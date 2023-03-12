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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.03.2023
Матч третьей и двадцатой команды чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 27-й тур
12 марта 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 16:00 “Саутгемптон”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Юнайтед” смог отойти от поражения “Ливерпулю” 0:7, разгромив в Лиге Европы “Бетис”. Теперь свою психологическую стойкость и качество игры нужно продемонстрировать в матче и с аутсайдером Премьер-лиги.
- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Саутгемптона
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Саутгемптон
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
- Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон от UA-Football
Новости Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг не делал никаких изменений в составе в поединке против “Бетиса”. Он хотел, чтобы та команда, которая проиграла “Ливерпулю” доказала случайность результата на “Энфилде”, его необычность. И это получилось. Пусть первый тайм закончился со счетом 1:1, и в действиях “Юнайтед” было немного нервово, но после перерыва команда тен Хага установила полный контроль над игрой. МЮ забил четыре гола, но мог и больше – хозяева на “Олд Траффорд” создали десять голевых моментов, и в общей сложности выполнили 25 ударов по воротам Клаудио Браво. Тен Хаг остался доволен подходом футболистов и качеством игры.
У нынешнего “Юнайтед” случаются странные провалы, но команда умеет с ними справляться. После поражения “Брентфорду” 0:4 было четыре победы подряд, после 3:6 от “Манчестер Сити” у МЮ была серия из девяти матчей без поражений (семь побед), после результата с “Астон Виллой” (1:3) – девять побед подряд, за 2:3 от “Арсенала” последовали девять побед в 11 матчах (две ничьи), с проходом “Барселоны” в Лиге Европы и победе в Кубке лиги.
Вряд ли “Манчестер Юнайтед” сыграет в третьем подряд матче с одним и тем же составом, возможно с первых минут выйдут Магуайр, Линделеф, Маласиа, Мактомини или Санчо. Не может тен Хаг рассчитывать на травмированных Забитцера, Эриксена, ван Де Бека и Марсьяля.
Новости Саутгемптона
Испанский специалист Рубен Селлес много и усердно работал над тем, чтобы получить должность главного тренера, он был в Дании, Греции и Азербайджане, изучал психологию, а Pro-лицензию получил еще в 25. Наконец Селлес получил свой шанс в “Саутгемптоне”, и 39-летний тренер пытается всячески оправдать доверие боссов аутсайдера лиги.
Пока у него это более-менее получается. Да, “Саутгемптон” вылетел из Кубка Англии, проиграв команде четвертой лиги “Гримсби Таун”, но в чемпионате “святые” под руководством Селлеса выиграли два из трех матчей. Предшественник испанца Натан Джонс смог выиграть всего в одном туре из восьми.
И в матчах против “Челси” (1:0), и против “Лестера” (1:0) “Саутгемптон” испытывал удачу, результаты могли быть менее радостные, но все же положительные изменения в игре “Саутгемптона” есть. Команда старается действовать более агрессивно, прессинговать время от времени, Селлес явно отошел оборонительного футбола Джонса и пяти защитников. В борьбе за выживание участвует девять команд, и “Саутгемптон” пока видится самой слабой из них, так что Селлесу нужна стабильность в результатах. Две победы – это хорошее начало, но пока этого мало.
Из-за травм матч с “Манчестер Юнайтед” пропустят Ливраменто и Лариос, под вопросом центрхав Карлос Алькарас, который травмировался, празднуя свой гол "Лестеру".
Статистика команд, цифры и факты
- Маркус Рашфорд забивал в семи последних домашних матчах Премьер-лиги.
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывает “Саутгемптону” в 14 поединках подряд (семь побед, семь ничьих).
- Бруну Фернандеш поучаствовал в шести голах в ворота “Саутгемптона” в шести последних матчах АПЛ (три гола, три ассиста).
- “Манчестер Юнайтед” выиграл 19 из 21 последних матчей на “Олд Траффорд” во всех турнирах.
- В шести последних домашних поединках АПЛ “Юнайтед” забивал два и больше голов.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Саутгемптона
Манчестер Юнайтед
- 09.03 “Бетис” 4:1 (Лига Европы)
- 05.03 “Ливерпуль” 0:7 (АПЛ)
- 01.03 “Вест Хэм” 3:1 (Кубок Англии)
- 26.02 “Ньюкасл” 2:0 (Кубок лиги)
- 23.02 “Барселона” 2:1 (Лига Европы)
Саутгемптон
- 04.03 “Лестер” 1:0
- 01.03 “Гримсби Таун” 1:2 (Кубок Англии)
- 25.02 “Лидс” 0:1 (АПЛ)
- 18.02 “Челси” 1:0 (АПЛ)
- 11.02 “Вулверхэмптон” 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|26
|20
|3
|3
|59-25
|+34
|63
|2
|"Манчестер Сити"
|26
|18
|4
|4
|66-25
|+41
|58
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|25
|15
|4
|6
|41-35
|+6
|49
|4
|"Тоттенхэм"
|27
|15
|3
|9
|49-37
|+12
|48
|5
|"Ливерпуль"
|26
|12
|6
|8
|47-29
|+18
|42
|6
|"Ньюкасл"
|24
|10
|11
|3
|35-17
|+18
|41
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|24
|11
|6
|7
|45-31
|+14
|39
|8
|"Фулхэм"
|26
|11
|6
|9
|38-34
|+4
|39
|9
|"Брентфорд"
|25
|9
|11
|5
|40-33
|+7
|38
|10
|"Челси"
|26
|10
|7
|9
|27-26
|+1
|37
|11
|"Астон Вилла"
|25
|10
|4
|11
|31-38
|-7
|34
|12
|"Кристал Пэлас"
|25
|6
|9
|10
|21-32
|-11
|27
|13
|"Вулверхэмптон"
|26
|7
|6
|13
|19-35
|-16
|27
|14
|"Ноттингем Форест"
|26
|6
|8
|12
|21-47
|-26
|26
|15
|"Эвертон"
|27
|6
|7
|14
|20-38
|-18
|25
|16
|"Лестер Сити"
|26
|7
|3
|16
|37-46
|-9
|24
|17
|"Борнмут"
|26
|6
|6
|14
|25-51
|-26
|24
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|25
|6
|5
|14
|23-33
|-10
|23
|19
|"Лидс Юнайтед"
|26
|5
|8
|13
|31-42
|-11
|23
|20
|"Саутгемптон"
|25
|6
|3
|16
|20-41
|-21
|21
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Личные встречи
“Саутгемптон” не может выиграть у “Манчестер Юнайтед” 14 матчей, но половина из них закончились ничьими. К примеру, в прошлом сезоне на “Олд Траффорд” команды сыграли 1:1. Общая статистика АПЛ – 29 побед “Манчестер Юнайтед”, семь “Саутгемптона”, 11 ничьих.
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Вегорст
“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Беднарек, Мэтйленд-Найлз – Лавиа, Уорд-Прауз – Сулемана, Алькарас, Уолкотт – Адамс
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Саутгемптон от UA-Football
Гол Маркуса Рафшорда, результативное действие Бруну Фернандеша, победа “Манчестер Юнайтед” с двумя и больше забитыми мячами – это естественные ожидания от предстоящего поединка на “Олд Траффорд”. Свой стадион стал крепостью для “МЮ”. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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