Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.04.23

Английская Премьер-лига, 30-й тур

8 апреля, 19:30. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Последняя команда АПЛ против претендента на чемпионство. Единственное, что сегодня может помочь святым – это родные трибуны. "Горожане" не имеют права терять очки, ведь "Арсенал" все еще впереди. У подопечных Сельеса ситуация еще более трудная, и каждый зачетный балл больше, чем на вес золота.

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Новости Саутгемптона

Если говорить на языке финансов, "святые" сейчас вернулись к 2008 году: у них глубокий кризис. Это не временный спад, который за этот сезон был почти у всех команд АПЛ. Пока они находятся на настоящем дне. "Саутгемптон" – один из главных претендентов на вылет из высшего дивизиона.

Периодически подопечные Сельеса одерживают победы, как против "Челси" или "Лестера" (счет 1:0 был в обеих встречах). Кроме этого недавно "Саутгемптон" сыграл вничью на "Олд Траффорд", а также отыгрался с 1:3 до ничейного результата против "Тоттенхэма". Небольшой прогресс есть. За последние семь матчей в чемпионате "святые" заработали восемь очков из общего количества в 23. Однако этого совсем недостаточно.

Кадры хозяев

Определенные проблемы у "святых" есть. Долго не играют Лариос и Ливраменто. Недавно травмировались Адамс, Салиса и Белла-Кочап. Эта тройка очень важна для “Саутгемптона”, и пока нельзя точно сказать, что они уже залечили повреждения и вышли из лазарета. Окончательное решение будет приниматься перед матчем.

Новости Манчестер Сити

У "горожан" все стабильно: они весной наверстывают утраченные очки в первой части чемпионата. В настоящее время у подопечных Гвардиолы идет серия из семи побед подряд во всех турнирах. Однако все равно МС пока идет на второй позиции. До первого "Арсенала" еще восемь очков с игрой в запасе. А в следующие две недели еще и поединок с "Баварией" в Лиге чемпионов и полуфинал Кубка Англии. В то время у “Арсенала” нет ничего, кроме АПЛ.

Последние матчи в "Манчестер Сити" получились особенно удачными. За три поединка команда испанского наставника забила 17 голов, пропустив всего один – от "Ливерпуля". Даже против "мерсисайдцев" без Холанда удалось забить четыре гола. "Горожане" продолжают играть свой классический футбол с постоянным контролем мяча.

Кадры хозяев

Холанд уже практически вышел из лазарета, однако сегодня он может не выйти в старте. Уже во вторник "горожанам" играть против "Баварии", так что, вероятно, Гвардиола побережет норвежца. А вот Фоден точно не выйдет сегодня на поле.

Последние пять матчей Саутгемптона и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

02.04. Вест Хэм – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

18.03. Саутгемптон – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

15.03. Саутгемптон – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

12.03. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)

04.03. Саутгемптон – Лестер 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 4:1 (АПЛ)

18.03. Манчестер Сити – Бернли 6:0 (Кубок Англии)

14.03. Манчестер Сити – Лейпциг 7:0 (ЛЧ)

11.03. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:1

04.03. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

Последние пять матчей между командами

11.01.23. Саутгемптон – Манчестер Сити 2:0 (Кубок лиги)

08.10.22. Манчестер Сити – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

20.03.22. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)

22.01.22. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

18.09.21. Манчестер Сити – Саутгемптон 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 29 23 3 3 70 - 27 72 2 Манчестер Сити 28 20 4 4 71 - 26 64 3 Ньюкасл 28 14 11 3 46 - 20 53 4 Манчестер Юнайтед 28 16 5 7 42 - 37 53 5 Тоттенхэм 29 15 5 9 53 - 41 50 6 Брайтон энд Хоув Альбион 27 13 7 7 51 - 34 46 7 Астон Вилла 29 13 5 11 39 - 40 44 8 Ливерпуль 28 12 7 9 48 - 33 43 9 Брентфорд 29 10 13 6 46 - 38 43 10 Фулхэм 28 11 6 11 39 - 39 39 11 Челси 29 10 9 10 29 - 30 39 12 Кристал Пэлас 29 7 9 13 24 - 39 30 13 Лидс Юнайтед 29 7 8 14 38 - 49 29 14 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23 - 42 28 15 Вест Хэм Юнайтед 28 7 6 15 26 - 39 27 16 Эвертон 29 6 9 14 23 - 41 27 17 Ноттингем Форест 29 6 9 14 24 - 52 27 18 Борнмут 29 7 6 16 27 - 57 27 19 Лестер Сити 29 7 4 18 40 - 51 25 20 Саутгемптон 29 6 5 18 23 - 47 23

Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Манчестер Сити

Прогноз матча Саутгемптон – Манчестер Сити от UA-Football

В предыдущем поединке на "Сент Джеймс-Парк" подопечные Гвардиолы уступили. Тогда это была игра Кубка лиги, сегодня будет важный матч чемпионата. На этот раз "святым" трудно будет зацепиться хотя бы за одно очко. "Сити" должен уверенно побеждать. Прогноз: Победа Манчестер Сити в первом тайме и в матче (1,8).