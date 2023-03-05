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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.03.2023

Англия
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Юрген Клопп еще ни разу не проигрывал два подряд матча Манчестер Юнайтед

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.03.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 26-й тур

5 марта 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 18:30 “Манчестер Юнайтед”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Две самые титулованные английские команды разделены десятью очками в турнирной таблице АПЛ. Максимальные амбиции “Ливерпуля” – место в топ-4. “Манчестер Юнайтед” остается единственной командой в Европе, которая может сделать квадрупл.

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Содержание

Новости Ливерпуля

Поражения “Ньюкасла” и “Тоттенхэма” могут стать дополнительными стимулами для “Ливерпуля”. Попасть в топ-4 все еще возможно. Команда Юргена Клоппа это понимает, и в последних турах она прибавила. “Красные” набрали десять очков из 12 возможных в последних четырех турах, ни разу не пропустив.

Конечно, сухая серия “красных” состоит из поединков с “Эвертоном”, “Вулверхэмптоном” и “Кристал Пэлас”, которые входят в пятерку наименее результативных команд лиги, а также с “Ньюкаслом”, которые перестал забивать после ЧМ. Другое дело – матч против “Реала” на “Энфилде”. Сразу пять пропущенных голов.

Но все же улучшения в игре “Ливерпуля” есть, серия положительных результатов в лиге не случайно. Эти улучшения касаются психологии и командной игры. Например, с “Вулверхэмптоном” посреди недели команда Клоппа начала матч не совсем удачно, затем во втором тайме добавила, первый гол “красных” был отменен, но “Ливерпуль” это не остановило, а скорее наоборот – добавилась энергия и страсть добиться заслуженной победы. Голы забили ван Дейк и Салах.

Нидерландский защитник признал, что ему нужно было отдохнуть после ЧМ, именно повышенной усталостью можно объяснить ряд его невыразительных матчей. Теперь ван Дейк себя чувствует увереннее. Как и Фабиньо, который наконец-то провел матч без провалов. Дарвин Нуньес и Мо Салах с каждой минутой проведенной вместе демонстрируют больше взаимодействия, Жота и Фирмино вернулись после травм и вносят разнообразие в атаку.

У “Ливерпуля” по-прежнему травмированы Гомес, Тьяго и Диас.

Новости Манчестер Юнайтед

Именно “Ливерпуль” стал первым соперником в Премьер-лиге, которого обыграл Эрик тен Хаг. Перед первой победой над “красными” у МЮ было два поражения, а в персоне нидерландца было очень много сомнений. Теперь их нет совсем. “Юнайтед” стал машиной по набиранию очков. Никто в АПЛ не набрал так много очков после возобновления клубного сезона как “Манчестер Юнайтед” (23).

Прошлая неделя была знаменательной для МЮ. Победа над “Барселоной” в Лиге Европы показала МЮ, для него больше нет страшных соперников. Ранее “Юнайтед” уже побеждал “Ливерпуль”, “Тоттенхэм”, “Арсенал”, “Манчестер Сити”, но победа над лидером чемпионата Испании имела особенный привкус. Дальше – больше. Первый трофей за шесть лет после победы над “Ньюкаслом” в финале Кубка лиги. А посреди недели “Юнайтед” пробился в четвертьфинал Кубка Англии, переиграв “Вест Хэм”.

Тен Хаг оставил в запасе несколько игроков основы, “Юнайтед” проигрывал по ходу матча, но после выхода на поле Каземиро, Мартинес и Рашфорда, МЮ добавил, и в итоге добился победы. Решающий гол на 90-й минуте забил Гарначо.

У “Юнайтед” появился вкус к победам, но все же для команды тен Хага имеет значение место проведения матча. На “Олд Траффорд” МЮ выиграл 17 из последних 18 матчей, в гостях – пять из последних десяти. “Манчестер Юнайтед” не может выиграть на поле "Ливерпуля" шесть лет. У тен Хага еще много интересных вызовов.

Эриксен, ван де Бек и Марсьяль продолжают оставаться вне игры, Шоу и Санчо пропустили матч с “Вест Хэмом”, но к игре с “Ливерпулем” должны были восстановиться.

