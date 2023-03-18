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Возвращение Компани на Этихад. Манчестер Сити - Бернли. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 18.03.2023

Англия
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Горожане сыграют в четвертьфинале против лидера Чемпионшипа

Возвращение Компани на Этихад. Манчестер Сити - Бернли. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 18.03.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, четвертьфинал

18 марта 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 19:45 “Бернли”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

Венсан Компани сыграл за “Манчестер Сити” 360 матчей и забил двадцать голов, самый известный из них – в своей последней игре на “Этихаде”, против “Лестера” в мае 2019-го. Ныне Компани возглавляет “Бернли” и его команду часто называют “Манчестер Сити Чемпионшипа”.

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Содержание

Новости Манчестер Сити

Пять подряд побед с общим счетом 17-1. В какой-то момент казалось, что игровые проблемы “Манчестер Сити” после чемпионата мира могут привести к каким-то последствиям, но в самый важный отрезок сезона “горожане” входят в отменной форме.

Подтверждением этого тезиса стала победа “Манчестер Сити” над “Лейпцигом” со счетом 7:0 в Лиге чемпионов. “Сити” просто уничтожил соперника, который создал ему определенные победы в первом матче. Героем всех заголовков стал Эрлинг Холанд, забивший пять голов, но хорошо поработала вся команда, в частности наконец-то Пеп остался доволен Кевином Де Брюйне, которого он немало критиковал в последних матчах.

После жеребьевки четвертьфинала Кубка Англии Гвардиола выразил уверенность, что Венсан Компани когда-то станет тренером “Манчестер Сити”. Примеры Лэмпарда, Джеррарда и Виейра показывают, что легендам недавнего прошлого сложно утвердиться на уровне АПЛ, но Гвардиола, что у Компани есть все, чтобы преуспеть на этот поприще.

У “Манчестер Сити” нет травмированных или дисквалифицированных футболистов.

Новости Бернли

“Бернли” близок к тому, чтобы вернуться в Премьер-лигу спустя год после своего вылета. После 37 туров “кларетс” лидируют в Чемпиошипе с отрывом в 13 очков от второго “Шеффилд Юнайтед”, преимущество над третьем “Мидлсбро” составляет 19 пунктов.

“Бернли” проиграл всего два раза в чемпионате, и команда Венсана Компани забила 74 гола – это лучший результат среди всех четырех профессиональных лиг Англии.

“Бернли” не проигрывает в чемпионате с 5 ноября (17 матчей), а во всех турнирах команда Венсана Компани в последний раз уступала на выезде “Манчестер Юнайтед” в Кубке лиги.

Компани сумел удачно провести в “Бернли” смену поколений, и изменить игровую манеру “кларетс”. Теперь “Бернли” часто владеет мячом, доминирует на всех участках поля, но при этом лидер Чемпионшипа силен и в таких традиционных компонентах игры как стандарты.

Выездная игра против “Манчестер Сити” – это худший вариант, который мог получить “Бернли” в четвертьфинале, учитывая, что до этой стадии добрались “Блэкберн”, “Шеффилд Юнайтед” и “Гримсби Таун”. Компани ничего не остается, как говорить, что команда готовится к предстоящей игре так, как и к другим поединках, единственное что “Бернли” будет играть без давления – никто от них не ожидает победы.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Бернли” проиграл “Манчестер Сити” десять последних матчей во всех турнирах с общим счетом 34-1.
  • В последний раз “Бернли” побеждал “Манчестер Сити” в 2015 году, на своем стадионе “Терф Мур”. На выезде “кларетс” не выигрывали у “Сити” с 1973 года.
  • “Манчестер Сити” выиграл семь последних домашних матчей во всех турнирах.
  • “Манчестер Сити” забивал во всех домашних матчах сезона 2022/23, только “Бренфорд” (1:2), “Эвертон” (1:1) и “Арсенал” (1:0) пропустили от “горожан” меньше двух мячей.
  • “Бернли” выиграл три из шести последних матчей на выезде во всех турнирах (три ничьи).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Бернли

Манчестер Сити

  • 14.03 “РБ Лейпциг” 7:0 (Лига чемпионов)
  • 11.03 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)
  • 04.03 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)
  • 28.02 “Бристоль Сити” 3:0 (Кубок Англии)
  • 25.02 “Борнмут” 4:1 (АПЛ)

Бернли

  • 15.03 “Халл Сити” 3:1 (Чемпионшип)
  • 11.03 “Уиган” 3:0 (Чемпионшип)
  • 04.03 “Блэкпул” 0:0 (Чемпионшип)
  • 01.03 “Флитвуд Таун” 1:0 (Кубок Англии)
  • 25.02 “Хаддерсфилд Таун” 4:0 (Чемпионшип)

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Личные встречи

В сезоне 2021/22 “Манчестер Сити” выиграл у “Бернли” в чемпионате два матча с одинаковым счетом 2:0. “Горожане” выиграли девять последних домашних поединков против “Бернли” во всех турнирах с общим счетом 31-2.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер, Стоунз, Аканджи, Лапорт – Де Брюйне, Филлипс, Гюндоган – Марез, Альварес, Фоден

“Бернли”: Мурич – Робертс, Экдал, Байер, Тейлор – Каллен, Корк – Телла, Гудмундсон, Зарури – Барнс

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Бернли

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Прогноз на матч Манчестер Сити – Бернли от UA-Football

Появление Компани на “Этихаде” в качестве тренера-команды соперника – это интересная история, но в игровом плане у этого четвертьфинала не так много интриги. Как бы впечатляюще не выглядел “Бернли” в Чемпионшипе, выездной матч против “Сити” – это максимально сложное испытание, тем более для команды из второго дивизиона. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Венсан Компани Кубок Англии Манчестер Сити ставки Бернли Пеп Гвардиола Прогнозы
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