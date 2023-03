Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

18 марта. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Эвертон" и "Челси" встретились в 1-м туре АПЛ-2022/23 (0:1). Гости не слишком уверенно, но все-таки взяли три очка на выезде в Ливерпуле, сделали они это благодаря реализованному Жоржиньо 11-метровому. К слову, итальянец зимой успел переехать в другую лондонскую команду и сейчас имеет неплохие шансы на завоевание медалей по итогам чемпионата.

Зинченко и Миколенко теперь не будут довольствоваться лишь матчами друг против друга. Зимой в Англию также переехали Забарный и Мудрик, ранее "Брентфорд" подписал Ярмолюка. Правда, если Илья пока еще не дебютировал, так как пребывал в лазарете, а Егор выступает преимущественно за резерв "пчел", то Михаил уже во всю появляется в составе "Челси".

Так, третий временной слот субботы займут команды Мудрика и Миколенко, нам очень бы хотелось увидеть на поле обоих украинцев.

Три победы в трех последних матчах. Казалось бы, этот факт – вообще о ком угодно, но не о "Челси" Грэма Поттера. Тем не менее, все именно так. Лондонцы максимально успешно открыли для себя весну и в трех мартовских матчах во всех соревнованиях у них – исключительно триумфы.

До встречи с "Лидсом" команда Поттера добыла только одну победу в 2023 году. "Синие" вырвались из ужасной серии: они обыграли коллектив Грасии (1:0), прошли дальше по сетке ЛЧ, выбив из турнира "Боруссию Д" (поражение 0:1 в Дортмунде, твердая победа 2:0 в Лондоне), затем удачно съездили в гости к "Лестеру" (1:3). С точки зрения психологии трудно переоценить значимость этих результатов. На плечах всех, кто имеет хоть какое-то отношение к "Челси", скопилось невероятно большое давление, нести его дальше было бы невыносимо тяжело и даже опасно. Команда разгрузилась и дальше должна пойти хотя бы без кучи депрессивных мыслей.

Впрочем, сказать, что "Челси" окончательно преобразился и теперь будет разбрасывать всех направо и налево, конечно же, нельзя. Да, подопечные Поттера добились локального успеха, продемонстрировав выдержку, самоотдачу, готовность сражаться. В то же время, мы говорим об очень сыром коллективе, находящимся в самом начале пути своего восстановления. Прессинг у "синих" неслаженный. Структура без мяча проседает; особенно в те моменты, когда нужно оберегать цифры на табло.

На матч против "Лидса" и ответный с "Боруссией Д" Поттер припрятал Мудрика на лавке для запасных. У Грэма получилось сбросить с Михаила лишнее давление, любители хайпа немного подзабыли об украинце, но зато вспомнили о нем в аккурат перед "Лестером" с помощью мема "Агент 007". Если бы Мудрик не сделал результативное действие на "Кинг Пауэр", то поединок с "лисами" стал бы для него седьмым по счету в футболке "Челси" с нулем голов и нулем результативных пасов. Михаил отыграл 81 минуту и выглядел неплохо как в новой роли (в центре атаки), так и на родном левом краю. На фланг он сместился лишь с выходом Пулишича.

Из игры Мудрик не выпадал, смотрелся примерно на одном уровне с партнерами, забил из офсайда, выйдя один на один с Уордом после передачи вразрез от Фернандеса; также можно вспомнить отмененный предассист украинца. И да, долгожданное голевое действие в свой актив Мудрик записал, сбросив сферу головой под удар Ковачичу ножницами. Все мемы полетели в корзину.

