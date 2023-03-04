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Манчестер Сити - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.03.2023
Лучшая атака лиги против лучшей защиты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 26-й тур
4 марта 2023. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 14:30 “Ньюкасл”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ньюкасл” не выиграл ни одного матча в феврале, проиграв в том числе и финал Кубка лиги “Манчестер Юнайтед”. Прервать серию неудач на “Этихаде” будет сложно – здесь “сороки” уступили в своих 13 матчах.
Новости Манчестер Сити
“Манчестер Сити” не испытывает никаких проблем со своей позицией в турнирной таблице. До конца чемпионата 13 матчей, “горожане” отстают на пять очков от “Арсенала”, но надеется на то, что команда Гвардиолы когда-то отступит от своих чемпионских амбиций не приходится.
Каждый спад “Манчестер Сити” – это псевдоспад. Последняя игра с “Борнмутом” (4:1) показала, как мог сложиться поединок с “Ноттингем Форест” при других обстоятельствах. Просто в одной игре “Сити” реализовал свои моменты, в другой – нет. Блеклая ничья против “Лейпцига” в гостях – классической выездной матч в Лиге чемпионов. “Тоттенхэм” всегда остается неудобным соперником в плане стиля.
Посреди недели “Сити” продемонстрировал свое хорошее состояние, обыграв “Бристоль Сити” в пятом раунде Кубка Англии. Наконец-то отлично проявил себя Фил Фоден, сделав дубль. Воспитанник “горожан” признал, что период после ЧМ был самым сложным в его карьере. Фоден мало играл, и у него было результативных действий.
Третий гол в ворота “Бристоль Сити” забил Кевин Де Брюйне дальним ударом. Уокер, Родри, Гюндоган и Холанд отдыхали, поэтому их можно ожидать в матче с “Ньюкаслом”. Восстановились после повреждений Стоунз и Лапорт. У “Сити” нет травмированных футболистов.
Новости Ньюкасла
Перед стартом сезона “Ньюкасл” планировал закрепиться в первой десятке АПЛ. Мало кто ожидал, что сороки выйдут в финал Кубка лиги и после 23 туров будут претендовать на место в первой четверке.
Это был слишком резкий скачок и в январе-феврале стало ощущаться, что “Ньюкасл” пока сложно соответствовать своему новому уровню и его требованием. Спустя несколько дней после проигранного матча с “Манчестер Юнайтед” Эдди Хау признал, что финал Кубка лиги действительно слишком сильно отвлекал его команду. “Ньюкасл” выиграл всего четыре матча из последних 12 во всех турнирах, три из них – именно в Кубке лиги.
Мечта осталась мечтой для “сорок” и им нужно возвращаться к будням. В последних семи турах “Ньюкасл” выиграл один матч АПЛ и забил всего три гола. Команду Эдди Хау очень сложно обыграть и в чемпионате это пока удавалось только “Ливерпулю”, но для побед нужны голы, а с этим у “сорок” большие проблемы.
Из хороших новостей – основные вратари Поуп и Дубравка вновь доступны, и Кариус отправляется на периферию. Вернулся к тренировкам левый бек Мэтт Таргетт, травма Бруну Гимарайнша в финале Кубка лиги оказалась несерьезной.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” выиграл последние 13 матчей Премьер-лиги на “Этихаде” против “Ньюкасла”.
- В нынешнем сезоне “горожане” выиграли десять из 12 матчей чемпионата на своем стадионе, потеряв очки только в поединках с “Брентфордом” (1:2) и “Эвертоном” (1:1).
- “Ньюкасл” не проигрывает в последних восьми выездных поединках АПЛ (четыре победы, четыре ничьи).
- Вратарь “горожан” Эдерсон уже в пяти подряд поединках не может сделать клиншит в АПЛ, который для него будет сотым в лиге в целом. “Сити” в каждом туре пропускал по голу.
- “Ньюкасл” не выиграл ни в одном из пяти матчей АПЛ, в котором пропускал первым.
- Кевин Де Брюйне отметился семью ассистами в матчах против “Ньюкасла” (пять раз на “Этихаде”).
- У “Манчестер Сити” лучшая атака в лиге (64 голов), а у “Ньюкасла” – защита (15).
Последние пять матчей Манчестер Сити и Ньюкасла
Манчестер Сити
- 28.02 “Бристоль Сити” 3:0 (Кубок Англии)
- 25.02 “Борнмут” 4:1 (АПЛ)
- 22.02 “РБ Лейпциг” 1:1 (Лига чемпионов)
- 18.02 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)
- 15.02 “Арсенал” 3:1 (АПЛ)
Ньюкасл
- 26.02 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (Кубок лиги)
- 18.02 “Ливерпуль” 0:2 (АПЛ)
- 11.02 “Борнмут” 1:1 (АПЛ)
- 04.02 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)
- 31.01 “Саутгемптон” 2:1 (Кубок лиги)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|25
|19
|3
|3
|56-23
|+33
|60
|2
|"Манчестер Сити"
|25
|17
|4
|4
|64-25
|+39
|55
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|15
|4
|5
|41-28
|+13
|49
|4
|"Тоттенхэм"
|25
|14
|3
|8
|46-35
|+11
|45
|5
|"Ньюкасл"
|23
|10
|11
|2
|35-15
|+20
|41
|6
|"Ливерпуль"
|24
|11
|6
|7
|40-28
|+12
|39
|7
|"Фулхэм"
|25
|11
|6
|8
|36-31
|+5
|39
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|22
|10
|5
|7
|39-29
|+10
|35
|9
|"Брентфорд"
|23
|8
|11
|4
|37-30
|+7
|35
|10
|"Челси"
|24
|8
|7
|9
|23-25
|-2
|31
|11
|"Астон Вилла"
|24
|9
|4
|11
|30-38
|-8
|31
|12
|"Кристал Пэлас"
|24
|6
|9
|9
|21-31
|-10
|27
|13
|"Ноттингем Форест"
|24
|6
|7
|11
|18-42
|-24
|25
|14
|"Лестер Сити"
|24
|7
|3
|14
|36-42
|-6
|24
|15
|"Вулверхэмптон"
|25
|6
|6
|13
|18-35
|-17
|24
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|24
|6
|5
|13
|23-29
|-6
|23
|17
|"Лидс Юнайтед"
|24
|5
|7
|12
|29-39
|-10
|22
|18
|"Эвертон"
|25
|5
|6
|14
|17-36
|-19
|21
|19
|"Борнмут"
|24
|5
|6
|13
|22-48
|-26
|21
|20
|"Саутгемптон"
|24
|5
|3
|16
|19-41
|-22
|18
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Личные встречи
В первом круге команды сыграли зрелищную ничью 3:3. Гюндоган забил первым, “Ньюкасл” ответил тремя голами (Альмирон, Уилсон, Триппьер), и “Сити” вынужден был отыгрываться (Холанд и Силва). Эта ничья прервала серию из шести побед “горожан” над “Ньюкаслом”. Общая статистика в АПЛ: 28 побед “Манчестер Сити”, восемь “Ньюкасла”, девять ничьих.
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи, Аке – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Холанд, Марез
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ньюкасл
Прогноз на матч Манчестер Сити – Ньюкасл от UA-Football
“Ньюкасл” надеется, что все невзгоды остались зимой. Но “Сити” всегда сильно проводит завершающие этапы сезонов, и в конце чемпионата команда Гвардиолы будет только прибавлять. Ужасная серия “сорок” на “Этихаде” оставляет им мало шансов. Вполне вероятно, что Эдерсон наконец-то сделает клиншит. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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