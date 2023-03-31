Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.04.2023

Чемпионат Англии, 29-й тур

1 апреля 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 14:30 “Ливерпуль”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

Решающий отрезок сезона у “Манчестер Сити” начинается матчем с главным антагонистом последних лет. “Ливерпуль” не претендует на чемпионство, но попадание в топ-4 для него в столь сложном сезоне будет сродни большому триумфу.

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Новости Манчестер Сити

Перед матчами сборных “Манчестер Сити” выиграл два поединка с общим счетом 13:0, разгромив “РБ Лейпциг” в Лиге чемпионов 7:0, и “Бернли” в Кубке Англии 6:0. Восемь из 13 голов забил Эрлинг Холанд.

Норвежец, забивший за “Сити” уже 42 гола в нынешнем сезоне, остается под вопросом перед игрой с “Ливерпулем”. Холанд пропустил два матча сборной Норвегии в отборе, а также не тренировался с “Сити” перед игрой АПЛ. При этом Гвардиола не говорит однозначно, что лучший бомбардир команды не сыграет против “Ливерпуля”. Точно остается вне игры только Фил Фоден.

“Манчестер Сити” выиграл шесть последних матчей во всех турнирах, пропустив в них только один гол. Три победы победы из них – в АПЛ. Интересно, что еще ни разу в нынешнем сезоне “горожане” не побеждали в четырех матчах чемпионата подряд. Последней командой, которая обыграла “Сити” остается “Тоттенхэм” (второго февраля). На своем поле “Манчестер Сити” проиграл всего один раз в сезоне, уступив “Брентфорду” в ноябре.

Пеп Гвардиола уверен, что его команда способна выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате, при этом он не заглядывает в будущее, а отмечает, что для него важны только ближайшие 90 минут против “Ливерпуля”.

Новости Ливерпуля

Последний матч в чемпионате Англии “Ливерпуль” провел ровно три недели назад. Команда Юргена Клоппа не изменила себе – это было выездное поражение “Борнмуту”, одному из аутсайдеру лиги. Затем “красные” проиграли на выезде в ответном матче 1/8 мадридскому “Реалу”. Оба поединка завершились счетом 1:0.

По набранным очкам на своем поле “Ливерпуль” третья команда в чемпионате Англии, впереди только лидеры лиги “Арсенал” и “Манчестер Сити”. Но на выезде “красные” выиграли всего три матча из 13. Отрицательная разница мячей, 13 забитых голов. 12 команд АПЛ лучше проводят свои выездные поединки.

Юрген Клопп уверяет, что матч с “Борнмутом” мог сложиться по-другому, и его нельзя назвать провальным. Эта игра оборвала хорошую серию “красных” в чемпионате – 13 из 15 возможных очков, ни одного пропущенного гола, исторические 7:0 над “Манчестер Юнайтед”. Но нестабильность преследует “Ливерпуль” на протяжении всего сезона, чтобы не пытался предпринять Клопп.

В сложном сезоне 2020/21 “Ливерпуль” набрал 26 очков в последних десяти турах. “Красным” нужно вновь выдать впечатляющий финиш, но у календарь у команды Юргена Клоппа не самый простой. В ближайшие девять дней “Ливерпуль” сыграет с “Манчестер Сити”, “Челси” и “Арсеналом”.

Тьяго и Луис Диас близки к возвращению, но с “Сити” они еще не сыграют. Травмированы также Байчетич и Наби Кейта.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” выиграл у “Манчестер Сити” в первом круге. “Красные” не делали дубль против “горожан” с сезона 2015/16.

“Ливерпуль” выиграл всего один из 13 последних матчей АПЛ на “Этихаде” (пять ничьих, семь поражений).

“Ливерпуль” выигрывал у действующих чемпионов АПЛ 23 раза, но такой дубль последний раз делал в сезоне 2013/14.

Это будет двадцать восьмой матч между Гвардиолой и Клоппом. Гвардиола проиграл Клоппу 11 матчей, больше чем любому другому тренеру.

“Манчестер Сити” еще ни разу в нынешнем сезоне не выигрывал четыре матча АПЛ подряд.

