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Ливерпуль - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.03.2023
Ливерпуль и Вулверхэмптон в четвертый раз встретятся друг с другом в 2023 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, седьмой тур
1 марта 2023. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 22:00 “Вулверхэмптон”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” и “Вулверхэмптон” в четвертый раз встретятся друг с другом в 2023 году. Обе команды успели победить по разу и один раз сыграли вничью.
Новости Ливерпуля
“Ливерпуль” не пропустил ни одного гола в последних трех матчах АПЛ, но между ними втиснулась игра с “Реалом”, в которой Алиссон вынужден был пять раз доставать мяч из сетки своих ворот. Контрасты и непоследовательность – это про команду Юргена Клоппа в 2023 году.
Фактический вылет из Лиги чемпионов позволяет “Ливерпулю” сосредоточиться на чемпионате. Команда Юргена Клоппа все еще может пробиться в топ-4. В случае победы над “вулвз”, “Ливерпуль” будет отставать от четвертого “Тоттенхэма” на шесть очков, имея еще одну игру в запасе. Ничего не потеряно.
После матча с “Реалом” “Ливерпуль” на выходных встречался с “Пэлас” (0:0) и провел довольно-таки блеклый матч. Помимо удара Салаха в перекладину, у “красных” практически не было шансов. Невыразительную игру против “Кристал Пэлас” можно прежде всего объяснить физической и психологической усталостью после матча с “Реалом”.
Ныне поражение 2:5 отодвинулось чуть дальше в памяти, и Юрген Клопп говорит, что работа его команды на тренировках позволяет ему верить, что команда в хорошем состоянии и способна победить “Вулверхэмптон”. Получил тренер “Ливерпуля” и хорошие кадровые новости. Восстановились после повреждений Нуньес и Конате, вне игры остаются только Диас, Тьяго и Гомес.
Новости Вулверхэмптона
“Вулверхэмптону” сложно стабильно демонстрировать результат, как и любой другой команде из второй половины таблицы, но все же Хулену Лопетеги удалось вытащить команду из зоны вылета, “вулвз” иногда показывают содержательную игру, и то там, то там набирают очки. “Вулверхэмптон” набрал 14 пунктов в последних девяти турах, столько же, к примеру, и “Ливерпуль”.
В прошлую пятницу команда Лопетеги поделила очки с “Фулхэмом” в выездном матче. “Вулвз” лучше провели первый тайм, а на 23-й минуте Рауль Хименес отметился первым результативным действием в нынешнем сезоне АПЛ, отдав голевой пас на Пабло Сарабию, для которого это был первый мяч в новом клубе.
Гости слишком рано начали сушить игру, но все же попытки убить время – это не то же самое, что пытаться контролировать матч, “Фулхэм” в итоге отыгрался, а потом мог забивать и второй. В итоге – 1:1.
Травма Матеуса Куньи, полученная в этом матче, оказалась не такой уж и серьезной, и бразилец претендует на участие в сегодняшнем поединке. По-прежнему травмированы Хван, Калайджич, Нету, Шикинью и Бубакар Траоре.
Статистика команд, цифры и факты
- “Вулверхэмптон” не делал дубль в матчах чемпионата с “Ливерпулем” с сезона 1950/51.
- “Ливерпуль” проиграл всего один из 34 последних матчей Премьер-лиги на своем поле (25 побед, восемь ничьих).
- “Ливерпуль” выиграл свои восемь последних матчей АПЛ в мидуике.
- “Вулверхэмптон” проиграл всего один из шести последних выездных поединков в чемпионате (две победы, три ничьи).
- Безголевая ничья с “Кристал Пэлас” (0:0) позволила “Ливерпулю” впервые в сезоне установить серию из трех подряд клиншитов в АПЛ.
- “Ливерпуль” не проигрывает “Вулверхэмптону” на своем поле в пяти последних матчах во всех турнирах.
Последние пять матчей Ливерпуля и Вулверхэмптона
Ливерпуль
- 25.02 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
- 21.02 “Реал” Мадрид 2:5 (Лига чемпионов)
- 18.02 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)
- 13.02 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)
- 04.02 “Вулверхэмптон” 0:3 (АПЛ)
Вулверхэмптон
- 24.02 “Фулхэм” 1:1 (АПЛ)
- 18.02 “Борнмут” 0:1 (АПЛ)
- 11.02 “Саутгемптон” 2:1 (АПЛ)
- 04.02 “Ливерпуль” 3:0 (АПЛ)
- 22.01 “Манчестер Сити” 0:3 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|24
|18
|3
|3
|52-23
|+29
|57
|2
|"Манчестер Сити"
|25
|17
|4
|4
|64-25
|+39
|55
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|15
|4
|5
|41-28
|+13
|49
|4
|"Тоттенхэм"
|25
|14
|3
|8
|46-35
|+11
|45
|5
|"Ньюкасл"
|23
|10
|11
|2
|35-15
|+20
|41
|6
|"Фулхэм"
|25
|11
|6
|8
|36-31
|+5
|39
|7
|"Ливерпуль"
|23
|10
|6
|7
|38-28
|+10
|36
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|10
|5
|7
|39-29
|+10
|35
|9
|"Брентфорд"
|23
|8
|11
|4
|37-30
|+7
|35
|10
|"Челси"
|24
|8
|7
|9
|23-25
|-2
|31
|11
|"Астон Вилла"
|24
|9
|4
|11
|30-38
|-8
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|6
|9
|9
|21-31
|-10
|27
|13
|"Ноттингем Форест"
|24
|6
|7
|11
|18-42
|-24
|25
|14
|"Лестер Сити"
|24
|7
|3
|14
|36-42
|-6
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|24
|6
|6
|12
|18-33
|-15
|24
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|6
|5
|13
|23-29
|-6
|23
|17
|"Лидс Юнайтед"
|24
|5
|7
|12
|29-39
|-10
|22
|18
|"Эвертон"
|24
|5
|6
|13
|17-32
|-15
|21
|19
|"Борнмут"
|24
|5
|6
|13
|22-48
|-26
|21
|20
|"Саутгемптон"
|24
|5
|3
|16
|19-41
|-22
|18
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Личные встречи
В “Ливерпуле” предпочитают не вспоминать недавнюю встречу с “вулвз”. Это был один из худших матчей “красных” в сезоне. Команда Лопетеги забила два гола за 12 минут, а после перерыва добавила третий мяч. В матчах кубка Англии “Ливерпуль” был успешнее – 2:2 на своем поле, и победа 1:0 в переигровке. В прошлом сезоне АПЛ “красные” выиграли два матча – 3:1 на своем поле и 1:0 в гостях. Общая статистика АПЛ: 13 побед “Ливерпуля”, две “Вулверхэмптона”, две ничьи.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Гакпо
“Вулверхэмптон”: Са – Буэно, Килман, Доусон, Семеду – Нуньеш, Лемина, Невеш, Сарабия – Поденсе, Хименес
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон
Прогноз на матч Ливерпуль – Вулверхэмптон от UA-Football
Если вынести за скобки матч с “Реалом”, то провалы “Ливерпуля” в этом сезоне все чаще случаются в гостевых матчах, а на своем поле команда Юргена Клоппа стабильно набирает очки. Возвращение Конате и Нуньеса должно добавить “красным” надежности в защите и непредсказуемости в атаке. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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