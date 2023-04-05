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Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.04.23
Пора подопечным тен Хага прерывать сухую серию и брать реванш
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25-й тур
5 апреля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
“Манкунианцы” и “пчелы” – очень веселые команды. В среднем за матч в чемпионате у них почти три гола. В первом круге команды тоже обрадовали болельщиков результативностью, однако она была однобокой. Тогда "Брентфорд" разгромил МЮ 4:0. Сегодня подопечным тен Хага нужно брать реванш.
Новости Манчестер Юнайтед
Пока у "манкунианцев" черная полоса у АПЛ. В Лиге Европы они прошли "Бетис", в Кубке Англии победили "Фулхэм" и дальше сыграют в полуфинале. А вот в чемпионате не идет. За последние три матча они дважды проиграли: "Ливерпулю" 0:7 и "Ньюкаслу" 0:2. Кроме этого, не смогли победить дома последний "Саутгемптон" (0:0).
Такие результаты обусловили и потерю позиций в турнирной таблице. "Красные дьяволы" выпали из тройки лидеров и сейчас идут уже на пятом месте. Уже сегодня любое заработанное очко вернет их в зону Лиги чемпионов, но недавно они еще были (хотя бы призрачными) претендентами на титул. Еще и результативность команды безумно упала. “Манкунианцы” не забивают уже семь таймов подряд в чемпионате: сухая серия в АПЛ достигла 300 минут. Что-то пошло не так.
Кадры хозяев
Среди них такие результаты и из-за потерь. Каземиро в матче против "Саутгемптона" получил красную и оставил команду на час игры в меньшинстве. Против "Ньюкасла" он матч пропустил из-за дисквалификации, собственно не сыграет бразилец и сегодня. В последнее время опорник стал очень важной частью МЮ. Кроме этого, в лазарете находятся Гарначо, ван де Бек и Эриксен.
Новости Брентфорда
"Пчелы" продолжают подтверждать реноме крепкого середняка таблицы. Они в 2023 году проиграли всего однажды. 11 марта против "Эвертона" подопечные Франка пропустили на первой минуте и так и не смогли отыграться. В остальных же матчах выглядели уверенно с небольшими перепадами: то отыгрывались, то теряли победы.
Неделю назад “пчелы” выдали феерический матч против “Брайтона” – настоящая битва интересных середняков. В этом случае "чайки" трижды восстанавливали паритет и последний раз это сделали на 90-й минуте с помощью пенальти. Однако изменение счета не отражало события в поле. Так как подопечные Де Дзерби постоянно пытались отыграться, то они нанесли 33 удара, а сопернику дали сделать всего семь выстрелов. Этот матч стал примером текущего отрезка встреч, в которых “пчелы” мало беспокоят чужого голкипера.
Кадры гостей
Потерь у “Брентфорда” меньше, чем в МЮ. Среди важных в этом сезоне игроков только Янельт под вопросом. Присутствие относительных резервистов Аэра и Льюиса-Поттера не слишком смущает Франка на текущем этапе. Однако хорошей скамейки для усиления игры среди матча датскому тренеру точно не хватает.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брентфорда
Последние пять встреч хозяев
- 02.04. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 19.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)
- 16.03. Бетис – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)
- 12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)
- 09.03. Манчестер Юнайтед – Бетис 4:1 (ЛЕ)
Последние пять встреч гостей
- 01.04. Брайтон – Брентфорд 3:3 (АПЛ)
- 18.03. Брентфорд – Лестер 1:1 (АПЛ)
- 15.03. Саутгемптон – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 11.03. Эвертон – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
- 06.03. Брентфорд – Фулхэм 3:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
02.05.2022. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
19.01.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)
10.09.1975. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (Кубок лиги)
12.04.1947. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 0:0 (Первый английский дивизион)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41 - 19
|50
|4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53 - 41
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|15
|5
|7
|41 - 37
|50
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|13
|7
|7
|51 - 34
|46
|7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39 - 40
|44
|8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29 - 30
|39
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13
|Лидс Юнайтед
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|7
|6
|14
|25 - 34
|27
|16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23 - 41
|27
|17
|Ноттингем Форест
|29
|6
|9
|14
|24 - 52
|27
|18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27 - 57
|27
|19
|Лестер Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 51
|25
|20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
Цифры и факты
- Да, вы все правильно поняли: за последние 47 лет команды встречались всего трижды. В первом сезоне "Брентфорда" по возвращении в АПЛ МЮ дважды победил "пчел", однако недавно разгромно проиграл.
- Всеобщая история противостояния насчитывает 16 матчей. Небольшое преимущество за победами имеют “красные дьяволы”: восемь против шести. Еще дважды команды сыграли вничью.
- У коллективов одинаковое количество пропущенных в текущем сезоне АПЛ (по 37). Однако у “Брентфорда” на пять забитых больше (46 против 41).
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд от UA-Football
На “Олд Траффорд” у “манкунианцев” настоящая крепость в этом сезоне. На старте были поражения от "Брайтона" и "Реала Сосьедад", но сейчас ситуация выровнялась. МЮ нужно наконец-то побеждать. "Брентфорд" хоть и имеет хорошие результаты, но их команда очень тяжело добывает. Здесь соперник будет на уровень выше. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед" 1:0.
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