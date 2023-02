За месяц многое изменилось. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 01.03.2023

Английская Премьер-лига. 7-й тур (перенесенный)

1 марта. 21:45. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Майк Дин (Англия)

Год назад, 26 февраля 2022-го, "Эвертон" Виталия Миколенко принимал на "Гудисон Парк" "Манчестер Сити", за который тогда еще выступал Александр Зинченко. Украинцы тепло, с крепкими братскими объятиями и со слезами в глазах поприветствовали друг друга перед началом поединка. Лэмпард и Гвардиола оставили Виталия и Александра на скамейках, по ходу матча Миколенко и Зинченко так и не вышли на поле. Трудно представить, как они вообще могли играть в футбол в те ужасные для Украины дни.

В начале февраля 2023-го "Эвертон" встречал Зинченко на "Гудисон Парк" уже в статусе игрока "Арсенала". "Ириски" добыли сенсационную минимальную победу. Правда, сейчас, спустя целый месяц, нас ждет совсем другой матч между командами из Ливерпуля и Лондона.

После двух поражений "Манчестер Сити", в Кубке Англии (1:0) и АПЛ (1:3), у многих закрались сомнения по поводу амбиций "Арсенала" в текущем сезоне. Также на том же отрезке укрепили некую неуверенность в лондонцах их поражение "Эвертону" (1:0) и ничья с "Брентфордом".

Тем не менее, все почему-то быстро предпочли забыть, что сразу по возобновлению кампании подопечные Артеты спокойно обыграли "Вест Хэм" (3:1) и разбили на выезде "Брайтон" (2:4). Затем "пушкари" обыграли "Тоттенхэм" в гостях (0:2) и "Манчестер Юнайтед" дома (3:2), а еще расписали паритет с "Ньюкаслом" (0:0), который по состоянию на начало января еще не обозначил свой спад (0:0).

"Арсенал" успел отреагировать на последнюю неудачную полосу. Важно: победы над "Астон Виллой" (2:4) и "Лестером" (1:0) не похожи между собой, хотя оба матча "канониры" провели в гостях. Со "львами" "Арсенал" героически спасся в компенсированное время, продемонстрировав способность сражаться до самого финального свистка. На "Кинг Пауэр" лондонцы контролировали поединок от начала и до конца, "лисы" не показали ровным счетом ничего. Отметим, что на матч с "Лестером" Александр Зинченко не просто символически вышел на поле в ранге капитана, но и показал очень зрелую игру.

Повторимся, впереди у "Арсенала" очень легкий календарь на локальной арене, до середины апреля в чемпионате не предвидится мощных оппонентов. Команда уже вылетела из Кубка Англии, финал Кубка лиги без участия "канониров" состоялся в воскресенье, 26 февраля. Вряд ли прохождение по сетке Лиги Европы сильно обременит Артету и его ребят. Нужно просто брать свои очки, настраиваться на каждый матч, словно он последний.

30 января пресс-служба "Эвертона" официально объявила о назначении главным тренером "ирисок" Шона Дайча. Менеджер хорошо известен по долгой работе с "Бернли", Дайч возглавлял "бордовых" почти 10 лет. Шон хорошо знает, каково это – постоянно сражаться за сохранение прописки.

Иные перспективы у его "Бернли" несколько раз возникали, это правда, команда забиралась в середину турнирной таблицы, но при этом клуб также и покидал Высший дивизион, а потом возвращался обратно в АПЛ. Возможно, ставка руководства "Эвертона" оформлена по принципу "спасет от вылета – хорошо, не спасет – есть готовый специалист с необходимым опытом выступлений в Чемпионшипе".

С момента прихода Дайча "ириски" выиграли у "Арсенала" и "Лидса" (прямой конкурент), в обоих случаях по 1:0, однако при этом они сгорели "Ливерпулю" и "Астон Вилле", в обоих случаях по 0:2. Шон предлагает своим футболистам реализовывать простые оборонительные идеи. Например, с те же "Арсеналом" классно сработали сдвоенные фланги. Кстати, Миколенко у Дайча – основной футболист.

Оценить перспективы "Эвертона" на спасение в самом начале весны – это непростая задача. Впереди у "ирисок" много матчей с командами из верхней части турнирной таблицы, а встреч с главными конкурентами почти не осталось. Девиз банды Дайча на оставшиеся три месяца турнира: цепляться за все, что можно, и за все, что нельзя.

HT. Goalless at Goodison in the first 45.



???? 0-0 ⚫️ #EVEAVL pic.twitter.com/yzXh9lUjZF