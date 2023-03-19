Арсенал - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.03.2023

Чемпионат Англии, 28-й тур

19 марта 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 16:00 “Кристал Пэлас”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

В четверг “Арсенал” вылетел из Лиги Европы, проиграв в серии пенальти португальскому “Спортингу”. Преодолеть свое разочарование команда Микеля Артеты постарается в игре против “Кристал Пэласа”, который остался без тренера после увольнения Патрика Виейра.

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Новости Арсенала

Промах Мартинелли в серии пенальти привел к вылету “Арсенала” из 1/8 Лиги Европы. Матч изначально складывался не по плану Артеты. Еще в первом тайме из-за травм матч покинули защитники Томиясу и Салиба, “Арсеналу” усилиями Джаки удалось забить гол, но во втором тайме “Спортинг” перевернул игру и отыгрался, а затем португальский клуб отбился от атак “Арсенала” в овертайме.

Ни один менеджер не хочет видеть вылет своей команды после 120 сыгранных минут. “Арсенал” отдал много сил и эмоций на игру со “Спортингом”, но теперь ему нужно переключаться. Перерыв на матч сборных начнется только после игры с “Кристал Пэлас”.

“Впереди 11 матчей, и большой финал против “Пэлас”. Мы должны быть сосредоточенными и энергичными. Лучшее, что мы можем сделать, – это показать реакцию и отдачу”, – говорит Артета.

Другими словами, “Арсеналу” нужно сыграть так, как против “Фулхэма” в последнем туре, когда три ассиста Троссарда за 25 минут, и голы Габриэла, Мартнелли и Эдегора не оставили “дачникам” шансов.

Томиясу вероятно не сыграет против “Пэлас”, под вопросом и Салиба. Остаются травмированные Эльнени и Нкетиа.

Новости Кристал Пэлас

Серия из 12 матчей (11 из них в чемпионате) стоила Патрику Виейра его должности главного тренера “Кристал Пэлас”.

Решение уволить Виейра вызвало дискуссии в футбольных кругах. С одной стороны, увольнение на такой поздней стадии сезона редко приносит желаемый результат. Более того, у “Пэлас” был сложный календарь – десять из 11 его соперников были представителями верхней половины таблицы.

Однако, с другой стороны, “Пэлас” явно потерял лицо в последних матчах, и дело не только в результатах. После поражения “Тоттенхэму” (0:4) Виейра попытался перестроить свою команду на более осторожный футбол, и “Кристал Пэлас” стал меньше пропускать, но настоящие проблемы начались в атаке – команда Вийера забила всего пять голов в 2023 году (11 матчей).

Правильным ли было решение боссов “Пэлас”, узнаем уже в следующем месяце. К игре против “Арсенала” команду будет готовить тренер молодежки Падди Маккарти, который в свое время отдал клубу восемь лет в качестве игрока. 39-летний Маккарти говорит, что против “Арсенала” команда постарается действовать агрессивно без мяча, и быстро в атаке. Посмотрим.

Полузащитники Макартур и Хьюз вернулись к тренировкам, Локонга принадлежит “Арсеналу” и на “Эмирейтс” не сыграет. В воротах вновь выйдет 19-летний Джо Уитворт – первый и второй киперы Гуаита и Джонстон остаются травмированными.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” выиграл всего два из последних девяти матчей АПЛ с “Кристал Пэлас” (пять ничьих, два поражения), и оба – на выезде.

“Кристал Пэлас” не проигрывал в последних четырех матчах на “Эмирейтс”.

Атакующий хавбек “Арсенала” Леандро Троссард отметился пятью ассистами в последних четырех матчах АПЛ, столько же у него было в предыдущих 64 поединках.

“Арсенал” может стать первой лондонской командой, которая выиграет девять дерби в одном сезоне.

В трех последних матчах чемпионата “Арсенал” забивал по три и больше голов.

“Кристал Пэлас” ни разу не выиграл в 17 матчах с командами, которые выше его в турнирной таблице (восемь ничьих, девять поражений).

“Кристал Пэлас” не забил ни одного гола в последних четырех матчах.

“Арсенал” выиграл пять последних матчей АПЛ. “Кристал Пэлас” всего победил шесть раз в 27 турах.

Последние пять матчей Арсенала и Кристал Пэлас

Арсенал

16.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)

12.03 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)

09.03 “Спортинг” 2:2 (Лига Европы)

04.03 “Борнмут” 3:2 (АПЛ)

01.03 “Эвертон” 4:0 (АПЛ)

Кристал Пэлас

15.03 “Брайтон” 0:1

11.03 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)

04.03 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

25.02 “Ливерпуль” 0:0 (АПЛ)

18.02 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 27 21 3 3 62-25 +37 66 2 "Манчестер Сити" 27 19 4 4 67-25 +42 61 3 "Манчестер Юнайтед" 26 15 5 6 41-35 +6 50 4 "Тоттенхэм" 28 15 4 9 52-40 +12 49 5 "Ньюкасл" 26 12 11 3 39-19 +20 47 6 "Ливерпуль" 26 12 6 8 47-29 +18 42 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 12 6 7 46-31 +15 42 8 "Брентфорд" 27 10 12 5 43-34 +9 42 9 "Фулхэм" 27 11 6 10 38-37 +1 39 10 "Челси" 27 10 8 9 29-28 +1 38 11 "Астон Вилла" 27 11 5 11 35-39 -4 38 12 "Кристал Пэлас" 27 6 9 12 21-34 -13 27 13 "Вулверхэмптон" 28 7 6 15 22-41 -19 27 14 "Лидс Юнайтед" 27 6 8 13 35-44 -9 26 15 "Эвертон" 28 6 8 14 22-40 -18 26 16 "Ноттингем Форест" 27 6 8 13 22-49 -27 26 17 "Лестер Сити" 27 7 4 16 38-47 -9 25 18 "Вест Хэм Юнайтед" 26 6 6 14 24-34 -10 24 19 "Борнмут" 27 6 6 15 25-54 -29 24 20 "Саутгемптон" 28 6 5 17 23-46 -23 23

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Личные встречи

“Арсенал” выиграл у “Кристал Пэлас” в первом туре со счетом 2:0. Мартинелли поразил ворота “орлов” после паса Зинченко, автоголом отметился Гэхи. В прошлом сезоне “Пэлас” разгромил “Арсенал” 3:0 на своем поле, на “Эмирейтс” команды сыграли 2:2. Общая история АПЛ – 15 побед “Арсенала”, четыре “Кристал Пэлас”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Троссард, Мартинелли

“Кристал Пэлас”: Уитворт – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Клайн – Шлупп, Дукуре, Миливоевич – Заха, Эдуар, Олисе

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Кристал Пэлас

Прогноз на матч Арсенал – Кристал Пэлас от UA-Football

Сработает ли эффект нового тренера? “Арсенал” будет играть на фоне усталости, “Пэлас” с определенным ощущение свободы. Недавняя история встреч на “Эмирейтс” говорит в пользу гостей. Но по одной игре со “Спортингом” делать выводы не стоит. “Арсенал” стабильно побеждал в последних турах АПЛ, и вероятно удачная серия продлится в воскресенье. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.