Манчестер Юнайтед - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.04.2023

Чемпионат Англии, тридцатый тур

8 апреля 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 14:30 “Эвертон”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

“Эвертон” не проигрывает в четырех турах АПЛ подряд, но его серия пройдет серьезное испытание на “Олд Траффорд”, где “Юнайтед” выиграл 20 из 23 последних матчей во всех турнирах.

4500 грн Ставка без риска Получить бонус

Новости Манчестер Юнайтед

Поражение “Ньюкаслу” на прошлых выходных вызвало обеспокоенность у Эрика тен Хага и многих болельщиков. “Манчестер Юнайтед” был справедливо переигран на “Сент-Джеймс Парк”, уступив соперник не только в качестве футбола, но и в энергии, желании и борьбе.

Нидерландец после матча говорил, что игроки “Манчестер Юнайтед” должны быть “роботами, машинами”, имея в виду, что их концентрация и мотивация должны быть такими, что никакого варианта кроме как победы быть не может. И против “Брентфорда” в среду прогресс был заметен. МЮ лучше провел первый тайм, диктовал ритм игры, и вышел вперед после гола Рашфорда, а после перерыва, когда борьбы было больше, чем футбол, тен Хаг, как и хотел, увидел стремление и желание в действиях своей команды. У “Брентфорда” были шансы сравнять счет, но МЮ пару раз выручил Де Хеа.

“Манчестер Юнайтед” остается на четвертом месте, но чтобы остаться в Лиге чемпионов, команде в последних десяти турах нужно показывать стабильность в результатах. Об этом снова говорил тен Хаг перед игрой с “Эвертоном”.

Матч против “ирисок” станет последним в длительной дисквалификации Каземиро, травмированы Шоу, Гарначо и ван де Бек, но раньше, чем ожидалось восстановился Кристиан Эриксен. Датчанин будет в заявке.

Новости Эвертона

“Эвертон” начнет тур не в зоне вылета, но у “ирисок" 27 очков, столько же у “Вест Хэма”, “Ноттингем Фореста” и “Борнмута”, который занимает восемнадцатое место. Борьба продолжается, и “Эвертона” будет очень непросто.

Команда Шона Дайча умеет показывать характер. Перед международной паузой “Эвертон” смог избежать поражения в выездном матче с “Челси”, забив гол в конце поединке, не менее драматической получилась ничья и против “Тоттенхэма” в понедельник. “Ириски” остались в меньшинстве после удаления Дукуре, а затем и пропустили после пенальти, но команда Дайча смело провела последние минуты, и после того как удаление произошло у соперника (Моура) “Эвертон” смог сравнять счет – на дальний удар решился центрбек Майкл Кин.

Дайч хвалит свою команду, но понимает, в своем уровне игры “ирискам” нужно прибавлять. А это сложно, пока остается травмированным Калверт-Льюин, против МЮ не сыграет и Дукуре, который стал одним из важнейших игроков “Эвертона” в последних матчах.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” проиграл только один из последних 23 матчей Премьер-лиги (15 побед, семь ничьих), и это случилось в августе.

У “Эвертона” очень слабые результаты на выезде – всего две победы в 31 матчах АПЛ (девять ничьих), 20 поражений, и одна победа в последних 29 матчах АПЛ на “Олд Траффорд” (восемь ничьих, двадцать поражений).

При всем этом, “ириски” смогли сыграть вничью в трех последних гостевых поединках против МЮ в АПЛ. “Эвертон” забивал как минимум один в последних девяти матчах лиги с “Юнайтед”.

“Эвертон” сделал всего два клиншита на выезде с августа 2021 года.

Форвард МЮ Маркус Рашфорд забил всего один гол в 15 матчах с “Эвертоном”.

“Манчестер Юнайтед” забил один гол в последних четырех матчах АПЛ.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Эвертона

Манчестер Юнайтед

05.04 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

02.04 “Ньюкасл” 0:2 (АПЛ)

19.03 “Фулхэм” 3:1 (АПЛ)

16.03 “Бетис” 1:0 (Лига Европы)

12.03 “Саутгемптон” 0:0 (АПЛ)

Эвертон

03.04 “Тоттенхэм” 1:1 (АПЛ)

18.03 “Челси” 2:2 (АПЛ)

11.03 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

05.03 “Ноттингем Форест” 2:2 (АПЛ)

01.03 “Арсенал” 0:4 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 29 23 3 3 70-27 +43 72 2 "Манчестер Сити" 28 20 4 4 71-26 +45 64 3 "Ньюкасл" 28 14 11 3 46-20 +26 53 4 "Манчестер Юнайтед" 28 16 5 7 42-37 +5 53 5 "Тоттенхэм" 29 15 5 9 53-41 +12 50 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 27 13 7 7 51-34 +17 46 7 "Астон Вилла" 29 13 5 11 39-40 -1 44 8 "Ливерпуль" 28 12 7 9 48-33 +15 43 9 "Брентфорд" 29 10 13 6 46-38 +8 43 10 "Фулхэм" 28 11 6 11 39-39 0 39 11 "Челси" 29 10 9 10 29-30 -1 39 12 "Кристал Пэлас" 29 7 9 13 24-39 -15 30 13 "Лидс Юнайтед" 29 7 8 14 38-49 -11 29 14 "Вулверхэмптон" 29 7 7 15 23-42 -19 28 15 "Вест Хэм Юнайтед" 28 7 6 15 26-39 -13 27 16 "Эвертон" 29 6 9 14 23-41 -18 27 17 "Ноттингем Форест" 29 6 9 14 24-52 -28 27 18 "Борнмут" 29 7 6 16 27-57 -30 27 19 "Лестер Сити" 29 7 4 18 40-51 -11 25 20 "Саутгемптон" 29 6 5 18 23-47 -24 23

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. “Манчестер Юнайтед” еще при участии Роналду победил “ирисок” в чемпионате в октябре (2:1), а в январе МЮ выбил “Эвертон” из Кубка Англии в третьем раунде (3:1). В прошлом сезоне все было иначе. “Эвертон” выиграл на своем поле 1:0, и не уступил на выезде (1:1). Общая статистика АПЛ – 38 побед “Манчестер Юнайтед”, десять “Эвертона”, 13 ничьих.

Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Маласия – Мактомини, Фред – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд

"Эвертон": Пикфорд – Годфри, Тарковски, Кин, Коулмэн – Макнил, Онана, Гейе, Дэвис, Ивоби – Грэй

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Эвертон от UA-Football

“Манчестер Юнайтед” может терять очки на своем поле в матчах с аутсайдерами. Например, недавно на “Олд Траффорд” 0:0 сыграл “Саутгемптон”, смог не проиграть здесь и “Лидс”. “Эвертон” смог не проиграть “Ноттингем Форест” и “Челси” в гостях, но все же два матча – это не показатель, который говорил бы о том, что “ириски” научились играть без трибун “Гудисон Парк”. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.