“Манчестер Сити” проиграл только один из 19 последних матчей АПЛ на “Этихаде” (16 побед, две ничьи).

“Ливерпуль” набрал всего 12 очков в 13 выездных поединках АПЛ 2022/23. У “красных” наибольшая разница в лиге между очками набранными на своем поле и в гостях (18).

“Манчестер Сити” забил 23 гола в последних шести матчах, сделав пять клиншитов. “Ливерпуль” не забивал в четырех из пяти последних поединках на выезде.

“Манчестер Сити” проиграл всего один из последних 51 матчей чемпионата, в котором забивал первым.

Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах забивал во всех трех матчах “Ливерпуля” с “Манчестер Сити” в нынешнем сезоне.

В последних 34 матчах между “Манчестер Сити” и “Ливерпулем” команды всего лишь один раз сыграли вничью 0:0.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ливерпуля

Манчестер Сити

18.03 “Бернли” 6:0 (Кубок Англии)

14.03 “РБ Лейпциг” 7:0 (Лига чемпионов)

11.03 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)

04.03 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

28.02 “Бристоль Сити” 3:0 (Кубок Англии)

Ливерпуль

15.03 “Реал” Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)

11.03 “Борнмут” 1:0 (АПЛ)

05.03 “Манчестер Юнайтед” 7:0 (АПЛ)

01.03 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)

25.02 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 28 22 3 3 66-26 +40 69 2 "Манчестер Сити" 27 19 4 4 67-25 +42 61 3 "Манчестер Юнайтед" 26 15 5 6 41-35 +6 50 4 "Тоттенхэм" 28 15 4 9 52-40 +12 49 5 "Ньюкасл" 26 12 11 3 39-19 +20 47 6 "Ливерпуль" 26 12 6 8 47-29 +18 42 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 12 6 7 46-31 +15 42 8 "Брентфорд" 27 10 12 5 43-34 +9 42 9 "Фулхэм" 27 11 6 10 38-37 +1 39 10 "Челси" 27 10 8 9 29-28 +1 38 11 "Астон Вилла" 27 11 5 11 35-39 -4 38 12 "Кристал Пэлас" 28 6 9 13 22-38 -16 27 13 "Вулверхэмптон" 28 7 6 15 22-41 -19 27 14 "Лидс Юнайтед" 27 6 8 13 35-44 -9 26 15 "Эвертон" 28 6 8 14 22-40 -18 26 16 "Ноттингем Форест" 27 6 8 13 22-49 -27 26 17 "Лестер Сити" 27 7 4 16 38-47 -9 25 18 "Вест Хэм Юнайтед" 26 6 6 14 24-34 -10 24 19 "Борнмут" 27 6 6 15 25-54 -29 24 20 "Саутгемптон" 28 6 5 17 23-46 -23 23

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Личные встречи

“Ливерпуль” выиграл у “Манчестер Сити” перед стартом сезона в Коммьюнити Шилд (3:1). Затем “красные” переиграли “горожан” и в чемпионате (1:0 в октябре). “Манчестер Сити” удалось взять реванш в первой игре после окончания ЧМ-2022 (победа в четвертом раунде Кубка лиги 3:2). В прошлом сезоне команды дважды сыграли по 2:2 в АПЛ, “Ливерпуль” выиграл 3:2 в полуфинале Кубка лиги. Общая статистика АПЛ – 21 победа “Ливерпуля”, 11 “Сити”, 19 ничьих.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Ліверпуль Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи, Стоунз – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Холанд, Силва

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Гакпо, Нуньес

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль от UA-Football

“Манчестер Сити” сильная домашняя команда, “Ливерпуль” – слабая гостевая. Преждевременные выводы напрашиваются сами собой. Но “красные” всегда остаются особенным и неудобным соперником для “Сити”, поэтому общие наблюдения не так важны. В этом противостоянии бывает много голов. Победа “Ливерпуля” 1:0 в первом круге остается единственным из восьми последних встреч случаем, когда одна из команд сделала клиншит. С другой стороны, интересен и фактор времени матча. В матчах 14:30 (или 12:30 по Гринвичу) традиционно бывает не так много голов. Сложно предположить какая закономерность в итоге сработает. И все же шансы хозяев кажутся более предпочтительными. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.