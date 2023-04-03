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Эвертон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.04.2023

Англия
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Эвертону вновь нужно подниматься из зоны вылета

Эвертон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.04.2023

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 29-й тур

3 апреля 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 22:00 “Тоттенхэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

“Тоттенхэм” остался без главного тренера и спортивного директора, и в последнем матче 29-го тура сыграет с “Эвертоном”, который после назначения Дайча научился брать очки в домашних матчах против фаворитов.

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Содержание

Новости Эвертона

“Эвертон” подошел к матчу с “Тоттенхэмом” имея серию из трех матчей без поражений. В последний раз “ириски” не проигрывали в трех турах АПЛ подряд еще в сентябре/октябре. Команда Шона Дайча смогла избежать поражения в матче с “Челси” благодаря голу Симмса на последних минутах (2:2), с любимым счетом обыграла “Брентфорд” на “Гудисон Парк” (1:0), и поделила очки с “Ноттингем Форест” (2:2).

Но так как все девять участников борьбы за выживание время от времени набирают очки, “Эвертон”, несмотря на свою хорошую серию, начнет матч против “Тоттенхэма”, находясь в зоне вылета. Нужно прибавлять “ирискам” и в игре в атаке. Несмотря на пять голов в последних трех турах, “Эвертон” остается наименее результативной командой лиги. По словам Дайча, он видит улучшения в этом аспекте игры, но всегда хочется большего.

Слабую результативность команды частично можно объяснить проблемами с форвардами. У Нила Мопе остается один забитый гол в чемпионате, столько же у Симмса, которого вернули из аренды, и ровно один гол и у Калверт-Льюина, которого продолжают преследовать травмы.

Против “Тоттенхэма” Калверт-Льюин вероятно не сыграет, остается вне игры и Таунсенд. Но полностью восстановились после своих повреждений Паттерсон и Гарнер.

Новости Тоттенхэма

Две недели назад “Тоттенхэм” сыграл вничью с “Саутгемптоном”, упустив преимущество в два мяча. После этого произошло так много событий, что ничья с аутсайдером лиги отошла на второй план.

Сначала была пресс-конференция Антонио Конте, когда итальянец в самодеструктивной манере фактически уволил себя из клуба. Конте критиковал футболистов, руководство, поставил под сомнение принципы и философию клуба. Конечно, после таких слов итальянский алленаторе не мог оставаться во главе “Тоттенхэма” и боссам “шпорам” понадобилась неделя, чтобы согласовать условия расторжения контракта.

В результате Конте и его брат-аналитик покинули клуб, но все остальные члены тренерского штаба остались на своих места. Руководить командой до конца сезона будут Кристиан Стеллини и Райан Мейсон.

Но это еще было не все. 28 марта спортивный директор “Тоттенхэма” Фабио Паратичи записал видеообращение о целях команды на сезон, а на следующий день ФИФА объявил о том, что 30-месячный бан на экс-функционера “Ювентуса” распроняется не только на Италию, но и мир в целом. 50-летнему директору пришлось отойти от дел.

Удивительно, что при всем этом “Тоттенхэм” может выйти на третье место по итогам тура, если переиграет в понедельник вечером “Эвертон”. И именно такая цель стоит перед Стеллини – вывести “Тоттенхэм” в Лигу чемпионов.

Матч против “ирисок” из-за травм пропустят Эмерсон, Биссума, Бентанкур, Дэвис, Сессеньон и Льорис.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Тоттенхэм” не смог выиграть в пяти последних выездных матчах во всех турнирах (ничья, четыре поражения).
  • “Тоттенхэм” выиграл у “Эвертона” 29 матчей в АПЛ, что для него является лучшим результатом.
  • “Эвертон” выиграл всего один из 20 последних матчей с “Тоттенхэмом (девять ничьих, десять поражений). “Шпоры” не проигрывают на “Гудисон Парк” девять матчей (три победы, шесть ничьих).
  • Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил “Эвертону” 14 голов, сделав дубль шесть раз.
  • “Тоттенхэм” не пропускал от “Эвертона” в трех последних матчах.
  • “Тоттенхэм” выиграл четыре из пяти последних матчей в понедельник (одна ничья).
  • “Эвертон” выиграл три из четырех последних домашних матчей АПЛ. Все со счетом 1:0.

Последние пять матчей Эвертона и Тоттенхэма

Эвертон

  • 18.03 “Челси” 2:2 (АПЛ)
  • 11.03 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
  • 05.03 “Ноттингем Форест” 2:2 (АПЛ)
  • 01.03 “Арсенал” 0:4 (АПЛ)
  • 25.02 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

  • 18.03 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)
  • 11.03 “Ноттингем Форест” 3:1 (АПЛ)
  • 08.03 “Милан” 0:0 (Лига чемпионов)
  • 04.03 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
  • 01.03 “Шеффилд Юнайтед” 0:1 (Кубок Англии)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 29 23 3 3 70-27 +43 72
2 "Манчестер Сити" 28 20 4 4 71-26 +45 64
3 "Ньюкасл" 27 13 11 3 41-19 +22 50
4 "Манчестер Юнайтед" 27 15 5 7 41-37 +4 50
5 "Тоттенхэм" 28 15 4 9 52-40 +12 49
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 26 12 7 7 49-34 +15 43
7 "Брентфорд" 28 10 13 5 46-37 +9 43
8 "Ливерпуль" 27 12 6 9 48-33 +15 42
9 "Астон Вилла" 28 12 5 11 37-39 -2 41
10 "Фулхэм" 28 11 6 11 39-39 0 39
11 "Челси" 28 10 8 10 29-30 -1 38
12 "Кристал Пэлас" 29 7 9 13 24-39 -15 30
13 "Вулверхэмптон" 29 7 7 15 23-42 -19 28
14 "Вест Хэм Юнайтед" 27 7 6 14 25-34 -9 27
15 "Ноттингем Форест" 28 6 9 13 23-50 -27 27
16 "Борнмут" 28 7 6 15 27-55 -28 27
17 "Лидс Юнайтед" 28 6 8 14 36-48 -12 26
18 "Эвертон" 28 6 8 14 22-40 -18 26
19 "Лестер Сити" 28 7 4 17 39-49 -10 25
20 "Саутгемптон" 29 6 5 18 23-47 -24 23

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Личные встречи

В первом круге “Тоттенхэм” выиграл 2:0 (голы Кейна и Хейбьерга). В прошлом сезоне – 5:0 в пользу “шпор” в Лондоне и 0:0 в Ливерпуле. Общая статистика АПЛ – 29 побед “Тоттенхэма”, 23 ничьи, девять побед “Эвертона”.

Где смотреть матч Эвертон – Тоттенхэм

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Ориентировочные составы

“Эвертон”: Льорис – Ромеро, Дайер, Лангле – Порро, Хейбьерг, Скипп, Перишич – Кулушевски, Кейн, Сон

“Тоттенхэм”: Пикфорд – Коулмен, Тарковски, Кин, Годфри – Ивоби, Дукуре, Гейе, Онана, Макнил – Грэй

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Тоттенхэм

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3.60
3.40
2.20
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3.45
2.20
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Прогноз на матч Эвертон – Тоттенхэм от UA-Football

Сложно предсказать, как на “Тоттенхэм” подействует окончательный уход Конте, команда ранее провела без него несколько матчей, когда итальянец восстанавливался после операции, и результаты были смешанные. Что говорить в пользу “Эвертона” – его умение, после назначения Дайча, играть против грандов. Вероятнее всего, голов будет немного, и победитель определен не будет. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ ставки Шон Дайч Прогнозы Виталий Миколенко
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