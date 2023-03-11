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Борнмут - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.03.2023
Красные намерены продлить свою серию хороших результатов в матче с аутсайдером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 27-й тур
11 марта 2023. Борнмут, “Виталити Стэдиум”
“Борнмут” 14:30 “Ливерпуль”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” пусть и на несколько часов, но может подняться в первую четверку, если переиграет “Борнмут” в первом матче 27-го тура. В первом круге “Ливерпуль” обыграл “Борнмут” со счетом 9:0.
Новости Борнмута
“Борнмут” едва не создал сенсацию в прошлом туре, но пропустил решающий гол от “Арсенала” на 90+8 минуте. “Вишенки” забили гол с центра поля еще на десятой секунде, после перерыва удвоили свое преимущество, но затем пропустили дважды, и наконец не смогли дотянуть до финального свистка. Поражение 2:3.
Уже в третий раз в сезоне “Борнмут” проигрывает, ведя в счете в два мяча (“Тоттенхэм” 2:3, “Лидс” 3:4). При этом тренер “Борнмута” Гари О’Нил утверждает, что все эти матчи были разными, и их не стоит сравнивать. “Каждый раз все складывалось по-другому”, – утверждает 39-летний тренер, и добавляет, что поединок с “Арсеналом” был сбалансированным.
И действительно, игра “Борнмута” мало отличается от матча к матчу. Команда Гари О‘Нила создает не так много моментов, чаще играет вторым номером. Против топ-команд О‘Нил выставляет пять защитников и четыре хавбека. Бывают счастливые исключения, к примеру ничья с “Ньюкаслом”, но чаще всего подход О’Нила не приносит результат. Однако сложно было ожидать чего-то другого. У “вишенок” один из самых слабых составов в лиге.
И он (состав) ослаблен многочисленными травмами. Против “Ливерпуля” не сыграют такие важны игроки как Траоре и Тавернье, под вопросом Лерма. Также повреждения у Брукса, Станисласа, Келли, Забарного и Виньи.
Новости Ливерпуля
Победа над “Манчестер Юнайтед” со счетом 7:0 стала настоящим праздником для игроков “Ливерпуля”, но никто в раздевалке после матча не открывал шампанское. Игроки “Ливерпуля” понимают, что игра приобрела необычный характер, да у “красных” получалось почти все, но и соперник откровенно поплыл, раскрылся, и потерял голову. “Ливерпуль” все еще находится в поиске стабильности.
Именно об этом говорит Юрген Клопп. Если “Ливерпуль” хочет пробиться в топ-4, ему нужно стабильно набирать очки, и не только на своем поле. На “Энфилде” в 13 матчах АПЛ “Ливерпуль” взял 30 очков из 39 возможных, это третий результат в лиге. Но на выезде у “красных” двенадцать очков в двенадцати матчах, и это не показатели команды, которая ведет борьбу за еврокубки. Правда результаты улучаючашются. После трех подряд выездных поражений в 2023 году с тремя пропущенными голами в каждом, “Ливерпуль” не пропустил ни разу в поединках с “Ньюкаслом” (2:0) и “Кристал Пэлас” (0:0). В целом “Ливерпуль” не пропускает уже в пяти матчах чемпионата подряд, выиграв четыре из них.
У Клоппа нет новых кадровых новостей. По-прежнему травмированы Тьяго, Диас и Гомес.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” не смог выиграть на выезде у “Фулхэма” (2:2) и “Ноттингем Форест” (0:1), двух других команд, которые в прошлом сезоне играли в Чемпионшипе.
- “Ливерпуль” сделал клиншиты в пяти последних матчах АПЛ. Столько у него было в 24 предыдущих поединках.
- “Ливерпуль” выиграл всего три из 12 выездных матчей чемпионата.
- После окончания чемпионата мира “Борнмут” набрал в АПЛ пять очков в десяти турах (одна победа, две ничьи, семь поражений), наименьший результат среди всех команд лиги.
- Трио форвардов “Ливерпуля” Салах - Гакпо - Нуньес отметилось 13 голами в шести последних матчах всех турнирах.
- В матчах против команд топ-6 “Борнмут” пропускает гол каждые 25 минут.
- Мохамед Салах принял участие в десяти голах в восьми последних матчах во всех турнирах (пять голов, пять ассистов).
Последние пять матчей Борнмута и Ливерпуля
Борнмут
- 04.03 “Арсенал” 2:3 (АПЛ)
- 25.02 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)
- 18.02 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 11.02 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)
- 04.02 “Брайтон” 0:1 (АПЛ)
Ливерпуль
- 05.03 “Манчестер Юнайтед” 7:0 (АПЛ)
- 01.03 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)
- 25.02 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
- 21.02 “Реал” Мадрид 2:5 (Лига чемпионов)
- 18.02 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|26
|20
|3
|3
|59-25
|+34
|63
|2
|"Манчестер Сити"
|26
|18
|4
|4
|66-25
|+41
|58
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|25
|15
|4
|6
|41-35
|+6
|49
|4
|"Тоттенхэм"
|26
|14
|3
|9
|46-36
|+10
|45
|5
|"Ливерпуль"
|25
|12
|6
|7
|47-28
|+19
|42
|6
|"Ньюкасл"
|24
|10
|11
|3
|35-17
|+18
|41
|7
|"Фулхэм"
|26
|11
|6
|9
|38-34
|+4
|39
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|23
|11
|5
|7
|43-29
|+14
|38
|9
|"Брентфорд"
|24
|9
|11
|4
|40-32
|+8
|38
|10
|"Челси"
|25
|9
|7
|9
|24-25
|-1
|34
|11
|"Астон Вилла"
|25
|10
|4
|11
|31-38
|-7
|34
|12
|"Кристал Пэлас"
|25
|6
|9
|10
|21-32
|-11
|27
|13
|"Вулверхэмптон"
|26
|7
|6
|13
|19-35
|-16
|27
|14
|"Ноттингем Форест"
|25
|6
|8
|11
|20-44
|-24
|26
|15
|"Лестер Сити"
|25
|7
|3
|15
|36-43
|-7
|24
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|6
|5
|14
|23-33
|-10
|23
|17
|"Лидс Юнайтед"
|25
|5
|7
|13
|29-40
|-11
|22
|18
|"Эвертон"
|26
|5
|7
|14
|19-38
|-19
|22
|19
|"Саутгемптон"
|25
|6
|3
|16
|20-41
|-21
|21
|20
|"Борнмут"
|25
|5
|6
|14
|24-51
|-27
|21
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Личные встречи
Поражение 0:9 продлило серию неудачных матчей “Борнмута” против “Ливерпуля”: семь подряд поражений. Общая статистика АПЛ: девять побед “Ливерпуля”, одна ничья, одна победа “Борнмута”.
Ориентировочные составы
“Борнмут”: Нету – Смит, Мифем, Стивенс, Сенеси, Земура – Уттара, Ротуэлл, Биллинг, Семеньо – Соланке
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Нуньес, Жота
Ставки и Коэффициенты на матч Борнмут – Ливерпуль
Прогноз на матч Борнмут – Ливерпуль от UA-Football
Если “Ливерпуль” не пропускал от “Манчестер Юнайтед”, “Вулверхэмптона”, “Кристал Пэлас”, “Ньюкасла” и “Борнмута”, то почему бы не сделать клиншит и в игре с “Борнмутом”? “Вишенки” постараются сыграть плотно и компактно, игра не будет настолько открытой, как против МЮ, но свои шансы команда Клоппа точно создаст и реализует их. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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