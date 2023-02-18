Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.02.2023

Чемпионат Англии, 24-й тур

18 февраля 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 19:30 “Ливерпуль”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” опережает “Ливерпуль” в турнирной таблице на девять очков. Если “красные” все же хотят пробиться в первую четверку, они просто обязаны во второй раз в сезоне нанести поражение команде с лучшей защитой в лиге.

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Новости Ньюкасла

“Ньюкасл” не проигрывает в Премьер-лиге, но теперь и перестал побеждать – в последних шести турах “сорокам” всего раз удалось взять три очка. Всего у “Ньюкасла” одиннадцать ничьих в чемпионате. Ни у кого нет больше.

Команда Эдди Хау остается практически непробиваемой. 13 пропущенных голов в 22 турах – это потрясающий результат. Помимо “Ньюкасла”, больше ни одна команда лиги не пропустила меньше двадцати голов. Однако “сороки” сами тоже малорезультативны – в ворота соперников в шести последних туров “Ньюкасл” забил три гола.

По словам Хау, “Ньюкасл” в какой-то степени стал заложником своего успеха. К нему готовятся и против него играют, как против команды топ-4.

“У нас длинная серия без поражений, команды лучше готовятся к нам, и нам нужно находить решения. Нам нужно больше острых моментов, больше голов. Против нас хорошо защищаются”, – сказал тренер “Ньюкасла”.

Полузащитник Джо Уиллок под вопросом на матч с “Ливерпулем”, есть вопросы и по Уилсону. Гимарайнш остается дисквалифицированным.

Новости Ливерпуля

Победа в дерби над “Эвертоном” в понедельник стала первой для “Ливерпуля” в чемпионате 2023 году.

“Ириски” провели откровенно слабый матч, а у “Ливерпуля” прекрасно удавалась игра в переходных фазах. Свои два гола “красные” забили после контратак. Из позитивного – наконец-то качественный матч провели оба фулбека (Александер-Арнольд и Робертсон), Нуньес и Салах демонстрируют хорошее взаимодействие, и снова организовали гол на двоих, Алиссону удалось сделать клиншит.

“Ливерпуль” провел уже немало таких матчей в нынешнем сезоне, когда казалось, что все возвращается к норме. Затем наступали очередные провалы. Команда Клоппа продолжается нуждаться в стабильности.

Возможно, найти “Ливерпулю” почву под ногами помогут игроки, которые восстановились после травм. Вириджил ван Дейк пропустил чуть больше месяца, и готов сыграть с “Ньюкаслом”. В игре с “Эвертоном” получили минуты Жота и Фирмино. Но продолжаются находиться вне игры Тьяго, Диас, Конате и Рэмзи.

Статистика команд, цифры и факты

Беспроигрышная серия “Ньюкасла” в чемпионате началась именно после матча с “Ливерпулем” в августе. Команда Эдди Хау не проигрывает в АПЛ 17 матчей подряд.

В этих 17 матчах “Ньюкасл” пропускал по голу каждые 218 минут.

“Ньюкасл” не может выиграть у “Ливерпуля” в чемпионате в 12 поединках подряд.

Последнее домашнее поражение у “сорок” было в апреле… от “Ливерпуля”. Серия без поражений на своем длится 24 игры.

“Ньюкасл” лидирует в АПЛ по количеству клиншитов на своем (семь).

“Ливерпуль” остается последней командой в чемпионате, которая забила “Ньюкаслу” два гола.

“Ливерпуль” выиграл всего два из десяти последних матчей на выезде в Премьер-лиге (две ничьи, шесть поражений).

В трех последних гостевых матчах лиги “Ливерпуль” пропускал по три гола.

Дарвин Нуньес и Мохамед Салах создают совместными усилиями голевой шанс каждые 52 минуты.

Последние пять матчей Ньюкасла и Ливерпуля

Ньюкасл

12.02 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)

04.02 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

21.01 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)

13.01 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

04.01 “Вулверхэмптон” 1:1 (АПЛ)

Ливерпуль

13.02 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)

04.02 “Вулверхэмптон" 0:3 (АПЛ)

29.01 “Брайтон” 1:2 (Кубок Англии)

21.01 “Челси” 0:0 (АПЛ)

17.01 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 23 16 3 4 59-23 +36 51 2 "Арсенал" 22 16 3 3 47-21 +26 51 3 "Манчестер Юнайтед" 23 14 4 5 38-28 +10 46 4 "Ньюкасл" 22 10 11 1 35-13 +22 41 5 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 42-35 +7 39 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 21 10 5 6 39-28 +11 35 7 "Фулхэм" 23 10 5 8 34-30 +4 35 8 "Брентфорд" 22 8 10 4 36-29 +7 34 9 "Ливерпуль" 21 9 5 7 36-28 +8 32 10 "Челси" 22 8 7 7 23-22 +1 31 11 "Астон Вилла" 22 8 4 10 26-34 -8 28 12 "Кристал Пэлас" 22 6 7 9 20-30 -10 25 13 "Лестер Сити" 22 7 3 12 36-38 -2 24 14 "Ноттингем Форест" 22 6 6 10 17-37 -20 24 15 "Вулверхэмптон" 22 6 5 11 17-31 -14 23 16 "Вест Хэм Юнайтед" 22 5 5 12 19-27 -8 20 17 "Лидс Юнайтед" 22 4 7 11 28-38 -10 19 18 "Эвертон" 22 4 6 12 16-30 -14 18 19 "Борнмут" 22 4 6 12 20-44 -24 18 20 "Саутгемптон" 22 4 3 15 18-40 -22 15

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Личные встречи

Гол Фабиу Карвалью на 90+8 минуте в матче пятого тура нынешнего сезона продолжил победную серию “Ливерпуля” над “Ньюкаслом” до трех матчей (победа 2:1). В прошлом сезоне “красные” победили 1:0 на “Сент-Джеймс Парк” и 3:1 на своем поле. “Ньюкасл” не побеждает “Ливерпуль” в чемпионате с 2015 года. Общая статистика в АПЛ – 32 победы “Ливерпуля”, 12 ничьих, 11 побед “Ньюкасла”.

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Лонгстафф, Альмирон – Сен-Максимен, Исак, Гордон

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Гакпо, Нуньес

Ставки и Коэффициенты на матч Ньюкасл – Ливерпуль

Прогноз на матч Ньюкасл – Ливерпуль от UA-Football

“Ньюкасл” мало забивает и мало пропускает. “Ливерпуль” создает много, но забивает меньше, чем должен был, и пропускает после неочевидных моментов. Команда Юргена Клоппа более непредсказуемая, а “Ньюкасл” настолько стабильный, насколько это возможно в футболе. Узел противоречий не развяжется. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.