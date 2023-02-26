Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз на финал Кубка лиги на 26.02.2023

Кубок лиги, финальный матч

26 февраля 2023. Лондон, “Уэмбли”

“Манчестер Юнайтед” 18:30 “Ньюкасл”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Юнайтед” не побеждал ни в каких турнирах с 2017 года, и это долго для такого большого и статусного клуба. Но по-настоящему долго ожидают трофея болельщики “Ньюкасла”. Кубок ярмарок в 1969 году и Кубок Англии в 1955 были последними турнирами, в которых побеждали “джорди”.

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Новости Манчестер Юнайтед

“Если мы побеждаем “Барселону”, одну из лучших команд Европы в данный момент, мы можем победить кого угодно”, – заявил Эрик тен Хаг после того как его команда победила каталонцев в плей-офф Лиги Европы.

“Манчестер Юнайтед” остается единственной командой в Европе, которая может победить в четырех турнирах. МЮ прогрессирует, а нидерландца все чаще сравнивают с сэром Алексом Фергюсоном. Легенда “Юнайтед” всячески поддерживает тен Хага, и перед игрой с “Барселоной” бывшего и нынешнего тренера МЮ видели в одном из ресторанов Манчестера за дружеской беседой.

“Манчестер Юнайтед” демонстрирует блестящие результаты – 16 побед в последних 20 матчах, и только одно поражение за этот промежуток (“Арсеналу” на 90-й минуте).

Футбол МЮ не всегда бывает зрелищным, и в чем в чем, а в недостатке прагматизма тен Хага точно не обвинишь. Для него главное – это победа, и для достижения своих целей тренер МЮ не выбирает одну определенную игровую философию, он ловко управляет командой, своевременно по ходу матчей меняя схемы и позиции футболистов. Кроме того, нидерландец способен быстро принимать сложные и важные решения. Победа над “Барселоной” была достигнута благодаря замене Антони в перерыве, и так примеров можно найти множество. Еще одна параллель с Фергюсоном.

И наконец, тен Хаг учится у великого мастера тонкой игры предматчевого манипулирования общественным мнением и соперника. Перед игрой с “Ньюкаслом” нидерландец сказал, что это хорошая команда со своей идеей игры, но затем добавил, что “Ньюкасл” – это “противная команда”, которая любит сбивать темп и убивать игровое время. Такая себе характеристика.

Нападающий Антони Марсьяль не успел восстановиться к финалу. по-прежнему травмированы Эриксен и ван Де Бек. Под сомнением неожиданно оказался Рашфорд после небольшого повреждения в игре с “Барселоной”, но “Юнайтед” надеется, что лучший бомбардир команды успеет полностью восстановиться.

Новости Ньюкасла

Кевин Киган и сэр Бобби Робсон оставили в “Ньюкасле” немало памятных и радостных моментов, но не смогли подарить Тайнсайду трофей. Как и Джек Чарльтон, Грэм Сунесс, Рууд Гуллит, Сэм Эллардайс, сер Кенни Далглиш, Стив Брюс, Стив Макларен, Алан Пардью и Рафаэль Бенитес. Долгие 69 лет ожидания победы во внутреннем соревновании.

Для таких футболистов как Дэн Берн и Шон Лонгстафф, которые выросли, болея за “Ньюкасл”, и в детстве идеализировали Алан Ширера, сегодняшний матч может стать вершиной их карьеры. Но главный тренер “Ньюкасла” Эдди Хау призывает не думать о финале с “Манчестер Юнайтед” как о возможности, которой больше не будет. Внезапно разбогатев, “Ньюкасл” стал стремительно расти и где-то он опережает свой график развития. Мало кто ожидал, что команда Эдди Хау будут вести борьбу за еврокубки в этом сезоне, не говоря уже и о месте в топ-4. Хау хочет, чтобы его команда привыкала к большим событием.

Различные обстоятельства делают этот матч для “Ньюкасла” сложнее. Во-первых, игровой спад. “Ньюкасл” выиграл всего один из семи последних матчей АПЛ (пять ничьих, поражение), забив при этом всего четыре гола. “Ньюкасл” остается лучшей командой в лиге в защите, 15 голов в 23 турах это впечатляющий показатель, но при этом соперники научились закрываться против “сорок”, утратил голевое чутье Альмирон, у Сен-Максимена проходный сезон, Уилсон и Исак борются с постоянными травмами. Не пропустить “Ньюкаслу” легче, чем забить.

