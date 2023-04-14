Мудрик vs Де Дзерби, но есть нюанс. Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 15.04.2023

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

15 апреля. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Челси" и "Брайтон" в сезоне-2022/23 связывает в том числе и "Шахтер". В сентябре лондонцы пригласили тогда еще тренера "чаек" Поттера на пост менеджера, "Альбион" взял вместо Грэма хорошо знакомого болельщикам донецкого клуба Роберто Де Дзерби.

Также зимой "Челси" приобрел у "горняков" за сумасшедшую сумму главного таланта украинского футбола прямо сейчас – Михаила Мудрика. И вот, в субботу, "Брайтон" приедет на "Стэмфорд Бридж". Итальянец, в свое время как никто другой поверивший в Мудрика, наверняка с ним пересечется, правда, не на поле, а в подтрибунном помещении.

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Новости "Челси"

В текущей кампании Фрэнк Лэмпард – четвертый наставник для "Челси". Он согласился начать свою вторую тренерскую каденцию в лондонской раздевалке, и вновь в очень непростой для команды и клуба в целом момент. Англичанин как тренер уже во второй раз вернулся в родную обитель 6 апреля, в рамках текущей каденции он провел два поединка в роли менеджера "синих". Исправить ситуацию легенде пока не удается.

Проигранный с минимальным счетом матч против "Вулверхэмптона" фанатам "Челси" особо вспоминать не хочется (1:0). Если гости и продемонстрировали что-то на стадионе "Молинью", так это тотальную безыдейность. Лэмпард не подготовил (не успел подготовить?) рабочий план противодействия "волкам". Весь тонкий творческий футбол Феликса либо ломался сам, либо не выдерживал частокола подкатов игроков "Вулвз". Стерлинг пасовал чужим в простых ситуациях, Галлахер не понимал, когда именно нужно выбрасываться в давление. И дальше по списку. При счете 1:0 "Челси" не взламывал автобус хозяев, а лишь тыкался в него носом.

Чуда для "Челси" в первом поединке четвертьфинала ЛЧ против "Реала" не произошло, на "Бернабеу" мадридцы дважды забили Кепе и при этом не пропустили (2:0). План Лэмпарда смотрелся логично: оборонительные 3-5-2, мощный центр поля в надежде перекусить Крооса и Модрича, резкие контратаки с Феликсом и Стерлингом на острие. Правда, для его успешной реализации нужен был оверперфоманс игроков "Челси" и плохой день футболистов "Реала". А все вышло с точностью до наоборот. "Синие" неплохо начали поединок, "сливочные" быстро проснулись и задавили лондонцев: ментально, физически, продуманными атаками, свежими исполнителями с лавки. К тому же, "Челси" действительно сам себе вставлял палки в колеса, допуская простые позиционные ошибки, здесь можно вспомнить удаление Чилвелла и вопиющий второй пропущенный гол. Когда забивал Асенсио, сложилось впечатление, что англичанам футбол вообще внезапно стал индифферентен.

"Челси" не может забить уже четыре матча подряд, хотя по xG за этот отрезок наиграл на 6 голов. Есть поверхностные выводы, все они будут правильными: банально не прет, везение нужно заслужить, фарт – это психология, а она сейчас у "синих" на нуле. Но, если копнуть глубже, то почти все моменты на эти 6 ожидаемых голов были созданы… во многом случайно, бесструктурно и в хаосе. Например благодаря очень плохой обороне "Ливерпуля".

Пока Лэмпард дал Мудрику всего 20 с лишним минут в матче против "Вулвз". Михаил запомнился только несколькими собранными фолами на "Молинью". В Мадриде украинец мог бы выйти по ходу поединка, но после красной Чилвелла его шансы засветиться на "Бернабеу" полностью растаяли.

Approaching the last half an hour here in Madrid. ⏱#UCL pic.twitter.com/wMdW7algaU — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 12, 2023

Новости "Брайтона"

По состоянию на апрель "Челси" уже, как известно, уволил Грэма Поттера, ну а "Брайтон" вряд ли хоть где-то и в чем-то сожалеет касательно назначения Роберто Де Дзерби. Да, стартанул итальянец немного сомнительно: и с точки зрения результатов, и в плане резкого выкручивания атакующих настроек на поле. Однако после завершения Мундиаля в Катаре "чайки" все чаще выигрывают матчи и все меньше теряют очки.

