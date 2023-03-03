День сурка. Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 04.03.2023

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

4 марта. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Если в мае 2022-го "Челси" разнес хозяев "Элланд Роуд" со счетом 0:3, то уже в августе, в начале текущего сезона, "Лидс" отзеркалил цифры на табло и буквально вынес лондонцев со своего стадиона. Все, наверное, помнят эпичный подарок Эдуара Менди в моменте с первым голом "павлинов". Это единственное поражение "Челси" в 9 последних очных встречах с "Лидсом".

Кстати, "синих" тогда еще возглавлял Томас Тухель. Казалось бы, полгода команду тренирует другой специалист, однако стойких ощущений, что сейчас "Челси" способен отомстить "Лидсу", так и не появилось.

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Новости "Челси"

Сюжет одного культового американского фильма от режиссера Гарольда Рамиса повествует об истории метеоролога Фила Коннорса, попавшего во временную петлю во время ежегодного празднования Дня сурка. Это выражение устойчиво вошло в языки многих народов мира как синоним рутинно повторяющегося события.

Только переосмыслив свое отношение к жизни, персонаж Билла Мюррея завоевывает внимание любимой женщины и вырывается из петли. Да, очень напоминает наших сегодняшних героев из Лондона, правда, им до выхода из монотонного цикла неудач еще далеко. Они живут в сером ритме почти год, а за последние месяцы ситуация на поле и в таблице даже имеет тенденцию к ухудшению.

Что собой представляет сегодняшний Челси"? Сплошные мемы. С ноября подопечные Поттера забили 6 голов, а весь "МЮ" – 50. Шесть "автографов" в красной части Манчестера у одного только опорника Фреда спокойно наберется. А еще гол Фелиша – лучший забитый мяч "Челси" в феврале, потому что больше "синие" за последний месяц зимы не настреляли. Стоп, не так, подождите – лучшим голом клуба в феврале вообще-то признали результативный удар Лорен Джеймс, сестры Риса Джеймса и футболистки из женской команды "Челси". И финалочка: в феврале "любимчик" фанатов "пенсионеров" Ромелу Лукаку, арендованный "Интером", забил больше (2), чем весь "Челси" (1). В общем, при желании этот список занимательных фактов легко можно расширить.

Возможно, Поттер не подходит на роль того тренера, который потянет вперед такую машину, как "Челси". Сомнений с каждыми выходными все больше. Время у Грэма, наверное, все-таки еще есть, но чем глубже команда будет тонуть в поражениях, тем более вероятны необратимые конфликтные процессы в раздевалке. Автор UA-Футбол Борис Сорокин детально разложил по полочкам все текущие проблемы "Челси" и Грэма Поттера в частности. Сильно повторяться не хочется, поэтому настоятельно рекомендуем материал к прочтению:

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Что до локальной формы команды в последних матчах, то и дома с "Саутгемптоном", и на выезде с "Тоттенхэмом" лондонцы проиграли, 0:1 и 2:0 соответственно. Со "святыми" Поттер не угадал со стартовым составом и спустил в унитаз весь первый тайм. В дерби англичанин не имел запасного плана на тот случай, если "Тоттенхэм" забьет и откатится в оборону, как, собственно, и произошло. Или его идея заключалась в том, что нужно просто выпускать под "автобус" на 20-30 минут Мудрика со скамейки? Надеемся, что нет. Объективно вряд ли Михаил может в одиночку вытащить сегодняшний "Челси" в подобных сценариях.

Новости "Лидс Юнайтед"

В дебютном сезоне в АПЛ с Бьелсой во главе, сразу после промоушна из Чемпионшипа, "Лидс" не стеснялся действовать с позиции силы, он очень часто открывал игру в две стороны и в итоге пришел к финишу девятым. Спустя год соперники научились вскрывать персональный прессинг Марсело, в розыгрыше-2021/22 "павлины" перестали так бодро бежать и стали получать больше травм – цикл команды "Эль Локо" завершился.

В феврале 2022-го Бьелсу заменил Марш. Ставка на представителя школы Рангника априори подразумевала переход с персонального прессинга на зонный, реорганизацию многих механизмов. За три неполных месяца у Джесси ожидаемо не получилось улучшить ситуацию. Он принял команду на 16-м месте, а финишировал "Лидс" едва-едва на 17-й позиции.

