Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.03.2023

Чемпионат Англии, 26-й тур

5 марта 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 18:30 “Манчестер Юнайтед”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Две самые титулованные английские команды разделены десятью очками в турнирной таблице АПЛ. Максимальные амбиции “Ливерпуля” – место в топ-4. “Манчестер Юнайтед” остается единственной командой в Европе, которая может сделать квадрупл.

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Новости Ливерпуля

Поражения “Ньюкасла” и “Тоттенхэма” могут стать дополнительными стимулами для “Ливерпуля”. Попасть в топ-4 все еще возможно. Команда Юргена Клоппа это понимает, и в последних турах она прибавила. “Красные” набрали десять очков из 12 возможных в последних четырех турах, ни разу не пропустив.

Конечно, сухая серия “красных” состоит из поединков с “Эвертоном”, “Вулверхэмптоном” и “Кристал Пэлас”, которые входят в пятерку наименее результативных команд лиги, а также с “Ньюкаслом”, которые перестал забивать после ЧМ. Другое дело – матч против “Реала” на “Энфилде”. Сразу пять пропущенных голов.

Но все же улучшения в игре “Ливерпуля” есть, серия положительных результатов в лиге не случайно. Эти улучшения касаются психологии и командной игры. Например, с “Вулверхэмптоном” посреди недели команда Клоппа начала матч не совсем удачно, затем во втором тайме добавила, первый гол “красных” был отменен, но “Ливерпуль” это не остановило, а скорее наоборот – добавилась энергия и страсть добиться заслуженной победы. Голы забили ван Дейк и Салах.

Нидерландский защитник признал, что ему нужно было отдохнуть после ЧМ, именно повышенной усталостью можно объяснить ряд его невыразительных матчей. Теперь ван Дейк себя чувствует увереннее. Как и Фабиньо, который наконец-то провел матч без провалов. Дарвин Нуньес и Мо Салах с каждой минутой проведенной вместе демонстрируют больше взаимодействия, Жота и Фирмино вернулись после травм и вносят разнообразие в атаку.

У “Ливерпуля” по-прежнему травмированы Гомес, Тьяго и Диас.

Новости Манчестер Юнайтед

Именно “Ливерпуль” стал первым соперником в Премьер-лиге, которого обыграл Эрик тен Хаг. Перед первой победой над “красными” у МЮ было два поражения, а в персоне нидерландца было очень много сомнений. Теперь их нет совсем. “Юнайтед” стал машиной по набиранию очков. Никто в АПЛ не набрал так много очков после возобновления клубного сезона как “Манчестер Юнайтед” (23).

Прошлая неделя была знаменательной для МЮ. Победа над “Барселоной” в Лиге Европы показала МЮ, для него больше нет страшных соперников. Ранее “Юнайтед” уже побеждал “Ливерпуль”, “Тоттенхэм”, “Арсенал”, “Манчестер Сити”, но победа над лидером чемпионата Испании имела особенный привкус. Дальше – больше. Первый трофей за шесть лет после победы над “Ньюкаслом” в финале Кубка лиги. А посреди недели “Юнайтед” пробился в четвертьфинал Кубка Англии, переиграв “Вест Хэм”.

Тен Хаг оставил в запасе несколько игроков основы, “Юнайтед” проигрывал по ходу матча, но после выхода на поле Каземиро, Мартинес и Рашфорда, МЮ добавил, и в итоге добился победы. Решающий гол на 90-й минуте забил Гарначо.

У “Юнайтед” появился вкус к победам, но все же для команды тен Хага имеет значение место проведения матча. На “Олд Траффорд” МЮ выиграл 17 из последних 18 матчей, в гостях – пять из последних десяти. “Манчестер Юнайтед” не может выиграть на поле "Ливерпуля" шесть лет. У тен Хага еще много интересных вызовов.

Эриксен, ван де Бек и Марсьяль продолжают оставаться вне игры, Шоу и Санчо пропустили матч с “Вест Хэмом”, но к игре с “Ливерпулем” должны были восстановиться.

Статистика команд, цифры и факты

Вышедшие на замены футболисты забили 20 голов “Юнайтед” в нынешнем сезоне во всех турнирах.

