Мудрик vs Де Дзерби, но есть нюанс. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 15.04.2023

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

15 апреля. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Челси" и "Брайтон" в сезоне-2022/23 связывает в том числе и "Шахтер". В сентябре лондонцы пригласили тогда еще тренера "чаек" Поттера на пост менеджера, "Альбион" взял вместо Грэма хорошо знакомого болельщикам донецкого клуба Роберто Де Дзерби.

Также зимой "Челси" приобрел у "горняков" за сумасшедшую сумму главного таланта украинского футбола прямо сейчас – Михаила Мудрика. И вот, в субботу, "Брайтон" приедет на "Стэмфорд Бридж". Итальянец, в свое время как никто другой поверивший в Мудрика, наверняка с ним пересечется, правда, не на поле, а в подтрибунном помещении.

В текущей кампании Фрэнк Лэмпард – четвертый наставник для "Челси". Он согласился начать свою вторую тренерскую каденцию в лондонской раздевалке, и вновь в очень непростой для команды и клуба в целом момент. Англичанин как тренер уже во второй раз вернулся в родную обитель 6 апреля, в рамках текущей каденции он провел два поединка в роли менеджера "синих". Исправить ситуацию легенде пока не удается.

Проигранный с минимальным счетом матч против "Вулверхэмптона" фанатам "Челси" особо вспоминать не хочется (1:0). Если гости и продемонстрировали что-то на стадионе "Молинью", так это тотальную безыдейность. Лэмпард не подготовил (не успел подготовить?) рабочий план противодействия "волкам". Весь тонкий творческий футбол Феликса либо ломался сам, либо не выдерживал частокола подкатов игроков "Вулвз". Стерлинг пасовал чужим в простых ситуациях, Галлахер не понимал, когда именно нужно выбрасываться в давление. И дальше по списку. При счете 1:0 "Челси" не взламывал автобус хозяев, а лишь тыкался в него носом.

Чуда для "Челси" в первом поединке четвертьфинала ЛЧ против "Реала" не произошло, на "Бернабеу" мадридцы дважды забили Кепе и при этом не пропустили (2:0). План Лэмпарда смотрелся логично: оборонительные 3-5-2, мощный центр поля в надежде перекусить Крооса и Модрича, резкие контратаки с Феликсом и Стерлингом на острие. Правда, для его успешной реализации нужен был оверперфоманс игроков "Челси" и плохой день футболистов "Реала". А все вышло с точностью до наоборот. "Синие" неплохо начали поединок, "сливочные" быстро проснулись и задавили лондонцев: ментально, физически, продуманными атаками, свежими исполнителями с лавки. К тому же, "Челси" действительно сам себе вставлял палки в колеса, допуская простые позиционные ошибки, здесь можно вспомнить удаление Чилвелла и вопиющий второй пропущенный гол. Когда забивал Асенсио, сложилось впечатление, что англичанам футбол вообще внезапно стал индифферентен.

"Челси" не может забить уже четыре матча подряд, хотя по xG за этот отрезок наиграл на 6 голов. Есть поверхностные выводы, все они будут правильными: банально не прет, везение нужно заслужить, фарт – это психология, а она сейчас у "синих" на нуле. Но, если копнуть глубже, то почти все моменты на эти 6 ожидаемых голов были созданы… во многом случайно, бесструктурно и в хаосе. Например благодаря очень плохой обороне "Ливерпуля".

Пока Лэмпард дал Мудрику всего 20 с лишним минут в матче против "Вулвз". Михаил запомнился только несколькими собранными фолами на "Молинью". В Мадриде украинец мог бы выйти по ходу поединка, но после красной Чилвелла его шансы засветиться на "Бернабеу" полностью растаяли.

