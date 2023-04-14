Манчестер Сити - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.04.2023

Чемпионат Англии, 31-й тур

15 апреля 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 19:30 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

У нового тренера “Лестера” Дина Смита есть восемь матчей, чтобы спасти “лис” от вылета. Первый поединок для 52-летнего тренера будет большим испытанием. Команды Дина Смита (“Астон Вилла” и “Норвич”) проиграли пять предыдущих матчей “Манчестер Сити” с общим счетом 17:2.

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Новости Манчестер Сити

Матч с “Лестером” втиснут у “Манчестер Сити” между двумя противостояниями с “Баварией” в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первое из них команда Пепа Гвардиолы провела успешно, разгромив на “Этихаде” чемпиона Германии со счетом 3:0.

Это был матч высокого качества, как и можно было ожидать от встречи двух фаворитов Лиги чемпионов, и результат игры был предрешен в деталях. Красивейший гол забил Родри, защитники “Сити” действовали безупречно у своих ворот, что не скажешь об их визави в “Баварии”. Ошибка Упамекано привела к мячу Силвы, гости утратили уверенность, пропустили еще (Холанд), могли бы и больше, если бы не Зоммер.

Это была девятая подряд победа “Манчестер Сити” во всех турнирах, пять последних матчей “горожане” выиграли с общим счетом 25-2. Команду Пепа Гвардиолы остановить практически невозможно. Когда у одних ворот действует Диаш и Аке, у других – Грилиш и Холанд, а между ними есть Родри, шансов практически нет. Эта команда не только превосходит многих в техническом мастерстве, она готова снести соперника физически.

На своем поле “Манчестер Сити” выиграл 16 из 18 матчей чемпионата, потеряв очки только в поединках с “Брентфордом” и “Эвертоном” до чемпионата мира. В десяти последних домашних матчах всех турниров “Сити” забил 37 голов, пропустил четыре.

За исключением Фила Фодена, который все ближе к возвращению после своей операции, все игроки “Манчестер Сити” готовы к матчу с “Лестером”.

Новости Лестера

“Лестер” хотел получить Грэма Поттера, вел переговоры с Джесси Маршем, но в итоге назначил главным тренером Дина Смита, у которого был успешный опыт борьбы за выживание с “Астон Виллой” и вылет с “Норвичем”.

Назначение Смита не очень воодушевляет болельщиков “Лестера”, но выбор руководство уже сделан. Вместе со Смитом в “Лестер” возвращается Крейг Шекспир, который был ассистентом у Найджела Пирсона и Клаудио Раньери, сам в свое время выполнял роль и.о. трена “лис” в четвертьфинале Лиги чемпионов. Остается в команде Смита и легенда АПЛ Джон Терри.

Положение “Лестера” близко к удручающему. Чемпион Англии-2016 проиграл семь из восьми последних матчей АПЛ, всего в сезоне – 19. “Лисы” не делали клиншит с 12 ноября. Только три команды в чемпионате пропустили больше, чем “Лестер” (52 мяча в 30 турах).

У Роджерса были непростые отношения с рядом футболистов, некоторые из них были исключены из первой команды, другие загадочным образом появлялись, а потом снова исчезали. Это не способствовало появлению сыгранности. Смит, Шекспир и Терри предлагают всей команде начать отношения “с чистого листа”.

К игре с “Манчестер Сити” теперь уже команда Смита подходит с одной ощутимой потерей: травму получил один из лучших бомбардиров “Лестера” Харви Барнс (десять голов в АПЛ). Также пропустит игру на “Этихаде” Рикардо Перейра. Но вернулись к тренировкам лидеры команды Тилеманс и Эванс, возможно они получат несколько минут в субботу.

Статистика команд, цифры и факты

В последних трех матчах Премьер-лиги между “Манчестер Сити” и “Лестером” на “Этихаде” было забито двадцать голов.

Дин Смит проиграл все свои шесть противостояний “Манчестер Сити” Гвардиолы (пять в чемпионате, одно в Кубке лиги).

В сентябре 2020 года “Лестер” смог выиграть у “Манчестер Сити” на выезде со счетом 5:2. Форвард “лис” Джейми Варди сделал хет-трик, и он остается единственным футболистом в истории АПЛ, который забил три гола на “Этихаде”, играя за гостевую команду. Всего Варди забил “горожанам” восемь голов.

