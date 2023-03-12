Фулхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 12.03.2023

Английская Премьер-лига, 27-й тур

12 марта, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Фулхэм" – непростая команда. "Дачники" продолжают крепко держаться внутри АПЛ и навязывать борьбу каждому сопернику. Однако "Арсенал", цель которого забрать титул, умеет бороться с такими оппонентами. Сегодня "канонирам" придется тяжело работать, чтобы не растерять преимущество над "Манчестер Сити".

Новости Фулхэма

Манор Соломон зажигает – это основное, что нужно знать сейчас о “дачниках”. Арендованный у "Шахтера" израильтянин забил в каждом из последних пяти матчей “Фулхэма”. Лично он принес команде четыре очка, а также дважды закрепил победное преимущество. В прошлом туре Соломон тоже забил, но этого не хватило даже для ничьей. “Брентфорд” в том поединке выглядел лучше все 90 минут, трижды выходил вперед (хотя и дважды терял преимущество в счете) и все-таки смог забрать три зачетных пункта.

"Дачники" сейчас идут на восьмом месте. До зоны Лиги чемпионов далеко (девять очков), а вот до пятого "Ливерпуля" всего три очка. "Фулхэм" за прошлых полтора месяца отобрал очки у "Челси", победил "Брайтон" (конкурента, кстати) и прошел в четвертьфинал Кубка Англии. Достаточно неплохо, как для команды, проводящей первый сезон после возвращения в АПЛ. "Борнмут" и "Ноттингем" – тоже участники прошлогоднего Чемпионшипа – не могут этим похвастаться.

Кадры хозяев

Лазарет у "Фулхэма" немаленький. Там сразу пятеро игроков: Кебано, Кейрни, Курзава, Седрик и Пальинья. В частности, последний пропускает встречу из-за дисквалификации. За 24 матча успел заработать 10 желтых карточек и получить два матча бана.

Новости Арсенала

"Манчестер Сити" вчера выиграл свой матч и сократил отставание до двух очков. Задача “Арсенала” не состоит в том, чтобы держать “горожан” на расстоянии. Главная цель "канониров": побеждать в абсолютно каждом матче. Такая простая эврика дает 100% чемпионства. На бумаге хорошо смотрится, в реальности – немного (намного) тяжелее.

У "Арсенала" четырехматчевая победная серия в АПЛ. Двое этих поединков далось очень тяжело, а решающие голы были забиты в компенсированное время. В частности, в прошлом туре против "Борнмута" (который тогда шел в зоне вылета) "канониры" горели 0:2, но смогли отыграться 3:2. Постоянное давление вымучило соперника, а замены Артеты помогли перевернуть игру с ног на голову. А вот против "Спортинга" в Лиге Европы 9 марта этого не удалось сделать. “Арсенал” забил первым, потом пропустил дважды, и в конце концов привез из Лиссабона ничью. Однако и это неплохой результат перед ответным матчем в Лондоне, который состоится уже на следующей неделе.

Кадры гостей

У "канониров" новые лица в лазарете. Из Эльнени и Жезуса все понятно – они уже долго смотрят футбол с трибун. Недавно травмировался Нкетиа, а затем еще и Троссард. В частности, бельгиец, скорее всего, не сыграет ни сегодня, ни через неделю. Его следует ждать уже в апреле.

Последние пять матчей Фулхэма и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

06.03. Брентфорд – Фулхэм 3:2 (АПЛ)

28.02. Фулхэм – Лидс 2:0 (Кубок Англии)

24.02. Фулхэм – Вулвергемптон 1:1 (АПЛ)

18.02. Брайтон – Фулхэм 0:1 (АПЛ)

11.02. Фулхэм – Ноттингем 2:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.03. Спортинг – Арсенал 2:2 (ЛЕ)

04.03. Арсенал – Борнмут 3:2 (АПЛ)

01.03. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)

25.02. Лестер – Арсенал 0:1 (АПЛ)

18.02. Астон Вилла – Арсенал 2:4 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

27.08.22. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

18.04.21. Арсенал – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

12.09.20. Фулхэм – Арсенал 0:3 (АПЛ)

01.01.19. Арсенал – Фулхэм 4:1 (АПЛ)

07.10.18. Фулхэм – Арсенал 1:5 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 26 20 3 3 59 - 25 63 2 Манчестер Сити 27 19 4 4 67 - 25 61 3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41 - 35 49 4 Тоттенхэм 27 15 3 9 49 - 37 48 5 Ливерпуль 26 12 6 8 47 - 29 42 6 Ньюкасл 24 10 11 3 35 - 17 41 7 Брайтон энд Хоув Альбион 24 11 6 7 45 - 31 39 8 Фулхэм 26 11 6 9 38 - 34 39 9 Брентфорд 25 9 11 5 40 - 33 38 10 Челси 26 10 7 9 27 - 26 37 11 Астон Вилла 25 10 4 11 31 - 38 34 12 Кристал Пэлас 26 6 9 11 21 - 33 27 13 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19 - 35 27 14 Ноттингем Форест 26 6 8 12 21 - 47 26 15 Эвертон 27 6 7 14 20 - 38 25 16 Лестер Сити 26 7 3 16 37 - 46 24 17 Борнмут 26 6 6 14 25 - 51 24 18 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23 - 33 23 19 Лидс Юнайтед 26 5 8 13 31 - 42 23 20 Саутгемптон 25 6 3 16 20 - 41 21

Цифры и факты

"Фулхэм" последний раз выигрывал у "Арсенала" в январе 2012-го. Тогда победные голы забивали еще Сидвелл и Замор.

"Канониры" – лучшая команда АПЛ по матчам в гостях. За 13 поединков подопечные Артеты заработали 31 очко.

"Фулхэм" (34) в этом чемпионате пропустил меньше "Манчестер Юнайтед" (35) и "Тоттенхэма" (37).

"Арсенал" выиграл два матча из последних пяти на выезде.

Подопечные Артеты выиграли в гостях все лондонские дерби в этом сезоне с общим счетом 8:0.

Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Арсенал

Прогноз матча Фулхэм – Арсенал от UA-Football

До конца чемпионата осталось 12 туров и завоевание каждого очка на вес золота. Особенно это важно для "канониров", ведь они ведут борьбу за титул. В "Фулхэме" ситуация легче, ведь на него не давят целые турнирные таблицы. Дачникам комфортно и там, где они есть. После этого матча они вряд ли смогут подняться повыше. Прогноз: Победа "Арсенала" 0:2.