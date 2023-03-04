Манчестер Сити - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.03.2023

Чемпионат Англии, 26-й тур

4 марта 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 14:30 “Ньюкасл”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” не выиграл ни одного матча в феврале, проиграв в том числе и финал Кубка лиги “Манчестер Юнайтед”. Прервать серию неудач на “Этихаде” будет сложно – здесь “сороки” уступили в своих 13 матчах.

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Новости Манчестер Сити

“Манчестер Сити” не испытывает никаких проблем со своей позицией в турнирной таблице. До конца чемпионата 13 матчей, “горожане” отстают на пять очков от “Арсенала”, но надеется на то, что команда Гвардиолы когда-то отступит от своих чемпионских амбиций не приходится.

Каждый спад “Манчестер Сити” – это псевдоспад. Последняя игра с “Борнмутом” (4:1) показала, как мог сложиться поединок с “Ноттингем Форест” при других обстоятельствах. Просто в одной игре “Сити” реализовал свои моменты, в другой – нет. Блеклая ничья против “Лейпцига” в гостях – классической выездной матч в Лиге чемпионов. “Тоттенхэм” всегда остается неудобным соперником в плане стиля.

Посреди недели “Сити” продемонстрировал свое хорошее состояние, обыграв “Бристоль Сити” в пятом раунде Кубка Англии. Наконец-то отлично проявил себя Фил Фоден, сделав дубль. Воспитанник “горожан” признал, что период после ЧМ был самым сложным в его карьере. Фоден мало играл, и у него было результативных действий.

Третий гол в ворота “Бристоль Сити” забил Кевин Де Брюйне дальним ударом. Уокер, Родри, Гюндоган и Холанд отдыхали, поэтому их можно ожидать в матче с “Ньюкаслом”. Восстановились после повреждений Стоунз и Лапорт. У “Сити” нет травмированных футболистов.

Новости Ньюкасла

Перед стартом сезона “Ньюкасл” планировал закрепиться в первой десятке АПЛ. Мало кто ожидал, что сороки выйдут в финал Кубка лиги и после 23 туров будут претендовать на место в первой четверке.

Это был слишком резкий скачок и в январе-феврале стало ощущаться, что “Ньюкасл” пока сложно соответствовать своему новому уровню и его требованием. Спустя несколько дней после проигранного матча с “Манчестер Юнайтед” Эдди Хау признал, что финал Кубка лиги действительно слишком сильно отвлекал его команду. “Ньюкасл” выиграл всего четыре матча из последних 12 во всех турнирах, три из них – именно в Кубке лиги.

Мечта осталась мечтой для “сорок” и им нужно возвращаться к будням. В последних семи турах “Ньюкасл” выиграл один матч АПЛ и забил всего три гола. Команду Эдди Хау очень сложно обыграть и в чемпионате это пока удавалось только “Ливерпулю”, но для побед нужны голы, а с этим у “сорок” большие проблемы.

Из хороших новостей – основные вратари Поуп и Дубравка вновь доступны, и Кариус отправляется на периферию. Вернулся к тренировкам левый бек Мэтт Таргетт, травма Бруну Гимарайнша в финале Кубка лиги оказалась несерьезной.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл последние 13 матчей Премьер-лиги на “Этихаде” против “Ньюкасла”.

В нынешнем сезоне “горожане” выиграли десять из 12 матчей чемпионата на своем стадионе, потеряв очки только в поединках с “Брентфордом” (1:2) и “Эвертоном” (1:1).

“Ньюкасл” не проигрывает в последних восьми выездных поединках АПЛ (четыре победы, четыре ничьи).

Вратарь “горожан” Эдерсон уже в пяти подряд поединках не может сделать клиншит в АПЛ, который для него будет сотым в лиге в целом. “Сити” в каждом туре пропускал по голу.

“Ньюкасл” не выиграл ни в одном из пяти матчей АПЛ, в котором пропускал первым.

Кевин Де Брюйне отметился семью ассистами в матчах против “Ньюкасла” (пять раз на “Этихаде”).

У “Манчестер Сити” лучшая атака в лиге (64 голов), а у “Ньюкасла” – защита (15).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ньюкасла

Манчестер Сити

28.02 “Бристоль Сити” 3:0 (Кубок Англии)

25.02 “Борнмут” 4:1 (АПЛ)

22.02 “РБ Лейпциг” 1:1 (Лига чемпионов)

18.02 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)

15.02 “Арсенал” 3:1 (АПЛ)

Ньюкасл

26.02 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (Кубок лиги)

18.02 “Ливерпуль” 0:2 (АПЛ)

11.02 “Борнмут” 1:1 (АПЛ)

04.02 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

31.01 “Саутгемптон” 2:1 (Кубок лиги)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 25 19 3 3 56-23 +33 60 2 "Манчестер Сити" 25 17 4 4 64-25 +39 55 3 "Манчестер Юнайтед" 24 15 4 5 41-28 +13 49 4 "Тоттенхэм" 25 14 3 8 46-35 +11 45 5 "Ньюкасл" 23 10 11 2 35-15 +20 41 6 "Ливерпуль" 24 11 6 7 40-28 +12 39 7 "Фулхэм" 25 11 6 8 36-31 +5 39 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 22 10 5 7 39-29 +10 35 9 "Брентфорд" 23 8 11 4 37-30 +7 35 10 "Челси" 24 8 7 9 23-25 -2 31 11 "Астон Вилла" 24 9 4 11 30-38 -8 31 12 "Кристал Пэлас" 24 6 9 9 21-31 -10 27 13 "Ноттингем Форест" 24 6 7 11 18-42 -24 25 14 "Лестер Сити" 24 7 3 14 36-42 -6 24 15 "Вулверхэмптон" 25 6 6 13 18-35 -17 24 16 "Вест Хэм Юнайтед" 24 6 5 13 23-29 -6 23 17 "Лидс Юнайтед" 24 5 7 12 29-39 -10 22 18 "Эвертон" 25 5 6 14 17-36 -19 21 19 "Борнмут" 24 5 6 13 22-48 -26 21 20 "Саутгемптон" 24 5 3 16 19-41 -22 18

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Личные встречи

В первом круге команды сыграли зрелищную ничью 3:3. Гюндоган забил первым, “Ньюкасл” ответил тремя голами (Альмирон, Уилсон, Триппьер), и “Сити” вынужден был отыгрываться (Холанд и Силва). Эта ничья прервала серию из шести побед “горожан” над “Ньюкаслом”. Общая статистика в АПЛ: 28 побед “Манчестер Сити”, восемь “Ньюкасла”, девять ничьих.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи, Аке – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Холанд, Марез

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ньюкасл

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ньюкасл от UA-Football

“Ньюкасл” надеется, что все невзгоды остались зимой. Но “Сити” всегда сильно проводит завершающие этапы сезонов, и в конце чемпионата команда Гвардиолы будет только прибавлять. Ужасная серия “сорок” на “Этихаде” оставляет им мало шансов. Вполне вероятно, что Эдерсон наконец-то сделает клиншит. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.