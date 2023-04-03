Эвертон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.04.2023

Чемпионат Англии, 29-й тур

3 апреля 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 22:00 “Тоттенхэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

“Тоттенхэм” остался без главного тренера и спортивного директора, и в последнем матче 29-го тура сыграет с “Эвертоном”, который после назначения Дайча научился брать очки в домашних матчах против фаворитов.

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Новости Эвертона

“Эвертон” подошел к матчу с “Тоттенхэмом” имея серию из трех матчей без поражений. В последний раз “ириски” не проигрывали в трех турах АПЛ подряд еще в сентябре/октябре. Команда Шона Дайча смогла избежать поражения в матче с “Челси” благодаря голу Симмса на последних минутах (2:2), с любимым счетом обыграла “Брентфорд” на “Гудисон Парк” (1:0), и поделила очки с “Ноттингем Форест” (2:2).

Но так как все девять участников борьбы за выживание время от времени набирают очки, “Эвертон”, несмотря на свою хорошую серию, начнет матч против “Тоттенхэма”, находясь в зоне вылета. Нужно прибавлять “ирискам” и в игре в атаке. Несмотря на пять голов в последних трех турах, “Эвертон” остается наименее результативной командой лиги. По словам Дайча, он видит улучшения в этом аспекте игры, но всегда хочется большего.

Слабую результативность команды частично можно объяснить проблемами с форвардами. У Нила Мопе остается один забитый гол в чемпионате, столько же у Симмса, которого вернули из аренды, и ровно один гол и у Калверт-Льюина, которого продолжают преследовать травмы.

Против “Тоттенхэма” Калверт-Льюин вероятно не сыграет, остается вне игры и Таунсенд. Но полностью восстановились после своих повреждений Паттерсон и Гарнер.

Новости Тоттенхэма

Две недели назад “Тоттенхэм” сыграл вничью с “Саутгемптоном”, упустив преимущество в два мяча. После этого произошло так много событий, что ничья с аутсайдером лиги отошла на второй план.

Сначала была пресс-конференция Антонио Конте, когда итальянец в самодеструктивной манере фактически уволил себя из клуба. Конте критиковал футболистов, руководство, поставил под сомнение принципы и философию клуба. Конечно, после таких слов итальянский алленаторе не мог оставаться во главе “Тоттенхэма” и боссам “шпорам” понадобилась неделя, чтобы согласовать условия расторжения контракта.

В результате Конте и его брат-аналитик покинули клуб, но все остальные члены тренерского штаба остались на своих места. Руководить командой до конца сезона будут Кристиан Стеллини и Райан Мейсон.

Но это еще было не все. 28 марта спортивный директор “Тоттенхэма” Фабио Паратичи записал видеообращение о целях команды на сезон, а на следующий день ФИФА объявил о том, что 30-месячный бан на экс-функционера “Ювентуса” распроняется не только на Италию, но и мир в целом. 50-летнему директору пришлось отойти от дел.

Удивительно, что при всем этом “Тоттенхэм” может выйти на третье место по итогам тура, если переиграет в понедельник вечером “Эвертон”. И именно такая цель стоит перед Стеллини – вывести “Тоттенхэм” в Лигу чемпионов.

Матч против “ирисок” из-за травм пропустят Эмерсон, Биссума, Бентанкур, Дэвис, Сессеньон и Льорис.

Статистика команд, цифры и факты

“Тоттенхэм” не смог выиграть в пяти последних выездных матчах во всех турнирах (ничья, четыре поражения).

“Тоттенхэм” выиграл у “Эвертона” 29 матчей в АПЛ, что для него является лучшим результатом.

“Эвертон” выиграл всего один из 20 последних матчей с “Тоттенхэмом (девять ничьих, десять поражений). “Шпоры” не проигрывают на “Гудисон Парк” девять матчей (три победы, шесть ничьих).

Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил “Эвертону” 14 голов, сделав дубль шесть раз.

“Тоттенхэм” не пропускал от “Эвертона” в трех последних матчах.

“Тоттенхэм” выиграл четыре из пяти последних матчей в понедельник (одна ничья).

“Эвертон” выиграл три из четырех последних домашних матчей АПЛ. Все со счетом 1:0.

Последние пять матчей Эвертона и Тоттенхэма

Эвертон

18.03 “Челси” 2:2 (АПЛ)

11.03 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

05.03 “Ноттингем Форест” 2:2 (АПЛ)

01.03 “Арсенал” 0:4 (АПЛ)

25.02 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

18.03 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)

11.03 “Ноттингем Форест” 3:1 (АПЛ)

08.03 “Милан” 0:0 (Лига чемпионов)

04.03 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)

01.03 “Шеффилд Юнайтед” 0:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 29 23 3 3 70-27 +43 72 2 "Манчестер Сити" 28 20 4 4 71-26 +45 64 3 "Ньюкасл" 27 13 11 3 41-19 +22 50 4 "Манчестер Юнайтед" 27 15 5 7 41-37 +4 50 5 "Тоттенхэм" 28 15 4 9 52-40 +12 49 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 26 12 7 7 49-34 +15 43 7 "Брентфорд" 28 10 13 5 46-37 +9 43 8 "Ливерпуль" 27 12 6 9 48-33 +15 42 9 "Астон Вилла" 28 12 5 11 37-39 -2 41 10 "Фулхэм" 28 11 6 11 39-39 0 39 11 "Челси" 28 10 8 10 29-30 -1 38 12 "Кристал Пэлас" 29 7 9 13 24-39 -15 30 13 "Вулверхэмптон" 29 7 7 15 23-42 -19 28 14 "Вест Хэм Юнайтед" 27 7 6 14 25-34 -9 27 15 "Ноттингем Форест" 28 6 9 13 23-50 -27 27 16 "Борнмут" 28 7 6 15 27-55 -28 27 17 "Лидс Юнайтед" 28 6 8 14 36-48 -12 26 18 "Эвертон" 28 6 8 14 22-40 -18 26 19 "Лестер Сити" 28 7 4 17 39-49 -10 25 20 "Саутгемптон" 29 6 5 18 23-47 -24 23

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Личные встречи

В первом круге “Тоттенхэм” выиграл 2:0 (голы Кейна и Хейбьерга). В прошлом сезоне – 5:0 в пользу “шпор” в Лондоне и 0:0 в Ливерпуле. Общая статистика АПЛ – 29 побед “Тоттенхэма”, 23 ничьи, девять побед “Эвертона”.

Где смотреть матч Эвертон – Тоттенхэм

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Ориентировочные составы

“Эвертон”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле – Порро, Хейбьерг, Скипп, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон

“Тоттенхэм”: Пикфорд – Коулмен, Тарковски, Кин, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гейе, Онана, Макнил – Грэй

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Тоттенхэм

Прогноз на матч Эвертон – Тоттенхэм от UA-Football

Сложно предсказать, как на “Тоттенхэм” подействует окончательный уход Конте, команда ранее провела без него несколько матчей, когда итальянец восстанавливался после операции, и результаты были смешанные. Что говорить в пользу “Эвертона” – его умение, после назначения Дайча, играть против грандов. Вероятнее всего, голов будет немного, и победитель определен не будет. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.