Тоттенхэм - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.02.2023

Чемпионат Англии, 24-й тур

19 февраля 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 18:30 “Вест Хэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Возвращение Антонио Конте было преждевременным. Главному тренеру “Тоттенхэма” нужно еще подлечиться в Италии, а команда без него попытается вернуться в топ-4. Но по своему упрямый будет и “Вест Хэм”, которому нужно покинуть зону вылета.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Тоттенхэма

“Тоттенхэм” продолжает быть командой-хамелеоном. За великолепной, идеальной игрой против “Манчестер Сити” (1:0) последовали поражения от “Лестера” (1:4) и “Милана” (0:1) в Лиге чемпионов.

В игре с “лисами” команда Конте побеждала 1:0, но затем при стечении неудачи и потери концентрации пропустила два гола за две минуты, и в игру так и не вернулось. Кроме того, в этом матче еще получил травму Родриго Бентанкур. Один из ключевых игроков “шпор” вылетел до конца сезона.

Ранее уже был травмированный Биссума, а у Хейбьерга на первый матч с “Миланом” была дисквалификация. Поэтому пару полузащитников в игре 1/8 Лиги чемпионов составили номинально четвертый и пятый в списке центрхавы (Сарр и Скипп). Однако “Тоттенхэм” проиграл “Милану” не из-за резервистов. Подвели лидеры – Ромеро проиграл несколько дуэлей, в частности в атаке, которая привела к голу, незаметный матч провели Кулушевски и Сон.

От Стеллини на игру с “Вест Хэмом” ожидается ротация, свой шанс должны получить Ришарлисон и Данджума. Помимо Бентанкура и Биссума, остается травмированным основной вратарь и капитан команды Уго Льорис, вылетел на несколько недель и Райан Сессеньон.

Новости Вест Хэма

Субботние победы “Борнмута” и “Эвертона” вновь отправили “Вест Хэма” в зону вылета. Все еще не верится, что команда Дэвида Мойеса с ее составом и трансферами борется за выживанием.

В последних турах “хаммерс” показывали выздоровление. “Вест Хэму” удалось взять пять очков в трех матчах. Победа над “Эвертоном” (2:0) отправила Фрэнка Лэмпарда в отставку, а затем последовали ничьи с “Ньюкаслом” (1:1) и “Челси” (1:1). “Вест Хэму” немного повезло в обоих матчах, но команда Дэвида Мойеса работала тяжело и усердно, чтобы взять эти очки.

Но эти результаты стоили “Вест Хэму” не только усилий, но и больших кадровых потерей. В игре против “Челси” травмы получили Найеф Агер и Лукас Пакета. Бразильский хавбек точно не сыграет против “Тоттенхэма”, а лидер обороны остается под вопросом.

Точно из-за травм матч пропустят Скамакка, Корне и Зума.

Статистика команд, цифры и факты

“Вест Хэм” выиграл пять последних выездных лондонских дерби в АПЛ.

Лучший бомбардир “Тоттенхэма” Харри Кейн лидирует в Премьер-лиге по количеству первых голов матчах (7) и победных голов (8).

Также Харри Кейн отмечался голами в восьми из последних десяти матчей АПЛ.

“Тоттенхэм” не сыграл еще ни одной домашней ничьи в чемпионате (семь побед, четыре поражения).

“Вест Хэм” забил в 11 выездных матчах АПЛ семь голов. Это третий с конца показатель в лиге. Команда Дэвида Мойеса не выигрывает в гостевых матчах чемпионата с августа (“Астон Вилла” 1:0).

“Тоттенхэм” проиграл всего два из двадцати последних домашних матчей АПЛ против “Вест Хэма” (11 побед, семь ничьих).

Последние пять матчей Тоттенхэма и Вест Хэма

Тоттенхэм

14.02 “Милан” 0:1 (Лига чемпионов)

11.02 “Лестер” 1:4 (АПЛ)

05.02 “Манчестер Сити” 1:0 (АПЛ)

28.01 “Престон Норт Энд” 3:0 (Кубок Англии)

23.01 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)

Вест Хэм

11.02 “Челси” 1:1 (АПЛ)

04.02 “Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)

30.01 “Дерби Каунти” 2:0 (Кубок Англии)

21.01 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)

14.01 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 23 17 3 3 51-23 +28 54 2 "Манчестер Сити" 24 16 4 4 60-24 +36 52 3 "Манчестер Юнайтед" 23 14 4 5 38-28 +10 46 4 "Ньюкасл" 23 10 11 2 35-15 +20 41 5 "Тоттенхэм" 23 12 3 8 42-35 +7 39 6 "Фулхэм" 24 11 5 8 35-30 +5 38 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 10 5 7 39-29 +10 35 8 "Ливерпуль" 22 10 5 7 38-28 +10 35 9 "Брентфорд" 23 8 11 4 37-30 +7 35 10 "Челси" 23 8 7 8 23-23 0 31 11 "Астон Вилла" 23 8 4 11 28-38 -10 28 12 "Кристал Пэлас" 23 6 8 9 21-31 -10 26 13 "Ноттингем Форест" 23 6 7 10 18-38 -20 25 14 "Лестер Сити" 22 7 3 12 36-38 -2 24 15 "Вулверхэмптон" 23 6 5 12 17-32 -15 23 16 "Эвертон" 23 5 6 12 17-30 -13 21 17 "Борнмут" 23 5 6 12 21-44 -23 21 18 "Вест Хэм Юнайтед" 22 5 5 12 19-27 -8 20 19 "Лидс Юнайтед" 23 4 7 12 28-39 -11 19 20 "Саутгемптон" 23 5 3 15 19-40 -21 18

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

В матче первого круга, еще в августе, команды сыграли 1:1. Защитник Керер отправил мяч в свои ворота, но Соучек сравнял счет. В прошлом сезоне команды встречались трижды. “Тоттенхэм” выиграл в домашнем матче (3:1) и четвертьфинале Кубка лиги (2:1), “Вест Хэм” на своем поле (1:0).

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Форстер – Дэвис, Дайер, Ромеро – Перишич, Сарр, Хейбьерг, Эмерсон – Ришарлисон, Кулушевски – Кейн

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Огбонна, Джонсон – Цоуфал, Соучек, Райс, Эмерсон – Боуэн, Бенрахма – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Вест Хэм

Прогноз на матч Тоттенхэм – Вест Хэм от UA-Football

Так как “Тоттенхэм” не играет ничьи на своем поле в чемпионате, это может быть либо победа, либо поражение “шпор”. Второй вариант менее вероятный, учитывая выездную форму “хаммерс”. “Вест Хэм” потерял Пакета и Агер, двух крайне важных игроков. У “шпор” есть свои кадровые проблемы, но с Харри Кейном все в порядке. Прогноз – гол Кейна и победа “Тоттенхэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.