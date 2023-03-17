  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023

Англия
(1 голосов)

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "ирисками" в рамках чемпионата Англии

Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

18 марта. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Эвертон" и "Челси" встретились в 1-м туре АПЛ-2022/23 (0:1). Гости не слишком уверенно, но все-таки взяли три очка на выезде в Ливерпуле, сделали они это благодаря реализованному Жоржиньо 11-метровому. К слову, итальянец зимой успел переехать в другую лондонскую команду и сейчас имеет неплохие шансы на завоевание медалей по итогам чемпионата.

Зинченко и Миколенко теперь не будут довольствоваться лишь матчами друг против друга. Зимой в Англию также переехали Забарный и Мудрик, ранее "Брентфорд" подписал Ярмолюка. Правда, если Илья пока еще не дебютировал, так как пребывал в лазарете, а Егор выступает преимущественно за резерв "пчел", то Михаил уже во всю появляется в составе "Челси".

Так, третий временной слот субботы займут команды Мудрика и Миколенко, нам очень бы хотелось увидеть на поле обоих украинцев.

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 грн
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Содержание

Новости "Челси"

Три победы в трех последних матчах. Казалось бы, этот факт – вообще о ком угодно, но не о "Челси" Грэма Поттера. Тем не менее, все именно так. Лондонцы максимально успешно открыли для себя весну и в трех мартовских матчах во всех соревнованиях у них – исключительно триумфы.

До встречи с "Лидсом" команда Поттера добыла только одну победу в 2023 году. "Синие" вырвались из ужасной серии: они обыграли коллектив Грасии (1:0), прошли дальше по сетке ЛЧ, выбив из турнира "Боруссию Д" (поражение 0:1 в Дортмунде, твердая победа 2:0 в Лондоне), затем удачно съездили в гости к "Лестеру" (1:3). С точки зрения психологии трудно переоценить значимость этих результатов. На плечах всех, кто имеет хоть какое-то отношение к "Челси", скопилось невероятно большое давление, нести его дальше было бы невыносимо тяжело и даже опасно. Команда разгрузилась и дальше должна пойти хотя бы без кучи депрессивных мыслей.

Впрочем, сказать, что "Челси" окончательно преобразился и теперь будет разбрасывать всех направо и налево, конечно же, нельзя. Да, подопечные Поттера добились локального успеха, продемонстрировав выдержку, самоотдачу, готовность сражаться. В то же время, мы говорим об очень сыром коллективе, находящимся в самом начале пути своего восстановления. Прессинг у "синих" неслаженный. Структура без мяча проседает; особенно в те моменты, когда нужно оберегать цифры на табло.

На матч против "Лидса" и ответный с "Боруссией Д" Поттер припрятал Мудрика на лавке для запасных. У Грэма получилось сбросить с Михаила лишнее давление, любители хайпа немного подзабыли об украинце, но зато вспомнили о нем в аккурат перед "Лестером" с помощью мема "Агент 007". Если бы Мудрик не сделал результативное действие на "Кинг Пауэр", то поединок с "лисами" стал бы для него седьмым по счету в футболке "Челси" с нулем голов и нулем результативных пасов. Михаил отыграл 81 минуту и выглядел неплохо как в новой роли (в центре атаки), так и на родном левом краю. На фланг он сместился лишь с выходом Пулишича.

Из игры Мудрик не выпадал, смотрелся примерно на одном уровне с партнерами, забил из офсайда, выйдя один на один с Уордом после передачи вразрез от Фернандеса; также можно вспомнить отмененный предассист украинца. И да, долгожданное голевое действие в свой актив Мудрик записал, сбросив сферу головой под удар Ковачичу ножницами. Все мемы полетели в корзину.

Новости "Эвертона"

С момента прихода в клуб спасителя по фамилии Дайч "ириски" выиграли у "Арсенала" и "Лидса" (прямой конкурент), в обоих случаях по 1:0, после чего сгорели "Ливерпулю" и "Астон Вилле", в обоих случаях по 0:2.

