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Все еще конкуренты. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.04.23
Команды, претендующие не только на зону ЛЧ, но и на медали
Твіттер Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Английская Премьер-лига, 29-й тур
2 апреля, 18:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Еще несколько туров назад МЮ прилично опережал “Ньюкасл”, однако сейчас между командами отрыв всего три очка. В первом круге они голов не забили, затем "сороки" беспозвоночно проиграли "манкунианцам" в финале Кубка лиги, а теперь коллективы снова встречаются в важном матче. Один из центральных поединков тура, где на кону буквально шесть очков.
Новости Ньюкасла
В феврале и начале марта "сороки" имели кризисный период. За пять матчей они трижды уступили и дважды сыграли вничью. Более того, поражения против “Ливерпуля” и обоих “Манчестеров” были бесхарактерными. Явно сильнее в этих матчах соперники на "прямых ногах" переиграли "Ньюкасл". Но плюс черной полосы в том, что она когда-нибудь заканчивается.
В последних двух поединках перед международной паузой подопечные Эдди Хау выиграли. И еще не кое-как, а, например, во встрече против "Ноттингема" они получили волевую победу (2:1). С таким же счетом "сороки" победили "Вулверхэмптон". Набранные зачетные баллы позволили вплотную подобраться к желаемой зоне Лиги чемпионов. Сейчас "Ньюкасл" идет пятым, всего двумя очками уступая четвертому "Тоттенхэму" при двух матчах в запасе.
Кадры хозяев
Зимний новичок команды Энтони Гордон никак не может вписаться в игру команды. Он дважды вышел в старте "сорок", еще столько же раз появился со скамейки для запасных и попал в лазарет. Компанию ему там составляет ключевой атакующий футболист "Ньюкасла" Мигель Альмирон. Также вне игры Фрейзер и Крафт.
Новости Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" тоже попали в шторм, однако в марте. Сначала произошел исторический ужас: поражение на "Энфилде" 0:7 от "Ливерпуля". Через неделю "манкунианцы" еще и не смогли дома обыграть 20-ю команду АПЛ. Параллельно МЮ прошел "Бетис" в Лиге Европы и "Фулхэм" в Кубке Англии, однако осадок от внутреннего чемпионата до сих пор есть.
Подопечные тен Хага не забили в последних пяти таймах АПЛ. Учитывая, что они отличились хотя бы практически в каждом поединке сезона до этого, это довольно неприятный показатель. Но этому объяснение. Сначала МЮ провалил поединок против “Ливерпуля”, а с “Саутгемптоном” играл в меньшинстве больше часа. Хотя глобально эти результаты не усугубили ситуацию "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. Разве что практически окончательно развеялись призрачные (ну были же те, кто поверил, правда?) шанс на чемпионство. А вот бронза пока в нидерландских руках тен Хага.
Кадры гостей
Удален в матче с "Саутгемтоном" был Каземиро, который не сможет сыграть сегодня из-за дисквалификации. Также и лазарет переполнен. Не помогут команде против "сорок" Гарначо, Эриксен и ван де Бек. Забитцер травмировался во время матчей за Австрию, и пока неизвестно, будет ли он готов. А Гринвуд, хоть и был оправдан, однако до конца сезона не примет участие в играх "манкунианцев".
Последние пять матчей Ньюкасла и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 17.03. Ноттингем – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)
- 12.03. Ньюкасл – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
- 04.03. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)
- 06.02. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0 (Кубок лиги)
- 18.02. Ньюкасл – Ливерпуль 2:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 19.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)
- 16.03. Бетис – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)
- 12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)
- 09.03. Манчестер Юнайтед – Бетис 4:1 (ЛЕ)
- 05.03. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
26.02.23. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0 (Кубок лиги)
16.10.22. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)
27.12.21. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
11.09.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)
21.02.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|16
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|17
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
Цифры и факты
- В 2022-м и 2023-м годах "Ньюкасл" дома проигрывал только "Ливерпулю" (дважды).
- МЮ забил в гостях во всех матчах этого сезона, кроме встреч против "Брентфорда" (4:0) и "Ливерпуля" (7:0).
- "Сороки" на "Сейнт-Джеймс Парк" пропустили всего девять голов в этом чемпионате. Это второй лучший показатель текущей АПЛ на пару с "Ливерпулем".
- "Красные дьяволы" пропустили в текущем чемпионате практически вдвое больше, чем "Ньюкасл" (35 против 19). При том, что забили почти поровну (41:39).
- “Ньюкасл” дважды побеждал МЮ в последние пяти поединках на собственном поле.
Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Тяжелый поединок, который будет строиться от обороны. У МЮ немного больше проблем с ней, а если быть более точными, то с опорной зоной – Каземиро будет не хватать. В "Ньюкасла" нет двух хороших атакующих игроков. Долго команды будут узнавать друг друга, и вряд ли забьют быстрый гол. Прогноз: Счет первого тайма 0:0 (Кф 3).
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