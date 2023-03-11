Борнмут - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.03.2023

Чемпионат Англии, 27-й тур

11 марта 2023. Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” 14:30 “Ливерпуль”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” пусть и на несколько часов, но может подняться в первую четверку, если переиграет “Борнмут” в первом матче 27-го тура. В первом круге “Ливерпуль” обыграл “Борнмут” со счетом 9:0.

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Новости Борнмута

“Борнмут” едва не создал сенсацию в прошлом туре, но пропустил решающий гол от “Арсенала” на 90+8 минуте. “Вишенки” забили гол с центра поля еще на десятой секунде, после перерыва удвоили свое преимущество, но затем пропустили дважды, и наконец не смогли дотянуть до финального свистка. Поражение 2:3.

Уже в третий раз в сезоне “Борнмут” проигрывает, ведя в счете в два мяча (“Тоттенхэм” 2:3, “Лидс” 3:4). При этом тренер “Борнмута” Гари О’Нил утверждает, что все эти матчи были разными, и их не стоит сравнивать. “Каждый раз все складывалось по-другому”, – утверждает 39-летний тренер, и добавляет, что поединок с “Арсеналом” был сбалансированным.

И действительно, игра “Борнмута” мало отличается от матча к матчу. Команда Гари О‘Нила создает не так много моментов, чаще играет вторым номером. Против топ-команд О‘Нил выставляет пять защитников и четыре хавбека. Бывают счастливые исключения, к примеру ничья с “Ньюкаслом”, но чаще всего подход О’Нила не приносит результат. Однако сложно было ожидать чего-то другого. У “вишенок” один из самых слабых составов в лиге.

И он (состав) ослаблен многочисленными травмами. Против “Ливерпуля” не сыграют такие важны игроки как Траоре и Тавернье, под вопросом Лерма. Также повреждения у Брукса, Станисласа, Келли, Забарного и Виньи.

Новости Ливерпуля

Победа над “Манчестер Юнайтед” со счетом 7:0 стала настоящим праздником для игроков “Ливерпуля”, но никто в раздевалке после матча не открывал шампанское. Игроки “Ливерпуля” понимают, что игра приобрела необычный характер, да у “красных” получалось почти все, но и соперник откровенно поплыл, раскрылся, и потерял голову. “Ливерпуль” все еще находится в поиске стабильности.

Именно об этом говорит Юрген Клопп. Если “Ливерпуль” хочет пробиться в топ-4, ему нужно стабильно набирать очки, и не только на своем поле. На “Энфилде” в 13 матчах АПЛ “Ливерпуль” взял 30 очков из 39 возможных, это третий результат в лиге. Но на выезде у “красных” двенадцать очков в двенадцати матчах, и это не показатели команды, которая ведет борьбу за еврокубки. Правда результаты улучаючашются. После трех подряд выездных поражений в 2023 году с тремя пропущенными голами в каждом, “Ливерпуль” не пропустил ни разу в поединках с “Ньюкаслом” (2:0) и “Кристал Пэлас” (0:0). В целом “Ливерпуль” не пропускает уже в пяти матчах чемпионата подряд, выиграв четыре из них.

У Клоппа нет новых кадровых новостей. По-прежнему травмированы Тьяго, Диас и Гомес.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” не смог выиграть на выезде у “Фулхэма” (2:2) и “Ноттингем Форест” (0:1), двух других команд, которые в прошлом сезоне играли в Чемпионшипе.

“Ливерпуль” сделал клиншиты в пяти последних матчах АПЛ. Столько у него было в 24 предыдущих поединках.

“Ливерпуль” выиграл всего три из 12 выездных матчей чемпионата.

После окончания чемпионата мира “Борнмут” набрал в АПЛ пять очков в десяти турах (одна победа, две ничьи, семь поражений), наименьший результат среди всех команд лиги.

Трио форвардов “Ливерпуля” Салах - Гакпо - Нуньес отметилось 13 голами в шести последних матчах всех турнирах.

В матчах против команд топ-6 “Борнмут” пропускает гол каждые 25 минут.

Мохамед Салах принял участие в десяти голах в восьми последних матчах во всех турнирах (пять голов, пять ассистов).

Последние пять матчей Борнмута и Ливерпуля

Борнмут

04.03 “Арсенал” 2:3 (АПЛ)

25.02 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)

18.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

11.02 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

04.02 “Брайтон” 0:1 (АПЛ)

Ливерпуль

05.03 “Манчестер Юнайтед” 7:0 (АПЛ)

01.03 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)

25.02 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

21.02 “Реал” Мадрид 2:5 (Лига чемпионов)

18.02 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 26 20 3 3 59-25 +34 63 2 "Манчестер Сити" 26 18 4 4 66-25 +41 58 3 "Манчестер Юнайтед" 25 15 4 6 41-35 +6 49 4 "Тоттенхэм" 26 14 3 9 46-36 +10 45 5 "Ливерпуль" 25 12 6 7 47-28 +19 42 6 "Ньюкасл" 24 10 11 3 35-17 +18 41 7 "Фулхэм" 26 11 6 9 38-34 +4 39 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 23 11 5 7 43-29 +14 38 9 "Брентфорд" 24 9 11 4 40-32 +8 38 10 "Челси" 25 9 7 9 24-25 -1 34 11 "Астон Вилла" 25 10 4 11 31-38 -7 34 12 "Кристал Пэлас" 25 6 9 10 21-32 -11 27 13 "Вулверхэмптон" 26 7 6 13 19-35 -16 27 14 "Ноттингем Форест" 25 6 8 11 20-44 -24 26 15 "Лестер Сити" 25 7 3 15 36-43 -7 24 16 "Вест Хэм Юнайтед" 25 6 5 14 23-33 -10 23 17 "Лидс Юнайтед" 25 5 7 13 29-40 -11 22 18 "Эвертон" 26 5 7 14 19-38 -19 22 19 "Саутгемптон" 25 6 3 16 20-41 -21 21 20 "Борнмут" 25 5 6 14 24-51 -27 21

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Личные встречи

Поражение 0:9 продлило серию неудачных матчей “Борнмута” против “Ливерпуля”: семь подряд поражений. Общая статистика АПЛ: девять побед “Ливерпуля”, одна ничья, одна победа “Борнмута”.

Ориентировочные составы

“Борнмут”: Нету – Смит, Мифем, Стивенс, Сенеси, Земура – Уттара, Ротуэлл, Биллинг, Семеньо – Соланке

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Нуньес, Жота

Ставки и Коэффициенты на матч Борнмут – Ливерпуль

Прогноз на матч Борнмут – Ливерпуль от UA-Football

Если “Ливерпуль” не пропускал от “Манчестер Юнайтед”, “Вулверхэмптона”, “Кристал Пэлас”, “Ньюкасла” и “Борнмута”, то почему бы не сделать клиншит и в игре с “Борнмутом”? “Вишенки” постараются сыграть плотно и компактно, игра не будет настолько открытой, как против МЮ, но свои шансы команда Клоппа точно создаст и реализует их. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.