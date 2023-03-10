Выпускайте Мудрика. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 11.03.2023

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

11 марта. 17:00. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

Немного воспрявший духом "Челси" едет в гости к команде, которая сейчас испытывает еще большие трудности, чем сами "синие". В первом круге "Лестер" проиграл на "Стэмфорд Бридж", причем целый час хозяева играли в меньшинстве (2:1). Есть ли сегодня силы у "лисов" взять реванш у лондонцев? Давайте разбираться.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости "Лестера"

"Лисы" проводят плохой, как по своим меркам, сезон и, наверное, не вылетят только по причине еще более ужасной кампании у тех коллективов, которые сейчас и пребывают в зоне вылета. На данный момент "Лестер" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, впрочем, за сохранение прописки ему еще предстоит попотеть.

В конце января команда Роджерса сдержала на "Кинг Пауэр" "Брайтон" (2:2) и дублирующим составом прошла в пятый раунд Кубка Англии в матче со скромным "Уолсоллом (0:1). На старте февраля "лисы" забили 8 голов в двух матчах, уверенно обыграв "Астон Виллу" (2:4) и "Тоттенхэм" (4:1). Далее парни Брендана не совсем по делу уступили "МЮ" (3:0). Большую часть поединка "Лестер" играл на равных с "дьяволами", но благодаря качествам Де Хеа и Рашфорда манкунианцам удалось прогнать "лисов" с "Олд Траффорд" тремя пинками под хвост и не получить при этом ни царапины в ответ.

Читайте также Тилеманс получил тяжелую травму на тренировке Лестера

Казалось бы, только мы совсем недавно "лисов" похвалили, только они переломили ситуацию с точки зрения психологии, только они немного улучшили результаты, как вслед за незаслуженной неудачей в Манчестере "Лестер" проиграл все три (!) последующих матча. Минимальное поражение "Арсеналу" 1:0 – это блеф, "канониры" контролировали события от начала до конца, они обязаны были забивать еще, гости ничего не позволили сделать на поле команде Роджерса. Из Кубка Англии "Лестер" тоже в итоге вылетел, причем от "Блэкберна", середняка Чемпионшипа (1:2). Ну и, на худой конец, уступил и в важной игре "Саутгемптону" (1:0). Болельщики вновь вернули чант "Роджерс out"…

Нервы не выдерживают и у лидеров команды. Так, Джеймс Мэддисон даже жестко и явно на нервах ответил автору The Athletic в Твиттере, хотя обычно это делают тренеры, причем на пресс-конференциях, в лицо.

Rubbish. Watch and analyse the game properly and stop writing headlines like that which you know makes fans pile on with negativity. Play like that and we’ll be absolutely fine. Created numerous brilliant chances and win comfortably on another day. https://t.co/c4rDkU3WSq — James Maddison (@Madders10) March 6, 2023

Nominated for February’s @PFA Fans’ Player of the Month award.@Madders10 ???? — Leicester City (@LCFC) March 7, 2023

Новости "Челси"

"Синие" вырвались из очень неудачной серии не просто обыграв "Лидс" (1:0), но и пройдя дальше по сетке главного клубного европейского турнира. До встречи с командой Хави Грасии "Челси" добыл только одну победу в 2023 году, да и то на тоненького, в домашнем поединке чемпионата против "Кристал Пэлас" (1:0). И вот, в марте коллектив Поттера пока играл исключительно на родном "Стэмфорд Бридж" и оформил позитивные "2/2". Как после такого не верить в силу поддержки своих трибун?

Конечно же, болельщики гнали "Челси" вперед как в матче с "Лидсом", так и в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ против "Боруссии Д" (2:0). Правда, и сами футболисты неплохо поработали ради достижения столь желанных результатов. В поединке АПЛ "синие" акцентированно давили на ворота "павлинов" в начале обоих таймов и привычно транжирили моменты. На старте второй половины встречи Фофана забил пятый гол "Челси" в этому году, а затем Поттер показал, насколько сильно "пенсионеры" жаждут заработать три очка. Мудрик и Мадуэке, чтобы ловить "Лидс" на контратаках, ведь "белым" нужно идти вперед? Нет, ни в коем случае – нужно выпустить Галлахера, Закарию, Чуквуэмеку и Чалобу, чтобы засушить 1:0. К счастью для "Челси", решение Грэма себя оправдало. Такие сегодня в Лондоне реалии.

