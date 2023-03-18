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Саутгемптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.03.23
Тот поединок, в котором "шпоры" не должны терять очки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 28-й тур
18 марта, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Последняя команда АПЛ против коллектива, который хоть и идет в топ-4, однако выглядит очень неуверенно. Их совмещает один фактор: оба вылетели из всех кубковых турниров и теперь сконцентрируются на чемпионате. А работать каждой команде есть над чем.
Новости Саутгемптона
Долго "святые" болтались вблизи зоны вылета, и наконец опустились на самое дно турнирной таблицы. И это произошло не из-за ухудшения игры команды: “Саутгемптон” как выглядел плохо, так и продолжает двигаться в этом направлении, хотя с определенными улучшениями. Здесь речь скорее идет о соперниках, ведь тот же "Вулверхэмптон" спрогрессировал и выбрался с 20-го места, освободив его для подопечных Рубена Сельеса.
Хотя и “Саутгемптон” находятся на дне турнирки, однако в их недавних результатах можно отыскать позитив. 18 февраля "святые" победили "Челси", 4 марта взяли верх над прямым конкурентом за сохранение прописки в АПЛ "Лестером", а 12 марта на "Олд Траффорд" сохранили нули против МЮ. Да, параллельно были поражения от тех же конкурентов "Вулверхэмптона" и "Лидса" и вылет из Кубка Англии от "Гримсби" из четвертого дивизиона. Нестабильность от "святых" никуда не ушла. После четырех набранных очков в матчах с "лисами" и "манкунианцами" подопечные Сельеса дома уступили "Брентфорду".
Кадры хозяев
Ливраменто и Лариос уже давно имеют прописку в лазарете. Между тем к ним присоединился Мейтленд-Найлс, однако он уже на финальном пути реабилитации. Также после прошлого матча против “пчел” Уокер-Питерс травмировался и неизвестно успел ли восстановиться до сегодняшнего противостояния.
Новости Тоттенхэма
С позитива в "шпор" за март - это победа над "Ноттингемом" в минувшие выходные. "Тоттенхэм" вылетел от "Милана" в Лиге чемпионов, от "Шеффилд Юнайтед" в Кубке Англии, также проиграл "Вулверхэмптону" в АПЛ. Против "лесников" получалось все и залетело почти все – получилась какая-то поощрительная награда за старания в недавних проигрышных встречах.
Конте уже откровенно хочет довести этот сезон до конца. Его целью является помочь команде попасть в зону Лиги чемпионов – на большее сейчас надеяться не нужно. Трудно пока что-то создать с этим набором игроков. Да – это именно просто набор игроков, ведь команды, которая может бороться за что-то большее, чем топ-4, нет. На данный момент “шпоры” идут четвертыми, однако пятый “Ньюкасл” уступает всего одним очком при одном матче в запасе. Каждый зачетный пункт далее вес золота.
Кадры гостей
У "шпор" есть сразу несколько важных потерь. В первую очередь это основной голкипер и капитан Уго Льорис. Он попал в лазарет еще в начале февраля. Также вне игры Бентанкур, Биссума и Сессеньон.
Последние пять матчей Саутгемптона и Тоттенхэма
Последние пять встреч хозяев
- 15.03. Саутгемптон – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)
- 04.03. Саутгемптон – Лестер 1:0 (АПЛ)
- 01.03. Саутгемптон – Гримсби 1:2 (Кубок Англии)
- 25.02. Лидс – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 11.03. Тоттенхэм – Ноттингем 3:1 (АПЛ)
- 08.03. Тоттенхэм – Милан 0:0 (Лига чемпионов)
- 04.03. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
- 01.03. Шеффилд – Тоттенхэм 1:0 (Кубок Англии)
- 26.02. Тоттенхэм – Челси 2:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
06.08.22. Тоттенхэм – Саутгемптон 4:1 (АПЛ)
09.02.22. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:3 (АПЛ)
28.12.21. Саутгемптон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
21.04.21. Тоттенхэм – Саутгемптон 2:1 (АПЛ)
20.09.20. Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62 - 25
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67 - 25
|61
|3
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49 - 37
|48
|5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47 - 29
|42
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|12
|6
|7
|46 - 31
|42
|8
|Брентфорд
|26
|10
|11
|5
|42 - 33
|41
|9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38 - 37
|39
|10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27 - 26
|37
|11
|Астон Вилла
|26
|10
|5
|11
|32 - 39
|35
|12
|Кристал Пэлас
|27
|6
|9
|12
|21 - 34
|27
|13
|Вулверхэмптон
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|14
|Ноттингем Форест
|27
|6
|8
|13
|22 - 49
|26
|15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20 - 38
|25
|16
|Лестер Сити
|26
|7
|3
|16
|37 - 46
|24
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|18
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25 - 51
|24
|19
|Лидс Юнайтед
|26
|5
|8
|13
|31 - 42
|23
|20
|Саутгемптон
|27
|6
|4
|17
|20 - 43
|22
Цифры и факты
- В последний раз "Саутгемптон" играл дома вничью в АПЛ 23 октября – против "Арсенала" (1:1).
- У "Тоттенхэма" третья лучшая атака чемпионата (49) после "Манчестер Сити" (67) и "Арсенала" (62).
- "Святые" на собственном поле в текущем чемпионате заработали только девять очков в 13 матчах.
- "Шпоры" победили лишь в одном из последних шести поединков на "Сент-Мерис".
Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Тоттенхэм
Прогноз на матч Саутгемптон – Тоттенхэм от UA-Football
Хоть и "шпоры" в определенной турбулентности, но "святых" качает еще больше. "Саутгемптон" в матче с "Брентфордом" продемонстрировал, чего он действительно стоит. "Тоттенхэм" такую команду должен обыграть, если они реально целятся на Лигу чемпионов. Прогноз: Победа "Тоттенхэма".
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