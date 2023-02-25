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Эвертон - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 25.02.2023
Команда Виталия Миколенко постарается оттолкнуться от зоны вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 25-й тур
25 февраля 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 21:45 “Астон Вилла”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Эвертон” Шона Дайча выиграл два из двух матчей Премьер-лиги на “Гудисон Парк”. В субботу “ириски” сыграют на своем поле против “Астон Виллы” Унаи Эмери.
Новости Эвертона
“Эвертон” начнет тур в качестве наименее результативной команды лиги. Шон Дайч понимает, что найти решения проблемам в атаке гораздо сложнее, чем наладить игру в обороне, тем более когда вновь испытывает проблемы со здоровьем Доминик Калверт-Льюин. Ведущий форвард “ирисок” против “Астон Виллы” не сыграет.
“Эвертон” прежде всего играет на клиншит, и по меньшей мере в домашних матчах команде Дайча удается не пропускать. “Ириски” играют по схеме 4-5-1, блокируя для соперника центр поля, и удваивая в игре без мяча свои фланги. Да, в игре с “Ливерпулем” команда Дайча была слишком пассивной, но в домашних матчах нельзя сказать, что “Эвертон” уж слишком играет закрыто. Новому тренеру “Эвертона” удалось задействовать футболистов, которые были не нужны Лэмпарду, в частности Дукуре и Макнила, они дали команде больше энергичности и вертикальности. Голы забивать сложно, но и “Арсенал”, и “Лидс” удалось победить минимально. В первой игре помог стандарт, во второй – опыт и смекалка капитана Коулмена.
Против “Астон Виллы” Коулмен вновь сыграет в старте, так как молодой шотландец Паттерсон продолжает восстановление. Вне игры остаются Гарнер и Таунсенд.
Новости Астон Вилла
“Астон Вилла” пропустила семь голов в семи первых матчах с Унаи Эмери в Премьер-лиги. Последние три поединка – три подряд поражения и 11 голов пропущенных мяча.
Два из трех поражения выпали на матчи с “Манчестер Сити” и “Арсеналом”, главными претендентами на титул. Но для тренера “Виллы” это не оправдания.
Эмери, не стесняясь выражений, заявил, что он был “опозорен” после матча с “Арсеналом”. Что настолько разозлило 51-летнего тренера? В первую очередь то, как команда распоряжалась мячом в последние 15 минут. “Вилла” дважды была впереди в поединке с “канонирами”, но ей не удавалось качественно сушить игру, а в конце матча, вместо того, чтобы попытаться поддержать мяч, игроки “Виллы” бездумно выбивали его вперед при первой возможности. “Арсеналу” возвращалось владение, и именно после одной из таких потерь на 90+3 минуте был забит ключевой гол Жоржиньо/Мартинеса.
Помимо прочего, “Вилла” много пропускает после стандартов. Для такого углубленного в детали и требовательного тренера как Эмери это просто недопустимо.
“Астон Вилла” продолжает играть без травмированного центрбека Диего Карлоса, все остальные игроки в порядке.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” выиграл свои два последних матчах на “Гудисон Парк”. Это столько, сколько в десяти предыдущих матчах на своем стадионе (две ничьи, шесть поражений).
- “Астон Вилла” пропустила в трех последних турах АПЛ больше голов (11), чем в семи предыдущих поединках (семь).
- “Эвертон” не может выиграть у “Астон Виллы” в семи поединках подряд (две ничьи, пять поражений).
- Гостевые результаты “Виллы” в матчах АПЛ с Унаи Эмери – три победы, одно поражение.
- В первом матче под руководством Дайча игроки “Эвертона” получили четыре желтых карточки, во втором – три, в третьем – две.
- Пять из шести последних выездных голов “Астон Вилла” забивала во вторых таймах.
Последние пять матчей Эвертона и Астон Виллы
Эвертон
- 18.02 “Лидс” 1:0 (АПЛ)
- 13.02 “Ливерпуль” 0:2 (АПЛ)
- 04.02 “Арсенал” 1:0 (АПЛ)
- 21.01 “Вест Хэм” 0:2 (АПЛ)
- 14.01 “Саутгемптон” 1:2 (АПЛ)
Астон Вилла
- 18.02 “Арсенал” 2:4 (АПЛ)
- 12.02 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)
- 04.02 “Лестер” 2:4 (АПЛ)
- 21.01 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)
- 13.01 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|23
|17
|3
|3
|51-23
|+28
|54
|2
|"Манчестер Сити"
|24
|16
|4
|4
|60-24
|+36
|52
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|15
|4
|5
|41-28
|+13
|49
|4
|"Тоттенхэм"
|24
|13
|3
|8
|44-35
|+9
|42
|5
|"Ньюкасл"
|23
|10
|11
|2
|35-15
|+20
|41
|6
|"Фулхэм"
|25
|11
|6
|8
|36-31
|+5
|39
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|10
|5
|7
|39-29
|+10
|35
|8
|"Ливерпуль"
|22
|10
|5
|7
|38-28
|+10
|35
|9
|"Брентфорд"
|23
|8
|11
|4
|37-30
|+7
|35
|10
|"Челси"
|23
|8
|7
|8
|23-23
|0
|31
|11
|"Астон Вилла"
|23
|8
|4
|11
|28-38
|-10
|28
|12
|"Кристал Пэлас"
|23
|6
|8
|9
|21-31
|-10
|26
|13
|"Ноттингем Форест"
|23
|6
|7
|10
|18-38
|-20
|25
|14
|"Лестер Сити"
|23
|7
|3
|13
|36-41
|-5
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|24
|6
|6
|12
|18-33
|-15
|24
|16
|"Эвертон"
|23
|5
|6
|12
|17-30
|-13
|21
|17
|"Борнмут"
|23
|5
|6
|12
|21-44
|-23
|21
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|5
|5
|13
|19-29
|-10
|20
|19
|"Лидс Юнайтед"
|23
|4
|7
|12
|28-39
|-11
|19
|20
|"Саутгемптон"
|23
|5
|3
|15
|19-40
|-21
|18
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Личные встречи
“Эвертон” не побеждает “Астон Виллу” с 2016 года. В первом круге бирмингемцы выиграли 2:1, в прошлом сезоне – у “Виллы” было 3:0 на своем поле и 1:0 на “Гудисон Парк”. Общая статистика АПЛ: 23 победы “Астон Виллы”, 19 ничьих, 13 побед “Эвертона”.
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Дукуре, Гейе, Онана, Макнил – Мопе
“Астон Вилла”: Мартинес – Морено, Мингз, Конса, Кэш – Буэндиа, Камара, Луис, Макгинн – Уоткинс, Бэйли
Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Астон Вилла
Прогноз на матч Эвертон – Астон Вилла от UA-Football
“Эвертон” дважды победил с Дайчем на своем поле. Трибуны “Гудисон Парк” всегда остаются важным фактором, но “ириски” помимо этого демонстрировали дисциплину и трудолюбие, сам футбол не всегда был высокого качества. “Астон Вилла” удивляет. В матчах с “Лестером”, “Сити” и “Арсеналом” команда Эмери отрезками играла очень хорошо, но затем проваливалась. Ровный, осторожный стиль “ирисок” должен дать им преимущество, но “Вилла” должна была сделать выводы. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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