Уже в матче-реванше "Арсенал" не оставил шансов "Эвертону" и уничтожил "ирисок" на "Эмирейтс со счетом 4:0. В гостях, на "Гудисон Парк", у Артеты и его, на тот момент, немного засбоившей команды не нашлось чем ответить на сдвоенные фланги Дайча. Однако в Лондоне банда Шона была попросту деклассирована. За месяц "канониры" солидно воспряли духом, шансы у гостей по умолчанию почти отсутствовали.

К счастью, заработать очки в марте "Эвертону" все-таки удалось. Команда из Ливерпуля взяла баллы с "Ноттингемом" на выезде (2:2). "Форест" тоже, кстати, один из конкурентов в борьбе за выживание. Еще "ириски" выиграли у "Брентфорда" в домашних стенах (1:0). Четыре зачетных пункта из девяти – не так уж и плохо, как для аутсайдера. Особенно учитывая, что дальше "Эвертон" ожидает не только схватка с "Челси", но и встречи с "Тоттенхэмом" и "МЮ".

На данный момент "скаузеры" идут на 15-й строчке. Конкуренты ниже при этом сыграли на матч меньше, а плотность на дне таблицы еще какая, с каждым туром ситуация может сильно меняться. У "Эвертона" есть шансы избежать вылета в Чемпионшип, но пока есть ощущение, что судьба "ирисок" будет решаться в самую последнюю минуту в 38-м туре.

Матч с "Ноттингем Форест" Миколенко пропустил из-за болезни. На "Брентфорд" Виталий ожидаемо остался на скамейке запасных и вышел под занавес встречи. Видимо, украинец только оправился и был не готов провести на поле хотя бы тайм.

Турнирная таблица

Мудрик vs Миколенко? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 18.03.2023 - изображение 1

Личные встречи

06.08.22 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 0:1

01.05.22 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 1:0

16.12.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 1:1

08.03.21 АПЛ "Челси" – "Эвертон" 2:0

12.12.20 АПЛ "Эвертон" – "Челси" 1:0

Цифры и факты

– "Челси" не знает поражений в 29 последних домашних поединках против "Эвертона" во всех турнирах;

– В 8 из последних 10 матчей между командами во всех соревнованиях залетал ТМ 2.5;

– "Синие" одержали две победы подряд в Премьер-лиге впервые с октября;

– В матче с "Брентфордом" "ириски" преодолели серию без побед из трех поединков подряд;

– В гостях в текущем сезоне АПЛ у "Эвертона" лишь одна победа.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Челси" лечатся Силва и Аспиликуэта, зато вернулись к тренировкам в общей группе Канте и Менди. Французский хавбек имеет шанс попасть в заявку. Из-за травм не сыграют Стерлинг и Маунт, также Мейсон не поедет в сборную Англии.

Учитывая выздоровление Пулишича и выход Кристиана на замену в Лестере, вероятно, вопрос выхода в старте Мудрика остается открытым. Возможно, и Шон Дайч не рискнет выставить Миколенко с первых минут в контексте недавней простуды Виталия.

У "Эвертона" недоступен Таунсенд; не факт, что сыграют Калверт-Льюин и Паттерсон.

"Челси", 3-4-2-1: Аррисабалага – Фофана, Кулибали, Бадиашиль – Джеймс, Фернандес, Ковачич, Чилвелл – Хавертц, Пулишич – Фелиш

"Эвертон", 4-5-1: Пикфорд – Коулман, Кин, Тарковский, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гуйе, Онана, Макнил – Грэй

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
1.46
4.20
8.30
Сделать ставку
VBET
1.51
4.15
8.15
Сделать ставку

Прогноз на матч между "Челси" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:0. В прошлую субботу "Челси" уже справился с одним представителем из нижней части турнирной таблицы. С другой стороны, порадовал на выходных и "Эвертон". Дерби "синих" – на все три исхода. На бумаге натужный успех фаворита на домашнем стадионе выглядит обоснованным.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.03.2023
yellow-arrow
Фулхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 12.03.2023
yellow-arrow
Выпускайте Мудрика. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 11.03.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии букмекеры Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) АПЛ прогноз UA-Футбол ставки Шон Дайч Грэм Поттер Прогнозы Виталий Миколенко Михаил Мудрик Прогноз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде