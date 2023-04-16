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Вест Хэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.2023

Англия
(1 голосов)

Микель Артета надеется, что команда его бывшего тренера не будет преградой для Арсенала

Вест Хэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.2023

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 31-й тур

16 апреля 2023. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 16:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” выиграл все пять гостевых дерби Лондона в нынешнем сезоне с общим счетом 11:0 и намерены продлить свою прекрасную серию в поединке с “Вест Хэмом”.

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Содержание

Новости Вест Хэма

“Вест Хэм” выиграл два из трех последних матчей Премьер-лиги, что позволило команде Дэвида Мойеса немного оттолкнуться от зоны вылета. “Хаммерс” не считаются явным претендентом на вылет, хотя отрыв от третьего с конца “Ноттингем Форест” составляет три очка. Но с учетом, что якорем на дно отправляются “Саутгемптон” и “Лестер”, шансы “хаммерс” на спасение действительно не так уж малы.

Не скажешь, что по игре “Вест Хэм” заслуживает остаться. В победных поединках с “Фулхэмом” (1:0) и “Саутгемптоном” (1:0) команда Дэвида Мойеса больше боролась, чем играла, и за счет этого побеждала соперника. Когда против “Вест Хэма” играл действительно сильный соперник, матч предсказуемо закончился поражением (“Ньюкасл” 1:5). Не был шотландский менеджер доволен игрой своей команды и в четвертьфинале Лиги конференций, признав, что “Гент” сыграл явно лучше (удары 20-4, итоговый счет 1:1).

Мойес понимает чувства болельщиков, которые в последних двух сезонах (шестое и седьмое место в АПЛ) привыкли к красивым победам и стабильным результатам. Ожидания были совсем другими. Но команда лучше сейчас играть не станет, так что недовольство показывать нет смысла.

Все игроки “Вест Хэма” готовы к матчу с “Арсеналом”, за исключением итальянского форварда Джанлуки Скамакки.

Новости Арсенала

В отличие от “Вест Хэма”, “Арсенал” не отвлекается на еврокубки. Прошла неделя после игры с “Ливерпулем” (2:2), Артета и его помощники могли вдоволь проанализировать этот поединок, и понять, почему команда не справились с давлением соперника, и в итоге едва не проиграла, хотя вела в счете 2:0 до 42-й минуты.

Ничья с “Ливерпулем” может оказать решающее влияние на чемпионскую борьбу. Теперь “Манчестер Сити”, конкуренту “Арсенала”, достаточно будет выиграть все оставшиеся матчи, в том числе и у самих “канониров”, и по разнице мячей выиграть чемпионат. Само собой, “канониров” это не устраивает.

До игры с “Ливерпулем” команда Микеля Артеты выиграла в АПЛ семь матчей подряд. “Энфилд” – это особенное испытание, и не проигрыш тоже можно воспринимать как позитивный результат. “Арсенал” не раз уже в этом сезоне демонстрировал свое умение справляться с разными трудностями и вызовами. Ничья против “Ливерпуля” остается позади.

Артета говорит, что матч против “Вест Хэма” будет “очень сложным”. “Это будет борьба, Дэвид Мойес будет хорошо готовым к матчу, я его хорошо знаю”.

Форвард Эдди Нкетиа вернулся к тренировкам и сможет сыграть против “Вест Хэма”. Однако по-прежнему травмирован центрбек Салиба, Эльнени и Томиясу в этом сезоне уже не сыграют.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Вест Хэм” выиграл всего два из 29 последних матчей Премьер-лиги с “Арсеналом” (пять ничьих, 22 поражения). В последний раз “хаммерс” побеждали “канониров” в январе 2019 года.
  • “Арсенал” выиграл восемь матчей АПЛ у “Вест Хэма”, в которых пропускал первым.
  • Артета не проиграл еще ни одного матча “Вест Хэму” в Премьер-лиги в качестве главного тренера “Арсенала” (пять побед, ничья).
  • Дэвид Мойес в последний раз побеждал “Арсенал” в ноябре 2013 года, когда возглавлял “Манчестер Юнайтед”.
  • “Вест Хэм” проиграл только один из семи последних домашних матчей во всех турнирах.
  • “Арсенал” лучшая команда чемпионата по количеству побед на выезде (11), очков на выезде (35), забитых голов и пропущенных голов на выезде (35:11).

Последние пять матчей Вест Хэма и Арсенала

Вест Хэм

  • 13.04 “Гент” 1:1 (Лига конференций)
  • 08.04 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
  • 05.04 “Ньюкасл” 1:5 (АПЛ)
  • 02.04 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)
  • 16.03 “Ларнака” 4:0 (Лига конференций)

Арсенал

  • 09.04 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
  • 01.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)
  • 19.03 “Кристал Пэлас” 4:1 (АПЛ)
  • 16.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)
  • 12.02 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 30 23 4 3 72-29 +43 73
2 "Манчестер Сити" 30 22 4 4 78-28 +50 70
3 "Ньюкасл" 30 15 11 4 48-24 +24 56
4 "Манчестер Юнайтед" 29 17 5 7 44-37 +7 56
5 "Тоттенхэм" 31 16 5 10 57-45 +12 53
6 "Астон Вилла" 31 15 5 11 44-40 +4 50
7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 14 7 8 54-37 +17 49
8 "Ливерпуль" 29 12 8 9 50-35 +15 44
9 "Брентфорд" 31 10 13 8 47-42 +5 43
10 "Фулхэм" 30 12 6 12 42-41 +1 42
11 "Челси" 31 10 9 12 30-33 -3 39
12 "Кристал Пэлас" 31 9 9 13 31-40 -9 36
13 "Вулверхэмптон" 31 9 7 15 26-42 -16 34
14 "Борнмут" 31 9 6 16 31-59 -28 33
15 "Вест Хэм Юнайтед" 29 8 6 15 27-39 -12 30
16 "Лидс Юнайтед" 30 7 8 15 39-54 -15 29
17 "Эвертон" 31 6 9 16 24-46 -22 27
18 "Ноттингем Форест" 30 6 9 15 24-54 -30 27
19 "Лестер Сити" 31 7 4 20 41-55 -14 25
20 "Саутгемптон" 31 6 5 20 24-53 -29 23

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Личные встречи

“Арсенал” выиграл шесть из семи последних матчей у “Вест Хэма”, в том числе и поединок первого круга, когда на гол Бенрахма с пенальти “канониры” ответили мячами Сака, Мартинелли и Нкетиа. Общая статистика АПЛ – 35 побед “Арсенала”, десять ничьих, восемь побед “Вест Хэма”.

Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Зума, Огбонна – Цоуфал, Пакета, Райс, Соучек, Эмерсон – Боуэн, Антонио

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака

Ставки и Коэффициенты на матч Вест Хэм – Арсенал

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6.50
4.40
1.55
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Прогноз на матч Вест Хэм – Арсенал от UA-Football

“Вест Хэм” постарается свести количество событий в матче к минимуму, но для “Арсенала” это не будет проблемой. “Канонирам” достаточно будет одной ошибки или случайности, чтобы забить гол. Команда Микеля Артеты действует очень эффективно, что не скажешь о “Вест Хэме”. История встреч также говорит в пользу лидера АПЛ. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Микель Артета АПЛ ставки Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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