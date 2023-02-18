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Ньюкасл - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 18.02.2023
Ливерпуль остается единственной командой, которой удалось победить Ньюкасл в Премьер-лиге
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур
18 февраля 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 19:30 “Ливерпуль”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ньюкасл” опережает “Ливерпуль” в турнирной таблице на девять очков. Если “красные” все же хотят пробиться в первую четверку, они просто обязаны во второй раз в сезоне нанести поражение команде с лучшей защитой в лиге.
Новости Ньюкасла
“Ньюкасл” не проигрывает в Премьер-лиге, но теперь и перестал побеждать – в последних шести турах “сорокам” всего раз удалось взять три очка. Всего у “Ньюкасла” одиннадцать ничьих в чемпионате. Ни у кого нет больше.
Команда Эдди Хау остается практически непробиваемой. 13 пропущенных голов в 22 турах – это потрясающий результат. Помимо “Ньюкасла”, больше ни одна команда лиги не пропустила меньше двадцати голов. Однако “сороки” сами тоже малорезультативны – в ворота соперников в шести последних туров “Ньюкасл” забил три гола.
По словам Хау, “Ньюкасл” в какой-то степени стал заложником своего успеха. К нему готовятся и против него играют, как против команды топ-4.
“У нас длинная серия без поражений, команды лучше готовятся к нам, и нам нужно находить решения. Нам нужно больше острых моментов, больше голов. Против нас хорошо защищаются”, – сказал тренер “Ньюкасла”.
Полузащитник Джо Уиллок под вопросом на матч с “Ливерпулем”, есть вопросы и по Уилсону. Гимарайнш остается дисквалифицированным.
Новости Ливерпуля
Победа в дерби над “Эвертоном” в понедельник стала первой для “Ливерпуля” в чемпионате 2023 году.
“Ириски” провели откровенно слабый матч, а у “Ливерпуля” прекрасно удавалась игра в переходных фазах. Свои два гола “красные” забили после контратак. Из позитивного – наконец-то качественный матч провели оба фулбека (Александер-Арнольд и Робертсон), Нуньес и Салах демонстрируют хорошее взаимодействие, и снова организовали гол на двоих, Алиссону удалось сделать клиншит.
“Ливерпуль” провел уже немало таких матчей в нынешнем сезоне, когда казалось, что все возвращается к норме. Затем наступали очередные провалы. Команда Клоппа продолжается нуждаться в стабильности.
Возможно, найти “Ливерпулю” почву под ногами помогут игроки, которые восстановились после травм. Вириджил ван Дейк пропустил чуть больше месяца, и готов сыграть с “Ньюкаслом”. В игре с “Эвертоном” получили минуты Жота и Фирмино. Но продолжаются находиться вне игры Тьяго, Диас, Конате и Рэмзи.
Статистика команд, цифры и факты
- Беспроигрышная серия “Ньюкасла” в чемпионате началась именно после матча с “Ливерпулем” в августе. Команда Эдди Хау не проигрывает в АПЛ 17 матчей подряд.
- В этих 17 матчах “Ньюкасл” пропускал по голу каждые 218 минут.
- “Ньюкасл” не может выиграть у “Ливерпуля” в чемпионате в 12 поединках подряд.
- Последнее домашнее поражение у “сорок” было в апреле… от “Ливерпуля”. Серия без поражений на своем длится 24 игры.
- “Ньюкасл” лидирует в АПЛ по количеству клиншитов на своем (семь).
- “Ливерпуль” остается последней командой в чемпионате, которая забила “Ньюкаслу” два гола.
- “Ливерпуль” выиграл всего два из десяти последних матчей на выезде в Премьер-лиге (две ничьи, шесть поражений).
- В трех последних гостевых матчах лиги “Ливерпуль” пропускал по три гола.
- Дарвин Нуньес и Мохамед Салах создают совместными усилиями голевой шанс каждые 52 минуты.
Последние пять матчей Ньюкасла и Ливерпуля
Ньюкасл
- 12.02 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)
- 04.02 “Лестер” 2:4 (АПЛ)
- 21.01 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)
- 13.01 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 04.01 “Вулверхэмптон” 1:1 (АПЛ)
Ливерпуль
- 13.02 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)
- 04.02 “Вулверхэмптон" 0:3 (АПЛ)
- 29.01 “Брайтон” 1:2 (Кубок Англии)
- 21.01 “Челси” 0:0 (АПЛ)
- 17.01 “Вулверхэмптон” 1:0 (Кубок Англии)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|23
|16
|3
|4
|59-23
|+36
|51
|2
|"Арсенал"
|22
|16
|3
|3
|47-21
|+26
|51
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|14
|4
|5
|38-28
|+10
|46
|4
|"Ньюкасл"
|22
|10
|11
|1
|35-13
|+22
|41
|5
|"Тоттенхэм"
|23
|12
|3
|8
|42-35
|+7
|39
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|21
|10
|5
|6
|39-28
|+11
|35
|7
|"Фулхэм"
|23
|10
|5
|8
|34-30
|+4
|35
|8
|"Брентфорд"
|22
|8
|10
|4
|36-29
|+7
|34
|9
|"Ливерпуль"
|21
|9
|5
|7
|36-28
|+8
|32
|10
|"Челси"
|22
|8
|7
|7
|23-22
|+1
|31
|11
|"Астон Вилла"
|22
|8
|4
|10
|26-34
|-8
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|22
|6
|7
|9
|20-30
|-10
|25
|13
|"Лестер Сити"
|22
|7
|3
|12
|36-38
|-2
|24
|14
|"Ноттингем Форест"
|22
|6
|6
|10
|17-37
|-20
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|22
|6
|5
|11
|17-31
|-14
|23
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|5
|5
|12
|19-27
|-8
|20
|17
|"Лидс Юнайтед"
|22
|4
|7
|11
|28-38
|-10
|19
|18
|"Эвертон"
|22
|4
|6
|12
|16-30
|-14
|18
|19
|"Борнмут"
|22
|4
|6
|12
|20-44
|-24
|18
|20
|"Саутгемптон"
|22
|4
|3
|15
|18-40
|-22
|15
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Личные встречи
Гол Фабиу Карвалью на 90+8 минуте в матче пятого тура нынешнего сезона продолжил победную серию “Ливерпуля” над “Ньюкаслом” до трех матчей (победа 2:1). В прошлом сезоне “красные” победили 1:0 на “Сент-Джеймс Парк” и 3:1 на своем поле. “Ньюкасл” не побеждает “Ливерпуль” в чемпионате с 2015 года. Общая статистика в АПЛ – 32 победы “Ливерпуля”, 12 ничьих, 11 побед “Ньюкасла”.
Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Лонгстафф, Альмирон – Сен-Максимен, Исак, Гордон
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Гакпо, Нуньес
Ставки и Коэффициенты на матч Ньюкасл – Ливерпуль
Прогноз на матч Ньюкасл – Ливерпуль от UA-Football
“Ньюкасл” мало забивает и мало пропускает. “Ливерпуль” создает много, но забивает меньше, чем должен был, и пропускает после неочевидных моментов. Команда Юргена Клоппа более непредсказуемая, а “Ньюкасл” настолько стабильный, насколько это возможно в футболе. Узел противоречий не развяжется. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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