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Эвертон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.04.2023
Эвертону вновь нужно подниматься из зоны вылета
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 29-й тур
3 апреля 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 22:00 “Тоттенхэм”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Setanta Sports
“Тоттенхэм” остался без главного тренера и спортивного директора, и в последнем матче 29-го тура сыграет с “Эвертоном”, который после назначения Дайча научился брать очки в домашних матчах против фаворитов.
- Новости Эвертона
- Новости Тоттенхэма
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Эвертона и Тоттенхэма
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Эвертон – Тоттенхэм
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Тоттенхэм
- Прогноз на матч Эвертон – Тоттенхэм от UA-Football
Новости Эвертона
“Эвертон” подошел к матчу с “Тоттенхэмом” имея серию из трех матчей без поражений. В последний раз “ириски” не проигрывали в трех турах АПЛ подряд еще в сентябре/октябре. Команда Шона Дайча смогла избежать поражения в матче с “Челси” благодаря голу Симмса на последних минутах (2:2), с любимым счетом обыграла “Брентфорд” на “Гудисон Парк” (1:0), и поделила очки с “Ноттингем Форест” (2:2).
Но так как все девять участников борьбы за выживание время от времени набирают очки, “Эвертон”, несмотря на свою хорошую серию, начнет матч против “Тоттенхэма”, находясь в зоне вылета. Нужно прибавлять “ирискам” и в игре в атаке. Несмотря на пять голов в последних трех турах, “Эвертон” остается наименее результативной командой лиги. По словам Дайча, он видит улучшения в этом аспекте игры, но всегда хочется большего.
Слабую результативность команды частично можно объяснить проблемами с форвардами. У Нила Мопе остается один забитый гол в чемпионате, столько же у Симмса, которого вернули из аренды, и ровно один гол и у Калверт-Льюина, которого продолжают преследовать травмы.
Против “Тоттенхэма” Калверт-Льюин вероятно не сыграет, остается вне игры и Таунсенд. Но полностью восстановились после своих повреждений Паттерсон и Гарнер.
Новости Тоттенхэма
Две недели назад “Тоттенхэм” сыграл вничью с “Саутгемптоном”, упустив преимущество в два мяча. После этого произошло так много событий, что ничья с аутсайдером лиги отошла на второй план.
Сначала была пресс-конференция Антонио Конте, когда итальянец в самодеструктивной манере фактически уволил себя из клуба. Конте критиковал футболистов, руководство, поставил под сомнение принципы и философию клуба. Конечно, после таких слов итальянский алленаторе не мог оставаться во главе “Тоттенхэма” и боссам “шпорам” понадобилась неделя, чтобы согласовать условия расторжения контракта.
В результате Конте и его брат-аналитик покинули клуб, но все остальные члены тренерского штаба остались на своих места. Руководить командой до конца сезона будут Кристиан Стеллини и Райан Мейсон.
Но это еще было не все. 28 марта спортивный директор “Тоттенхэма” Фабио Паратичи записал видеообращение о целях команды на сезон, а на следующий день ФИФА объявил о том, что 30-месячный бан на экс-функционера “Ювентуса” распроняется не только на Италию, но и мир в целом. 50-летнему директору пришлось отойти от дел.
Удивительно, что при всем этом “Тоттенхэм” может выйти на третье место по итогам тура, если переиграет в понедельник вечером “Эвертон”. И именно такая цель стоит перед Стеллини – вывести “Тоттенхэм” в Лигу чемпионов.
Матч против “ирисок” из-за травм пропустят Эмерсон, Биссума, Бентанкур, Дэвис, Сессеньон и Льорис.
Статистика команд, цифры и факты
- “Тоттенхэм” не смог выиграть в пяти последних выездных матчах во всех турнирах (ничья, четыре поражения).
- “Тоттенхэм” выиграл у “Эвертона” 29 матчей в АПЛ, что для него является лучшим результатом.
