Тоттенхэм - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.02.2023

Чемпионат Англии, 25-й тур

26 февраля 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 15:30 “Челси”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Первая игра в сезоне между “Челси” и “Тоттенхэмом” закончилась железным рукопожатием Томаса Тухеля и Антонио Конте и двумя удалениями для тренеров. Ни итальянца, ни немца мы в воскресенье не увидим. “Синими” ныне руководит Грэм Поттер, Конте остается в Италии после операции.

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Новости Тоттенхэма

Возвращение Антонио Конте было преждевременным и после матча с “Миланом” в Лиге чемпионов (0:1) было принято решение, что тренеру “шпор” нужно провести еще несколько недель в покое.

Помимо Конте, “Тоттенхэм” остался и без своего капитана и основного вратаря Уго Льориса, который вылетел на несколько недель из-за травмы. Образовался своеобразный вакуум лидерства и перед игрой с “Вест Хэмом” в прошлом туре АПЛ Кристиан Стеллини, первый ассистент Конте, попросил таких опытных футболистов как Дэвиса, Хейберга и Кейна играть с чувством ответственности за себя и клуб, чтобы не позориться так, как в матче с “Лестером” ранее (1:4).

Слова Стеллини благоприятно подействовали на команду. “Тоттенхэм” провел по-своему целостный матч, как всегда добавив после перерыва. Именно во втором тайме по голу забили Эмерсон и Сон. Последнему вновь помогла воспитательная мера в виде скамейки запасных.

Кристиан Стеллини говорит о необходимости стабильности. “Тоттенхэм” лихорадит как в игре, так и в результатах. Мало кто мог предположить, что после идеального матча против “Манчестер Сити”, “шпоры” настолько провалятся в поединке с “Лестером”.

При всем этом, “Тоттенхэм” выполняет задачу-минимум на сезон, занимая после 24 матчей четвертое место в АПЛ. “Шпоры” проиграли больше матчей, чем “Ньюкасл”, “Брайтон”, “Ливерпуль” и “Брентфорд”, но при этом выиграли 13 раз, это четвертый показатель в лиге. Показательно, что на своем поле в Премьер-лиге у “Тоттенхэма” еще не было ни одной ничьи (восемь побед, четыре поражения).

Помимо Льориса, матч против “Челси” пропустят Бентанкур, Биссума и Сессеньон.

Новости Челси

23-23-23. Это не старый телефонный номер, а количество сыгранных матчей, забитых и пропущенных голов “Челси” в чемпионате. Команда Грэма Поттера статистически наименее зрелищная в чемпионате.

Но болельщиков “синих” больше беспокоит не вышеуказанная симметрия, а результаты команды. “Челси” выиграл всего две из 14 последних матчей АПЛ. В последних пяти поединках во всех турнирах – всего один забитый гол. Это показатели аутсайдера, а не клуба, который потратил на трансферы 600 миллионов фунтов.

Публика на “Стэмфорд Бридж” отвернулась от Поттера, для нее домашнее поражение “Саутгемптону” в прошлом туре (двадцатая команда лиги) стала последней каплей. Как признался тренер “Челси” ему на почту приходят угрозы. Но расположение фанов вернуть можно всегда. Первым шагом могут быть победы в двух предстоящих матчах, над “Тоттенхэмом” и “Лидсом”, двух самых ненавистных команд для фанов “Челси”.

Но способен ли “Челси” побеждать? После возобновления клубного сезона “Челси” победил всего дважды, обыграв в домашних матчах “Борнмут” и “Кристал Пэлас”. В остальных поединках – три ничьи, шесть поражений.

“Доверяйте игрокам, доверяйте работникам клуба, доверяйте тренеру”, – призывает фанов “синих” самый дорогой футболист в истории АПЛ Энцо Фернандес. Команда не опускает руки, хотя игра у нее явно не клеится. А как может быть иначе при таком большом количество новичков и травмированных? Общая нестабильность сказывается и на индивидуальной форме ряда футболистов, в том числе клубного воспитанника Мейсона Маунта, с которым “Челси” не может продлить контракт.

“Челси” может вычеркивать нынешний сезон, но все же какие-то положительные результаты нужны, чтобы ощущалась жизнеспособность этого безумного и дорогого проекта по строительству новой команды фактически с нуля. У “Челси” пока нет своего стиля и идеи игры, контраст между потенциалом и результатами команды просто огромнейший.

Матч против “Тоттенхэма” пропустят Аспиликуэта, Пулисик, Канте, Броя и Менди.

