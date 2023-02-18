Астон Вилла - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.02.2023

Чемпионат Англии, 24-й тур

18 февраля 2023. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 14:30 “Арсенал”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Одно очко из девяти возможных набрал “Арсенал” в последних трех турах, и уступил лидерство “Манчестер Сити”. Команде Микеля Артеты нужно возвращаться к победам, но у главного тренера “Астон Виллы” Унаи Эмери свои счеты с “канонирами”.

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Новости Астон Виллы

“Астон Вилла” уже проигрывала под руководством Унаи Эмери, но до прошлых выходных – ни разу в двух матчах чемпионата подряд. Матч с “Лестером” в позапрошлом туре был аномалией. Ранее “Вилла” всегда с испанским тренером побеждала в матчах АПЛ, когда забивала первой, но в игре с “лисами” она дважды выходила вперед, но в итоге проиграла 2:4.

“Вилла” свои два гола забила в первом тайме, и играть прагматично, “убивать игру”, еще было рано. В результате команда Эмери действовала открыто, без предубеждений, и ошибалась у своих ворот. Поражение 4:2.

Ошибки у своих стоили “Астон Вилле” и поражения в матче с “Манчестер Сити”. В частности второй гол, когда “Вилла” потеряла мяч при розыгрыше мяча. Унаи Эмери назвал первые 45 минут против “Сити” худшим отрезком своей команды за все время работы в Бирмингеме. Во втором тайме “Астон Вилла” добавила в агрессии, отыграла один гол, хорошо вступил в игру новичок Джон Дюран, но на этом позитивы закончились.

Итак, “Вилла” пропустила в двух последних турах семь голов – столько же в семи предыдущих турах АПЛ. Когда бирмингемцы играют без основного центбрека Тайрона Мингза, с которым на днях был продлен контракт, они резко теряют в надежности. На игру с “Арсеналом” Мингз под вопросом.

Также может сыграть с “канонирами” Бертран Траоре, который вернулся из аренды, остается травмированным Диего Карлос.

Новости Арсенала

“Мы продолжаем свой путь, и снова хотим вернуться на первое место. У команды есть мотивация”, – рассказывает Микель Артета. “Арсенал” не может выиграть в четырех матчах подряд (три в чемпионате, один в Кубке Англии), и забил всего два гола за последние 360 минут, один из них с пенальти.

В игре против “Манчестер Сити” посреди недели “Арсенал” не хотел отказываться от своего стиля и первая половина была за “канонирами”, это после матча признал и Гвардиола. Счет был 1:1, у “канониров” гол привез Томиясу, и ценой больших усилий команда Артеты сравняла счет после панальти, который реализовал Сака. Но после перерыва грубую ошибку допустил уже Габриэл, “Сити” выглядел мощнее, и “Арсеналу” вернуться в игру больше не удалось. “Нужно отдать им должное, но если проанализировать игру, я думаю это мы ее проиграли”.

И действительно, “Арсенал” способен на большее, но сыграла обратная сторона его акцента на молодости и совместном взрослении – иногда, в таких обстоятельствах, и при таком напряжении, молодые игроки ошибаются. “Арсенал” немного застопорился, ему нужны свежие идеи, ему нужно повышать эффективность, чтобы снова начать побеждать.

Кроме того, “канонирам” по-прежнему не хватает Жезуса, не сыграл против “Сити” и Томас Парти.

Парти остается под вопросом, а Жезус все еще травмированный, как и Эльнени.

Статистика команд, цифры и факты

Вратарь “Арсенала” Аарон Рэмсдейл сделал больше клиншитов на выездов, чем любой вратарь Премьер-лиги в этом сезоне (семь).

“Астон Вилла” проиграла два последних матча АПЛ, до этого у команды Эмери было два поражения в девяти предыдущих матчах (шесть побед, ничья).

“Вилла” пропустила семь голов в двух последних турах, столько же было в семи предыдущих поединках.

“Арсенал” не может выиграть в трех матчах подряд. Длиннее серии без побед в АПЛ только у “Борнмута”, “Лидса” и “Кристал Пэлас”.

Даже после поражения “Эвертону”, “Арсенал” остается лучшей выездной командой лиги (восемь побед, ничья, два поражения). В 11 гостевых поединках – семь пропущенных голов.

Унаи Эмери еще ни разу не уступал “Арсеналу” в качестве тренера других команд (победа, три ничьи).

Последние пять матчей Астон Виллы и Арсенала

Астон Вилла

12.02 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)

04.02 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

21.01 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)

13.01 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

04.01 “Вулверхэмптон” 1:1 (АПЛ)

Арсенал

15.02 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)

11.02 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

04.02 “Эвертон" 0:1 (АПЛ)

27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)

22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 16 3 4 59-23 +36 51 2 "Арсенал" 22 16 3 3 47-21 +26 51 3 "Манчестер Юнайтед" 23 14 4 5 38-28 +10 46 4 "Ньюкасл" 22 10 11 1 35-13 +22 41 5 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 42-35 +7 39 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 10 5 6 39-28 +11 35 7 "Фулхэм" 23 10 5 8 34-30 +4 35 8 "Брентфорд" 22 8 10 4 36-29 +7 34 9 "Ливерпуль" 21 9 5 7 36-28 +8 32 10 "Челси" 22 8 7 7 23-22 +1 31 11 "Астон Вилла" 22 8 4 10 26-34 -8 28 12 "Кристал Пэлас" 22 6 7 9 20-30 -10 25 13 "Лестер Сити" 22 7 3 12 36-38 -2 24 14 "Ноттингем Форест" 22 6 6 10 17-37 -20 24 15 "Вулверхэмптон" 22 6 5 11 17-31 -14 23 16 "Вест Хэм Юнайтед" 22 5 5 12 19-27 -8 20 17 "Лидс Юнайтед" 22 4 7 11 28-38 -10 19 18 "Эвертон" 22 4 6 12 16-30 -14 18 19 "Борнмут" 22 4 6 12 20-44 -24 18 20 "Саутгемптон" 22 4 3 15 18-40 -22 15

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Личные встречи

“Арсенал” выиграл два матча в прошлом сезоне – 3:1 на своем поле и 1:0 в гостях. В первом круге нынешнего сезона команда Артеты выиграла 2:1 (Жезус, Мартинелли – Дуглас Луис). Общая история в АПЛ – 30 побед “Арсенала”, 14 ничьих, 11 побед “Астон Виллы”.

Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Конса, Чамберс, Янг – Буэндиа, Луис, Камара, Рэмзи – Бэйли, Уоткинс

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Джака – Сака, Нкетиа, Троссард

Ставки и Коэффициенты на матч Астон Вилла – Арсенал

Прогноз на матч Астон Вилла – Арсенал от UA-Football

Обе команды катятся по неприятных для себя траекториях. “Астон Вилла” дважды проиграла, и много пропускает, у “Арсенала” четыре матча без поражения. Пока сложно сказать, есть ли у “канониров” кризис. Поединки с “Брентфордом” и “Манчестер Сити” (дважды) при влиянии разных факторов могли закончиться иначе. Эмери будет прагматичным, но и “Арсенал” наконец-то должен сделать выводы с последних неудач. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.