Но еще большим вызовом для “Ньюкасла” перед игрой с “Манчестер Юнайтед” стала вратарская ситуация. Ник Поуп в матче с “Ливерпулем” получил красную карточку и теперь пропустит три игры, второй номер Мартин Дубравка в первой половине сезона был заигран в Кубке лиги за “Манчестер Юнайтед”, а третий номер Карл Дарлоу зимой был отправлен в аренду в “Халл Сити”. Эдди Хау придется выбирать между номинально четвертым вратарем Лорисом Кариусом и пятом Марком Гиллеспи.

Судя по всему, это все-таки будет Кариус и перед игрой с “Манчестер Юнайтед” тренер “Ньюкасла” говорит, что немецкий вратарь получил шанс дать новый виток своей карьеры, которая , казалось, уже всегда определяться ошибками в киевском финале Лиги чемпионов-2018.

Экс-кипер “Ливерпуля” свой последний официальный матч провел в феврале 2021 в аренде в “Унионе”, в декабре Кариус сыграл 45 минут в товарищеском матче против “Аль-Хиляля” в Саудовской Аравии. Это все.

Помимо двух основных киперов, все игроки “Ньюкасла” готовы к матчу, у Жоэлинтона, Уиллока и Уилсона были повреждения, но все они успели восстановиться, наконец-то завершилась дисквалификация Гимарайнша.

Статистика команд, цифры и факты

После возобновления клубного сезона “Манчестер Юнайтед” выиграл 15 матчей, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

“Ньюкасл” выиграл четыре матча из последних 11 во всех турнирах.

“Ньюкасл” проиграл свои восемь последних матчей на “Уэмбли”.

Четыре последних финала заканчивались для “Ньюкасла” поражениями: трижды в Кубке Англии (1974, 1998 и 1999) и один раз в Кубке лиги (1976).

“Манчестер Юнайтед” забивает как минимум один гол в последних 26 матчах, как минимум два гола – в последних десяти.

Маркус Рашфорд забил 16 из 39 голов “Манчестер Юнайтед” после чемпионата мира.

“Ньюкасл” пропустил 11 голов и сделал 15 клиншитов в 25 матчах, когда в основе выходила четверка защитников Берн - Шер - Ботман - Триппьер.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла

Манчестер Юнайтед

23.02 “Барселона” 2:1 (Лига Европы)

19.02 “Лестер” 3:0 (АПЛ)

16.02 “Барселона” 2:2 (Лига Европы)

12.02 “Лидс” 2:0 (АПЛ)

08.02 “Лидс” 2:2 (АПЛ)

Ньюкасл

18.02 “Ливерпуль” 0:2 (АПЛ)

11.02 “Борнмут” 1:1 (АПЛ)

04.02 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

31.01 “Саутгемптон” 2:1 (Кубок лиги)

24.01 “Саутгемптон” 1:0 (Кубок лиги)

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Личные встречи

В первом круге команды сыграли 0:0 на “Олд Траффорд”. Ничьей закончилась и игра на “Сент-Джеймс Парк” в декабре 2021 года (1:1). До двух ничьих у “Манчестер Юнайтед” была серия из четырех побед подряд над “сороками” (4:1, 3:1, 4:1, 4:1).

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Фред, Каземиро – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Вегорст

“Ньюкасл”: Кариус – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Гимарайнш, Лонгстафф – Сен-Максимен, Исак, Альмирон

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл от UA-Football

“Ньюкасл” проиграл всего три матча в сезоне, два из них “Ливерпулю”, еще один “Шеффилд Уэнсдей” в Кубке Англии, играя вторым составом. Команду Эдди Хау сложно пробить, но без Ник Поупа “сороки” менее будет уверенны в надежности своих ворот. Вероятно, “Ньюкасл” замкнется еще больше, чтобы не допустить ударов по своим воротам, и “Юнайтед” не сможет играть в своих излюбленных переходных фазах игры. Но команда тен Хага все должна найти способ поразить ворота Кариуса. Прогноз – 0:0 в основное время, победный гол Рашфорда в овертайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.