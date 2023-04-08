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Манчестер Юнайтед - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.04.2023
Команда Виталия Миколенко надеется продлить свою серию без поражений на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, тридцатый тур
8 апреля 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 14:30 “Эвертон”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Телетрансляция – Setanta Sports
“Эвертон” не проигрывает в четырех турах АПЛ подряд, но его серия пройдет серьезное испытание на “Олд Траффорд”, где “Юнайтед” выиграл 20 из 23 последних матчей во всех турнирах.
- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Эвертона
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Эвертона
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон
- Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон от UA-Football
Новости Манчестер Юнайтед
Поражение “Ньюкаслу” на прошлых выходных вызвало обеспокоенность у Эрика тен Хага и многих болельщиков. “Манчестер Юнайтед” был справедливо переигран на “Сент-Джеймс Парк”, уступив соперник не только в качестве футбола, но и в энергии, желании и борьбе.
Нидерландец после матча говорил, что игроки “Манчестер Юнайтед” должны быть “роботами, машинами”, имея в виду, что их концентрация и мотивация должны быть такими, что никакого варианта кроме как победы быть не может. И против “Брентфорда” в среду прогресс был заметен. МЮ лучше провел первый тайм, диктовал ритм игры, и вышел вперед после гола Рашфорда, а после перерыва, когда борьбы было больше, чем футбол, тен Хаг, как и хотел, увидел стремление и желание в действиях своей команды. У “Брентфорда” были шансы сравнять счет, но МЮ пару раз выручил Де Хеа.
“Манчестер Юнайтед” остается на четвертом месте, но чтобы остаться в Лиге чемпионов, команде в последних десяти турах нужно показывать стабильность в результатах. Об этом снова говорил тен Хаг перед игрой с “Эвертоном”.
Матч против “ирисок” станет последним в длительной дисквалификации Каземиро, травмированы Шоу, Гарначо и ван де Бек, но раньше, чем ожидалось восстановился Кристиан Эриксен. Датчанин будет в заявке.
Новости Эвертона
“Эвертон” начнет тур не в зоне вылета, но у “ирисок" 27 очков, столько же у “Вест Хэма”, “Ноттингем Фореста” и “Борнмута”, который занимает восемнадцатое место. Борьба продолжается, и “Эвертона” будет очень непросто.
Команда Шона Дайча умеет показывать характер. Перед международной паузой “Эвертон” смог избежать поражения в выездном матче с “Челси”, забив гол в конце поединке, не менее драматической получилась ничья и против “Тоттенхэма” в понедельник. “Ириски” остались в меньшинстве после удаления Дукуре, а затем и пропустили после пенальти, но команда Дайча смело провела последние минуты, и после того как удаление произошло у соперника (Моура) “Эвертон” смог сравнять счет – на дальний удар решился центрбек Майкл Кин.
Дайч хвалит свою команду, но понимает, в своем уровне игры “ирискам” нужно прибавлять. А это сложно, пока остается травмированным Калверт-Льюин, против МЮ не сыграет и Дукуре, который стал одним из важнейших игроков “Эвертона” в последних матчах.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” проиграл только один из последних 23 матчей Премьер-лиги (15 побед, семь ничьих), и это случилось в августе.
- У “Эвертона” очень слабые результаты на выезде – всего две победы в 31 матчах АПЛ (девять ничьих), 20 поражений, и одна победа в последних 29 матчах АПЛ на “Олд Траффорд” (восемь ничьих, двадцать поражений).
- При всем этом, “ириски” смогли сыграть вничью в трех последних гостевых поединках против МЮ в АПЛ. “Эвертон” забивал как минимум один в последних девяти матчах лиги с “Юнайтед”.
- “Эвертон” сделал всего два клиншита на выезде с августа 2021 года.
- Форвард МЮ Маркус Рашфорд забил всего один гол в 15 матчах с “Эвертоном”.
- “Манчестер Юнайтед” забил один гол в последних четырех матчах АПЛ.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Эвертона
Манчестер Юнайтед
- 05.04 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
- 02.04 “Ньюкасл” 0:2 (АПЛ)
- 19.03 “Фулхэм” 3:1 (АПЛ)
- 16.03 “Бетис” 1:0 (Лига Европы)
- 12.03 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)
Эвертон
- 03.04 “Тоттенхэм” 1:1 (АПЛ)
- 18.03 “Челси” 2:2 (АПЛ)
- 11.03 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
- 05.03 “Ноттингем Форест” 2:2 (АПЛ)
- 01.03 “Арсенал” 0:4 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|29
|23
|3
|3
|70-27
|+43
|72
|2
|"Манчестер Сити"
|28
|20
|4
|4
|71-26
|+45
|64
|3
|"Ньюкасл"
|28
|14
|11
|3
|46-20
|+26
|53
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|28
|16
|5
|7
|42-37
|+5
|53
|5
|"Тоттенхэм"
|29
|15
|5
|9
|53-41
|+12
|50
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|27
|13
|7
|7
|51-34
|+17
|46
|7
|"Астон Вилла"
|29
|13
|5
|11
|39-40
|-1
|44
|8
|"Ливерпуль"
|28
|12
|7
|9
|48-33
|+15
|43
|9
|"Брентфорд"
|29
|10
|13
|6
|46-38
|+8
|43
|10
|"Фулхэм"
|28
|11
|6
|11
|39-39
|0
|39
|11
|"Челси"
|29
|10
|9
|10
|29-30
|-1
|39
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|7
|9
|13
|24-39
|-15
|30
|13
|"Лидс Юнайтед"
|29
|7
|8
|14
|38-49
|-11
|29
|14
|"Вулверхэмптон"
|29
|7
|7
|15
|23-42
|-19
|28
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|28
|7
|6
|15
|26-39
|-13
|27
|16
|"Эвертон"
|29
|6
|9
|14
|23-41
|-18
|27
|17
|"Ноттингем Форест"
|29
|6
|9
|14
|24-52
|-28
|27
|18
|"Борнмут"
|29
|7
|6
|16
|27-57
|-30
|27
|19
|"Лестер Сити"
|29
|7
|4
|18
|40-51
|-11
|25
|20
|"Саутгемптон"
|29
|6
|5
|18
|23-47
|-24
|23
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Личные встречи
Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. “Манчестер Юнайтед” еще при участии Роналду победил “ирисок” в чемпионате в октябре (2:1), а в январе МЮ выбил “Эвертон” из Кубка Англии в третьем раунде (3:1). В прошлом сезоне все было иначе. “Эвертон” выиграл на своем поле 1:0, и не уступил на выезде (1:1). Общая статистика АПЛ – 38 побед “Манчестер Юнайтед”, десять “Эвертона”, 13 ничьих.
Ориентировочные составы
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия – Мактомини, Фред – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд
"Эвертон": Пикфорд – Годфри, Тарковски, Кин, Коулмэн – Макнил, Онана, Гейе, Дэвис, Ивоби – Грэй
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон от UA-Football
“Манчестер Юнайтед” может терять очки на своем поле в матчах с аутсайдерами. Например, недавно на “Олд Траффорд” 0:0 сыграл “Саутгемптон”, смог не проиграть здесь и “Лидс”. “Эвертон” смог не проиграть “Ноттингем Форест” и “Челси” в гостях, но все же два матча – это не показатель, который говорил бы о том, что “ириски” научились играть без трибун “Гудисон Парк”. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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