Эвертон - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 25.02.2023

Чемпионат Англии, 25-й тур

25 февраля 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 21:45 “Астон Вилла”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон” Шона Дайча выиграл два из двух матчей Премьер-лиги на “Гудисон Парк”. В субботу “ириски” сыграют на своем поле против “Астон Виллы” Унаи Эмери.

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Новости Эвертона

“Эвертон” начнет тур в качестве наименее результативной команды лиги. Шон Дайч понимает, что найти решения проблемам в атаке гораздо сложнее, чем наладить игру в обороне, тем более когда вновь испытывает проблемы со здоровьем Доминик Калверт-Льюин. Ведущий форвард “ирисок” против “Астон Виллы” не сыграет.

“Эвертон” прежде всего играет на клиншит, и по меньшей мере в домашних матчах команде Дайча удается не пропускать. “Ириски” играют по схеме 4-5-1, блокируя для соперника центр поля, и удваивая в игре без мяча свои фланги. Да, в игре с “Ливерпулем” команда Дайча была слишком пассивной, но в домашних матчах нельзя сказать, что “Эвертон” уж слишком играет закрыто. Новому тренеру “Эвертона” удалось задействовать футболистов, которые были не нужны Лэмпарду, в частности Дукуре и Макнила, они дали команде больше энергичности и вертикальности. Голы забивать сложно, но и “Арсенал”, и “Лидс” удалось победить минимально. В первой игре помог стандарт, во второй – опыт и смекалка капитана Коулмена.

Против “Астон Виллы” Коулмен вновь сыграет в старте, так как молодой шотландец Паттерсон продолжает восстановление. Вне игры остаются Гарнер и Таунсенд.

Новости Астон Вилла

“Астон Вилла” пропустила семь голов в семи первых матчах с Унаи Эмери в Премьер-лиги. Последние три поединка – три подряд поражения и 11 голов пропущенных мяча.

Два из трех поражения выпали на матчи с “Манчестер Сити” и “Арсеналом”, главными претендентами на титул. Но для тренера “Виллы” это не оправдания.

Эмери, не стесняясь выражений, заявил, что он был “опозорен” после матча с “Арсеналом”. Что настолько разозлило 51-летнего тренера? В первую очередь то, как команда распоряжалась мячом в последние 15 минут. “Вилла” дважды была впереди в поединке с “канонирами”, но ей не удавалось качественно сушить игру, а в конце матча, вместо того, чтобы попытаться поддержать мяч, игроки “Виллы” бездумно выбивали его вперед при первой возможности. “Арсеналу” возвращалось владение, и именно после одной из таких потерь на 90+3 минуте был забит ключевой гол Жоржиньо/Мартинеса.

Помимо прочего, “Вилла” много пропускает после стандартов. Для такого углубленного в детали и требовательного тренера как Эмери это просто недопустимо.

“Астон Вилла” продолжает играть без травмированного центрбека Диего Карлоса, все остальные игроки в порядке.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертон” выиграл свои два последних матчах на “Гудисон Парк”. Это столько, сколько в десяти предыдущих матчах на своем стадионе (две ничьи, шесть поражений).

“Астон Вилла” пропустила в трех последних турах АПЛ больше голов (11), чем в семи предыдущих поединках (семь).

“Эвертон” не может выиграть у “Астон Виллы” в семи поединках подряд (две ничьи, пять поражений).

Гостевые результаты “Виллы” в матчах АПЛ с Унаи Эмери – три победы, одно поражение.

В первом матче под руководством Дайча игроки “Эвертона” получили четыре желтых карточки, во втором – три, в третьем – две.

Пять из шести последних выездных голов “Астон Вилла” забивала во вторых таймах.

Последние пять матчей Эвертона и Астон Виллы

Эвертон

18.02 “Лидс” 1:0 (АПЛ)

13.02 “Ливерпуль” 0:2 (АПЛ)

04.02 “Арсенал” 1:0 (АПЛ)

21.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)

14.01 “Саутгемптон” 1:2 (АПЛ)

Астон Вилла

18.02 “Арсенал” 2:4 (АПЛ)

12.02 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)

04.02 “Лестер” 2:4 (АПЛ)

21.01 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)

13.01 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 23 17 3 3 51-23 +28 54 2 "Манчестер Сити" 24 16 4 4 60-24 +36 52 3 "Манчестер Юнайтед" 24 15 4 5 41-28 +13 49 4 "Тоттенхэм" 24 13 3 8 44-35 +9 42 5 "Ньюкасл" 23 10 11 2 35-15 +20 41 6 "Фулхэм" 25 11 6 8 36-31 +5 39 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 10 5 7 39-29 +10 35 8 "Ливерпуль" 22 10 5 7 38-28 +10 35 9 "Брентфорд" 23 8 11 4 37-30 +7 35 10 "Челси" 23 8 7 8 23-23 0 31 11 "Астон Вилла" 23 8 4 11 28-38 -10 28 12 "Кристал Пэлас" 23 6 8 9 21-31 -10 26 13 "Ноттингем Форест" 23 6 7 10 18-38 -20 25 14 "Лестер Сити" 23 7 3 13 36-41 -5 24 15 "Вулверхэмптон" 24 6 6 12 18-33 -15 24 16 "Эвертон" 23 5 6 12 17-30 -13 21 17 "Борнмут" 23 5 6 12 21-44 -23 21 18 "Вест Хэм Юнайтед" 23 5 5 13 19-29 -10 20 19 "Лидс Юнайтед" 23 4 7 12 28-39 -11 19 20 "Саутгемптон" 23 5 3 15 19-40 -21 18

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Личные встречи

“Эвертон” не побеждает “Астон Виллу” с 2016 года. В первом круге бирмингемцы выиграли 2:1, в прошлом сезоне – у “Виллы” было 3:0 на своем поле и 1:0 на “Гудисон Парк”. Общая статистика АПЛ: 23 победы “Астон Виллы”, 19 ничьих, 13 побед “Эвертона”.

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Дукуре, Гейе, Онана, Макнил – Мопе

“Астон Вилла”: Мартинес – Морено, Мингз, Конса, Кэш – Буэндиа, Камара, Луис, Макгинн – Уоткинс, Бэйли

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Астон Вилла

Прогноз на матч Эвертон – Астон Вилла от UA-Football

“Эвертон” дважды победил с Дайчем на своем поле. Трибуны “Гудисон Парк” всегда остаются важным фактором, но “ириски” помимо этого демонстрировали дисциплину и трудолюбие, сам футбол не всегда был высокого качества. “Астон Вилла” удивляет. В матчах с “Лестером”, “Сити” и “Арсеналом” команда Эмери отрезками играла очень хорошо, но затем проваливалась. Ровный, осторожный стиль “ирисок” должен дать им преимущество, но “Вилла” должна была сделать выводы. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.