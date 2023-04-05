Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.04.23

Английская Премьер-лига, 25-й тур

5 апреля, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

“Манкунианцы” и “пчелы” – очень веселые команды. В среднем за матч в чемпионате у них почти три гола. В первом круге команды тоже обрадовали болельщиков результативностью, однако она была однобокой. Тогда "Брентфорд" разгромил МЮ 4:0. Сегодня подопечным тен Хага нужно брать реванш.

300 грн Фрибет на первый депозит Получить бонус 1500 грн Бонус на первый депозит Получить бонус

Новости Манчестер Юнайтед

Пока у "манкунианцев" черная полоса у АПЛ. В Лиге Европы они прошли "Бетис", в Кубке Англии победили "Фулхэм" и дальше сыграют в полуфинале. А вот в чемпионате не идет. За последние три матча они дважды проиграли: "Ливерпулю" 0:7 и "Ньюкаслу" 0:2. Кроме этого, не смогли победить дома последний "Саутгемптон" (0:0).

Такие результаты обусловили и потерю позиций в турнирной таблице. "Красные дьяволы" выпали из тройки лидеров и сейчас идут уже на пятом месте. Уже сегодня любое заработанное очко вернет их в зону Лиги чемпионов, но недавно они еще были (хотя бы призрачными) претендентами на титул. Еще и результативность команды безумно упала. “Манкунианцы” не забивают уже семь таймов подряд в чемпионате: сухая серия в АПЛ достигла 300 минут. Что-то пошло не так.

Кадры хозяев

Среди них такие результаты и из-за потерь. Каземиро в матче против "Саутгемптона" получил красную и оставил команду на час игры в меньшинстве. Против "Ньюкасла" он матч пропустил из-за дисквалификации, собственно не сыграет бразилец и сегодня. В последнее время опорник стал очень важной частью МЮ. Кроме этого, в лазарете находятся Гарначо, ван де Бек и Эриксен.

Новости Брентфорда

"Пчелы" продолжают подтверждать реноме крепкого середняка таблицы. Они в 2023 году проиграли всего однажды. 11 марта против "Эвертона" подопечные Франка пропустили на первой минуте и так и не смогли отыграться. В остальных же матчах выглядели уверенно с небольшими перепадами: то отыгрывались, то теряли победы.

Неделю назад “пчелы” выдали феерический матч против “Брайтона” – настоящая битва интересных середняков. В этом случае "чайки" трижды восстанавливали паритет и последний раз это сделали на 90-й минуте с помощью пенальти. Однако изменение счета не отражало события в поле. Так как подопечные Де Дзерби постоянно пытались отыграться, то они нанесли 33 удара, а сопернику дали сделать всего семь выстрелов. Этот матч стал примером текущего отрезка встреч, в которых “пчелы” мало беспокоят чужого голкипера.

Кадры гостей

Потерь у “Брентфорда” меньше, чем в МЮ. Среди важных в этом сезоне игроков только Янельт под вопросом. Присутствие относительных резервистов Аэра и Льюиса-Поттера не слишком смущает Франка на текущем этапе. Однако хорошей скамейки для усиления игры среди матча датскому тренеру точно не хватает.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

02.04. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

19.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)

16.03. Бетис – Манчестер Юнайтед 0:1 (ЛЕ)

12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)

09.03. Манчестер Юнайтед – Бетис 4:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

01.04. Брайтон – Брентфорд 3:3 (АПЛ)

18.03. Брентфорд – Лестер 1:1 (АПЛ)

15.03. Саутгемптон – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

11.03. Эвертон – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

06.03. Брентфорд – Фулхэм 3:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

02.05.2022. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

19.01.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

10.09.1975. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (Кубок лиги)

12.04.1947. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 0:0 (Первый английский дивизион)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 29 23 3 3 70 - 27 72 2 Манчестер Сити 28 20 4 4 71 - 26 64 3 Ньюкасл 27 13 11 3 41 - 19 50 4 Тоттенхэм 29 15 5 9 53 - 41 50 5 Манчестер Юнайтед 27 15 5 7 41 - 37 50 6 Брайтон энд Хоув Альбион 27 13 7 7 51 - 34 46 7 Астон Вилла 29 13 5 11 39 - 40 44 8 Ливерпуль 28 12 7 9 48 - 33 43 9 Брентфорд 28 10 13 5 46 - 37 43 10 Фулхэм 28 11 6 11 39 - 39 39 11 Челси 29 10 9 10 29 - 30 39 12 Кристал Пэлас 29 7 9 13 24 - 39 30 13 Лидс Юнайтед 29 7 8 14 38 - 49 29 14 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23 - 42 28 15 Вест Хэм Юнайтед 27 7 6 14 25 - 34 27 16 Эвертон 29 6 9 14 23 - 41 27 17 Ноттингем Форест 29 6 9 14 24 - 52 27 18 Борнмут 29 7 6 16 27 - 57 27 19 Лестер Сити 29 7 4 18 40 - 51 25 20 Саутгемптон 29 6 5 18 23 - 47 23

Цифры и факты

Да, вы все правильно поняли: за последние 47 лет команды встречались всего трижды. В первом сезоне "Брентфорда" по возвращении в АПЛ МЮ дважды победил "пчел", однако недавно разгромно проиграл.

Всеобщая история противостояния насчитывает 16 матчей. Небольшое преимущество за победами имеют “красные дьяволы”: восемь против шести. Еще дважды команды сыграли вничью.

У коллективов одинаковое количество пропущенных в текущем сезоне АПЛ (по 37). Однако у “Брентфорда” на пять забитых больше (46 против 41).

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд от UA-Football

На “Олд Траффорд” у “манкунианцев” настоящая крепость в этом сезоне. На старте были поражения от "Брайтона" и "Реала Сосьедад", но сейчас ситуация выровнялась. МЮ нужно наконец-то побеждать. "Брентфорд" хоть и имеет хорошие результаты, но их команда очень тяжело добывает. Здесь соперник будет на уровень выше. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед" 1:0.