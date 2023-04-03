Челси - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.04.2023

Чемпионат Англии, восьмой тур

4 апреля 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 22:00 “Ливерпуль”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

“Челси” и “Ливерпуль” провели ужасные выходные. После поражения от “Астон Виллы” Грэм Поттер был отправлен в отставку, а Юрген Клопп остается в “Ливерпуле”, по его словам, из-за достижений прошлого, а не нынешнего порядке вещей. Поражение “Манчестер Сити” в субботу стало для “красных” девятым в сезоне.

4500 грн Ставка без риска Получить бонус 1500 грн Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Челси

Грэм Поттер покинул “Челси” с худшим показателем очков за матч среди всех тренеров “синих” в АПЛ (1.27, столько же у Гленна Ходдла). Поражение “Астон Вилле” в субботу вечером довело черту карьере 47-летнего тренера в западном Лондоне. 22 матча, всего семь побед, семь ничьи, восемь поражений. Разница мячей 21-21. Одиннадцатое место в чемпионате. Работа Поттера не только не приносила результат, помимо выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, она банально не оставила приятных воспоминаний, и ярких, зрелищных моментов.

Поттер – это уже прошлое “Челси”, и команду на матч с “Ливерпулем” будет готовить один из экс-ассистентов бывшего тренера Бруно Салтор. 42-летний Салтор долгое время играл за “Брайтон”, а в 2019 году закончил карьеру после чего присоединился к тренерскому штабу Поттера, и работал только с ним, сначала в “Брайтоне”, а затем “Челси”.

“Челси” находится в поисках нового постоянного тренера, и сколько матчей получит Салтор сказать пока сложно. Календарь у “синих” непростой. После “Ливерпуля” матчи с “Вулверхэмптоном”, “Реалом”, “Брайтоном” и снова “Реалом”.

Рахим Стерлинг и Уэсли Фофана не успели восстановиться к игре с “Ливерпулем”, по-прежнему травмированы Силва, Аспиликуэта и Броя.

Новости Ливерпуля

Поражение “Манчестер Сити” стало для “Ливерпуля” третьим подряд во всех турнирах. Все они случились на выезде.

Команда Юргена Клоппа уж слишком часто проваливает выездные матчи. Вдали от “Энфилда” “Ливерпуль” взял всего 12 очков из 42 возможных, эти показатели хуже, чем команд из зоны вылета “Саутгемптона” и “Лестера”. Восемь из девяти поражений в АПЛ случились в гостях.

“Манчестер Сити” провел против “Ливерпуля” прекрасный матч, но и сами гости “внесли вклад” в свое поражение. Как это часто бывает в нынешнем сезоне у “красных” были проблемы с прессингом, индивидуальные дуэли проигрывались на большинстве участков поля, средняя линия была проходным двором, в защите – отсутствие координации и взаимной подстраховки.

Клопп после матча сказал, что он остался доволен только действиями четырех футболистов: Гакпо, Фабиньо, Хендерсона и Алиссона. На вопрос, должен был ли Родри получать вторую желтую, тренер “Ливерпуля” заметил, что не был бы уверен, что его команда победила в большинстве. Настолько все было плохо. “Не было борьбы, мы были слишком открытыми, и просто не успевали за соперником. Не скажешь ничего хорошего об этом матче”.

У “Ливерпуля” нет хороших кадровых новостей. Тьяго и Диас все ближе к возвращению, но продолжают быть травмированными, вне играются остаются Байчетич и Кейта.

Статистика команд, цифры и факты

В последний раз “Ливерпуль” проигрывал восемь матчей на выезде в сезоне 2014/15. По набранным очкам на выезде “красные” тринадцатые в лиге.

“Ливерпуль” забил 14 голов в 14 выездных матчах АПЛ, а пропустил 24.

“Челси” выиграл всего два из 16 последних матчей с “Ливерпулем” в Премьер-лиге. На своем поле “синие” побеждают “Ливерпуль” с 2018 года (в матчах АПЛ).

“Челси” выиграл один из пяти последних домашних поединков Премьер-лиги, у “Ливерпуля” – одна победа в семи гостевых поединках.

