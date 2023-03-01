Ливерпуль - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.03.2023

Чемпионат Англии, седьмой тур

1 марта 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Вулверхэмптон”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” и “Вулверхэмптон” в четвертый раз встретятся друг с другом в 2023 году. Обе команды успели победить по разу и один раз сыграли вничью.

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Новости Ливерпуля

“Ливерпуль” не пропустил ни одного гола в последних трех матчах АПЛ, но между ними втиснулась игра с “Реалом”, в которой Алиссон вынужден был пять раз доставать мяч из сетки своих ворот. Контрасты и непоследовательность – это про команду Юргена Клоппа в 2023 году.

Фактический вылет из Лиги чемпионов позволяет “Ливерпулю” сосредоточиться на чемпионате. Команда Юргена Клоппа все еще может пробиться в топ-4. В случае победы над “вулвз”, “Ливерпуль” будет отставать от четвертого “Тоттенхэма” на шесть очков, имея еще одну игру в запасе. Ничего не потеряно.

После матча с “Реалом” “Ливерпуль” на выходных встречался с “Пэлас” (0:0) и провел довольно-таки блеклый матч. Помимо удара Салаха в перекладину, у “красных” практически не было шансов. Невыразительную игру против “Кристал Пэлас” можно прежде всего объяснить физической и психологической усталостью после матча с “Реалом”.

Ныне поражение 2:5 отодвинулось чуть дальше в памяти, и Юрген Клопп говорит, что работа его команды на тренировках позволяет ему верить, что команда в хорошем состоянии и способна победить “Вулверхэмптон”. Получил тренер “Ливерпуля” и хорошие кадровые новости. Восстановились после повреждений Нуньес и Конате, вне игры остаются только Диас, Тьяго и Гомес.

Новости Вулверхэмптона

“Вулверхэмптону” сложно стабильно демонстрировать результат, как и любой другой команде из второй половины таблицы, но все же Хулену Лопетеги удалось вытащить команду из зоны вылета, “вулвз” иногда показывают содержательную игру, и то там, то там набирают очки. “Вулверхэмптон” набрал 14 пунктов в последних девяти турах, столько же, к примеру, и “Ливерпуль”.

В прошлую пятницу команда Лопетеги поделила очки с “Фулхэмом” в выездном матче. “Вулвз” лучше провели первый тайм, а на 23-й минуте Рауль Хименес отметился первым результативным действием в нынешнем сезоне АПЛ, отдав голевой пас на Пабло Сарабию, для которого это был первый мяч в новом клубе.

Гости слишком рано начали сушить игру, но все же попытки убить время – это не то же самое, что пытаться контролировать матч, “Фулхэм” в итоге отыгрался, а потом мог забивать и второй. В итоге – 1:1.

Травма Матеуса Куньи, полученная в этом матче, оказалась не такой уж и серьезной, и бразилец претендует на участие в сегодняшнем поединке. По-прежнему травмированы Хван, Калайджич, Нету, Шикинью и Бубакар Траоре.

Статистика команд, цифры и факты

“Вулверхэмптон” не делал дубль в матчах чемпионата с “Ливерпулем” с сезона 1950/51.

“Ливерпуль” проиграл всего один из 34 последних матчей Премьер-лиги на своем поле (25 побед, восемь ничьих).

“Ливерпуль” выиграл свои восемь последних матчей АПЛ в мидуике.

“Вулверхэмптон” проиграл всего один из шести последних выездных поединков в чемпионате (две победы, три ничьи).

Безголевая ничья с “Кристал Пэлас” (0:0) позволила “Ливерпулю” впервые в сезоне установить серию из трех подряд клиншитов в АПЛ.

“Ливерпуль” не проигрывает “Вулверхэмптону” на своем поле в пяти последних матчах во всех турнирах.

Последние пять матчей Ливерпуля и Вулверхэмптона

Ливерпуль

25.02 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

21.02 “Реал” Мадрид 2:5 (Лига чемпионов)

18.02 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

13.02 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)

04.02 “Вулверхэмптон” 0:3 (АПЛ)

Вулверхэмптон

24.02 “Фулхэм” 1:1 (АПЛ)

18.02 “Борнмут” 0:1 (АПЛ)

11.02 “Саутгемптон” 2:1 (АПЛ)

04.02 “Ливерпуль” 3:0 (АПЛ)

22.01 “Манчестер Сити” 0:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 24 18 3 3 52-23 +29 57 2 "Манчестер Сити" 25 17 4 4 64-25 +39 55 3 "Манчестер Юнайтед" 24 15 4 5 41-28 +13 49 4 "Тоттенхэм" 25 14 3 8 46-35 +11 45 5 "Ньюкасл" 23 10 11 2 35-15 +20 41 6 "Фулхэм" 25 11 6 8 36-31 +5 39 7 "Ливерпуль" 23 10 6 7 38-28 +10 36 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 10 5 7 39-29 +10 35 9 "Брентфорд" 23 8 11 4 37-30 +7 35 10 "Челси" 24 8 7 9 23-25 -2 31 11 "Астон Вилла" 24 9 4 11 30-38 -8 31 12 "Кристал Пэлас" 24 6 9 9 21-31 -10 27 13 "Ноттингем Форест" 24 6 7 11 18-42 -24 25 14 "Лестер Сити" 24 7 3 14 36-42 -6 24 15 "Вулверхэмптон" 24 6 6 12 18-33 -15 24 16 "Вест Хэм Юнайтед" 24 6 5 13 23-29 -6 23 17 "Лидс Юнайтед" 24 5 7 12 29-39 -10 22 18 "Эвертон" 24 5 6 13 17-32 -15 21 19 "Борнмут" 24 5 6 13 22-48 -26 21 20 "Саутгемптон" 24 5 3 16 19-41 -22 18

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Личные встречи

В “Ливерпуле” предпочитают не вспоминать недавнюю встречу с “вулвз”. Это был один из худших матчей “красных” в сезоне. Команда Лопетеги забила два гола за 12 минут, а после перерыва добавила третий мяч. В матчах кубка Англии “Ливерпуль” был успешнее – 2:2 на своем поле, и победа 1:0 в переигровке. В прошлом сезоне АПЛ “красные” выиграли два матча – 3:1 на своем поле и 1:0 в гостях. Общая статистика АПЛ: 13 побед “Ливерпуля”, две “Вулверхэмптона”, две ничьи.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Гакпо

“Вулверхэмптон”: Са – Буэно, Килман, Доусон, Семеду – Нуньеш, Лемина, Невеш, Сарабия – Поденсе, Хименес

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон

Прогноз на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон от UA-Football

Если вынести за скобки матч с “Реалом”, то провалы “Ливерпуля” в этом сезоне все чаще случаются в гостевых матчах, а на своем поле команда Юргена Клоппа стабильно набирает очки. Возвращение Конате и Нуньеса должно добавить “красным” надежности в защите и непредсказуемости в атаке. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.