- “Эвертон” выиграл всего один из 20 последних матчей с “Тоттенхэмом (девять ничьих, десять поражений). “Шпоры” не проигрывают на “Гудисон Парк” девять матчей (три победы, шесть ничьих).
- Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил “Эвертону” 14 голов, сделав дубль шесть раз.
- “Тоттенхэм” не пропускал от “Эвертона” в трех последних матчах.
- “Тоттенхэм” выиграл четыре из пяти последних матчей в понедельник (одна ничья).
- “Эвертон” выиграл три из четырех последних домашних матчей АПЛ. Все со счетом 1:0.
Последние пять матчей Эвертона и Тоттенхэма
Эвертон
- 18.03 “Челси” 2:2 (АПЛ)
- 11.03 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
- 05.03 “Ноттингем Форест” 2:2 (АПЛ)
- 01.03 “Арсенал” 0:4 (АПЛ)
- 25.02 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 18.03 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)
- 11.03 “Ноттингем Форест” 3:1 (АПЛ)
- 08.03 “Милан” 0:0 (Лига чемпионов)
- 04.03 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
- 01.03 “Шеффилд Юнайтед” 0:1 (Кубок Англии)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|29
|23
|3
|3
|70-27
|+43
|72
|2
|"Манчестер Сити"
|28
|20
|4
|4
|71-26
|+45
|64
|3
|"Ньюкасл"
|27
|13
|11
|3
|41-19
|+22
|50
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|27
|15
|5
|7
|41-37
|+4
|50
|5
|"Тоттенхэм"
|28
|15
|4
|9
|52-40
|+12
|49
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|26
|12
|7
|7
|49-34
|+15
|43
|7
|"Брентфорд"
|28
|10
|13
|5
|46-37
|+9
|43
|8
|"Ливерпуль"
|27
|12
|6
|9
|48-33
|+15
|42
|9
|"Астон Вилла"
|28
|12
|5
|11
|37-39
|-2
|41
|10
|"Фулхэм"
|28
|11
|6
|11
|39-39
|0
|39
|11
|"Челси"
|28
|10
|8
|10
|29-30
|-1
|38
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|7
|9
|13
|24-39
|-15
|30
|13
|"Вулверхэмптон"
|29
|7
|7
|15
|23-42
|-19
|28
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|27
|7
|6
|14
|25-34
|-9
|27
|15
|"Ноттингем Форест"
|28
|6
|9
|13
|23-50
|-27
|27
|16
|"Борнмут"
|28
|7
|6
|15
|27-55
|-28
|27
|17
|"Лидс Юнайтед"
|28
|6
|8
|14
|36-48
|-12
|26
|18
|"Эвертон"
|28
|6
|8
|14
|22-40
|-18
|26
|19
|"Лестер Сити"
|28
|7
|4
|17
|39-49
|-10
|25
|20
|"Саутгемптон"
|29
|6
|5
|18
|23-47
|-24
|23
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Личные встречи
В первом круге “Тоттенхэм” выиграл 2:0 (голы Кейна и Хейбьерга). В прошлом сезоне – 5:0 в пользу “шпор” в Лондоне и 0:0 в Ливерпуле. Общая статистика АПЛ – 29 побед “Тоттенхэма”, 23 ничьи, девять побед “Эвертона”.
Где смотреть матч Эвертон – Тоттенхэм
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле – Порро, Хейбьерг, Скипп, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон
“Тоттенхэм”: Пикфорд – Коулмен, Тарковски, Кин, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гейе, Онана, Макнил – Грэй
Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Тоттенхэм
Прогноз на матч Эвертон – Тоттенхэм от UA-Football
Сложно предсказать, как на “Тоттенхэм” подействует окончательный уход Конте, команда ранее провела без него несколько матчей, когда итальянец восстанавливался после операции, и результаты были смешанные. Что говорить в пользу “Эвертона” – его умение, после назначения Дайча, играть против грандов. Вероятнее всего, голов будет немного, и победитель определен не будет. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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