Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 01.03.23

Кубок Англии, 1/8 финала

1 марта, 21:45. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Солсбери

Прямая трансляция: Setanta Sports +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

“Манкунианцы” в роли триумфатора Кубка лиги подходят к матчу против команды, которая находится в кризисе. Обеим коллективам победа нужна, однако у команд разные цели: МЮ хочет оставаться единственной командой Европы, не вылетевшей из ни одного из четырех турниров сезона, а вот для "Вест Хэма" – это глоток свежего воздуха в ауре зоны вылета.

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Новости Манчестер Юнайтед

Есть те, кто скептически отнесся к победе "манкунианцев" в Кубке лиги. Да, турнир не самого высокого сорта, соперники у команды тен Хага на протяжении практически всего соревнования были тоже не уровня Лиги чемпионов, однако этот трофей стал первым за шесть лет. Для многих в этом коллективе этот титул вообще первый в карьере. Но главное – это то, что нидерландец слепил команду, борющуюся за трофеи и, как мы увидели, имеет отличную психологию на финал. Дойти до конца и достойно выступить – дорогого стоит.

Более того – победа в Кубке лиги – это не внезапное достижение, а часть текущих хороших результатов. В Лиге Европы на прошлой неделе "красные дьяволы" выбили одну из сильнейших команд не только турнира, а лучшую команду Испании (как мы видим по таблице Ла Лиги) "Барселону". Кроме этого "манкунианцы" уверенно идут в турнирной таблице АПЛ на третьем месте, совсем немного уступая претендентам на трофей "Арсенала" и "Манчестер Сити". В этом году подопечные тен Хага проиграли только тому же "Арсеналу" при 12 победах в 16 матчах всего. Тяжелая работа дает результат.

Кадры хозяев

Фред и Шоу в прошлом матче против "Ньюкасла" получили небольшие повреждения. Их готовность тренеры будут оценивать непосредственно в день противостояния с "молотобойцами". А вот Марсьяль, Эриксен и ван де Бек точно не сыграют сегодня на “Олд Траффорд”.

Новости Вест Хэма

Были слухи о желании руководства "молотобойцев" в случае поражения против "Ноттингема" уволить Моеса. Шотландский тренер не только смог зарядить свою команду на 4:0, но и установить историческое достижение: 59-летний специалист вышел на третье место по показателю побед в АПЛ. Однако BBC впоследствии заявило, что эти слухи оказались ложными, и руководство считает, что Моес может исправить ситуацию до конца чемпионата. А пока команда находится в двух очках от зоны вылета.

Из Кубка лиги "Вест Хэм" быстро вылетел, теперь есть шанс побороться за Кубок Англии. Однако, будем откровенны, с жребием "молотобойцам" не повезло. В гостях за 12 матчей АПЛ в этом сезоне лондонцы завоевали шесть очков из 36 возможных. На выезде в активе подопечных Моес только одна победа над "Астон Виллой" датирована еще августом прошлого года. А на "Олд Траффорд" статистика еще более плачевна… Однако кубковые противостояния могут иметь свою неожиданность.

Кадры гостей

В прошлом матче "Вест Хэм" потерял двух важных игроков: голкипера Фабянского и защитника Цоуфала – они в Манчестер не поехали. Кроме этого новых потерь у лондонцев нет. До этого в лазарете находились Корне и Зума. Разве что француз близок к восстановлению, но о сегодняшнем поединке на “Олд Траффорд” речь не идет.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

26.02. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0 (Кубок лиги)

23.02. Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1 (ЛЕ)

19.02. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0 (АПЛ)

16.02. Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2 (ЛЕ)

12.02. Лидс – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

25.02. Вест Хэм – Ноттингем 4:0 (АПЛ)

19.02. Тоттенхэм – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

11.02. Вест Хэм – Челси 1:1 (АПЛ)

04.02. Ньюкасл – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

30.01. Дерби – Вест Хэм 0:2 (Кубок Англии)

Последние пять матчей между соперниками

30.10.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

22.01.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

22.09.21. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:1 (Кубок лиги)

19.09.21. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

14.03.21. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

Путь команд в Кубке Англии

Третий раунд

Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1

Брентфорд – Вест Хэм 0:1

Четвертый раунд

Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1

Дерби – Вест Хэм 0:2

Цифры и факты

С 19 октября прошлого года "Манчестер Юнайтед" победил на "Олд Траффорд" во всех матчах, кроме поединка против "Лидса" 8 февраля (2:2).

"Манкунианцы" имеют в активе 12 побед в Кубке Англии, "молотобойцы" – три. В последний раз МЮ выигрывал в 2016-м году, а лондонцы в 1980-м.

"Вест Хэм" за последние 15 лет выиграл на "Олд Траффорд" однажды – в сентябре 2021-го.

В 2023 году Рашфорд забил 14 голов, а весь "Вест Хэм" – 13.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вест Хэм

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вест Хэм от UA-Football

Эйфория "манкунианцев" не должна испортить им установку на игру. Да, всего два дня прошло от финала, однако у тен Хага дисциплина – на первом месте. Сегодня снова выйдет основной состав (или с минимальными изменениями), а у "Вест Хэма" нет сразу нескольких важных игроков. Трудно будет гостям вывезти из "Олд Траффорд" хоть что-нибудь. Прогноз: Победа Манчестер Юнайтед с Ф-1 (Кф 2,08).