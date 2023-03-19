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Арсенал - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.03.2023
Первый из 11 финалов Арсенала в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 28-й тур
19 марта 2023. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 16:00 “Кристал Пэлас”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Setanta Sports
В четверг “Арсенал” вылетел из Лиги Европы, проиграв в серии пенальти португальскому “Спортингу”. Преодолеть свое разочарование команда Микеля Артеты постарается в игре против “Кристал Пэласа”, который остался без тренера после увольнения Патрика Виейра.
Новости Арсенала
Промах Мартинелли в серии пенальти привел к вылету “Арсенала” из 1/8 Лиги Европы. Матч изначально складывался не по плану Артеты. Еще в первом тайме из-за травм матч покинули защитники Томиясу и Салиба, “Арсеналу” усилиями Джаки удалось забить гол, но во втором тайме “Спортинг” перевернул игру и отыгрался, а затем португальский клуб отбился от атак “Арсенала” в овертайме.
Ни один менеджер не хочет видеть вылет своей команды после 120 сыгранных минут. “Арсенал” отдал много сил и эмоций на игру со “Спортингом”, но теперь ему нужно переключаться. Перерыв на матч сборных начнется только после игры с “Кристал Пэлас”.
“Впереди 11 матчей, и большой финал против “Пэлас”. Мы должны быть сосредоточенными и энергичными. Лучшее, что мы можем сделать, – это показать реакцию и отдачу”, – говорит Артета.
Другими словами, “Арсеналу” нужно сыграть так, как против “Фулхэма” в последнем туре, когда три ассиста Троссарда за 25 минут, и голы Габриэла, Мартнелли и Эдегора не оставили “дачникам” шансов.
Томиясу вероятно не сыграет против “Пэлас”, под вопросом и Салиба. Остаются травмированные Эльнени и Нкетиа.
Новости Кристал Пэлас
Серия из 12 матчей (11 из них в чемпионате) стоила Патрику Виейра его должности главного тренера “Кристал Пэлас”.
Решение уволить Виейра вызвало дискуссии в футбольных кругах. С одной стороны, увольнение на такой поздней стадии сезона редко приносит желаемый результат. Более того, у “Пэлас” был сложный календарь – десять из 11 его соперников были представителями верхней половины таблицы.
Однако, с другой стороны, “Пэлас” явно потерял лицо в последних матчах, и дело не только в результатах. После поражения “Тоттенхэму” (0:4) Виейра попытался перестроить свою команду на более осторожный футбол, и “Кристал Пэлас” стал меньше пропускать, но настоящие проблемы начались в атаке – команда Вийера забила всего пять голов в 2023 году (11 матчей).
Правильным ли было решение боссов “Пэлас”, узнаем уже в следующем месяце. К игре против “Арсенала” команду будет готовить тренер молодежки Падди Маккарти, который в свое время отдал клубу восемь лет в качестве игрока. 39-летний Маккарти говорит, что против “Арсенала” команда постарается действовать агрессивно без мяча, и быстро в атаке. Посмотрим.
Полузащитники Макартур и Хьюз вернулись к тренировкам, Локонга принадлежит “Арсеналу” и на “Эмирейтс” не сыграет. В воротах вновь выйдет 19-летний Джо Уитворт – первый и второй киперы Гуаита и Джонстон остаются травмированными.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” выиграл всего два из последних девяти матчей АПЛ с “Кристал Пэлас” (пять ничьих, два поражения), и оба – на выезде.
- “Кристал Пэлас” не проигрывал в последних четырех матчах на “Эмирейтс”.
- Атакующий хавбек “Арсенала” Леандро Троссард отметился пятью ассистами в последних четырех матчах АПЛ, столько же у него было в предыдущих 64 поединках.
- “Арсенал” может стать первой лондонской командой, которая выиграет девять дерби в одном сезоне.
- В трех последних матчах чемпионата “Арсенал” забивал по три и больше голов.
- “Кристал Пэлас” ни разу не выиграл в 17 матчах с командами, которые выше его в турнирной таблице (восемь ничьих, девять поражений).
- “Кристал Пэлас” не забил ни одного гола в последних четырех матчах.
- “Арсенал” выиграл пять последних матчей АПЛ. “Кристал Пэлас” всего победил шесть раз в 27 турах.
Последние пять матчей Арсенала и Кристал Пэлас
Арсенал
- 16.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)
- 12.03 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)
- 09.03 “Спортинг” 2:2 (Лига Европы)
- 04.03 “Борнмут” 3:2 (АПЛ)
- 01.03 “Эвертон” 4:0 (АПЛ)
Кристал Пэлас
- 15.03 “Брайтон” 0:1
- 11.03 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)
- 04.03 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)
- 25.02 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)
- 18.02 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|27
|21
|3
|3
|62-25
|+37
|66
|2
|"Манчестер Сити"
|27
|19
|4
|4
|67-25
|+42
|61
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|26
|15
|5
|6
|41-35
|+6
|50
|4
|"Тоттенхэм"
|28
|15
|4
|9
|52-40
|+12
|49
|5
|"Ньюкасл"
|26
|12
|11
|3
|39-19
|+20
|47
|6
|"Ливерпуль"
|26
|12
|6
|8
|47-29
|+18
|42
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|25
|12
|6
|7
|46-31
|+15
|42
|8
|"Брентфорд"
|27
|10
|12
|5
|43-34
|+9
|42
|9
|"Фулхэм"
|27
|11
|6
|10
|38-37
|+1
|39
|10
|"Челси"
|27
|10
|8
|9
|29-28
|+1
|38
|11
|"Астон Вилла"
|27
|11
|5
|11
|35-39
|-4
|38
|12
|"Кристал Пэлас"
|27
|6
|9
|12
|21-34
|-13
|27
|13
|"Вулверхэмптон"
|28
|7
|6
|15
|22-41
|-19
|27
|14
|"Лидс Юнайтед"
|27
|6
|8
|13
|35-44
|-9
|26
|15
|"Эвертон"
|28
|6
|8
|14
|22-40
|-18
|26
|16
|"Ноттингем Форест"
|27
|6
|8
|13
|22-49
|-27
|26
|17
|"Лестер Сити"
|27
|7
|4
|16
|38-47
|-9
|25
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|26
|6
|6
|14
|24-34
|-10
|24
|19
|"Борнмут"
|27
|6
|6
|15
|25-54
|-29
|24
|20
|"Саутгемптон"
|28
|6
|5
|17
|23-46
|-23
|23
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Личные встречи
“Арсенал” выиграл у “Кристал Пэлас” в первом туре со счетом 2:0. Мартинелли поразил ворота “орлов” после паса Зинченко, автоголом отметился Гэхи. В прошлом сезоне “Пэлас” разгромил “Арсенал” 3:0 на своем поле, на “Эмирейтс” команды сыграли 2:2. Общая история АПЛ – 15 побед “Арсенала”, четыре “Кристал Пэлас”, восемь ничьих.
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Троссард, Мартинелли
“Кристал Пэлас”: Уитворт – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Клайн – Шлупп, Дукуре, Миливоевич – Заха, Эдуар, Олисе
Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Кристал Пэлас
Прогноз на матч Арсенал – Кристал Пэлас от UA-Football
Сработает ли эффект нового тренера? “Арсенал” будет играть на фоне усталости, “Пэлас” с определенным ощущение свободы. Недавняя история встреч на “Эмирейтс” говорит в пользу гостей. Но по одной игре со “Спортингом” делать выводы не стоит. “Арсенал” стабильно побеждал в последних турах АПЛ, и вероятно удачная серия продлится в воскресенье. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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