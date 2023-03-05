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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.03.2023
Юрген Клопп еще ни разу не проигрывал два подряд матча Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 26-й тур
5 марта 2023. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 18:30 “Манчестер Юнайтед”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Две самые титулованные английские команды разделены десятью очками в турнирной таблице АПЛ. Максимальные амбиции “Ливерпуля” – место в топ-4. “Манчестер Юнайтед” остается единственной командой в Европе, которая может сделать квадрупл.
- Новости Ливерпуля
- Новости Манчестер Юнайтед
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
- Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Новости Ливерпуля
Поражения “Ньюкасла” и “Тоттенхэма” могут стать дополнительными стимулами для “Ливерпуля”. Попасть в топ-4 все еще возможно. Команда Юргена Клоппа это понимает, и в последних турах она прибавила. “Красные” набрали десять очков из 12 возможных в последних четырех турах, ни разу не пропустив.
Конечно, сухая серия “красных” состоит из поединков с “Эвертоном”, “Вулверхэмптоном” и “Кристал Пэлас”, которые входят в пятерку наименее результативных команд лиги, а также с “Ньюкаслом”, которые перестал забивать после ЧМ. Другое дело – матч против “Реала” на “Энфилде”. Сразу пять пропущенных голов.
Но все же улучшения в игре “Ливерпуля” есть, серия положительных результатов в лиге не случайно. Эти улучшения касаются психологии и командной игры. Например, с “Вулверхэмптоном” посреди недели команда Клоппа начала матч не совсем удачно, затем во втором тайме добавила, первый гол “красных” был отменен, но “Ливерпуль” это не остановило, а скорее наоборот – добавилась энергия и страсть добиться заслуженной победы. Голы забили ван Дейк и Салах.
Нидерландский защитник признал, что ему нужно было отдохнуть после ЧМ, именно повышенной усталостью можно объяснить ряд его невыразительных матчей. Теперь ван Дейк себя чувствует увереннее. Как и Фабиньо, который наконец-то провел матч без провалов. Дарвин Нуньес и Мо Салах с каждой минутой проведенной вместе демонстрируют больше взаимодействия, Жота и Фирмино вернулись после травм и вносят разнообразие в атаку.
У “Ливерпуля” по-прежнему травмированы Гомес, Тьяго и Диас.
Новости Манчестер Юнайтед
Именно “Ливерпуль” стал первым соперником в Премьер-лиге, которого обыграл Эрик тен Хаг. Перед первой победой над “красными” у МЮ было два поражения, а в персоне нидерландца было очень много сомнений. Теперь их нет совсем. “Юнайтед” стал машиной по набиранию очков. Никто в АПЛ не набрал так много очков после возобновления клубного сезона как “Манчестер Юнайтед” (23).
Прошлая неделя была знаменательной для МЮ. Победа над “Барселоной” в Лиге Европы показала МЮ, для него больше нет страшных соперников. Ранее “Юнайтед” уже побеждал “Ливерпуль”, “Тоттенхэм”, “Арсенал”, “Манчестер Сити”, но победа над лидером чемпионата Испании имела особенный привкус. Дальше – больше. Первый трофей за шесть лет после победы над “Ньюкаслом” в финале Кубка лиги. А посреди недели “Юнайтед” пробился в четвертьфинал Кубка Англии, переиграв “Вест Хэм”.
Тен Хаг оставил в запасе несколько игроков основы, “Юнайтед” проигрывал по ходу матча, но после выхода на поле Каземиро, Мартинес и Рашфорда, МЮ добавил, и в итоге добился победы. Решающий гол на 90-й минуте забил Гарначо.
У “Юнайтед” появился вкус к победам, но все же для команды тен Хага имеет значение место проведения матча. На “Олд Траффорд” МЮ выиграл 17 из последних 18 матчей, в гостях – пять из последних десяти. “Манчестер Юнайтед” не может выиграть на поле "Ливерпуля" шесть лет. У тен Хага еще много интересных вызовов.
Эриксен, ван де Бек и Марсьяль продолжают оставаться вне игры, Шоу и Санчо пропустили матч с “Вест Хэмом”, но к игре с “Ливерпулем” должны были восстановиться.
Статистика команд, цифры и факты
- Вышедшие на замены футболисты забили 20 голов “Юнайтед” в нынешнем сезоне во всех турнирах.
- “Манчестер Юнайтед” забил как минимум один гол в последних 15 матчах АПЛ, как минимум два гола – в последних десяти матчах всех турнирах.
- Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах забил “Манчестер Юнайтед” десять голов, девять из них – в последних пяти матчах.
- “Ливерпуль” не пропускает в АПЛ в четырех матчах подряд.
- “Манчестер Юнайтед” забил всего один гол в семи последних поединках на “Энфилде”.
- “Ливерпуль” не проигрывает на своем МЮ шесть матчей (три победы, три ничьи).
- Только “Ньюкасл” и “Брентфорд” смогли не пропустить от “Юнайтед” в нынешнем сезоне АПЛ.
- “Ливерпуль” проиграл только один из 35 последних матчей АПЛ на “Энфилде” (26 побед, восемь ничьих).
- Юрген Клопп еще ни разу не проигрывал два подряд матча “Манчестер Юнайтед”.
- “Ливерпуль” еще не заработал ни одного пенальти в ворота соперников в нынешнем сезоне АПЛ.
Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
- 01.03 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)
- 25.02 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
- 21.02 “Реал” Мадрид 2:5 (Лига чемпионов)
- 18.02 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)
- 13.02 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)
Манчестер Юнайтед
- 01.03 “Вест Хэм” 3:1 (Кубок Англии)
- 26.02 “Ньюкасл” 2:0 (Кубок лиги)
- 23.02 “Барселона” 2:1 (Лига Европы)
- 19.02 “Лестер” 3:0 (АПЛ)
- 16.02 “Барселона” 2:2 (Лига Европы)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|26
|20
|3
|3
|59-25
|+34
|63
|2
|"Манчестер Сити"
|26
|18
|4
|4
|66-25
|+41
|58
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|24
|15
|4
|5
|41-28
|+13
|49
|4
|"Тоттенхэм"
|26
|14
|3
|9
|46-36
|+10
|45
|5
|"Ньюкасл"
|24
|10
|11
|3
|35-17
|+18
|41
|6
|"Ливерпуль"
|24
|11
|6
|7
|40-28
|+12
|39
|7
|"Фулхэм"
|25
|11
|6
|8
|36-31
|+5
|39
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|23
|11
|5
|7
|43-29
|+14
|38
|9
|"Брентфорд"
|23
|8
|11
|4
|37-30
|+7
|35
|10
|"Челси"
|25
|9
|7
|9
|24-25
|-1
|34
|11
|"Астон Вилла"
|25
|10
|4
|11
|31-38
|-7
|34
|12
|"Кристал Пэлас"
|25
|6
|9
|10
|21-32
|-11
|27
|13
|"Вулверхэмптон"
|26
|7
|6
|13
|19-35
|-16
|27
|14
|"Ноттингем Форест"
|24
|6
|7
|11
|18-42
|-24
|25
|15
|"Лестер Сити"
|25
|7
|3
|15
|36-43
|-7
|24
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|6
|5
|14
|23-33
|-10
|23
|17
|"Лидс Юнайтед"
|25
|5
|7
|13
|29-40
|-11
|22
|18
|"Эвертон"
|25
|5
|6
|14
|17-36
|-19
|21
|19
|"Саутгемптон"
|25
|6
|3
|16
|20-41
|-21
|21
|20
|"Борнмут"
|25
|5
|6
|14
|24-51
|-27
|21
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Личные встречи
В первом круге “Юнайтед” победил со счетом 2:1. За хозяев забивали Санчо и Рашфорд, один гол отыграл Салах. В прошлом сезоне “Ливерпуль” выиграл два матча с общим счетом 9:0. Это будет 211-й матч между “Ливерпулем” и “Манчестер Юнайтед”. У МЮ 82 победы (29 в АПЛ), у “красных” 70 (18), 58 (14) раз команды играли вничью.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Жота
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Маласиа, Мартинес, Варан, Уан-Биссака – Фред, Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Антони – Вегорст
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Манчестер Юнайтед” проиграл всего один из последних 23 матчей, уступив “Арсеналу” на последних минутах. Но “Ливерпуль” в целом в сезоне уступил на своем поле всего один раз. Несмотря на впечатляющие результаты МЮ, в не каждом матче команда тен Хага наиграла на победу. Если вынести за скобки игру с “Реал”, “Ливерпуль” не так уж и часто проваливается на своем поле. Будет ли МЮ играть на победу? В выездных поединках команда тен Хага действует более прагматично, но и “Ливерпуль” должен был сделать выводы после игры с Мадридом и будет себя сдерживать. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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