Птичье дерби. Тоттенхэм – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.04.23

Английская Премьер-лига, 30-й тур

8 апреля, 17:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Падение “Тоттенхэма” и подъем “Брайтона” свели их до практически одного уровня. "Чайки" уступают "шпорам" всего четырьмя очками, имея два матча в запасе. Теоретически подопечные Де Дзерби могут обогнать лондонцев, а начать свой путь к этому можно уже сейчас.

4500 грн Ставка без риска Получить бонус

Новости Тоттенхэма

Конте ушел, но проблем с собой, конечно, не забрал. Да и вряд ли сейчас найдется какой-нибудь врач, который придет и вылечит этот больной организм. "Шпоры" продолжают терять очки, и делают это даже в, казалось бы, не слишком тяжелых ситуациях. В предыдущем поединке против "Эвертона" лондонцы с 58 до 88 минуты играли в большинстве, забили гол с пенальти, но все равно пропустили и потеряли победу. Да еще весь поединок были менее интенсивными в атаке, чем соперник из зоны вылета.

За последние шесть матчей "Тоттенхэм" победил в одном – против "Ноттингема" 11 марта. Параллельно "шпоры" уступили "Шеффилду" в Кубке Англии, а также вылетели от "Милана" в Лиге чемпионов. Впереди девять матчей чемпионата с одной задачей: финишировать в топ-4. Достижение такого результата уже будет победой для "шпор".

Кадры хозяев

Из лазарета "Тоттенхэма" можно собрать хорошую команду для футзала. Разве что не хватает голкипера. Там находятся Бентанкур, Биссума, Дэвис Эмерсон, Сессеньйог и Ришарлисон. Также к ним может присоединиться и Лукас Моура, ведь он тоже пропустит игру, но из-за дисквалификации.

Новости Брайтона

Viva De Dzerbi! После ухода Поттера у "чаек" появился другой волшебник, который только развил навыки команды. “Брайтон” прочно закрепился в верхней части турнирной таблицы и даже имеет определенные посягательства на еврокубки. Сейчас чайки идут на шестом месте, которое дает возможность сыграть в Лиге Европы. Также есть более амбициозная, но более трудная цель: к ЛЧ семь очков и матч в запасе. Де Дзерби хотел бы достичь большего в самом престижном континентальном первенстве, чем домашняя ничья с "Шерифом".

В 2023 году "чайки" проиграли лишь однажды: против "Фулхэма". Но даже тогда "Брайтон" весь матч атаковал и пропустил на 88-й минуте. Случайности случаются. Кроме успеха в АПЛ, “чайки” еще и вышли в полуфинал Кубка Англии. В том числе побежден и "Ливерпуль" на "Энфилде". Стоит отметить, что и в чемпионате дела обстоят лучше именно в гостях. По показателю игр на выезде "Брайтон" четвертый в АПЛ. "Шпорам" следует опасаться.

Кадры гостей

Достаточно давно в лазарете находятся Модер, Лаллана и Лемпти. Сармьенто и Кайседо травмировались недавно, но только последний более или менее готов к поединку. Собственно, и Лемпти может помочь "чайкам" сегодня, если пройдет передматчевые испытания.

Последние пять матчей Тоттенгема и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

03.04. Эвертон – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

18.03. Саутгемптон – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

11.03. Тоттенхэм – Ноттингем 3:1 (АПЛ)

08.03. Тоттенхэм – Милан 0:0 (ЛЧ)

04.03. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

04.04. Борнмут – Брайтон 0:2 (АПЛ)

01.04. Брайтон – Брентфорд 3:3 (АПЛ)

19.03. Брайтон – Гримсби 5:0 (Кубок Англии)

15.03. Брайтон – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

11.03. Лидс – Брайтон 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

08.10.22. Брайтон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

16.04.22. Тоттенхэм – Брайтон 0:1 (АПЛ)

16.03.22. Брайтон – Тоттенхэм 0:2 (АПЛ)

05.02.22. Тоттенхэм – Брайтон 3:1 (Кубок Англии)

31.01.21. Брайтон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 29 23 3 3 70 - 27 72 2 Манчестер Сити 28 20 4 4 71 - 26 64 3 Ньюкасл 28 14 11 3 46 - 20 53 4 Манчестер Юнайтед 28 16 5 7 42 - 37 53 5 Тоттенхэм 29 15 5 9 53 - 41 50 6 Брайтон энд Хоув Альбион 27 13 7 7 51 - 34 46 7 Астон Вилла 29 13 5 11 39 - 40 44 8 Ливерпуль 28 12 7 9 48 - 33 43 9 Брентфорд 29 10 13 6 46 - 38 43 10 Фулхэм 28 11 6 11 39 - 39 39 11 Челси 29 10 9 10 29 - 30 39 12 Кристал Пэлас 29 7 9 13 24 - 39 30 13 Лидс Юнайтед 29 7 8 14 38 - 49 29 14 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23 - 42 28 15 Вест Хэм Юнайтед 28 7 6 15 26 - 39 27 16 Эвертон 29 6 9 14 23 - 41 27 17 Ноттингем Форест 29 6 9 14 24 - 52 27 18 Борнмут 29 7 6 16 27 - 57 27 19 Лестер Сити 29 7 4 18 40 - 51 25 20 Саутгемптон 29 6 5 18 23 - 47 23

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Брайтон

Прогноз матча Тоттенхэм – Брайтон от UA-Football

Сегодня "чайки" могут вплотную приблизиться к ситуативному конкуренту за пятое место. Вряд ли пока перед подопечными Де Дзерби стоит именно такая задача, однако точно есть задача выиграть. У "Тоттенгема" пока нет команды, и новый тренер (пусть и и.о.) за несколько дней не склеит из группы игроков коллектив. Прогноз: Победа "Брайтона".