Нападающему “Манчестер Сити” Эрлингу Холанду осталось забить пять голов в восьми матчах, чтобы побить рекорд АПЛ (по 34 мяча Энди Коула в сезоне 1993/94 и Алана Ширера в 1994/95). Норвежец забивает по голу каждые 73 минуты.

“Манчестер Сити” выиграл 16 из 18 домашних матчей в АПЛ.

Только “Борнмут” (57), “Ноттингем Форест” и “Лидс” (по 54) пропустили в нынешнем сезоне АПЛ больше голов, чем “Лестер”. “Лисы” не делали клиншит с 12 ноября.

“Манчестер Сити” – самая результативная команда лиги (75 голов).

“Лестер” не может победить в чемпионате Англии восемь матчей. Более длительная серия без побед только у “Ноттингем Фореста” (девять поединков).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Лестера

Манчестер Сити

11.04 “Бавария” 3:0 (Лига чемпионов)

08.04 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)

01.04 “Ливерпуль” 4:1 (АПЛ)

18.03 “Бернли” 6:0 (Кубок Англии)

14.03 “РБ Лейпциг” 7:0 (Лига чемпионов)

Лестер

08.04 “Борнмут” 0:1 (АПЛ)

04.04 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

01.04 “Кристал Пэлас” 1:2 (АПЛ)

18.03 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

11.03 “Челси” 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 30 23 4 3 72-29 +43 73 2 "Манчестер Сити" 29 21 4 4 75-27 +48 67 3 "Ньюкасл" 29 15 11 3 48-21 +27 56 4 "Манчестер Юнайтед" 29 17 5 7 44-37 +7 56 5 "Тоттенхэм" 30 16 5 9 55-42 +13 53 6 "Астон Вилла" 30 14 5 11 41-40 +1 47 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 28 13 7 8 52-36 +16 46 8 "Ливерпуль" 29 12 8 9 50-35 +15 44 9 "Брентфорд" 30 10 13 7 47-40 +7 43 10 "Фулхэм" 29 11 6 12 39-40 -1 39 11 "Челси" 30 10 9 11 29-31 -2 39 12 "Кристал Пэлас" 30 8 9 13 29-40 -11 33 13 "Вулверхэмптон" 30 8 7 15 24-42 -18 31 14 "Вест Хэм Юнайтед" 29 8 6 15 27-39 -12 30 15 "Борнмут" 30 8 6 16 28-57 -29 30 16 "Лидс Юнайтед" 30 7 8 15 39-54 -15 29 17 "Эвертон" 30 6 9 15 23-43 -20 27 18 "Ноттингем Форест" 30 6 9 15 24-54 -30 27 19 "Лестер Сити" 30 7 4 19 40-52 -12 25 20 "Саутгемптон" 30 6 5 19 24-51 -27 23

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Личные встречи

В первом круге “Манчестер Сити” минимально победил “Лестер” на выезде благодаря голу Де Брюйне со штрафного (1:0). Два последних матча между командами на “Этихаде” в чемпионате получились результативными: победа “Манчестер Сити” 6:3 в декабре 2021 года, победа “Лестера” 5:2 в сентябре 2020. Общая история АПЛ: 14 побед “Манчестер Сити”, семь “Лестера”, две ничьи.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Лестер

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Диаш, Аканджи – Родри, Стоунз – Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне, Марез – Холанд

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Амарти, Фас, Кристиансен – Ндиди, Сумаре – Перейра, Маддисон, Дьюсбери-Холл – Дака

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Лестер

Прогноз на матч Манчестер Сити – Лестер от UA-Football

Лучшая домашняя команда чемпионата против одного из аутсайдера. Чемпион страны, которым рвется защитить свой титул против команды, которая потеряла свой путь. Команда, которая выиграла свои девять последний матчей против команды, которая не может выиграть в восьми матчах подряд. Интриги в матче “Манчестер Сити” – “Лестер” мало. Даже если Дин Смит придумает что-то эдакое, “лисам” сложно будет избежать поражения. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.