Так же успешно, как прошла зима, прямо сейчас у "Брайтона" идет весна. В марте "Альбион" вышел в полуфинал Кубка Англии, в чемпионате разбомбил "Вест Хэм" (4:0), одолел "Кристал Пэлас" (1:0) и расписал ничью с "Лидсом" на выезде (2:2). Апрель начался для "чаек" тоже с боевого паритета, разделить очки пришлось с "Брентфордом" (3:3), но с "Борнмутом" в гостях никаких проблем не возникло (0:2).

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Особняком здесь стоит, конечно же, последний на данный момент матч "Брайтона". В Лондоне подопечные Де Дзерби уступили "Тоттенхэму" (2:1), правда, почему-то в некоторых эпизодах реально казалось, что арбитр играет за "шпор". В середине второго тайма Роберто вскипел и сцепился со Стеллини, который, кстати, словесно уколол соотечественника на пресс-конференции еще до стартового свистка. Без внимания рефери поведение Де Дзерби не осталось. В нынешнем сезоне АПЛ это уже третья дисквалификация для мистера ДД. Ранее главный тренер "чаек" получал наказания за красную в игре с "Фулхэмом" и четыре накопленных "горчичника". Особенно интересно, что у футболистов его команды нет ни одного удаления в кампании-2022/23.

Многие любят Роберто за эмоции, многие его за них ненавидят. У итальянца, как и у многих из нас, полно недостатков. Он упрям, резок, часто отбрасывает необходимость иметь запасной план, но упрекнуть ДД в том, что ему бывает все равно, – нельзя.

Вопреки начальным ожиданиям "Брайтон" Де Дзерби вполне имеет шансы заскочить по итогам розыгрыша АПЛ в поезд под названием "Лига Европы". И это у итальянца еще полноценной предсезонки не было. Хотя календарь у "чаек" еще тот, там "Манчестер Сити", дважды "МЮ" (в Кубке и чемпионате), "Арсенал", плюс встречи с командами, ведущими борьбу за выживание. Еще придется попотеть.

Back on the road this weekend... ????️???? pic.twitter.com/9XRL581Tex — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 13, 2023

Турнирная таблица

Личные встречи

29.10.22 АПЛ "Брайтон" – "Челси" 4:1

18.01.22 АПЛ "Брайтон" – "Челси" 1:1

29.12.21 АПЛ "Челси" – "Брайтон" 1:1

20.04.21 АПЛ "Челси" – "Брайтон" 0:0

14.09.20 АПЛ "Брайтон" – "Челси" 1:3

Цифры и факты

– "Челси" остается единственной командой АПЛ, которая еще не забила ни одного гола после весеннего международного перерыва;

– "Челси" не побеждал в 5 последних домашних матчах против "Брайтона" во всех соревнованиях.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В Мадриде получил повреждение Кулибали, под большим вопросом из-за мышечной травмы Чуквуэмека. Колвилл не сыграет, так как принадлежит "Челси". Лэмпти уже не связан с лондонцами, но он травмирован, как и Лаллана, Модер и Сармьенто.

Уже во вторник "синие" примут дома "Реал", поэтому ждем от Лэмпарда ротации и, в частности, выхода Мудрика. По информации журналистов, приближенных к "Челси", Фрэнк даже подумывает над тем, чтобы выпустить на позиции голкипера не Кепу, а Менди.

Может, Де Дзерби выставит в старт молодого ирландского нападающего Эвана Фергюсона. 18-летний форвард сыграл в 12 матчах АПЛ-2022/23, забил 4 гола и отдал 2 ассиста, его считают главным открытием "Брайтона" в текущем сезоне. К нему стоит присмотреться.

"Челси", 4-3-3: Аррисабалага – Джеймс, Фофана, Бадиашиль, Чилвелл – Галлахер, Фернандес, Лофтус-Чик – Мадуэке, Хавертц, Мудрик

"Брайтон", 4-2-3-1: Стил – Велтман, Уэбстер, Данк, Эступиньян – Грос, Кайседо – Марч, Макаллистер, Митома – Фергюсон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. "Челси" откровенно доигрывает сезон. В чемпионате лондонцы застряли в середине таблицы – они и не вылетят, но и в еврокубки не попадут. Продвижение в ЛЧ ориентировочно закончится во вторник. Как таковое большое давление исчезло с уходом Поттера.

С другой стороны, "Брайтон" – очень неудобный соперник для "Челси" с точки зрения стиля и самоотдачи оппонента, лондонцы не знают побед в этом противостоянии почти три года. Особенно болезненным вышел матч первого круга, еще без Мудрика, но уже с Де Дзерби (4:1). С тех пор "синие" так и не научились противостоять экстремальному прессингу. "Брайтон" должен быть готов предложить подобный сценарий еще раз.

Осторожная ставка – ничья, рискованная – победа гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.