Уже посреди недели "Челси", в принципе, не будучи фаворитом противостояния и вообще-то проиграв первый матч в Дортмунде (1:0), таки выбил "Боруссию" из турнира. В действиях хозяев хватало сумбура, порой "синие" бросались чуть ли не половиной команды на одного полевого "шмелей". Прессинг тоже работал далеко неидеально. Однако каждый футболист "Челси" продемонстрировал самоотдачу, выдержку, готовность сражаться до конца. "Пенсионеры" не остановились на одном забитом мяче, не надеялись на экстратайм, и только после 2:0 откатились в оборону. На "Бридже" немцы провалились и вряд ли они имеют право уповать на отсутствие Адейеми, обидную травму Брандта или работу арбитра. Команда Терзича объективно сыграла хуже "Челси", у которого, кстати, лазарет заполнен похлеще. Да и Маккели отсудил нормально.

Увы, в обоих матчах мы не дождались на поле Мудрика, Грэм Поттер наверняка решил сбросить с украинца лишнее давление, образовавшееся сразу после переезда Михаила в Англию. Что ж, теперь точно надеемся его увидеть на "Кинг Пауэр", тем более, нужно дать передохнуть тем, кто выковал первые весенние успехи "Челси".

Турнирная таблица

Личные встречи

27.08.22 АПЛ "Челси" – "Лестер" 2:1

19.05.22 АПЛ "Челси" – "Лестер" 1:1

20.11.21 АПЛ "Лестер" – "Челси" 0:3

18.05.21 АПЛ "Челси" – "Лестер" 2:1

15.05.21 КА "Челси" – "Лестер" 0:1

Цифры и факты

– В последних 8 матчах "Челси" во всех турнирах залетал ТМ 2.5;

– В рамках гостевых поединков АПЛ "синие" выиграли всего трижды в сезоне;

– "Лестер" не забивает в последних 3 матчах в АПЛ, во всех из них он проиграл;

– Только "Саутгемптон" (2) выиграл в кампании-2022/23 меньше домашних игр в чемпионате Англии, чем "лисы" (3).

We host Chelsea on Filbert Way this weekend ????#LEICHE pic.twitter.com/yqrI94q52f — Leicester City (@LCFC) March 7, 2023

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Лестер" остался без Юри Тилеманса, ключевой хавбек попал в клубный лазарет с повреждением связок голеностопного сустава и вернется не раньше середины апреля. Также травмированы Джастин, Кристиансен и Бертранд; Барнс и Эванс – под вопросом.

В "Челси" ситуация следующая: Джеймс заболел, Стерлинг испытывает дискомфорт в подколенном сухожилии, Обамеянг повредил спину, Канте должен вернуться к "Эвертону", не готов пока и Маунт. Силва, Броя и Менди тоже лечатся. Отметим, что из-за вылета Тьяго Поттер перешел на хорошо знакомую болельщикам "синих" схему 3-4-2-1, с такой формацией команда играла ранее под руководством Конте и Тухеля.

"Лестер", 4-2-3-1: Уорд – Перейра, Суттар, Фас, Кастань – Дьюсбери-Холл, Менди – Тете, Мэддисон, Прат – Ихеаначо

"Челси", 3-4-2-1: Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Бадиашиль – Лофтус-Чик, Фернандес, Ковачич, Чилвелл – Фелиш, Мудрик – Хавертц

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лестером" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. Поттер сказал, что победа над "Боруссией Д" зарядит "Челси" позитивом на ближайшие недели. Однако "синим" еще необходимо научиться отходить от похмелья, когда они вообще в последний раз выигрывали два матча подряд? На "Кинг Пауэр" никто не предложит гостям теплую ванну ("Лидс") и открытый футбол ("Боруссия Д"), "Лестер" будет цепляться за очки.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.