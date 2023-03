Выпускайте Мудрика. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 11.03.2023

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

11 марта. 17:00. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Андре Марринер (Англия)

Немного воспрявший духом "Челси" едет в гости к команде, которая сейчас испытывает еще большие трудности, чем сами "синие". В первом круге "Лестер" проиграл на "Стэмфорд Бридж", причем целый час хозяева играли в меньшинстве (2:1). Есть ли сегодня силы у "лисов" взять реванш у лондонцев? Давайте разбираться.

"Лисы" проводят плохой, как по своим меркам, сезон и, наверное, не вылетят только по причине еще более ужасной кампании у тех коллективов, которые сейчас и пребывают в зоне вылета. На данный момент "Лестер" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, впрочем, за сохранение прописки ему еще предстоит попотеть.

В конце января команда Роджерса сдержала на "Кинг Пауэр" "Брайтон" (2:2) и дублирующим составом прошла в пятый раунд Кубка Англии в матче со скромным "Уолсоллом (0:1). На старте февраля "лисы" забили 8 голов в двух матчах, уверенно обыграв "Астон Виллу" (2:4) и "Тоттенхэм" (4:1). Далее парни Брендана не совсем по делу уступили "МЮ" (3:0). Большую часть поединка "Лестер" играл на равных с "дьяволами", но благодаря качествам Де Хеа и Рашфорда манкунианцам удалось прогнать "лисов" с "Олд Траффорд" тремя пинками под хвост и не получить при этом ни царапины в ответ.

Казалось бы, только мы совсем недавно "лисов" похвалили, только они переломили ситуацию с точки зрения психологии, только они немного улучшили результаты, как вслед за незаслуженной неудачей в Манчестере "Лестер" проиграл все три (!) последующих матча. Минимальное поражение "Арсеналу" 1:0 – это блеф, "канониры" контролировали события от начала до конца, они обязаны были забивать еще, гости ничего не позволили сделать на поле команде Роджерса. Из Кубка Англии "Лестер" тоже в итоге вылетел, причем от "Блэкберна", середняка Чемпионшипа (1:2). Ну и, на худой конец, уступил и в важной игре "Саутгемптону" (1:0). Болельщики вновь вернули чант "Роджерс out"…

Нервы не выдерживают и у лидеров команды. Так, Джеймс Мэддисон даже жестко и явно на нервах ответил автору The Athletic в Твиттере, хотя обычно это делают тренеры, причем на пресс-конференциях, в лицо.

Rubbish. Watch and analyse the game properly and stop writing headlines like that which you know makes fans pile on with negativity. Play like that and we’ll be absolutely fine. Created numerous brilliant chances and win comfortably on another day. https://t.co/c4rDkU3WSq