впервые в сезоне “Арсенал” потерял очки в двух подряд матчах Премьер-лиги. Игра с “Эвертоном” не было случайностью. Спустя неделю против “Брентфорда” на своем поле “Арсенал” вновь уперся в крепкий защитный блок соперника, создал мало моментов, забил один гол – но этого не было достаточно для победы.

Конечно, Артета может сказать, что “Арсенал” потерял два очка незаслуженно, что гол “Брентфорда” не нужно было засчитывать из-за офсайда. И действительно, судейский корпус Премьер-лиги во главе с Говардом Уэббом принес извинения “Арсеналу”за ошибку судьи VAR. Но извинения не вернут “канонирам” два очка.

Однако все же “Арсеналу” было сложно в этом матче. Айвен Тоуни, сравнявший счет, выиграл почти все верховые дуэли у Салиба, который явно сдал после чемпионата мира. Испытывает проблемы с формой и Габриэл Мартинелли. Вероятно, бразильца в матче против “Манчестер Сити” заменит Леандро Троссард, забивший в игре с “Брентфордом” свой первый гол за “Арсенал”.

“Арсенал” не может выиграть в трех матчах подряд (если учитывать и кубковую игру против “Сити”), и это обстоятельство не может не давить на команду Артеты. Игра против “Сити” имеет важнейшее значение для “Арсенала” на нескольких уровнях.

Кадровые новости неизменны – Жезус, Смит-Роу, Нелсон, Эльнени остаются вне игры.

Новости Манчестер Сити

“Манчестер Сити” проиграл три из семи последних матчей во всех турнирах, все три – на выезде. Был ли у команды Гвардиолы небольшой кризис? “Сити” чередовали неубедительные матчи с разгромными победами, как например в феврале – после неудачной игры против “Тоттенхэма” (0:1), последовала удачная победа над “Астон Виллой” (3:1).

Гвардиола призывает не пользоваться обобщениями. “Я не верю, что на прошлой недели мы были не в форме, а сейчас все снова хорошо. Каждая игра отличается друг от друга. Ты можешь играть хорошо, побеждать и все будет хорошо, но завтра ты можешь проиграть. Впереди еще много матчей. Против “Арсенала” будет важная игра и мы надеемся показать свой высший уровень”.

Игра против “Астон Виллы” была примечательна тем, что у “Сити” в основе был Холанд, два вингера и четыре полузащитника. Как это удалось? Фактически “горожане” играли без левого защитника. Его функции периодически исполнял… Бернарду Силва. Гвардиола продолжаешь искать способы оптимально интегрировать Эрлинга Холанда в команду.

К слову, норвежец под вопросом перед игрой с “Арсеналом”. У лучшего бомбардира АПЛ было небольшое повреждение в игре с “Виллой”. Точно не сможет рассчитывать Гвардиола на Джона Стоунза.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл у “Арсенала” десять последних матчей в Премьер-лиге. Это самая длинная проигрышная серия “канониров” в чемпионате.

Микель Артета побеждал в качестве тренера “Арсенала” всех соперников в АПЛ, кроме “Манчестер Сити” (пять поражений).

“Манчестер Сити” выиграл на “Эмирейтс” шесть последних матчей, столько же побед было в предыдущих 61 гостевых поединках против “Арсенала” (18 ничьих, 37 поражений).

“Арсенал” проиграл восемь последних матчей действующим чемпионам Англии.

Команда Микеля Артеты выиграла восемь из десяти домашних матчей АПЛ на своем поле. Устояли только “Ньюкасл” (0:0) и “Брентфорд” (1:1).

“Манчестер Сити” – шестая команда АПЛ по количеству набранных очков на выезде. “Горожане” победили пять раз, два раза сыграли вничью и трижды проиграли.

“Манчестер Сити” выиграл последних свои 22 матча АПЛ, которые проводились в среду.

Последние пять матчей Арсенала и Манчестер Сити

Арсенал

11.02 “Брентфорд” 1:1 (апл)

04.02 “Эвертон" 0:1 (АПЛ)

27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)

22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)

15.01 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)

Манчестер Сити

12.02 “Астон Вилла” 3:1 (АПЛ)

05.02 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)

27.01 “Арсенал” 1:0 (Кубок Англии)

22.01 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)

19.01 “Тоттенхэм” 4:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 21 16 3 2 46-18 +28 51 2 "Манчестер Сити" 22 15 3 4 56-22 +34 48 3 "Манчестер Юнайтед" 23 14 4 5 38-28 +10 46 4 "Ньюкасл" 22 10 11 1 35-13 +22 41 5 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 42-35 +7 39 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 10 5 6 39-28 +11 35 7 "Фулхэм" 23 10 5 8 34-30 +4 35 8 "Брентфорд" 22 8 10 4 36-29 +7 34 9 "Ливерпуль" 21 9 5 7 36-28 +8 32 10 "Челси" 22 8 7 7 23-22 +1 31 11 "Астон Вилла" 22 8 4 10 26-34 -8 28 12 "Кристал Пэлас" 22 6 7 9 20-30 -10 25 13 "Лестер Сити" 22 7 3 12 36-38 -2 24 14 "Ноттингем Форест" 22 6 6 10 17-37 -20 24 15 "Вулверхэмптон" 22 6 5 11 17-31 -14 23 16 "Вест Хэм Юнайтед" 22 5 5 12 19-27 -8 20 17 "Лидс Юнайтед" 22 4 7 11 28-38 -10 19 18 "Эвертон" 22 4 6 12 16-30 -14 18 19 "Борнмут" 22 4 6 12 20-44 -24 18 20 "Саутгемптон" 22 4 3 15 18-40 -22 15

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Личные встречи

Первая встреча команд в сезоне 2022/23 состоялась в четвертом раунде Кубка Англии в конце января. “Арсенал” играл полуосновным составом, но смог удивить “Сити” персональным прессингом. “Канониры” не реализовали свои шансы, а единственный гол в матче забил центрбек “горожан” Натан Аке, исполнив бильярдно точный удар в нижний угол. В прошлом сезоне “Сити” выиграл два матча чемпионата: 5:0 на своем поле и 2:1 в гостях. Общая статистика АПЛ – 23 победы “Арсенала”, 17 “Манчестер Сити”, десять ничьих.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Нкетиа, Троссард

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Аке – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Манчестер Сити

Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сити от UA-Football

“Манчестер Сити” знает как побеждать “Арсенал”. Команда Гвардиолы не будет играть так против “канониров”, как это делали “Эвертон” и “Брентфорд”, она способна брать очки с позиции силы. Серия из поражений “горожан” на выезде вызывает вопросы, но против “Виллы” в воскресенье команда Гвардиолы играла с особым рвением, как будто финансовое разбирательство Премьер-лиги стало дополнительным мотивирующим фактором. “Арсенал”, напротив, утратил прежний драйв и интенсивность. “Горожане” подходят к этой игре в лучшем состоянии. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.