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Миколенко возвращается. Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.03.23
Украинец уже готов сыграть за "ирисок"
фото - Getty Images
Английская Премьер-лига, 27-й тур
11 марта, 17:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Шон Дайч продолжает сражаться с “Эвертоном” за сохранение прописки в АПЛ. Сегодня в соперниках представитель первой половины турнирной таблицы. “Брентфорд” уже довольно давно не проигрывал и заслужил реноме крепкого середняка.
Новости Эвертона
В прошлом туре "Эвертон" дважды вел в матче против "Ноттингема", но столько же раз упустил свое преимущество. В определенный момент казалось, что "ириски" все-таки заберут эти сверхважные три очка, однако они отдали два одному из соперников в борьбе за место вне зоны вылета. Подопечные Дайча продолжают находиться в тройке аутсайдеров, хотя имеют равное количество зачетных пунктов вместе с 17-м "Лидсом".
Матч с "лесниками" пропускал Виталий Миколенко. Когда появилась информация со стартовым составом без украинца, то болельщики в соцсетях активно начали благодарить всех вокруг за то, что Дайч не выпустил его с первых минут. Да, у защитника не слишком удачный период, однако альтернатив ему нет. Слева в обороне вышел Годфри, и, к счастью для фанов "Эвертона", сегодня Миколенко сможет сыграть. Не нужно все беды сбрасывать на украинца – там практически вся команда играет так, как будто бы скучает по Чемпионшипу. И даже тренировка без шапок не помогает.
Потери хозяев
Таунсенд все еще в лазарете – он до сих пор залечивает травму колена. В то же время Паттерсон и Калверт-Льюин уже на финальном этапе обновления. Особенно шотландца ждут болельщики "Эвертона" – 34-летний Коулмэн тяжело смотрится на правом фланге обороны.
Новости Брентфорда
Команда с остановки в Лондоне продолжает свой путь к вершинам. В этом году “пчелы” еще ни разу не уступили. Более того – они сыграли гостевую ничью с “Арсеналом” и победили “Ливерпуль”. И это еще не вспоминая победы в других поединках. Сейчас к четвертому "Тоттенхэму" подопечным Франка нужно всего семь очков. Много? А если вспомнить, что у “Брентфорда” еще два матча в запасе? Да, и негатив тоже есть: команда норвежского тренера вылетела из Кубка Англии от “Вест Хэма”. Слишком экспериментировал с составом тогда Франк.
"Пчелы" отлично добавили после паузы на Чемпионат мира. Томас Франк продлил контракт и затем доказал, что такое решение руководства клуба было вполне логичным. Кстати, скорее всего именно с "Брентфордом" сыграет товарищескую игру сборная Украины 23 марта – не так уж много времени осталось до этого противостояния. Если “пчелы” сыграют на всю свою мощность (даже без футболистов сборной), то команде Ротаня будет очень тяжело.
Потери гостей
У “пчел” отсутствуют два исполнителя: резервный голкипер Томас Стракоша, а также молодой нападающий Льюис-Поттер. Небольшие потери для Франка.
Последние пять матчей Эвертона и Брентфорда
Последние пять встреч хозяев
- 05.03. Ноттингем – Эвертон 2:2 (АПЛ)
- 01.03. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)
- 25.02. Эвертон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
- 18.02. Эвертон – Лидс 1:0 (АПЛ)
- 13.02. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 06.03. Брентфорд – Фулхэм 3:2 (АПЛ)
- 18.02. Брентфорд – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
- 11.02. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)
- 04.02. Брентфорд – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)
- 22.01. Лидс – Брентфорд 0:0 (АПЛ)
Последние пять матчей между командами
27.08.22. Брентфорд – Эвертон 1:1 (АПЛ)
15.05.22. Эвертон – Брентфорд 2:3 (АПЛ)
05.02.22. Эвертон – Брентфорд 4:1 (Кубок Англии)
28.11.21. Брентфорд – Эвертон 1:0 (АПЛ)
21.09.10. Брентфорд – Эвертон 1:1 (пен. 4:3) (Кубок лиги)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59 - 25
|63
|2
|Манчестер Сити
|26
|18
|4
|4
|66 - 25
|58
|3
|Манчестер Юнайтед
|25
|15
|4
|6
|41 - 35
|49
|4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46 - 36
|45
|5
|Ливерпуль
|25
|12
|6
|7
|47 - 28
|42
|6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35 - 17
|41
|7
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38 - 34
|39
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|11
|5
|7
|43 - 29
|38
|9
|Брентфорд
|24
|9
|11
|4
|40 - 32
|38
|10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24 - 25
|34
|11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31 - 38
|34
|12
|Кристал Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21 - 32
|27
|13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19 - 35
|27
|14
|Ноттингем Форест
|25
|6
|8
|11
|20 - 44
|26
|15
|Лестер Сити
|25
|7
|3
|15
|36 - 43
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|6
|5
|14
|23 - 33
|23
|17
|Лидс Юнайтед
|25
|5
|7
|13
|29 - 40
|22
|18
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19 - 38
|22
|19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20 - 41
|21
|20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24 - 51
|21
Цифры и факты
- У "Эвертона" самая плохая атака в лиге вместе с "Вулверхэмптоном" – 19 забитых мячей.
- Последний раз "ириски" проигрывали в матче чемпионата еще 23 октября. Тогда "Астон Вилла" на 14 минуте уже забила трижды, и в конце концов победила 4:0.
- Перед вышеупомянутым матчем между командами в сентябре 2010-го до этого они встречались только в 1954 году.
Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Брентфорд
Прогноз матча Эвертон – Брентфорд от UA-Football
Обе команды имеют определенные проблемы в обороне, однако “пчелы” лучше играют в атаке. Это дает определенное преимущество гостям. Правда, на арену входит фактор "как не сегодня, то когда?", заставляющий "ирисок" "таять" от борьбы за каждый зачетный балл. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,9).
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