Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.02.2023
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур
18 февраля 2023. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 14:30 “Арсенал”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Одно очко из девяти возможных набрал “Арсенал” в последних трех турах, и уступил лидерство “Манчестер Сити”. Команде Микеля Артеты нужно возвращаться к победам, но у главного тренера “Астон Виллы” Унаи Эмери свои счеты с “канонирами”.
Новости Астон Виллы
“Астон Вилла” уже проигрывала под руководством Унаи Эмери, но до прошлых выходных – ни разу в двух матчах чемпионата подряд. Матч с “Лестером” в позапрошлом туре был аномалией. Ранее “Вилла” всегда с испанским тренером побеждала в матчах АПЛ, когда забивала первой, но в игре с “лисами” она дважды выходила вперед, но в итоге проиграла 2:4.
“Вилла” свои два гола забила в первом тайме, и играть прагматично, “убивать игру”, еще было рано. В результате команда Эмери действовала открыто, без предубеждений, и ошибалась у своих ворот. Поражение 4:2.
Ошибки у своих стоили “Астон Вилле” и поражения в матче с “Манчестер Сити”. В частности второй гол, когда “Вилла” потеряла мяч при розыгрыше мяча. Унаи Эмери назвал первые 45 минут против “Сити” худшим отрезком своей команды за все время работы в Бирмингеме. Во втором тайме “Астон Вилла” добавила в агрессии, отыграла один гол, хорошо вступил в игру новичок Джон Дюран, но на этом позитивы закончились.
Итак, “Вилла” пропустила в двух последних турах семь голов – столько же в семи предыдущих турах АПЛ. Когда бирмингемцы играют без основного центбрека Тайрона Мингза, с которым на днях был продлен контракт, они резко теряют в надежности. На игру с “Арсеналом” Мингз под вопросом.
Также может сыграть с “канонирами” Бертран Траоре, который вернулся из аренды, остается травмированным Диего Карлос.
Новости Арсенала
“Мы продолжаем свой путь, и снова хотим вернуться на первое место. У команды есть мотивация”, – рассказывает Микель Артета. “Арсенал” не может выиграть в четырех матчах подряд (три в чемпионате, один в Кубке Англии), и забил всего два гола за последние 360 минут, один из них с пенальти.
В игре против “Манчестер Сити” посреди недели “Арсенал” не хотел отказываться от своего стиля и первая половина была за “канонирами”, это после матча признал и Гвардиола. Счет был 1:1, у “канониров” гол привез Томиясу, и ценой больших усилий команда Артеты сравняла счет после панальти, который реализовал Сака. Но после перерыва грубую ошибку допустил уже Габриэл, “Сити” выглядел мощнее, и “Арсеналу” вернуться в игру больше не удалось. “Нужно отдать им должное, но если проанализировать игру, я думаю это мы ее проиграли”.
И действительно, “Арсенал” способен на большее, но сыграла обратная сторона его акцента на молодости и совместном взрослении – иногда, в таких обстоятельствах, и при таком напряжении, молодые игроки ошибаются. “Арсенал” немного застопорился, ему нужны свежие идеи, ему нужно повышать эффективность, чтобы снова начать побеждать.
Кроме того, “канонирам” по-прежнему не хватает Жезуса, не сыграл против “Сити” и Томас Парти.
Парти остается под вопросом, а Жезус все еще травмированный, как и Эльнени.
Статистика команд, цифры и факты
- Вратарь “Арсенала” Аарон Рэмсдейл сделал больше клиншитов на выездов, чем любой вратарь Премьер-лиги в этом сезоне (семь).
- “Астон Вилла” проиграла два последних матча АПЛ, до этого у команды Эмери было два поражения в девяти предыдущих матчах (шесть побед, ничья).
- “Вилла” пропустила семь голов в двух последних турах, столько же было в семи предыдущих поединках.
- “Арсенал” не может выиграть в трех матчах подряд. Длиннее серии без побед в АПЛ только у “Борнмута”, “Лидса” и “Кристал Пэлас”.
- Даже после поражения “Эвертону”, “Арсенал” остается лучшей выездной командой лиги (восемь побед, ничья, два поражения). В 11 гостевых поединках – семь пропущенных голов.
