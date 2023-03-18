Саутгемптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.03.23

Английская Премьер-лига, 28-й тур

18 марта, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Последняя команда АПЛ против коллектива, который хоть и идет в топ-4, однако выглядит очень неуверенно. Их совмещает один фактор: оба вылетели из всех кубковых турниров и теперь сконцентрируются на чемпионате. А работать каждой команде есть над чем.

4500 грн Ставка без риска Получить бонус 1500 грн Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Саутгемптона

Долго "святые" болтались вблизи зоны вылета, и наконец опустились на самое дно турнирной таблицы. И это произошло не из-за ухудшения игры команды: “Саутгемптон” как выглядел плохо, так и продолжает двигаться в этом направлении, хотя с определенными улучшениями. Здесь речь скорее идет о соперниках, ведь тот же "Вулверхэмптон" спрогрессировал и выбрался с 20-го места, освободив его для подопечных Рубена Сельеса.

Хотя и “Саутгемптон” находятся на дне турнирки, однако в их недавних результатах можно отыскать позитив. 18 февраля "святые" победили "Челси", 4 марта взяли верх над прямым конкурентом за сохранение прописки в АПЛ "Лестером", а 12 марта на "Олд Траффорд" сохранили нули против МЮ. Да, параллельно были поражения от тех же конкурентов "Вулверхэмптона" и "Лидса" и вылет из Кубка Англии от "Гримсби" из четвертого дивизиона. Нестабильность от "святых" никуда не ушла. После четырех набранных очков в матчах с "лисами" и "манкунианцами" подопечные Сельеса дома уступили "Брентфорду".

Кадры хозяев

Ливраменто и Лариос уже давно имеют прописку в лазарете. Между тем к ним присоединился Мейтленд-Найлс, однако он уже на финальном пути реабилитации. Также после прошлого матча против “пчел” Уокер-Питерс травмировался и неизвестно успел ли восстановиться до сегодняшнего противостояния.

Новости Тоттенхэма

С позитива в "шпор" за март - это победа над "Ноттингемом" в минувшие выходные. "Тоттенхэм" вылетел от "Милана" в Лиге чемпионов, от "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии, также проиграл "Вулверхэмптону" в АПЛ. Против "лесников" получалось все и залетело почти все – получилась какая-то поощрительная награда за старания в недавних проигрышных встречах.

Конте уже откровенно хочет довести этот сезон до конца. Его целью является помочь команде попасть в зону Лиги чемпионов – на большее сейчас надеяться не нужно. Трудно пока что-то создать с этим набором игроков. Да – это именно просто набор игроков, ведь команды, которая может бороться за что-то большее, чем топ-4, нет. На данный момент “шпоры” идут четвертыми, однако пятый “Ньюкасл” уступает всего одним очком при одном матче в запасе. Каждый зачетный пункт далее вес золота.

Кадры гостей

У "шпор" есть сразу несколько важных потерь. В первую очередь это основной голкипер и капитан Уго Льорис. Он попал в лазарет еще в начале февраля. Также вне игры Бентанкур, Биссума и Сессеньон.

Последние пять матчей Саутгемптона и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

15.03. Саутгемптон – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)

04.03. Саутгемптон – Лестер 1:0 (АПЛ)

01.03. Саутгемптон – Гримсби 1:2 (Кубок Англии)

25.02. Лидс – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.03. Тоттенхэм – Ноттингем 3:1 (АПЛ)

08.03. Тоттенхэм – Милан 0:0 (Лига чемпионов)

04.03. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

01.03. Шеффилд – Тоттенхэм 1:0 (Кубок Англии)

26.02. Тоттенхэм – Челси 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

06.08.22. Тоттенхэм – Саутгемптон 4:1 (АПЛ)

09.02.22. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)

28.12.21. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

21.04.21. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:1 (АПЛ)

20.09.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 27 21 3 3 62 - 25 66 2 Манчестер Сити 27 19 4 4 67 - 25 61 3 Манчестер Юнайтед 26 15 5 6 41 - 35 50 4 Тоттенхэм 27 15 3 9 49 - 37 48 5 Ньюкасл 26 12 11 3 39 - 19 47 6 Ливерпуль 26 12 6 8 47 - 29 42 7 Брайтон энд Хоув Альбион 25 12 6 7 46 - 31 42 8 Брентфорд 26 10 11 5 42 - 33 41 9 Фулхэм 27 11 6 10 38 - 37 39 10 Челси 26 10 7 9 27 - 26 37 11 Астон Вилла 26 10 5 11 32 - 39 35 12 Кристал Пэлас 27 6 9 12 21 - 34 27 13 Вулверхэмптон 27 7 6 14 20 - 37 27 14 Ноттингем Форест 27 6 8 13 22 - 49 26 15 Эвертон 27 6 7 14 20 - 38 25 16 Лестер Сити 26 7 3 16 37 - 46 24 17 Вест Хэм Юнайтед 26 6 6 14 24 - 34 24 18 Борнмут 26 6 6 14 25 - 51 24 19 Лидс Юнайтед 26 5 8 13 31 - 42 23 20 Саутгемптон 27 6 4 17 20 - 43 22

Цифры и факты

В последний раз "Саутгемптон" играл дома вничью в АПЛ 23 октября – против "Арсенала" (1:1).

У "Тоттенхэма" третья лучшая атака чемпионата (49) после "Манчестер Сити" (67) и "Арсенала" (62).

"Святые" на собственном поле в текущем чемпионате заработали только девять очков в 13 матчах.

"Шпоры" победили лишь в одном из последних шести поединков на "Сент-Мерис".

Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Тоттенхэм

Прогноз на матч Саутгемптон – Тоттенхэм от UA-Football

Хоть и "шпоры" в определенной турбулентности, но "святых" качает еще больше. "Саутгемптон" в матче с "Брентфордом" продемонстрировал, чего он действительно стоит. "Тоттенхэм" такую команду должен обыграть, если они реально целятся на Лигу чемпионов. Прогноз: Победа "Тоттенхэма".