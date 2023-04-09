Ливерпуль - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.04.2023

Чемпионат Англии, тридцатый тур

9 апреля 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 18:30 “Арсенал”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

“Ливерпуль” выиграл шесть последних домашних матчей АПЛ против “Арсенала”. Команде Микеля Артеты нужно будет продемонстрировать чемпионские амбиции на одном из наименее удобных для себя стадионов.

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Новости Ливерпуля

“Это был не самый увлекательный матч, который я видел. 0:0, это не было интересно, но мы сделали маленький шаг в правильном направлении”, – говорил Юрген Клопп после матча с “Челси” во вторник.

Так ли это? “Ливерпуль” не побеждает уже больше месяца. После игры с “Манчестер Юнайтед” (7:0) “красные” провели четыре гостевых поединка, и ни одного из не выиграли. Три поражения, и одна ничья. Всего один забитый гол. Футбол среднего качества.

“Ливерпуль” отстает от “Ньюкасла” и “Манчестер Юнайтед” уже на 13 очков. Шансов на первую четверку осталось крайне мало. Клопп говорит, что большие ожидания нужно умерить, главное для него, чтобы команда старалась в важных матчах, и именно это тренер “Ливерпуля” увидел в матче с “Челси”. Клоппом добавляет, что с хорошими трансферами его команда точно добавит в следующем сезоне.

Остается надеяться на “Энфилд”. Здесь “Ливерпуль” способен собраться, и устроить яркую победу, как это было в поединках с “Сити”, “Наполи” или “Манчестер Юнайтед”.

В матче с “Челси” Клопп сделал шесть изменений, в частности в запасе остались Александер-Арнольд, Робертсон, Салах и Гакпо, а ван Дейк пропустил игру в Лондоне из-за болезни. Ожидается, что все они вернутся в старт на матч с “Арсеналом”, возможно в запасе будет Тьяго, Диас продолжит восстановление.

Новости Арсенала

“Арсенал” подходит к матчу с “Ливерпулем”, имея серию из семи побед подряд в чемпионате. Были непростые победы, как против “Астон Виллы” (4:2) и “Борнмута” (3:2), были и разгромы как с “Эвертоном” (4:0), “Фулхэмом” (3:0), “Кристал Пэлас” (4:1) и “Лидсом” (4:1). “Арсенал” забивает в среднем три гола за матч.

Команда Артеты из раза в раз демонстрирует свое умение преодолевать трудности. К примеру, в игре против “Лидса” у “канониров” совсем не было моментов, пока на 35-й минуте Жезус не решился на дриблинг в штрафной, заработал пенальти, и сам же его реализовал. Во втором тайме уже было легче.

Артета давал сдержанные комментарие перед матчем, он говорил, что команда должна быть готовой эмоциональной, быть тактически грамотной и выбирать правильные решения в каждый момент игры, чтобы добиться положительного результата.

“Арсенал” по-прежнему остается без своего основного центрбека Салиба, Томиясу и Эльнени вылетели до конца сезона, Нкетиа остается под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

Противостояние “Ливерпуля” с “Арсеналом” – самое результативное в Премьер-лиге (180 голов).

“Арсенал” не делал дубль в матчах с “Ливерпулем” с сезона 2009/10 и не выигрывал два подряд матча у “красных” с 2012 года.

“Ливерпуль” Юргена Клоппа никогда не проигрывал “Арсеналу” на “Энфилде” и выиграл шесть последних домашних матчей в АПЛ.

“Арсенал” делал клиншит только в 12 из 61 поединках с “Ливерпулем” в АПЛ (20%), худший процент среди всех соперников.

В 2023 году “Арсенал” набрал почти вдвое больше очков, чем “Ливерпуль” (29 против 15).

“Ливерпуль” не пропускал на своем поле в четырех последних матчах АПЛ.

Атакующий хавбек “Арсенала” Леандро Троссард ранее в сезоне сделал хет-трик против “Ливерпуля” на “Энфилде”, играя за “Брайтон”.

Мохамед Салах поучаствовал в семи голах в ворота “Арсенала” (пять голов, два ассиста) в пяти последних матчах на “Энфилде”.

“Арсенал” забивал как минимум три гола в последних пяти матчах чемпионата.

Последние пять матчей Ливерпуля и Арсенала

Ливерпуль

04.04 “Челси” 0:0 (АПЛ)

01.04 “Манчестер Юнайтед” 1:4 (АПЛ)

15.03 “Реал” Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)

11.03 “Борнмут” 0:1 (АПЛ)

05.03 “Манчестер Юнайтед” 7:0 (АПЛ)

Арсенал

01.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)

19.03 “Кристал Пэлас” 4:1 (АПЛ)

16.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)

12.03 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)

09.03 “Спортинг” 2:2 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 29 23 3 3 70-27 +43 72 2 "Манчестер Сити" 29 21 4 4 75-27 +48 67 3 "Ньюкасл" 29 15 11 3 48-21 +27 56 4 "Манчестер Юнайтед" 29 17 5 7 44-37 +7 56 5 "Тоттенхэм" 30 16 5 9 55-42 +13 53 6 "Астон Вилла" 30 14 5 11 41-40 +1 47 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 13 7 8 52-36 +16 46 8 "Ливерпуль" 28 12 7 9 48-33 +15 43 9 "Брентфорд" 30 10 13 7 47-40 +7 43 10 "Фулхэм" 29 11 6 12 39-40 -1 39 11 "Челси" 30 10 9 11 29-31 -2 39 12 "Вулверхэмптон" 30 8 7 15 24-42 -18 31 13 "Вест Хэм Юнайтед" 29 8 6 15 27-39 -12 30 14 "Кристал Пэлас" 29 7 9 13 24-39 -15 30 15 "Борнмут" 30 8 6 16 28-57 -29 30 16 "Лидс Юнайтед" 29 7 8 14 38-49 -11 29 17 "Эвертон" 30 6 9 15 23-43 -20 27 18 "Ноттингем Форест" 30 6 9 15 24-54 -30 27 19 "Лестер Сити" 30 7 4 19 40-52 -12 25 20 "Саутгемптон" 30 6 5 19 24-51 -27 23

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Личные встречи

В первом круге “Арсенал” обыграл “Ливерпуль” на своем поле счетом 3:2. “Канониры” дважды выходили вперед, гости дважды отыгрывались, но все же последний мяч был за Сакой. В прошлом сезоне “Ливерпуль” выиграл у “Арсенал” три из четырех матчей – 4:0 и 2:0 в чемпионате, 2:0 и 0:0 в полуфиналах Кубка лиги. Общая история АПЛ: 25 побед “Ливерпуля”, 17 “Арсенала”, 19 ничьих.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Троссард

“Ливерпуль”: Аллисон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Хендерсон, Фабиньо, Милнер – Жота, Гакпо, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Арсенал

Прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал от UA-Football

“Ливерпуль” в нынешнем сезоне остается непредсказуемой командой, но на своем поле команда Клоппа все же чаще, чем нет демонстрирует убедительный футбол. Только “Лидсу” в сезоне 2022/23 удалось тут победить, и во многом случайно. Но нужно ли “Арсеналу” бояться “Ливерпуль”? Команда Артеты проводит исключительный сезон, разбивая в том числе все предрассудки и предубеждения. Тренеру “Арсенала” больше не нужно включать на тренировке “You'll Never Walk Alone”, чтобы подготовить свою команду. Она достигла футбольной зрелости. Матч будет результативным, но скорее всего не завершится победой одной из команд. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.