- Унаи Эмери еще ни разу не уступал “Арсеналу” в качестве тренера других команд (победа, три ничьи).
Последние пять матчей Астон Виллы и Арсенала
Астон Вилла
- 12.02 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)
- 04.02 “Лестер” 2:4 (АПЛ)
- 21.01 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)
- 13.01 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 04.01 “Вулверхэмптон” 1:1 (АПЛ)
Арсенал
- 15.02 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)
- 11.02 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
- 04.02 “Эвертон" 0:1 (АПЛ)
- 27.01 “Манчестер Сити” 0:1 (Кубок Англии)
- 22.01 “Манчестер Юнайтед” 3:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|23
|16
|3
|4
|59-23
|+36
|51
|2
|"Арсенал"
|22
|16
|3
|3
|47-21
|+26
|51
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|14
|4
|5
|38-28
|+10
|46
|4
|"Ньюкасл"
|22
|10
|11
|1
|35-13
|+22
|41
|5
|"Тоттенхэм"
|23
|12
|3
|8
|42-35
|+7
|39
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|10
|5
|6
|39-28
|+11
|35
|7
|"Фулхэм"
|23
|10
|5
|8
|34-30
|+4
|35
|8
|"Брентфорд"
|22
|8
|10
|4
|36-29
|+7
|34
|9
|"Ливерпуль"
|21
|9
|5
|7
|36-28
|+8
|32
|10
|"Челси"
|22
|8
|7
|7
|23-22
|+1
|31
|11
|"Астон Вилла"
|22
|8
|4
|10
|26-34
|-8
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|22
|6
|7
|9
|20-30
|-10
|25
|13
|"Лестер Сити"
|22
|7
|3
|12
|36-38
|-2
|24
|14
|"Ноттингем Форест"
|22
|6
|6
|10
|17-37
|-20
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|22
|6
|5
|11
|17-31
|-14
|23
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|5
|5
|12
|19-27
|-8
|20
|17
|"Лидс Юнайтед"
|22
|4
|7
|11
|28-38
|-10
|19
|18
|"Эвертон"
|22
|4
|6
|12
|16-30
|-14
|18
|19
|"Борнмут"
|22
|4
|6
|12
|20-44
|-24
|18
|20
|"Саутгемптон"
|22
|4
|3
|15
|18-40
|-22
|15
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
“Арсенал” выиграл два матча в прошлом сезоне – 3:1 на своем поле и 1:0 в гостях. В первом круге нынешнего сезона команда Артеты выиграла 2:1 (Жезус, Мартинелли – Дуглас Луис). Общая история в АПЛ – 30 побед “Арсенала”, 14 ничьих, 11 побед “Астон Виллы”.
Ориентировочные составы
“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Конса, Чамберс, Янг – Буэндиа, Луис, Камара, Рэмзи – Бэйли, Уоткинс
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Джака – Сака, Нкетиа, Троссард
Ставки и Коэффициенты на матч Астон Вилла – Арсенал
Прогноз на матч Астон Вилла – Арсенал от UA-Football
Обе команды катятся по неприятных для себя траекториях. “Астон Вилла” дважды проиграла, и много пропускает, у “Арсенала” четыре матча без поражения. Пока сложно сказать, есть ли у “канониров” кризис. Поединки с “Брентфордом” и “Манчестер Сити” (дважды) при влиянии разных факторов могли закончиться иначе. Эмери будет прагматичным, но и “Арсенал” наконец-то должен сделать выводы с последних неудач. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Цыганков феерит. Дебютные гол и ассист украинца за Жирону
- Наибольшая концентрация для этой точки за все время. Известно, сколько россиян сосредоточено возле Сумщины
- УЕФА оштрафовал УАФ за поведение болельщиков на матче с РФ во время футзального ЕВРО
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
Новости по теме
- 16:41 Прогнозы на футбол Тоттенхэм - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.01.2023
- 16:15 Прогнозы на футбол Слишком контрастно. Арсенал – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 31.08.2022
- 09:45 Прогнозы на футбол Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.04.2022