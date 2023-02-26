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Тоттенхэм - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.02.2023
Не идеальный поединок для Мудрика, чтобы рассчитывать на первое результативное действие в Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 25-й тур
26 февраля 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 15:30 “Челси”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Первая игра в сезоне между “Челси” и “Тоттенхэмом” закончилась железным рукопожатием Томаса Тухеля и Антонио Конте и двумя удалениями для тренеров. Ни итальянца, ни немца мы в воскресенье не увидим. “Синими” ныне руководит Грэм Поттер, Конте остается в Италии после операции.
Новости Тоттенхэма
Возвращение Антонио Конте было преждевременным и после матча с “Миланом” в Лиге чемпионов (0:1) было принято решение, что тренеру “шпор” нужно провести еще несколько недель в покое.
Помимо Конте, “Тоттенхэм” остался и без своего капитана и основного вратаря Уго Льориса, который вылетел на несколько недель из-за травмы. Образовался своеобразный вакуум лидерства и перед игрой с “Вест Хэмом” в прошлом туре АПЛ Кристиан Стеллини, первый ассистент Конте, попросил таких опытных футболистов как Дэвиса, Хейберга и Кейна играть с чувством ответственности за себя и клуб, чтобы не позориться так, как в матче с “Лестером” ранее (1:4).
Слова Стеллини благоприятно подействовали на команду. “Тоттенхэм” провел по-своему целостный матч, как всегда добавив после перерыва. Именно во втором тайме по голу забили Эмерсон и Сон. Последнему вновь помогла воспитательная мера в виде скамейки запасных.
Кристиан Стеллини говорит о необходимости стабильности. “Тоттенхэм” лихорадит как в игре, так и в результатах. Мало кто мог предположить, что после идеального матча против “Манчестер Сити”, “шпоры” настолько провалятся в поединке с “Лестером”.
При всем этом, “Тоттенхэм” выполняет задачу-минимум на сезон, занимая после 24 матчей четвертое место в АПЛ. “Шпоры” проиграли больше матчей, чем “Ньюкасл”, “Брайтон”, “Ливерпуль” и “Брентфорд”, но при этом выиграли 13 раз, это четвертый показатель в лиге. Показательно, что на своем поле в Премьер-лиге у “Тоттенхэма” еще не было ни одной ничьи (восемь побед, четыре поражения).
Помимо Льориса, матч против “Челси” пропустят Бентанкур, Биссума и Сессеньон.
Новости Челси
23-23-23. Это не старый телефонный номер, а количество сыгранных матчей, забитых и пропущенных голов “Челси” в чемпионате. Команда Грэма Поттера статистически наименее зрелищная в чемпионате.
Но болельщиков “синих” больше беспокоит не вышеуказанная симметрия, а результаты команды. “Челси” выиграл всего две из 14 последних матчей АПЛ. В последних пяти поединках во всех турнирах – всего один забитый гол. Это показатели аутсайдера, а не клуба, который потратил на трансферы 600 миллионов фунтов.
Публика на “Стэмфорд Бридж” отвернулась от Поттера, для нее домашнее поражение “Саутгемптону” в прошлом туре (двадцатая команда лиги) стала последней каплей. Как признался тренер “Челси” ему на почту приходят угрозы. Но расположение фанов вернуть можно всегда. Первым шагом могут быть победы в двух предстоящих матчах, над “Тоттенхэмом” и “Лидсом”, двух самых ненавистных команд для фанов “Челси”.
Но способен ли “Челси” побеждать? После возобновления клубного сезона “Челси” победил всего дважды, обыграв в домашних матчах “Борнмут” и “Кристал Пэлас”. В остальных поединках – три ничьи, шесть поражений.
“Доверяйте игрокам, доверяйте работникам клуба, доверяйте тренеру”, – призывает фанов “синих” самый дорогой футболист в истории АПЛ Энцо Фернандес. Команда не опускает руки, хотя игра у нее явно не клеится. А как может быть иначе при таком большом количество новичков и травмированных? Общая нестабильность сказывается и на индивидуальной форме ряда футболистов, в том числе клубного воспитанника Мейсона Маунта, с которым “Челси” не может продлить контракт.
“Челси” может вычеркивать нынешний сезон, но все же какие-то положительные результаты нужны, чтобы ощущалась жизнеспособность этого безумного и дорогого проекта по строительству новой команды фактически с нуля. У “Челси” пока нет своего стиля и идеи игры, контраст между потенциалом и результатами команды просто огромнейший.
Матч против “Тоттенхэма” пропустят Аспиликуэта, Пулисик, Канте, Броя и Менди.
Статистика команд, цифры и факты
- “Тоттенхэм” выиграл три из четырех последних матчей АПЛ, столько же побед было у “шпор” в десяти турах до этого (ничья, шесть поражений).
