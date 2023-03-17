Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

18 марта. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Эвертон" и "Челси" встретились в 1-м туре АПЛ-2022/23 (0:1). Гости не слишком уверенно, но все-таки взяли три очка на выезде в Ливерпуле, сделали они это благодаря реализованному Жоржиньо 11-метровому. К слову, итальянец зимой успел переехать в другую лондонскую команду и сейчас имеет неплохие шансы на завоевание медалей по итогам чемпионата.

Зинченко и Миколенко теперь не будут довольствоваться лишь матчами друг против друга. Зимой в Англию также переехали Забарный и Мудрик, ранее "Брентфорд" подписал Ярмолюка. Правда, если Илья пока еще не дебютировал, так как пребывал в лазарете, а Егор выступает преимущественно за резерв "пчел", то Михаил уже во всю появляется в составе "Челси".

Так, третий временной слот субботы займут команды Мудрика и Миколенко, нам очень бы хотелось увидеть на поле обоих украинцев.

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Новости "Челси"

Три победы в трех последних матчах. Казалось бы, этот факт – вообще о ком угодно, но не о "Челси" Грэма Поттера. Тем не менее, все именно так. Лондонцы максимально успешно открыли для себя весну и в трех мартовских матчах во всех соревнованиях у них – исключительно триумфы.

До встречи с "Лидсом" команда Поттера добыла только одну победу в 2023 году. "Синие" вырвались из ужасной серии: они обыграли коллектив Грасии (1:0), прошли дальше по сетке ЛЧ, выбив из турнира "Боруссию Д" (поражение 0:1 в Дортмунде, твердая победа 2:0 в Лондоне), затем удачно съездили в гости к "Лестеру" (1:3). С точки зрения психологии трудно переоценить значимость этих результатов. На плечах всех, кто имеет хоть какое-то отношение к "Челси", скопилось невероятно большое давление, нести его дальше было бы невыносимо тяжело и даже опасно. Команда разгрузилась и дальше должна пойти хотя бы без кучи депрессивных мыслей.

Впрочем, сказать, что "Челси" окончательно преобразился и теперь будет разбрасывать всех направо и налево, конечно же, нельзя. Да, подопечные Поттера добились локального успеха, продемонстрировав выдержку, самоотдачу, готовность сражаться. В то же время, мы говорим об очень сыром коллективе, находящимся в самом начале пути своего восстановления. Прессинг у "синих" неслаженный. Структура без мяча проседает; особенно в те моменты, когда нужно оберегать цифры на табло.

На матч против "Лидса" и ответный с "Боруссией Д" Поттер припрятал Мудрика на лавке для запасных. У Грэма получилось сбросить с Михаила лишнее давление, любители хайпа немного подзабыли об украинце, но зато вспомнили о нем в аккурат перед "Лестером" с помощью мема "Агент 007". Если бы Мудрик не сделал результативное действие на "Кинг Пауэр", то поединок с "лисами" стал бы для него седьмым по счету в футболке "Челси" с нулем голов и нулем результативных пасов. Михаил отыграл 81 минуту и выглядел неплохо как в новой роли (в центре атаки), так и на родном левом краю. На фланг он сместился лишь с выходом Пулишича.

Из игры Мудрик не выпадал, смотрелся примерно на одном уровне с партнерами, забил из офсайда, выйдя один на один с Уордом после передачи вразрез от Фернандеса; также можно вспомнить отмененный предассист украинца. И да, долгожданное голевое действие в свой актив Мудрик записал, сбросив сферу головой под удар Ковачичу ножницами. Все мемы полетели в корзину.

Mudryk said to me! ???? pic.twitter.com/SDibCgZddW — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 16, 2023

Новости "Эвертона"

С момента прихода в клуб спасителя по фамилии Дайч "ириски" выиграли у "Арсенала" и "Лидса" (прямой конкурент), в обоих случаях по 1:0, после чего сгорели "Ливерпулю" и "Астон Вилле", в обоих случаях по 0:2.

Уже в матче-реванше "Арсенал" не оставил шансов "Эвертону" и уничтожил "ирисок" на "Эмирейтс со счетом 4:0. В гостях, на "Гудисон Парк", у Артеты и его, на тот момент, немного засбоившей команды не нашлось чем ответить на сдвоенные фланги Дайча. Однако в Лондоне банда Шона была попросту деклассирована. За месяц "канониры" солидно воспряли духом, шансы у гостей по умолчанию почти отсутствовали.

К счастью, заработать очки в марте "Эвертону" все-таки удалось. Команда из Ливерпуля взяла баллы с "Ноттингемом" на выезде (2:2). "Форест" тоже, кстати, один из конкурентов в борьбе за выживание. Еще "ириски" выиграли у "Брентфорда" в домашних стенах (1:0). Четыре зачетных пункта из девяти – не так уж и плохо, как для аутсайдера. Особенно учитывая, что дальше "Эвертон" ожидает не только схватка с "Челси", но и встречи с "Тоттенхэмом" и "МЮ".

На данный момент "скаузеры" идут на 15-й строчке. Конкуренты ниже при этом сыграли на матч меньше, а плотность на дне таблицы еще какая, с каждым туром ситуация может сильно меняться. У "Эвертона" есть шансы избежать вылета в Чемпионшип, но пока есть ощущение, что судьба "ирисок" будет решаться в самую последнюю минуту в 38-м туре.

Матч с "Ноттингем Форест" Миколенко пропустил из-за болезни. На "Брентфорд" Виталий ожидаемо остался на скамейке запасных и вышел под занавес встречи. Видимо, украинец только оправился и был не готов провести на поле хотя бы тайм.

Турнирная таблица

Личные встречи

06.08.22 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 0:1

01.05.22 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 1:0

16.12.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 1:1

08.03.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 2:0

12.12.20 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 1:0

Цифры и факты

– "Челси" не знает поражений в 29 последних домашних поединках против "Эвертона" во всех турнирах;

– В 8 из последних 10 матчей между командами во всех соревнованиях залетал ТМ 2.5;

– "Синие" одержали две победы подряд в Премьер-лиге впервые с октября;

– В матче с "Брентфордом" "ириски" преодолели серию без побед из трех поединков подряд;

– В гостях в текущем сезоне АПЛ у "Эвертона" лишь одна победа.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Челси" лечатся Силва и Аспиликуэта, зато вернулись к тренировкам в общей группе Канте и Менди. Французский хавбек имеет шанс попасть в заявку. Из-за травм не сыграют Стерлинг и Маунт, также Мейсон не поедет в сборную Англии.

Учитывая выздоровление Пулишича и выход Кристиана на замену в Лестере, вероятно, вопрос выхода в старте Мудрика остается открытым. Возможно, и Шон Дайч не рискнет выставить Миколенко с первых минут в контексте недавней простуды Виталия.

У "Эвертона" недоступен Таунсенд; не факт, что сыграют Калверт-Льюин и Паттерсон.

"Челси", 3-4-2-1: Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Бадиашиль – Джеймс, Фернандес, Ковачич, Чилвелл – Хавертц, Пулишич – Фелиш

"Эвертон", 4-5-1: Пикфорд – Коулман, Кин, Тарковский, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гуйе, Онана, Макнил – Грэй

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:0. В прошлую субботу "Челси" уже справился с одним представителем из нижней части турнирной таблицы. С другой стороны, порадовал на выходных и "Эвертон". Дерби "синих" – на все три исхода. На бумаге натужный успех фаворита на домашнем стадионе выглядит обоснованным.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.