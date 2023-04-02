Все еще конкуренты. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.04.23

Английская Премьер-лига, 29-й тур

2 апреля, 18:30. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Еще несколько туров назад МЮ прилично опережал “Ньюкасл”, однако сейчас между командами отрыв всего три очка. В первом круге они голов не забили, затем "сороки" беспозвоночно проиграли "манкунианцам" в финале Кубка лиги, а теперь коллективы снова встречаются в важном матче. Один из центральных поединков тура, где на кону буквально шесть очков.

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Новости Ньюкасла

В феврале и начале марта "сороки" имели кризисный период. За пять матчей они трижды уступили и дважды сыграли вничью. Более того, поражения против “Ливерпуля” и обоих “Манчестеров” были бесхарактерными. Явно сильнее в этих матчах соперники на "прямых ногах" переиграли "Ньюкасл". Но плюс черной полосы в том, что она когда-нибудь заканчивается.

В последних двух поединках перед международной паузой подопечные Эдди Хау выиграли. И еще не кое-как, а, например, во встрече против "Ноттингема" они получили волевую победу (2:1). С таким же счетом "сороки" победили "Вулверхэмптон". Набранные зачетные баллы позволили вплотную подобраться к желаемой зоне Лиги чемпионов. Сейчас "Ньюкасл" идет пятым, всего двумя очками уступая четвертому "Тоттенхэму" при двух матчах в запасе.

Кадры хозяев

Зимний новичок команды Энтони Гордон никак не может вписаться в игру команды. Он дважды вышел в старте "сорок", еще столько же раз появился со скамейки для запасных и попал в лазарет. Компанию ему там составляет ключевой атакующий футболист "Ньюкасла" Мигель Альмирон. Также вне игры Фрейзер и Крафт.

Новости Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" тоже попали в шторм, однако в марте. Сначала произошел исторический ужас: поражение на "Энфилде" 0:7 от "Ливерпуля". Через неделю "манкунианцы" еще и не смогли дома обыграть 20-ю команду АПЛ. Параллельно МЮ прошел "Бетис" в Лиге Европы и "Фулхэм" в Кубке Англии, однако осадок от внутреннего чемпионата до сих пор есть.

Подопечные тен Хага не забили в последних пяти таймах АПЛ. Учитывая, что они отличились хотя бы практически в каждом поединке сезона до этого, это довольно неприятный показатель. Но этому объяснение. Сначала МЮ провалил поединок против “Ливерпуля”, а с “Саутгемптоном” играл в меньшинстве больше часа. Хотя глобально эти результаты не усугубили ситуацию "Манчестер Юнайтед" в АПЛ. Разве что практически окончательно развеялись призрачные (ну были же те, кто поверил, правда?) шанс на чемпионство. А вот бронза пока в нидерландских руках тен Хага.

Кадры гостей

Удален в матче с "Саутгемтоном" был Каземиро, который не сможет сыграть сегодня из-за дисквалификации. Также и лазарет переполнен. Не помогут команде против "сорок" Гарначо, Эриксен и ван де Бек. Забитцер травмировался во время матчей за Австрию, и пока неизвестно, будет ли он готов. А Гринвуд, хоть и был оправдан, однако до конца сезона не примет участие в играх "манкунианцев".

Последние пять матчей Ньюкасла и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

17.03. Ноттингем – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)

12.03. Ньюкасл – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

04.03. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

06.02. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0 (Кубок лиги)

18.02. Ньюкасл – Ливерпуль 2:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

19.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)

16.03. Бетис – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)

12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)

09.03. Манчестер Юнайтед – Бетис 4:1 (ЛЕ)

05.03. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

26.02.23. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0 (Кубок лиги)

16.10.22. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)

27.12.21. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

11.09.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)

21.02.21. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 29 23 3 3 70 - 27 72 2 Манчестер Сити 28 20 4 4 71 - 26 64 3 Манчестер Юнайтед 26 15 5 6 41 - 35 50 4 Тоттенхэм 28 15 4 9 52 - 40 49 5 Ньюкасл 26 12 11 3 39 - 19 47 6 Брайтон энд Хоув Альбион 26 12 7 7 49 - 34 43 7 Брентфорд 28 10 13 5 46 - 37 43 8 Ливерпуль 27 12 6 9 48 - 33 42 9 Астон Вилла 28 12 5 11 37 - 39 41 10 Фулхэм 28 11 6 11 39 - 39 39 11 Челси 28 10 8 10 29 - 30 38 12 Кристал Пэлас 29 7 9 13 24 - 39 30 13 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23 - 42 28 14 Ноттингем Форест 28 6 9 13 23 - 50 27 15 Борнмут 28 7 6 15 27 - 55 27 16 Лидс Юнайтед 28 6 8 14 36 - 48 26 17 Эвертон 28 6 8 14 22 - 40 26 18 Лестер Сити 28 7 4 17 39 - 49 25 19 Вест Хэм Юнайтед 26 6 6 14 24 - 34 24 20 Саутгемптон 28 6 5 17 23 - 46 23

Цифры и факты

В 2022-м и 2023-м годах "Ньюкасл" дома проигрывал только "Ливерпулю" (дважды).

МЮ забил в гостях во всех матчах этого сезона, кроме встреч против "Брентфорда" (4:0) и "Ливерпуля" (7:0).

"Сороки" на "Сейнт-Джеймс Парк" пропустили всего девять голов в этом чемпионате. Это второй лучший показатель текущей АПЛ на пару с "Ливерпулем".

"Красные дьяволы" пропустили в текущем чемпионате практически вдвое больше, чем "Ньюкасл" (35 против 19). При том, что забили почти поровну (41:39).

“Ньюкасл” дважды побеждал МЮ в последние пяти поединках на собственном поле.

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

Тяжелый поединок, который будет строиться от обороны. У МЮ немного больше проблем с ней, а если быть более точными, то с опорной зоной – Каземиро будет не хватать. В "Ньюкасла" нет двух хороших атакующих игроков. Долго команды будут узнавать друг друга, и вряд ли забьют быстрый гол. Прогноз: Счет первого тайма 0:0 (Кф 3).