- После переезда на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” в 2019 году, “шпоры” проиграли тут свои три матча чемпионата Англии “Челси”.
- “Тоттенхэм” в последний раз побеждал “Челси” в Премьер-лиге в 2018 году.
- “Шпоры” пропустили от “Челси” в АПЛ больше голов, чем от любого другого соперника (110). Ни у кого в лиге и во всех турнирах в целом “Челси” не побеждал чаще, чем у “Тоттенхэма” (33 и 77).
- “Челси” не может выиграть в семи подряд выездных матчах АПЛ (четыре ничьи, три поражения).
- Начиная с первого ноября “Челси” забил в чемпионате шесть голов в 11 матчах. Это худший результат в АПЛ (вместе с “Эвертоном”).
- “Тоттенхэм” – лидер АПЛ по количеству голов с угловых (11).
- В матчах с участием “Тоттенхэма” в чемпионате было забито 79 голов (44-35). Это второй показатель в лиге после “Манчестер Сити” (64-25). “Челси” – наименее зрелищная команда чемпионата (23 забитых, 23 пропущенных).
Последние пять матчей Тоттенхэма и Челси
Тоттенхэм
- 19.02 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)
- 14.02 “Милан” 0:1 (Лига чемпионов)
- 11.02 “Лестер” 1:4 (АПЛ)
- 05.02 “Манчестер Сити” 1:0 (АПЛ)
- 28.01 “Престон Норт Энд” 3:0 (Кубок Англии)
Челси
- 18.02 “Саутгемптон” 0:1 (АПЛ)
- 15.02 “Боруссия” Дортмунд 0:1 (Лига чемпионов)
- 11.02 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)
- 03.02 “Фулхэм” 0:0 (АПЛ)
- 21.01 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|24
|18
|3
|3
|52-23
|+29
|57
|2
|"Манчестер Сити"
|25
|17
|4
|4
|64-25
|+39
|55
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|15
|4
|5
|41-28
|+13
|49
|4
|"Тоттенхэм"
|24
|13
|3
|8
|44-35
|+9
|42
|5
|"Ньюкасл"
|23
|10
|11
|2
|35-15
|+20
|41
|6
|"Фулхэм"
|25
|11
|6
|8
|36-31
|+5
|39
|7
|"Ливерпуль"
|23
|10
|6
|7
|38-28
|+10
|36
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|10
|5
|7
|39-29
|+10
|35
|9
|"Брентфорд"
|23
|8
|11
|4
|37-30
|+7
|35
|10
|"Челси"
|23
|8
|7
|8
|23-23
|0
|31
|11
|"Астон Вилла"
|24
|9
|4
|11
|30-38
|-8
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|6
|9
|9
|21-31
|-10
|27
|13
|"Ноттингем Форест"
|24
|6
|7
|11
|18-42
|-24
|25
|14
|"Лестер Сити"
|24
|7
|3
|14
|36-42
|-6
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|24
|6
|6
|12
|18-33
|-15
|24
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|6
|5
|13
|23-29
|-6
|23
|17
|"Лидс Юнайтед"
|24
|5
|7
|12
|29-39
|-10
|22
|18
|"Эвертон"
|24
|5
|6
|13
|17-32
|-15
|21
|19
|"Борнмут"
|24
|5
|6
|13
|22-48
|-26
|21
|20
|"Саутгемптон"
|24
|5
|3
|16
|19-41
|-22
|18
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Личные встречи
Гол Кейна на 90+6 минуте позволил “Тоттенхэму” избежать поражения в матче первого круга (2:2). “Шпоры” проиграли в шести предыдущих поединках “синим”, четырежды в прошлом сезоне (3:0 и 2:0 в чемпионате, 2:0 и 1:0 в полуфиналах Кубка лиги). Общая история встреч – 77 побед “Челси”, 43 ничьи, 54 победы “Тоттенхэма”.
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Форстер – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон
“Челси”: Аррисабалага – Чилуэлл, Бадьяшиль, Силва, Джеймс – Фернандес, Ковачич – Мудрик, Феликс, Стерлинг – Хавертц
Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Челси
Прогноз на матч Тоттенхэм – Челси от UA-Football
Серия без ничьих “Тоттенхэма” на своем поле должна продолжаться. “Шпоры” нестабильны во многом, но не в своей бескомпромиссности. “Челси” трудно даются выездные матчи, и в этот раз даже настолько облюбованные стены “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” не помогут. “Тоттенхэм”, как известно, пассивно проводит первые таймы. А так матчи “Челси” отличаются низкой результативностью, хозяевам для победы может хватить одного мяча. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 1:0 и гол во втором тайме.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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