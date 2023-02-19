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Тоттенхэм - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.02.2023
Очередное лондонское дерби в последнем матче 24 тура
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 24-й тур
19 февраля 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 18:30 “Вест Хэм”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Возвращение Антонио Конте было преждевременным. Главному тренеру “Тоттенхэма” нужно еще подлечиться в Италии, а команда без него попытается вернуться в топ-4. Но по своему упрямый будет и “Вест Хэм”, которому нужно покинуть зону вылета.
Новости Тоттенхэма
“Тоттенхэм” продолжает быть командой-хамелеоном. За великолепной, идеальной игрой против “Манчестер Сити” (1:0) последовали поражения от “Лестера” (1:4) и “Милана” (0:1) в Лиге чемпионов.
В игре с “лисами” команда Конте побеждала 1:0, но затем при стечении неудачи и потери концентрации пропустила два гола за две минуты, и в игру так и не вернулось. Кроме того, в этом матче еще получил травму Родриго Бентанкур. Один из ключевых игроков “шпор” вылетел до конца сезона.
Ранее уже был травмированный Биссума, а у Хейбьерга на первый матч с “Миланом” была дисквалификация. Поэтому пару полузащитников в игре 1/8 Лиги чемпионов составили номинально четвертый и пятый в списке центрхавы (Сарр и Скипп). Однако “Тоттенхэм” проиграл “Милану” не из-за резервистов. Подвели лидеры – Ромеро проиграл несколько дуэлей, в частности в атаке, которая привела к голу, незаметный матч провели Кулушевски и Сон.
От Стеллини на игру с “Вест Хэмом” ожидается ротация, свой шанс должны получить Ришарлисон и Данджума. Помимо Бентанкура и Биссума, остается травмированным основной вратарь и капитан команды Уго Льорис, вылетел на несколько недель и Райан Сессеньон.
Новости Вест Хэма
Субботние победы “Борнмута” и “Эвертона” вновь отправили “Вест Хэма” в зону вылета. Все еще не верится, что команда Дэвида Мойеса с ее составом и трансферами борется за выживанием.
В последних турах “хаммерс” показывали выздоровление. “Вест Хэму” удалось взять пять очков в трех матчах. Победа над “Эвертоном” (2:0) отправила Фрэнка Лэмпарда в отставку, а затем последовали ничьи с “Ньюкаслом” (1:1) и “Челси” (1:1). “Вест Хэму” немного повезло в обоих матчах, но команда Дэвида Мойеса работала тяжело и усердно, чтобы взять эти очки.
Но эти результаты стоили “Вест Хэму” не только усилий, но и больших кадровых потерей. В игре против “Челси” травмы получили Найеф Агер и Лукас Пакета. Бразильский хавбек точно не сыграет против “Тоттенхэма”, а лидер обороны остается под вопросом.
Точно из-за травм матч пропустят Скамакка, Корне и Зума.
Статистика команд, цифры и факты
- “Вест Хэм” выиграл пять последних выездных лондонских дерби в АПЛ.
- Лучший бомбардир “Тоттенхэма” Харри Кейн лидирует в Премьер-лиге по количеству первых голов матчах (7) и победных голов (8).
- Также Харри Кейн отмечался голами в восьми из последних десяти матчей АПЛ.
- “Тоттенхэм” не сыграл еще ни одной домашней ничьи в чемпионате (семь побед, четыре поражения).
- “Вест Хэм” забил в 11 выездных матчах АПЛ семь голов. Это третий с конца показатель в лиге. Команда Дэвида Мойеса не выигрывает в гостевых матчах чемпионата с августа (“Астон Вилла” 1:0).
- “Тоттенхэм” проиграл всего два из двадцати последних домашних матчей АПЛ против “Вест Хэма” (11 побед, семь ничьих).
Последние пять матчей Тоттенхэма и Вест Хэма
Тоттенхэм
- 14.02 “Милан” 0:1 (Лига чемпионов)
- 11.02 “Лестер” 1:4 (АПЛ)
- 05.02 “Манчестер Сити” 1:0 (АПЛ)
- 28.01 “Престон Норт Энд” 3:0 (Кубок Англии)
- 23.01 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
Вест Хэм
- 11.02 “Челси” 1:1 (АПЛ)
- 04.02 “Ньюкасл" 1:1 (АПЛ)
- 30.01 “Дерби Каунти” 2:0 (Кубок Англии)
- 21.01 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)
- 14.01 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|23
|17
|3
|3
|51-23
|+28
|54
|2
|"Манчестер Сити"
|24
|16
|4
|4
|60-24
|+36
|52
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|14
|4
|5
|38-28
|+10
|46
|4
|"Ньюкасл"
|23
|10
|11
|2
|35-15
|+20
|41
|5
|"Тоттенхэм"
|23
|12
|3
|8
|42-35
|+7
|39
|6
|"Фулхэм"
|24
|11
|5
|8
|35-30
|+5
|38
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|10
|5
|7
|39-29
|+10
|35
|8
|"Ливерпуль"
|22
|10
|5
|7
|38-28
|+10
|35
|9
|"Брентфорд"
|23
|8
|11
|4
|37-30
|+7
|35
|10
|"Челси"
|23
|8
|7
|8
|23-23
|0
|31
|11
|"Астон Вилла"
|23
|8
|4
|11
|28-38
|-10
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|23
|6
|8
|9
|21-31
|-10
|26
|13
|"Ноттингем Форест"
|23
|6
|7
|10
|18-38
|-20
|25
|14
|"Лестер Сити"
|22
|7
|3
|12
|36-38
|-2
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|23
|6
|5
|12
|17-32
|-15
|23
|16
|"Эвертон"
|23
|5
|6
|12
|17-30
|-13
|21
|17
|"Борнмут"
|23
|5
|6
|12
|21-44
|-23
|21
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|22
|5
|5
|12
|19-27
|-8
|20
|19
|"Лидс Юнайтед"
|23
|4
|7
|12
|28-39
|-11
|19
|20
|"Саутгемптон"
|23
|5
|3
|15
|19-40
|-21
|18
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Личные встречи
В матче первого круга, еще в августе, команды сыграли 1:1. Защитник Керер отправил мяч в свои ворота, но Соучек сравнял счет. В прошлом сезоне команды встречались трижды. “Тоттенхэм” выиграл в домашнем матче (3:1) и четвертьфинале Кубка лиги (2:1), “Вест Хэм” на своем поле (1:0).
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Форстер – Дэвис, Дайер, Ромеро – Перишич, Сарр, Хейбьерг, Эмерсон – Ришарлисон, Кулушевски – Кейн
“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Огбонна, Джонсон – Цоуфал, Соучек, Райс, Эмерсон – Боуэн, Бенрахма – Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Вест Хэм
Прогноз на матч Тоттенхэм – Вест Хэм от UA-Football
Так как “Тоттенхэм” не играет ничьи на своем поле в чемпионате, это может быть либо победа, либо поражение “шпор”. Второй вариант менее вероятный, учитывая выездную форму “хаммерс”. “Вест Хэм” потерял Пакета и Агер, двух крайне важных игроков. У “шпор” есть свои кадровые проблемы, но с Харри Кейном все в порядке. Прогноз – гол Кейна и победа “Тоттенхэма” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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