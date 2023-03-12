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Фулхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 12.03.2023
Лондонское дерби с ноткой соперничества
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 27-й тур
12 марта, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Дэвид Кут
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Фулхэм" – непростая команда. "Дачники" продолжают крепко держаться внутри АПЛ и навязывать борьбу каждому сопернику. Однако "Арсенал", цель которого забрать титул, умеет бороться с такими оппонентами. Сегодня "канонирам" придется тяжело работать, чтобы не растерять преимущество над "Манчестер Сити".
Новости Фулхэма
Манор Соломон зажигает – это основное, что нужно знать сейчас о “дачниках”. Арендованный у "Шахтера" израильтянин забил в каждом из последних пяти матчей “Фулхэма”. Лично он принес команде четыре очка, а также дважды закрепил победное преимущество. В прошлом туре Соломон тоже забил, но этого не хватило даже для ничьей. “Брентфорд” в том поединке выглядел лучше все 90 минут, трижды выходил вперед (хотя и дважды терял преимущество в счете) и все-таки смог забрать три зачетных пункта.
"Дачники" сейчас идут на восьмом месте. До зоны Лиги чемпионов далеко (девять очков), а вот до пятого "Ливерпуля" всего три очка. "Фулхэм" за прошлых полтора месяца отобрал очки у "Челси", победил "Брайтон" (конкурента, кстати) и прошел в четвертьфинал Кубка Англии. Достаточно неплохо, как для команды, проводящей первый сезон после возвращения в АПЛ. "Борнмут" и "Ноттингем" – тоже участники прошлогоднего Чемпионшипа – не могут этим похвастаться.
Кадры хозяев
Лазарет у "Фулхэма" немаленький. Там сразу пятеро игроков: Кебано, Кейрни, Курзава, Седрик и Пальинья. В частности, последний пропускает встречу из-за дисквалификации. За 24 матча успел заработать 10 желтых карточек и получить два матча бана.
Новости Арсенала
"Манчестер Сити" вчера выиграл свой матч и сократил отставание до двух очков. Задача “Арсенала” не состоит в том, чтобы держать “горожан” на расстоянии. Главная цель "канониров": побеждать в абсолютно каждом матче. Такая простая эврика дает 100% чемпионства. На бумаге хорошо смотрится, в реальности – немного (намного) тяжелее.
У "Арсенала" четырехматчевая победная серия в АПЛ. Двое этих поединков далось очень тяжело, а решающие голы были забиты в компенсированное время. В частности, в прошлом туре против "Борнмута" (который тогда шел в зоне вылета) "канониры" горели 0:2, но смогли отыграться 3:2. Постоянное давление вымучило соперника, а замены Артеты помогли перевернуть игру с ног на голову. А вот против "Спортинга" в Лиге Европы 9 марта этого не удалось сделать. “Арсенал” забил первым, потом пропустил дважды, и в конце концов привез из Лиссабона ничью. Однако и это неплохой результат перед ответным матчем в Лондоне, который состоится уже на следующей неделе.
Кадры гостей
У "канониров" новые лица в лазарете. Из Эльнени и Жезуса все понятно – они уже долго смотрят футбол с трибун. Недавно травмировался Нкетиа, а затем еще и Троссард. В частности, бельгиец, скорее всего, не сыграет ни сегодня, ни через неделю. Его следует ждать уже в апреле.
Последние пять матчей Фулхэма и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 06.03. Брентфорд – Фулхэм 3:2 (АПЛ)
- 28.02. Фулхэм – Лидс 2:0 (Кубок Англии)
- 24.02. Фулхэм – Вулвергемптон 1:1 (АПЛ)
- 18.02. Брайтон – Фулхэм 0:1 (АПЛ)
- 11.02. Фулхэм – Ноттингем 2:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 09.03. Спортинг – Арсенал 2:2 (ЛЕ)
- 04.03. Арсенал – Борнмут 3:2 (АПЛ)
- 01.03. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)
- 25.02. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 18.02. Астон Вилла – Арсенал 2:4 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
27.08.22. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
18.04.21. Арсенал – Фулхэм 1:1 (АПЛ)
12.09.20. Фулхэм – Арсенал 0:3 (АПЛ)
01.01.19. Арсенал – Фулхэм 4:1 (АПЛ)
07.10.18. Фулхэм – Арсенал 1:5 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59 - 25
|63
|2
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3
|Манчестер Юнайтед
|25
|15
|4
|6
|41 - 35
|49
|4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49 - 37
|48
|5
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35 - 17
|41
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|11
|6
|7
|45 - 31
|39
|8
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38 - 34
|39
|9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40 - 33
|38
|10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27 - 26
|37
|11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31 - 38
|34
|12
|Кристал Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21 - 33
|27
|13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19 - 35
|27
|14
|Ноттингем Форест
|26
|6
|8
|12
|21 - 47
|26
|15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20 - 38
|25
|16
|Лестер Сити
|26
|7
|3
|16
|37 - 46
|24
|17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25 - 51
|24
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|6
|5
|14
|23 - 33
|23
|19
|Лидс Юнайтед
|26
|5
|8
|13
|31 - 42
|23
|20
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20 - 41
|21
Цифры и факты
- "Фулхэм" последний раз выигрывал у "Арсенала" в январе 2012-го. Тогда победные голы забивали еще Сидвелл и Замор.
- "Канониры" – лучшая команда АПЛ по матчам в гостях. За 13 поединков подопечные Артеты заработали 31 очко.
- "Фулхэм" (34) в этом чемпионате пропустил меньше "Манчестер Юнайтед" (35) и "Тоттенхэма" (37).
- "Арсенал" выиграл два матча из последних пяти на выезде.
- Подопечные Артеты выиграли в гостях все лондонские дерби в этом сезоне с общим счетом 8:0.
Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Арсенал
Прогноз матча Фулхэм – Арсенал от UA-Football
До конца чемпионата осталось 12 туров и завоевание каждого очка на вес золота. Особенно это важно для "канониров", ведь они ведут борьбу за титул. В "Фулхэме" ситуация легче, ведь на него не давят целые турнирные таблицы. Дачникам комфортно и там, где они есть. После этого матча они вряд ли смогут подняться повыше. Прогноз: Победа "Арсенала" 0:2.
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