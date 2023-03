Встреча соседей по таблице. Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 01.04.2023

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

1 апреля. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энди Мэдли (Англия)

Международная пауза завершилась, а это значит, что клубный футбол оформляет камбэк. Он возвращается, чтобы вырулить на финишную прямую и добить сезон-2022/23. В той же АПЛ осталось сыграть плюс-минус 10 туров, ведь будет еще несколько перенесенных ранее матчей.

Третий временной слот в субботу, в первый день апреля, займут "Челси" и "Астон Вилла". В первом круге лондонцы оформили выездную победу в Бирмингеме (0:2) в рамках стартовой беспроигрышной серии Поттера. Кстати, во многом благодаря стараниям Кепы.

Сейчас уже можно и не вспомнить, что такое реально случалось с "Челси" в текущей кампании, однако осенью, когда Грэм только принял "синих", команда не знала горечи поражений 9 матчей подряд во всех турнирах (6 побед, 3 ничьи).

С тех пор, безусловно, утекло очень много воды и даже слез. "Челси" успел не только попасть в дикий шторм травм, игровой неопределенности, трансферных закупок и плохих точечных тренерских решений, но и выбраться из него. "Синие" постепенно очухались, очень неплохие (как для сегодняшнего "Челси") результаты в марте отодвинули на второй план ужасные январь и февраль.

Перед перерывом на матчи сборных команда Поттера без упования на везение выбила из 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундскую "Боруссию". Если в Германии "шмели" выглядели неплохо и реализовали убойную контратаку (1:0), то в Лондоне намного убедительнее сыграли именно хозяева.

Также в чемпионате Англии "Челси" минимально и сверхосторожно обыграл "Лидс" (1:0), прервав к тому моменту серию без побед из 6 матчей. Более раскрепощенно "пенсионеры" выступили в поединке с "Лестером" (1:3), первым результативным действием на английских полях отметился Михаил Мудрик, но одержать победу над еще одним аутсайдером "Челси" не удалось. Виталий Миколенко помог "Эвертону" своим предассистом забрать один зачетный пункт со "Стэмфорд Бридж" (2:2). В матче с "ирисками" лондонцы показали, что у них есть проблемы с сохранением концентрации и защитой добытого по ходу встречи преимущества.

Вопреки ожиданиям СМИ и болельщиков, пока явно не стоит утверждать о какой-либо готовности "Челси" врываться в ТОП-4 и выигрывать Лигу чемпионов. Вообще, не совсем понятно, откуда взялись эти разговоры. Коллектив Поттера ждет очень сложный апрель, в частности, подопечным Грэма предстоит сыграть с "Ливерпулем", "МЮ", "Арсеналом" и дважды против "Реала". Посмотрим, как "Челси" пройдет столь тернистый отрезок, по его завершении можно будет сделать еще более целостные выводы. Верим, что на фоне напряженного графика менеджер отведет Мудрику достаточное количество игрового времени, а Михаил оправдает доверие. Успеть поиграть в апреле за "Челси" должны буквально все футболисты команды.

Унаи Эмери заменил Стивена Джеррарда в бирмингемском клубе на полтора месяца позже, чем Грэм Поттер пришел в "Челси", перед стартом ЧМ в Катаре. К середине осени "Вилла" так и не продемонстрировала те результаты, которые бы порадовали болельщиков и руководство. Команда шла на 15-й строчке в турнирной таблице, поэтому боссы "львов" решили срочно выплатить "Вильярреалу" неустойку в размере 6 миллионов евро и выкрасть знакомого с английским бытом Эмери у "Желтой Субмарины".

Говорят, Унаи пришел на долгосрочный проект, испанец будет получать на "Вилла Парк" 7 миллионов евро в год. Впрочем, первые ожидания он с лихвой оправдал. На данный момент "Астон Вилла" идет на 11-й позиции (с матчем в запасе), а сразу за ней – пропасть в 11 очков, по другую сторону от которой очень плотно расположились все аутсайдеры, от "Кристал Пэлас" (12-е место, 27 баллов) до "Саутгемптона (20-е, 23 пункта).

Главное, что привнес Эмери в "Астон Виллу" – это баланс. Унаи хоть и начал с обороны, но заметно реже "львы" пропускать не стали, зато "бордово-голубая армия" начала гораздо чаще дожимать матчи против аутсайдеров и середняков на нужные для себя цифры на табло. После Мундиаля "Вилла" сыграла 12 поединков во внутреннем первенстве и в половине случаев имела успех.

Команда Эмери уже не принимает участие ни в Кубке лиги, ни в Кубке Англии, что позволяет ей сконцентрироваться на чемпионате Англии. К матчу с "Челси" "львы" подходят с гостевой ничьей против "Вест Хэма" (1:1) и с двумя победами, над "Кристал Пэлас" (1:0) и "Борнмутом" (3:0). Унаи спас кампанию для клуба из Бирмингема еще в разгар зимы, впереди – размеренная весна и фундаментальное лето. По крайней мере, о поддержке для тренера заявляли в руководстве.

Emery: "The difficulty is to be consistent, I want to be consistent, to improve.



"We are professional and we have a big responsibility."



That’s all for now, the full press conference will be available soon. ???? #CHEAVL pic.twitter.com/bQWfbnCEgI