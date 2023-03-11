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Миколенко возвращается. Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.03.23

Англия
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Украинец уже готов сыграть за "ирисок"

Миколенко возвращается. Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.03.23

фото - Getty Images

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 27-й тур

11 марта, 17:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

Шон Дайч продолжает сражаться с “Эвертоном” за сохранение прописки в АПЛ. Сегодня в соперниках представитель первой половины турнирной таблицы. “Брентфорд” уже довольно давно не проигрывал и заслужил реноме крепкого середняка.

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Новости Эвертона

В прошлом туре "Эвертон" дважды вел в матче против "Ноттингема", но столько же раз упустил свое преимущество. В определенный момент казалось, что "ириски" все-таки заберут эти сверхважные три очка, однако они отдали два одному из соперников в борьбе за место вне зоны вылета. Подопечные Дайча продолжают находиться в тройке аутсайдеров, хотя имеют равное количество зачетных пунктов вместе с 17-м "Лидсом".

Матч с "лесниками" пропускал Виталий Миколенко. Когда появилась информация со стартовым составом без украинца, то болельщики в соцсетях активно начали благодарить всех вокруг за то, что Дайч не выпустил его с первых минут. Да, у защитника не слишком удачный период, однако альтернатив ему нет. Слева в обороне вышел Годфри, и, к счастью для фанов "Эвертона", сегодня Миколенко сможет сыграть. Не нужно все беды сбрасывать на украинца – там практически вся команда играет так, как будто бы скучает по Чемпионшипу. И даже тренировка без шапок не помогает.

Потери хозяев

Таунсенд все еще в лазарете – он до сих пор залечивает травму колена. В то же время Паттерсон и Калверт-Льюин уже на финальном этапе обновления. Особенно шотландца ждут болельщики "Эвертона" – 34-летний Коулмэн тяжело смотрится на правом фланге обороны.

Новости Брентфорда

Команда с остановки в Лондоне продолжает свой путь к вершинам. В этом году “пчелы” еще ни разу не уступили. Более того – они сыграли гостевую ничью с “Арсеналом” и победили “Ливерпуль”. И это еще не вспоминая победы в других поединках. Сейчас к четвертому "Тоттенхэму" подопечным Франка нужно всего семь очков. Много? А если вспомнить, что у “Брентфорда” еще два матча в запасе? Да, и негатив тоже есть: команда норвежского тренера вылетела из Кубка Англии от “Вест Хэма”. Слишком экспериментировал с составом тогда Франк.

"Пчелы" отлично добавили после паузы на Чемпионат мира. Томас Франк продлил контракт и затем доказал, что такое решение руководства клуба было вполне логичным. Кстати, скорее всего именно с "Брентфордом" сыграет товарищескую игру сборная Украины 23 марта – не так уж много времени осталось до этого противостояния. Если “пчелы” сыграют на всю свою мощность (даже без футболистов сборной), то команде Ротаня будет очень тяжело.

Потери гостей

У “пчел” отсутствуют два исполнителя: резервный голкипер Томас Стракоша, а также молодой нападающий Льюис-Поттер. Небольшие потери для Франка.

Последние пять матчей Эвертона и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

  • 05.03. Ноттингем – Эвертон 2:2 (АПЛ)
  • 01.03. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)
  • 25.02. Эвертон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
  • 18.02. Эвертон – Лидс 1:0 (АПЛ)
  • 13.02. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 06.03. Брентфорд – Фулхэм 3:2 (АПЛ)
  • 18.02. Брентфорд – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
  • 11.02. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)
  • 04.02. Брентфорд – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)
  • 22.01. Лидс – Брентфорд 0:0 (АПЛ)

Последние пять матчей между командами

27.08.22. Брентфорд – Эвертон 1:1 (АПЛ)

15.05.22. Эвертон – Брентфорд 2:3 (АПЛ)

05.02.22. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)

28.11.21. Брентфорд – Эвертон 1:0 (АПЛ)

21.09.10. Брентфорд – Эвертон 1:1 (пен. 4:3) (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 26 20 3 3 59 - 25 63
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 18 4 4 66 - 25 58
3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41 - 35 49
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 14 3 9 46 - 36 45
5 Ливерпуль Ливерпуль 25 12 6 7 47 - 28 42
6 Ньюкасл Ньюкасл 24 10 11 3 35 - 17 41
7 Фулхэм Фулхэм 26 11 6 9 38 - 34 39
8 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 23 11 5 7 43 - 29 38
9 Брентфорд Брентфорд 24 9 11 4 40 - 32 38
10 Челси Челси 25 9 7 9 24 - 25 34
11 Астон Вилла Астон Вилла 25 10 4 11 31 - 38 34
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 6 9 10 21 - 32 27
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 7 6 13 19 - 35 27
14 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 25 6 8 11 20 - 44 26
15 Лестер Сити Лестер Сити 25 7 3 15 36 - 43 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23 - 33 23
17 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29 - 40 22
18 Эвертон Эвертон 26 5 7 14 19 - 38 22
19 Саутгемптон Саутгемптон 25 6 3 16 20 - 41 21
20 Борнмут Борнмут 25 5 6 14 24 - 51 21

Цифры и факты

  • У "Эвертона" самая плохая атака в лиге вместе с "Вулверхэмптоном" – 19 забитых мячей.
  • Последний раз "ириски" проигрывали в матче чемпионата еще 23 октября. Тогда "Астон Вилла" на 14 минуте уже забила трижды, и в конце концов победила 4:0.
  • Перед вышеупомянутым матчем между командами в сентябре 2010-го до этого они встречались только в 1954 году.

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Брентфорд

Parimatch
2.80
3.20
2.75
Сделать ставку
Favbet
2.63
3.25
2.75
Сделать ставку
VBET
2.78
3.38
2.77
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Прогноз матча Эвертон – Брентфорд от UA-Football

Обе команды имеют определенные проблемы в обороне, однако “пчелы” лучше играют в атаке. Это дает определенное преимущество гостям. Правда, на арену входит фактор "как не сегодня, то когда?", заставляющий "ирисок" "таять" от борьбы за каждый зачетный балл. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,9).

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Шон Дайч Виталий Миколенко Томас Франк
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