“Манчестер Юнайтед” забил как минимум один гол в последних 15 матчах АПЛ, как минимум два гола – в последних десяти матчах всех турнирах.

Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах забил “Манчестер Юнайтед” десять голов, девять из них – в последних пяти матчах.

“Ливерпуль” не пропускает в АПЛ в четырех матчах подряд.

“Манчестер Юнайтед” забил всего один гол в семи последних поединках на “Энфилде”.

“Ливерпуль” не проигрывает на своем МЮ шесть матчей (три победы, три ничьи).

Только “Ньюкасл” и “Брентфорд” смогли не пропустить от “Юнайтед” в нынешнем сезоне АПЛ.

“Ливерпуль” проиграл только один из 35 последних матчей АПЛ на “Энфилде” (26 побед, восемь ничьих).

Юрген Клопп еще ни разу не проигрывал два подряд матча “Манчестер Юнайтед”.

“Ливерпуль” еще не заработал ни одного пенальти в ворота соперников в нынешнем сезоне АПЛ.

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Ливерпуль

01.03 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)

25.02 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

21.02 “Реал” Мадрид 2:5 (Лига чемпионов)

18.02 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

13.02 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

01.03 “Вест Хэм” 3:1 (Кубок Англии)

26.02 “Ньюкасл” 2:0 (Кубок лиги)

23.02 “Барселона” 2:1 (Лига Европы)

19.02 “Лестер” 3:0 (АПЛ)

16.02 “Барселона” 2:2 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 26 20 3 3 59-25 +34 63 2 "Манчестер Сити" 26 18 4 4 66-25 +41 58 3 "Манчестер Юнайтед" 24 15 4 5 41-28 +13 49 4 "Тоттенхэм" 26 14 3 9 46-36 +10 45 5 "Ньюкасл" 24 10 11 3 35-17 +18 41 6 "Ливерпуль" 24 11 6 7 40-28 +12 39 7 "Фулхэм" 25 11 6 8 36-31 +5 39 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 23 11 5 7 43-29 +14 38 9 "Брентфорд" 23 8 11 4 37-30 +7 35 10 "Челси" 25 9 7 9 24-25 -1 34 11 "Астон Вилла" 25 10 4 11 31-38 -7 34 12 "Кристал Пэлас" 25 6 9 10 21-32 -11 27 13 "Вулверхэмптон" 26 7 6 13 19-35 -16 27 14 "Ноттингем Форест" 24 6 7 11 18-42 -24 25 15 "Лестер Сити" 25 7 3 15 36-43 -7 24 16 "Вест Хэм Юнайтед" 25 6 5 14 23-33 -10 23 17 "Лидс Юнайтед" 25 5 7 13 29-40 -11 22 18 "Эвертон" 25 5 6 14 17-36 -19 21 19 "Саутгемптон" 25 6 3 16 20-41 -21 21 20 "Борнмут" 25 5 6 14 24-51 -27 21

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Личные встречи

В первом круге “Юнайтед” победил со счетом 2:1. За хозяев забивали Санчо и Рашфорд, один гол отыграл Салах. В прошлом сезоне “Ливерпуль” выиграл два матча с общим счетом 9:0. Это будет 211-й матч между “Ливерпулем” и “Манчестер Юнайтед”. У МЮ 82 победы (29 в АПЛ), у “красных” 70 (18), 58 (14) раз команды играли вничью.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Жота

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Маласиа, Мартинес, Варан, Уан-Биссака – Фред, Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Антони – Вегорст

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манчестер Юнайтед” проиграл всего один из последних 23 матчей, уступив “Арсеналу” на последних минутах. Но “Ливерпуль” в целом в сезоне уступил на своем поле всего один раз. Несмотря на впечатляющие результаты МЮ, в не каждом матче команда тен Хага наиграла на победу. Если вынести за скобки игру с “Реал”, “Ливерпуль” не так уж и часто проваливается на своем поле. Будет ли МЮ играть на победу? В выездных поединках команда тен Хага действует более прагматично, но и “Ливерпуль” должен был сделать выводы после игры с Мадридом и будет себя сдерживать. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.