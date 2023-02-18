Манчестер Юнайтед – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.02.23

Английская Премьер-лига, 24-й тур

19 февраля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Определенные болельщики "манкунианцев" после матча прошлого месяца против "Арсенала" говорили, что поражение лишает МЮ чемпионства. Такие фразы были восприняты скептически, однако сейчас мы можем увидеть, что "манкунианцы" не так уж далеко от лидеров чемпионата. Да, уже вряд ли подопечные тэн Хага навяжут "Арсеналу" и "Сити" настоящую борьбу, но закрепиться на третьей позиции могут железно без посягательств со стороны "Ньюкасла" или "Тоттенхэма". Зато у "Лестера" несколько иные задачи: стать своим хотя бы внутри турнирной таблицы. "Лисы" оттолкнулись от дна, однако до зоны вылета все еще четыре очка. А в последнее время "Лестер" показывает хорошие результаты против "манкунианцев".

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Новости Манчестер Юнайтед

Путь "красных дьяволов" сразу в четырех турнирах продолжается. Матч против “Лестера” расположился аккурат в промежутке между противостояниями против “Барселоны” в стыках плей-офф раунда Лиги Европы. В прошлый четверг "манкунианцы" посетили "Камп Ноу" и чуть не одержали историческую, первую победу на поле "блауграны". Преимущество было на стороне “Барсы”, однако лучше моменты создавал МЮ. Это позволило подопечным тен Хага выйти вперед, но удержать победный результат они не смогли из-за потери организованности. Все решится в следующий четверг.

Во внутреннем первенстве "манкунианцы" и дальше идут третьими. Недавно “Манчестер Юнайтед” сыграл вничью против “Лидса”, однако это не пошатнуло позиций “манкунианцев” в чемпионате. Подопечные тен Хага, после ничьей в перенесенном матче против “павлинов”, на выходных их обыграли и обеспечили себе комфортное преимущество над преследователями. Более того, "Ньюкасл" в субботнем поединке 24-го тура проиграл "Ливерпулю" и теперь разрыв между третьим МЮ и четвертыми "сороками" пять очков.

Кадры хозяев

Тен Хаг сегодня может прибегнуть к необычному для себя – ротации. Важный матч против "Барселоны" может немного поменять планы нидерландского тренера, но вряд ли тен Хаг сменит более двух-трех позиций. Точно не сыграет Казэмиро – у него до сих пор дисквалификация. Да еще и в лазарете целая когорта футболистов: Антони, ван де Бек, Эриксен, Марсьяль и Мактоминей. Снова пора для Забитцера проявить себя.

Новости Лестера

У "лысов" не такая бурная футбольная жизнь, как у "Манчестер Юнайтед". Они, например, до сих пор соревнуются только в двух турнирах: Кубок Англии и АПЛ. Однако, стоит заметить, что сейчас "Лестер" имеет серию из трех побед подряд, что является редкостью для команды. Начали "лисы" ее как раз с матча против "Уолсолла" в Кубке, затем победили "Астон Виллу" (4:2) и "Тоттенхэм" (4:1). Если не принять во внимание команду из четвертого дивизиона, то два других соперника – это мощные коллективы, которым далеко не каждый может забить по четыре мяча.

Благодаря этим удачным результатам "Лестеру" теперь не дышит в спину зона вылета – подопечные Роджерса оторвались от нее на четыре очка. Соперники продолжают набирать зачетные баллы, поэтому и "лисам" останавливаться не стоит. Доверие от руководства к Роджерсу все еще колоссальное (иначе его бы давно уволили), а оправдывать его тренер уже начал результатами. Далее у “Лестера” в чемпионате очень тяжелые два матча: против МЮ и “Арсенала”. Интересно посмотреть, как команда будет противостоять таким мощным соперникам.

Кадры гостей

Внезапных потерь у "лис" нет, однако в лазарете все равно стандартно кто находится. В настоящее время вне игры из-за травм защитники Эванс, Джастин и Бертранд. Кстати, после того как вылетел (кстати, бывший игрок МЮ) 35-летний Джонни Эванс, игра в команды пошла вверх. А может это просто совпадение…

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лестера

Последние пять встреч хозяев

16.02. Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2 (ЛЕ)

12.02. Лидс – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

08.02. Манчестер Юнайтед – Лидс 2:2 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

01.02. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:0 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

11.02. Лестер – Тоттенхэм 4:1 (АПЛ)

04.02. Астон Вилла – Лестер 2:4 (АПЛ)

28.01. Уолсолл – Лестер 0:1 (Кубок Англии)

21.01. Лестер – Брайтон 2:2 (АПЛ)

14.01. Ноттингем – Лестер 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

01.09.22. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

02.04.22. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)

16.10.21. Лестер – Манчестер Юнайтед 4:2 (АПЛ)

11.05.21. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2 (АПЛ)

21.03.21. Лестер – Манчестер Юнайтед 3:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 23 17 3 3 51 - 23 54 2 Манчестер Сити 24 16 4 4 60 - 24 52 3 Манчестер Юнайтед 23 14 4 5 38 - 28 46 4 Ньюкасл 23 10 11 2 35 - 15 41 5 Тоттенхэм 23 12 3 8 42 - 35 39 6 Фулхэм 24 11 5 8 35 - 30 38 7 Брайтон энд Хоув Альбион 22 10 5 7 39 - 29 35 8 Ливерпуль 22 10 5 7 38 - 28 35 9 Брентфорд 23 8 11 4 37 - 30 35 10 Челси 23 8 7 8 23 - 23 31 11 Астон Вилла 23 8 4 11 28 - 38 28 12 Кристал Пэлас 23 6 8 9 21 - 31 26 13 Ноттингем Форест 23 6 7 10 18 - 38 25 14 Лестер Сити 22 7 3 12 36 - 38 24 15 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17 - 32 23 16 Эвертон 23 5 6 12 17 - 30 21 17 Борнмут 23 5 6 12 21 - 44 21 18 Вест Хэм Юнайтед 22 5 5 12 19 - 27 20 19 Лидс Юнайтед 23 4 7 12 28 - 39 19 20 Саутгемптон 23 5 3 15 19 - 40 18

Цифры и факты

Хотя и “Лестер” идет на 14-й позиций, а “Манчестер Юнайтед” на третьей, однако лисы забили всего на два гола меньше в чемпионате.

У лучшего бомбардира МЮ у АПЛ Рашфорда 12 голов, а у аналогичного игрока "лисов" Мэддисона девять мячей.

"Лестер" проиграл "Манчестер Юнайтед" только однажды в последних шести матчах.

Последний раз "манкунианцы" не забивали "лисам" ” на “Олд Траффорд” еще в 1998 году.

В этом сезоне чемпионата дома МЮ проиграл только в первом туре, уступив "Брайтону".

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Лестер

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Лестер от UA-Football

В поединке первого круга "манкунианцы" забили до перерыва и благодаря тому голу Санчо одержали победу. Этот матч может пройти по тому же сценарию, ведь неоднократно в последних поединках мы видели сильный именно первый тайм от МЮ. Главное для тен Хага, чтобы его подопечные снова не подвели с реализацией. Прогноз на матч: Победа Манчестер Юнайтед в первом тайме (Кф 2,1).