Статистика команд, цифры и факты

“Тоттенхэм” выиграл три из четырех последних матчей АПЛ, столько же побед было у “шпор” в десяти турах до этого (ничья, шесть поражений).

После переезда на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” в 2019 году, “шпоры” проиграли тут свои три матча чемпионата Англии “Челси”.

“Тоттенхэм” в последний раз побеждал “Челси” в Премьер-лиге в 2018 году.

“Шпоры” пропустили от “Челси” в АПЛ больше голов, чем от любого другого соперника (110). Ни у кого в лиге и во всех турнирах в целом “Челси” не побеждал чаще, чем у “Тоттенхэма” (33 и 77).

“Челси” не может выиграть в семи подряд выездных матчах АПЛ (четыре ничьи, три поражения).

Начиная с первого ноября “Челси” забил в чемпионате шесть голов в 11 матчах. Это худший результат в АПЛ (вместе с “Эвертоном”).

“Тоттенхэм” – лидер АПЛ по количеству голов с угловых (11).

В матчах с участием “Тоттенхэма” в чемпионате было забито 79 голов (44-35). Это второй показатель в лиге после “Манчестер Сити” (64-25). “Челси” – наименее зрелищная команда чемпионата (23 забитых, 23 пропущенных).

Последние пять матчей Тоттенхэма и Челси

Тоттенхэм

19.02 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)

14.02 “Милан” 0:1 (Лига чемпионов)

11.02 “Лестер” 1:4 (АПЛ)

05.02 “Манчестер Сити” 1:0 (АПЛ)

28.01 “Престон Норт Энд” 3:0 (Кубок Англии)

Челси

18.02 “Саутгемптон” 0:1 (АПЛ)

15.02 “Боруссия” Дортмунд 0:1 (Лига чемпионов)

11.02 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

03.02 “Фулхэм” 0:0 (АПЛ)

21.01 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 24 18 3 3 52-23 +29 57 2 "Манчестер Сити" 25 17 4 4 64-25 +39 55 3 "Манчестер Юнайтед" 24 15 4 5 41-28 +13 49 4 "Тоттенхэм" 24 13 3 8 44-35 +9 42 5 "Ньюкасл" 23 10 11 2 35-15 +20 41 6 "Фулхэм" 25 11 6 8 36-31 +5 39 7 "Ливерпуль" 23 10 6 7 38-28 +10 36 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 10 5 7 39-29 +10 35 9 "Брентфорд" 23 8 11 4 37-30 +7 35 10 "Челси" 23 8 7 8 23-23 0 31 11 "Астон Вилла" 24 9 4 11 30-38 -8 31 12 "Кристал Пэлас" 24 6 9 9 21-31 -10 27 13 "Ноттингем Форест" 24 6 7 11 18-42 -24 25 14 "Лестер Сити" 24 7 3 14 36-42 -6 24 15 "Вулверхэмптон" 24 6 6 12 18-33 -15 24 16 "Вест Хэм Юнайтед" 24 6 5 13 23-29 -6 23 17 "Лидс Юнайтед" 24 5 7 12 29-39 -10 22 18 "Эвертон" 24 5 6 13 17-32 -15 21 19 "Борнмут" 24 5 6 13 22-48 -26 21 20 "Саутгемптон" 24 5 3 16 19-41 -22 18

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Личные встречи

Гол Кейна на 90+6 минуте позволил “Тоттенхэму” избежать поражения в матче первого круга (2:2). “Шпоры” проиграли в шести предыдущих поединках “синим”, четырежды в прошлом сезоне (3:0 и 2:0 в чемпионате, 2:0 и 1:0 в полуфиналах Кубка лиги). Общая история встреч – 77 побед “Челси”, 43 ничьи, 54 победы “Тоттенхэма”.

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Форстер – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон

“Челси”: Аррисабалага – Чилуэлл, Бадьяшиль, Силва, Джеймс – Фернандес, Ковачич – Мудрик, Феликс, Стерлинг – Хавертц

Ставки и Коэффициенты на матч Тоттенхэм – Челси

Прогноз на матч Тоттенхэм – Челси от UA-Football

Серия без ничьих “Тоттенхэма” на своем поле должна продолжаться. “Шпоры” нестабильны во многом, но не в своей бескомпромиссности. “Челси” трудно даются выездные матчи, и в этот раз даже настолько облюбованные стены “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” не помогут. “Тоттенхэм”, как известно, пассивно проводит первые таймы. А так матчи “Челси” отличаются низкой результативностью, хозяевам для победы может хватить одного мяча. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 1:0 и гол во втором тайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.