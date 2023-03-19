Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 19.03.23

Кубок Англии, 1/4 финала

19 марта, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

“Манчестер Юнайтед” везет в этом сезоне играть кубковые матчи дома. “Манкунианцы” проводили на “Олд Траффорд” семь из восьми поединков Кубка Англии и Кубка лиги (если не принимать во внимание финал). Лишь однажды они играли в гостях, однако это был именно ответный матч полуфинала Кубка лиги – там по-другому никак. Теперь "Фулхэм" попался на это и приедет в гости к МЮ. В последний раз они встречались еще в общую эру Роналду и тен Хага.

4500 грн Ставка без риска Получить бонус 1500 грн Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Манчестер Юнайтед

В прошлый четверг "манкунианцы" провели матч Лиги Европы против "Бетиса". Подопечные тен Хага второй раз подряд одержали победу над командой из Севильи. Однако если в первом поединке на “Олд Траффорд” был разгром (4:1), то в ответном матче все ограничилось одним голом Рашфорда. Особенно "красные дьяволы" не напрягались и одержали эту победу без сверхусилий. Далее их ждет еще одна испанская команда да еще из Андалусии – "Севилья". Однако это уже будет и после международной паузы и после трех апрельских матчей АПЛ.

А пока нужно сконцентрироваться на английских турнирах, где дела немного пошли на убыль. В последних пяти таймах в АПЛ МЮ не забивал. В частности, и ворота "Саутгемптона" на "Олд Траффорд" остались пустыми в прошлом туре. Также до сих пор не забыли (и о нем еще долго будут помнить) поражение 0:7 от "Ливерпуля" на "Энфилде". Пора исправляться, и выход в полуфинал, где уже есть “Манчестер Сити”, - это хороший шанс.

Кадры хозяев

Против “Саутгемптона” были не только нули, но и потеря Каземиро. Бразилец второй раз за сезон (да и в своей карьере в целом) заработал прямую красную карточку. И это еще до потерь ван де Бека и Эриксена в центре поля. Однако хотя бы Забитцер вернулся из лазарета и сыграл пол часа против "Бетиса". Также до сих пор вне игры Марсьяль и Гарначо. Возможности Антони будут проверять в день матча – поединок с "Бетисом" он пропускал из-за повреждения.

Новости Фулхэма

Подопечные да Силвы приятно удивляют в нынешнем сезоне. Подтверждением тому есть в том числе и четвертьфинал Кубка Англии. В такую стадию "дачники" не попадали 13 лет, а не проходили дальше, в полуфинал, с сезона 2001/2002 гг. А вот в другом английском турнире немного тяжелее. Из Кубка лиги "Фулхэм" вылетел сразу же в первом матче против "Кроули" из четвертого дивизиона. Тогда да Силва слишком сильно экспериментировал с составом.

В чемпионате "дачники" больше, чем просто крепкий середнячок. Сейчас "Фулхэм" идет на девятом месте, уступая шестому "Ливерпулю" всего тремя очками. Да, замахнуться на еврокубки – это пока слишком высокая планка, но после Чемпионшипа сразу взять такой уровень много стоит. Однако в последних двух матчах лондонцы потерпели поражения. Сначала проиграли "Бренфторду" (2:3), а затем провалились против "Арсенала" (0:3). Сейчас у дачников мини-спад.

Кадры гостей

Манор Соломон не забил против "Арсенала" впервые за шесть матчей. Арендованный у "Шахтера" футболист приживается в Англии. Также в "Фулхэме" выступает другой экс-горняк Виллиан. Однако он не слишком готов к игре из-за травмы спины, так что может не принять участие в матче сегодня. А вот Кебано, Кейрни и Куразава точно на поле не выйдут.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Фулхэма

Последние пять встреч хозяев

16.03. Бетис – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)

12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)

09.03. Манчестер Юнайтед – Бетис 4:1 (ЛЕ)

05.03. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

01.03. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

12.03. Фулхэм – Арсенал 0:3 (АПЛ)

06.03. Брентфорд – Фулхэм 3:2 (АПЛ)

28.02. Фулхэм – Лидс 2:0 (Кубок Англии)

24.02. Фулхэм – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

18.02. Брайтон – Фулхэм 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

13.11.22. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

18.05.21. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

20.01.21. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

09.02.19. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

08.12.18. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 4:1 (АПЛ)

Путь команд в Кубке Англии

Третий раунд

Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1

Халл - Фулхэм 0:2

Четвертый раунд

Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1

Фулхэм – Сандерленд 1:1

Сандерленд – Фулхэм 2:3 (переигровка)

Пятый раунд (1/8 финала)

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1

Фулхэм – Лидс 2:0

Цифры и факты

У лучшего бомбардира "дачников" Митровича 11 голов во всех турнирах этого сезона, у лучшего голеадора "красных дьяволов" Рашфорда 27 забитых мячей.

МЮ дома не проиграет с 8 сентября. Тогда "манкунианцы" уступили "Реалу Сосьедад" в Лиге Европы (0:1).

"Фулхэм" забил в каждом из последних пяти поединков на "Олд Траффорд".

В сезоне 2008/2009 гг. эти команды тоже встречались на стадии 1/4 финала Кубка Англии и тогда “манкунианцы” победили 4:0.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Фулхэм

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм от UA-Football

Уверенно идут к цели "манкунианцы". Тен Хаг точно перед своими подопечными поставил задачу выиграть все турниры, в которых МЮ участвует. Если об АПЛ это звучит слишком амбициозно, то Кубок Англии – это реальный вариант. Однако, хоть и "Фулхэм" не топ-команда, но это не означает, что они мальчики для избиения. Гости должны воспользоваться не слишком надежной игрой МЮ в обороне. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,8).