“Ливерпуль” уже шесть раз пропускал три и больше голов в АПЛ 2022/23 – столько же у “красных” было в трех предыдущих сезонах.

Если вынести за скобки матчи с “Борнмутом” (9:0) и “Манчестер Юнайтед” (7:0), “Ливерпуль” забил всего 32 гола в 25 матчах чемпионата (1.28 за 90 минут).

В матче с “Манчестер Сити” команда Юргена Клоппа выполнила всего четыре удара – это их худший показатель в Премьер-лиге с 2011 года.

“Челси” забил 29 голов с 355 ударов в АПЛ (реализация 8.2%, худший показатель с сезона 1997/98).

“Ливерпуль” выиграл 13 из 14 последних матчей АПЛ посреди недели. “Челси” выиграл всего три из 13 таких поединков.

Последние пять матчей Челси и Ливерпуля

Челси

01.04 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)

18.03 “Эвертон” 2:2 (АПЛ)

11.03 “Лестер” 3:1 (АПЛ)

07.03 “Боруссия” Дортмунд 2:0 (Лига чемпионов)

04.03 “Лидс” 1:0 (АПЛ)

Ливерпуль

01.04 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)

15.03 “Реал” Мадрид 0:1

11.03 “Борнмут” 0:1 (АПЛ)

05.03 “Манчестер Юнайтед” 7:0 (АПЛ)

01.03 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 29 23 3 3 70-27 +43 72 2 "Манчестер Сити" 28 20 4 4 71-26 +45 64 3 "Ньюкасл" 27 13 11 3 41-19 +22 50 4 "Манчестер Юнайтед" 27 15 5 7 41-37 +4 50 5 "Тоттенхэм" 28 15 4 9 52-40 +12 49 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 26 12 7 7 49-34 +15 43 7 "Брентфорд" 28 10 13 5 46-37 +9 43 8 "Ливерпуль" 27 12 6 9 48-33 +15 42 9 "Астон Вилла" 28 12 5 11 37-39 -2 41 10 "Фулхэм" 28 11 6 11 39-39 0 39 11 "Челси" 28 10 8 10 29-30 -1 38 12 "Кристал Пэлас" 29 7 9 13 24-39 -15 30 13 "Вулверхэмптон" 29 7 7 15 23-42 -19 28 14 "Вест Хэм Юнайтед" 27 7 6 14 25-34 -9 27 15 "Ноттингем Форест" 28 6 9 13 23-50 -27 27 16 "Борнмут" 28 7 6 15 27-55 -28 27 17 "Лидс Юнайтед" 28 6 8 14 36-48 -12 26 18 "Эвертон" 28 6 8 14 22-40 -18 26 19 "Лестер Сити" 28 7 4 17 39-49 -10 25 20 "Саутгемптон" 29 6 5 18 23-47 -24 23

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

Первый матч между командами в нынешнем сезоне (21 января) закончился безголевой ничьей и запомнился прежде всего ярким камео Михаила Мудрика. Это была пятая подряд ничья между "Ливерпулем" и "Челси". В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в финалах Кубка лиги (0:0) и Кубка Англии (0:0), и в чемпионате (2:2 и 1:1). Сезоном ранее команды обменялись гостевыми победами в Премьер-лиге (2:0 в пользу “Ливерпуля” и 1:0 в пользу “Челси”). Общая статистика в АПЛ: 23 победы “Ливерпуля”, 21 “Челси”, 17 ничьих.

Ориентировочные составы

“Челси”: Аррисбалага – Чалоба, Кулибали, Бадиашиль – Джеймс, Канте, Фернандес, Ковачич, Чилуэлл – Хавертц, Феликс

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас – Милнер, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Гакпо, Нуньес

Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Ливерпуль

Прогноз на матч Челси – Ливерпуль от UA-Football

“Ливерпуль” плохо выездные матчи, “Челси” имеет игровые проблемы в целом. У “Ливерпуля” нет проблем со стилем и общей идеей игры, но исполнение оставляет желать лучшего. У “Челси” нет структуры и понятия “основной состав”. Никто не знает, что собой представляет Бруно Салтор, но у него в в любом случае не было времени, чтобы придумать что-то новое. Мы увидим старый “Челси” и привычный выездной “Ливерпуль”. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.