Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.03.2023

Чемпионат Англии, 27-й тур

12 марта 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 16:00 “Саутгемптон”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Юнайтед” смог отойти от поражения “Ливерпулю” 0:7, разгромив в Лиге Европы “Бетис”. Теперь свою психологическую стойкость и качество игры нужно продемонстрировать в матче и с аутсайдером Премьер-лиги.

Новости Манчестер Юнайтед

Эрик тен Хаг не делал никаких изменений в составе в поединке против “Бетиса”. Он хотел, чтобы та команда, которая проиграла “Ливерпулю” доказала случайность результата на “Энфилде”, его необычность. И это получилось. Пусть первый тайм закончился со счетом 1:1, и в действиях “Юнайтед” было немного нервово, но после перерыва команда тен Хага установила полный контроль над игрой. МЮ забил четыре гола, но мог и больше – хозяева на “Олд Траффорд” создали десять голевых моментов, и в общей сложности выполнили 25 ударов по воротам Клаудио Браво. Тен Хаг остался доволен подходом футболистов и качеством игры.

У нынешнего “Юнайтед” случаются странные провалы, но команда умеет с ними справляться. После поражения “Брентфорду” 0:4 было четыре победы подряд, после 3:6 от “Манчестер Сити” у МЮ была серия из девяти матчей без поражений (семь побед), после результата с “Астон Виллой” (1:3) – девять побед подряд, за 2:3 от “Арсенала” последовали девять побед в 11 матчах (две ничьи), с проходом “Барселоны” в Лиге Европы и победе в Кубке лиги.

Вряд ли “Манчестер Юнайтед” сыграет в третьем подряд матче с одним и тем же составом, возможно с первых минут выйдут Магуайр, Линделеф, Маласиа, Мактомини или Санчо. Не может тен Хаг рассчитывать на травмированных Забитцера, Эриксена, ван Де Бека и Марсьяля.

Новости Саутгемптона

Испанский специалист Рубен Селлес много и усердно работал над тем, чтобы получить должность главного тренера, он был в Дании, Греции и Азербайджане, изучал психологию, а Pro-лицензию получил еще в 25. Наконец Селлес получил свой шанс в “Саутгемптоне”, и 39-летний тренер пытается всячески оправдать доверие боссов аутсайдера лиги.

Пока у него это более-менее получается. Да, “Саутгемптон” вылетел из Кубка Англии, проиграв команде четвертой лиги “Гримсби Таун”, но в чемпионате “святые” под руководством Селлеса выиграли два из трех матчей. Предшественник испанца Натан Джонс смог выиграть всего в одном туре из восьми.

И в матчах против “Челси” (1:0), и против “Лестера” (1:0) “Саутгемптон” испытывал удачу, результаты могли быть менее радостные, но все же положительные изменения в игре “Саутгемптона” есть. Команда старается действовать более агрессивно, прессинговать время от времени, Селлес явно отошел оборонительного футбола Джонса и пяти защитников. В борьбе за выживание участвует девять команд, и “Саутгемптон” пока видится самой слабой из них, так что Селлесу нужна стабильность в результатах. Две победы – это хорошее начало, но пока этого мало.

Из-за травм матч с “Манчестер Юнайтед” пропустят Ливраменто и Лариос, под вопросом центрхав Карлос Алькарас, который травмировался, празднуя свой гол "Лестеру".

Статистика команд, цифры и факты

Маркус Рашфорд забивал в семи последних домашних матчах Премьер-лиги.

“Манчестер Юнайтед” не проигрывает “Саутгемптону” в 14 поединках подряд (семь побед, семь ничьих).

Бруну Фернандеш поучаствовал в шести голах в ворота “Саутгемптона” в шести последних матчах АПЛ (три гола, три ассиста).

“Манчестер Юнайтед” выиграл 19 из 21 последних матчей на “Олд Траффорд” во всех турнирах.

В шести последних домашних поединках АПЛ “Юнайтед” забивал два и больше голов.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Саутгемптона

Манчестер Юнайтед

09.03 “Бетис” 4:1 (Лига Европы)

05.03 “Ливерпуль” 0:7 (АПЛ)

01.03 “Вест Хэм” 3:1 (Кубок Англии)

26.02 “Ньюкасл” 2:0 (Кубок лиги)

23.02 “Барселона” 2:1 (Лига Европы)

Саутгемптон

04.03 “Лестер” 1:0

01.03 “Гримсби Таун” 1:2 (Кубок Англии)

25.02 “Лидс” 0:1 (АПЛ)

18.02 “Челси” 1:0 (АПЛ)

11.02 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 26 20 3 3 59-25 +34 63 2 "Манчестер Сити" 26 18 4 4 66-25 +41 58 3 "Манчестер Юнайтед" 25 15 4 6 41-35 +6 49 4 "Тоттенхэм" 27 15 3 9 49-37 +12 48 5 "Ливерпуль" 26 12 6 8 47-29 +18 42 6 "Ньюкасл" 24 10 11 3 35-17 +18 41 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 24 11 6 7 45-31 +14 39 8 "Фулхэм" 26 11 6 9 38-34 +4 39 9 "Брентфорд" 25 9 11 5 40-33 +7 38 10 "Челси" 26 10 7 9 27-26 +1 37 11 "Астон Вилла" 25 10 4 11 31-38 -7 34 12 "Кристал Пэлас" 25 6 9 10 21-32 -11 27 13 "Вулверхэмптон" 26 7 6 13 19-35 -16 27 14 "Ноттингем Форест" 26 6 8 12 21-47 -26 26 15 "Эвертон" 27 6 7 14 20-38 -18 25 16 "Лестер Сити" 26 7 3 16 37-46 -9 24 17 "Борнмут" 26 6 6 14 25-51 -26 24 18 "Вест Хэм Юнайтед" 25 6 5 14 23-33 -10 23 19 "Лидс Юнайтед" 26 5 8 13 31-42 -11 23 20 "Саутгемптон" 25 6 3 16 20-41 -21 21

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Личные встречи

“Саутгемптон” не может выиграть у “Манчестер Юнайтед” 14 матчей, но половина из них закончились ничьими. К примеру, в прошлом сезоне на “Олд Траффорд” команды сыграли 1:1. Общая статистика АПЛ – 29 побед “Манчестер Юнайтед”, семь “Саутгемптона”, 11 ничьих.

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Вегорст

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Беднарек, Мэтйленд-Найлз – Лавиа, Уорд-Прауз – Сулемана, Алькарас, Уолкотт – Адамс

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон от UA-Football

Гол Маркуса Рафшорда, результативное действие Бруну Фернандеша, победа “Манчестер Юнайтед” с двумя и больше забитыми мячами – это естественные ожидания от предстоящего поединка на “Олд Траффорд”. Свой стадион стал крепостью для “МЮ”. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.