Статистика команд, цифры и факты

  • Вышедшие на замены футболисты забили 20 голов “Юнайтед” в нынешнем сезоне во всех турнирах.
  • “Манчестер Юнайтед” забил как минимум один гол в последних 15 матчах АПЛ, как минимум два гола – в последних десяти матчах всех турнирах.
  • Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах забил “Манчестер Юнайтед” десять голов, девять из них – в последних пяти матчах.
  • “Ливерпуль” не пропускает в АПЛ в четырех матчах подряд.
  • “Манчестер Юнайтед” забил всего один гол в семи последних поединках на “Энфилде”.
  • “Ливерпуль” не проигрывает на своем МЮ шесть матчей (три победы, три ничьи).
  • Только “Ньюкасл” и “Брентфорд” смогли не пропустить от “Юнайтед” в нынешнем сезоне АПЛ.
  • “Ливерпуль” проиграл только один из 35 последних матчей АПЛ на “Энфилде” (26 побед, восемь ничьих).
  • Юрген Клопп еще ни разу не проигрывал два подряд матча “Манчестер Юнайтед”.
  • “Ливерпуль” еще не заработал ни одного пенальти в ворота соперников в нынешнем сезоне АПЛ.

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Ливерпуль

  • 01.03 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)
  • 25.02 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
  • 21.02 “Реал” Мадрид 2:5 (Лига чемпионов)
  • 18.02 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)
  • 13.02 “Эвертон” 2:0 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

  • 01.03 “Вест Хэм” 3:1 (Кубок Англии)
  • 26.02 “Ньюкасл” 2:0 (Кубок лиги)
  • 23.02 “Барселона” 2:1 (Лига Европы)
  • 19.02 “Лестер” 3:0 (АПЛ)
  • 16.02 “Барселона” 2:2 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 26 20 3 3 59-25 +34 63
2 "Манчестер Сити" 26 18 4 4 66-25 +41 58
3 "Манчестер Юнайтед" 24 15 4 5 41-28 +13 49
4 "Тоттенхэм" 26 14 3 9 46-36 +10 45
5 "Ньюкасл" 24 10 11 3 35-17 +18 41
6 "Ливерпуль" 24 11 6 7 40-28 +12 39
7 "Фулхэм" 25 11 6 8 36-31 +5 39
8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 23 11 5 7 43-29 +14 38
9 "Брентфорд" 23 8 11 4 37-30 +7 35
10 "Челси" 25 9 7 9 24-25 -1 34
11 "Астон Вилла" 25 10 4 11 31-38 -7 34
12 "Кристал Пэлас" 25 6 9 10 21-32 -11 27
13 "Вулверхэмптон" 26 7 6 13 19-35 -16 27
14 "Ноттингем Форест" 24 6 7 11 18-42 -24 25
15 "Лестер Сити" 25 7 3 15 36-43 -7 24
16 "Вест Хэм Юнайтед" 25 6 5 14 23-33 -10 23
17 "Лидс Юнайтед" 25 5 7 13 29-40 -11 22
18 "Эвертон" 25 5 6 14 17-36 -19 21
19 "Саутгемптон" 25 6 3 16 20-41 -21 21
20 "Борнмут" 25 5 6 14 24-51 -27 21

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Личные встречи

В первом круге “Юнайтед” победил со счетом 2:1. За хозяев забивали Санчо и Рашфорд, один гол отыграл Салах. В прошлом сезоне “Ливерпуль” выиграл два матча с общим счетом 9:0. Это будет 211-й матч между “Ливерпулем” и “Манчестер Юнайтед”. У МЮ 82 победы (29 в АПЛ), у “красных” 70 (18), 58 (14) раз команды играли вничью.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Байчетич – Салах, Нуньес, Жота

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Маласиа, Мартинес, Варан, Уан-Биссака – Фред, Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Антони – Вегорст

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

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2.39
3.75
2.85
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2.51
3.75
2.95
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2.39
3.68
2.99
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Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манчестер Юнайтед” проиграл всего один из последних 23 матчей, уступив “Арсеналу” на последних минутах. Но “Ливерпуль” в целом в сезоне уступил на своем поле всего один раз. Несмотря на впечатляющие результаты МЮ, в не каждом матче команда тен Хага наиграла на победу. Если вынести за скобки игру с “Реал”, “Ливерпуль” не так уж и часто проваливается на своем поле. Будет ли МЮ играть на победу? В выездных поединках команда тен Хага действует более прагматично, но и “Ливерпуль” должен был сделать выводы после игры с Мадридом и будет себя сдерживать. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед ставки Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд Прогнозы
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