Руководство "Лидса" поддержало Марша на трансферном рынке. Клуб подписал нескольких футболистов из системы РБ, в которой ранее работал Джесси, команду лепили под него, активно отходя от наследия Бьелсы. Тем не менее, за почти год работы Марш не успел улучшить показатели "белых" и был уволен. Боссы оказались не готовы "верить в процесс", но и тренер мало что показал. Вновь под конец зимы "Элланд Роуд" окутался туманом.

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И вот, в феврале уже 2023-го "Лидс" пригласил Хави Грасию. Какие-то выводы функционеры, конечно, сделали – контракт испанца истекает в конце сезона. В послужном списке Грасии есть полтора сезона в "Уотфорде", с которым Хави сначала избежал вылета, а потом привел клуб к 11-му месту. Прыжок в середину таблицы до сих пор является лучшим результатом "шершней" в АПЛ. Также Грасия выводил "Уотфорд" в финал Кубка Англии в 2019-м году.

Впрочем, сейчас Хави точно не до кубковых соревнований, ведь ему срочно необходимо выполнять задание по сохранению прописки "Лидса" в элите; до зоны вылета – всего один балл. При Грасии "белые" уже вылетели из Кубка, они проиграли крепкому "Фулхэму" (2:0). Зато в чемпионате Англии "павлины" одолели "Саутгемптон" (1:0). Тот самый, который недавно нанес поражение "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Успех в поединке со "святыми" положил конец 10-матчевой серии "Лидса" без выигрышей в Премьер-лиге.

???? ???????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????: "I have one clear idea, we need the next three points. We have to be focused on that, try to make the effort now, not wait for the next game or calculate what need at the end.” pic.twitter.com/Fo9r4P8Dd2 — Leeds United (@LUFC) March 2, 2023

Турнирная таблица

Личные встречи

21.08.22 АПЛ "Лидс" – "Челси" 3:0

11.05.22 АПЛ "Лидс" – "Челси" 0:3

11.12.21 АПЛ "Челси" – "Лидс" 3:2

13.03.21 АПЛ "Лидс" – "Челси" 0:0

05.12.20 АПЛ "Челси" – "Лидс" 3:1

Цифры и факты

– "Челси" выиграл последние 5 домашних встреч против "Лидса" во всех соревнованиях;

– "Синие" выиграли всего два матча из последних 16, а "белые" – три на аналогичном отрезке;

– "Лидс" набрал меньше всех очков в АПЛ на выезде в текущем сезоне;

– Единственную победу в 12 выездных матчах чемпионата "павлины" добыли в конце октября над "Ливерпулем" на "Энфилде";

– В последних 6 поединках "Челси" в чемпионате Англии залетал ТМ 2.5;

– Как и в 5 из последних 6 матчей в АПЛ у "белых";

– Только пять команд забили дома в английском первенстве-2022/23 меньше голов, чем "синие" (13).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Челси" давно травмирован Броя; все еще лечится Менди, впрочем, скоро Эдуар должен окончательно покинуть лазарет. В матче с "Саутгемптоном" получил по голове с ноги Аспиликуэта, испанец еще восстанавливается. В поединке с "Тоттенхэмом" Кейн неудачно упал на колено Тьяго Силве, бразилец пропустит больше месяца. Вернулись в общую группу Канте и Пулишич, но они не готовы проводить полные матчи. Не сыграет из-за проблем с мышцами живота Маунт. Под вопросом Джеймс.

Грасия не рассчитывает на Родриго, Форшоу и Далласа; под вопросом Стрейк, Купер и Синистерра.

"Челси", 4-2-3-1: Аррисабалага – Чалоба, Бадиашиль, Фофана, Чилвелл – Лофтус-Чик, Фернандес – Мадуэке, Фелиш, Мудрик – Хавертц

"Лидс", 4-2-3-1: Мелье – Эйлинг, Кох, Вёбер, Фирпо – Адамс, Маккенни – Саммервилл, Эронсон, Ньонто – Бамфорд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Лидс Юнайтед" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. Ничего хорошего сейчас нельзя сказать ни о "Челси", ни о "Лидсе", оба коллектива пребывают в кризисном состоянии и нуждаются в наборе очков. В недавнем анонсе к матчу между "синими" и другим аутсайдером чемпионата, "Саутгемптоном", мы были уверены в победе команды Поттера, но сейчас предпочтем оттолкнуться от чего-то среднего.

???? ???????????????? ???????? ????????????????????????????: "It’s important to start aggressive. To go to Stamford Bridge, it’s always very tough. The necessity they have in terms of points, we have to be focused and prepare for a demanding game." pic.twitter.com/XzqmWULFAK — Leeds United (@LUFC) March 2, 2023

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.