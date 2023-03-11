Кристал Пэлас - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.03.2023

Чемпионат Англии, 27-й тур

11 марта 2023. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 19:30 “Манчестер Сити”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” вновь проводит свой матч раньше “Арсенала”, что дает ему шанс создать дополнительное давление на лидера чемпионата.

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Новости Кристал Пэлас

“Кристал Пэлас” некоторое время находился на безопасном отдалении от зоны вылета, но серия из девяти матчей без побед (пять ничьих, четыре поражения) ухудшило турнирное положение команды Патрика Виейра. “Пэлас” двенадцатый, но опережает аутсайдеров лиги всего на шесть очков. Ни из команд из АПЛ так давно не побеждал.

На прошлых выходных невыразительная серия продлилась матчем с “Астон Виллой”. “Пэлас” не повезло, что его быстрый гол (Заха) был отменен после минимального офсайда, и этот голевой момент был у “орлов” единственным. В свою очередь, “Вилла” забила своя победный мяч в результате автогола центрбека “Пэлас” Андерсена. 0:1.

Помимо всего прочего, в игре с “Астон Виллой” был удален центрхав Шейк Дукуре. Но есть и хорошие новости – у Патрика Виейра нет травмированных футболистов.

Тренер “Пэлас” старается видеть позитив. “Каждый день я вижу сплоченность на тренировках, и в отношении футболистов. Если мы ее сохраним, то сможет справиться с этим непростым периодом. Также важно ничего не бояться”, – говорит Виейра.

Новости Манчестер Сити

Во вторник “Манчестер Сити” проведет ответный матч Лиги чемпионов с “РБ Лейпциг” и после ничьи в первом матче (1:1) вопрос с победителем пары остается открытым. Однако Пеп Гвардиола уверяет, что его команда пока не думает о еврокубках.

“Самое важное сейчас – это Премьер-лига. Я не думаю о еврокубках. “Кристал Пэлас заслуживает внимания, это команда с качественными футболистами, у нее есть хорошие опции в атаке”.

О своей атаке Гвардиола не переживает. После расточительства в матче с “Форестом” (1:1) и невыразительной игры с “Лейпцигом” (1:1), “Сити” устроил фестиваль голов в игре с “Борнмутом” (4:1), потом забил трижды “Бристоль Сити” (3:0), и наконец отправил два гола в ворота команды с лучшей защитой в лиге (“Ньюкасл” 2:0). Наконец-то пошла игра у Фила Фодена. 1+1 против “Борнмута”, дубль в ворота “Бристоль Сити”, гол в ворота “Ньюкасла”. Команда уже не так зависит от голов Холанда и Пеп продолжает искать способы адаптировать норвежца к своему футболу.

Стоунз и Лапорт полностью восстановились от травм, у “Сити” нет травмированных футболистов.

Статистика команд, цифры и факты

В прошлом сезоне “Кристал Пэлас” взял четыре очка из шести возможных в матчах с “Сити”, а в первом круге кампании 2022/23 команда Виейра выиграла 2:0 у “горожан”, но уступила 4:2.

“Пэлас” не проиграл “Манчестер Сити” в пяти из 13 последних матчей. Только “Ливерпуль” (9), “Тоттенхэм” (8) и “Манчестер Юнайтед” (7) не проигрывали “Сити” чаще.

При этом, на своем поле “Пэлас” редко удается брать очки против “Сити” (две ничьи, пять поражений последних семи матчах АПЛ на “Селхерст Парк”).

“Кристал Пэлас” забил всего 21 гол в 25 матчах, меньше только у “Саутгемптона” (20) и “Эвертона” (19).

В 2023 году только “Ньюкасл” (3) забил меньше голов в Премьер-лиге, чем “Кристал Пэлас” (4).

“Манчестер Сити” – самая результативная команда АПЛ (66 голов).

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Манчестер Сити

Кристал Пэлас

04.03 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

25.02 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)

18.02 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

11.02 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

04.02 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)

Манчестер Сити

04.03 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

28.02 “Бристоль Сити” 3:0 (Кубок Англии)

25.02 “Борнмут” 4:1 (АПЛ)

22.02 “РБ Лейпциг” 1:1 (Лига чемпионов)

18.02 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 26 20 3 3 59-25 +34 63 2 "Манчестер Сити" 26 18 4 4 66-25 +41 58 3 "Манчестер Юнайтед" 25 15 4 6 41-35 +6 49 4 "Тоттенхэм" 26 14 3 9 46-36 +10 45 5 "Ливерпуль" 25 12 6 7 47-28 +19 42 6 "Ньюкасл" 24 10 11 3 35-17 +18 41 7 "Фулхэм" 26 11 6 9 38-34 +4 39 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 23 11 5 7 43-29 +14 38 9 "Брентфорд" 24 9 11 4 40-32 +8 38 10 "Челси" 25 9 7 9 24-25 -1 34 11 "Астон Вилла" 25 10 4 11 31-38 -7 34 12 "Кристал Пэлас" 25 6 9 10 21-32 -11 27 13 "Вулверхэмптон" 26 7 6 13 19-35 -16 27 14 "Ноттингем Форест" 25 6 8 11 20-44 -24 26 15 "Лестер Сити" 25 7 3 15 36-43 -7 24 16 "Вест Хэм Юнайтед" 25 6 5 14 23-33 -10 23 17 "Лидс Юнайтед" 25 5 7 13 29-40 -11 22 18 "Эвертон" 26 5 7 14 19-38 -19 22 19 "Саутгемптон" 25 6 3 16 20-41 -21 21 20 "Борнмут" 25 5 6 14 24-51 -27 21

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Личные встречи

2:0 выигрывал “Пэлас” на “Этихаде” после первого тайма в четвертом туре АПЛ, но гол Силвы и хет-трик Холанда позволили “горожанам” одержать победу. В прошлом сезоне “Сити” не смог забить “Пэлас” ни одного гола в двух матчах (0:2, 0:0). Общая статистика АПЛ – 15 побед “Манчестер Сити”, четыре “Пэлас”, шесть ничьих.

Ориентировочные составы

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Хьюз, Локонга – Айю, Олисе, Шлупп – Заха

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Льюис, Аканджи, Диаш, Аке – Силва, Родри, Гюндоган – Фоден, Холанд, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити от UA-Football

“Сити” не позволяет соперникам в последних матчах создавать много шансов у своих ворот, и два последних поединка закончил без пропущенных голов. “Пэлас” с трудом создает моменты и забивает. Игра не должна получиться результативной. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.