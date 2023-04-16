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Вест Хэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.2023
Микель Артета надеется, что команда его бывшего тренера не будет преградой для Арсенала
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 31-й тур
16 апреля 2023. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 16:00 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” выиграл все пять гостевых дерби Лондона в нынешнем сезоне с общим счетом 11:0 и намерены продлить свою прекрасную серию в поединке с “Вест Хэмом”.
Новости Вест Хэма
“Вест Хэм” выиграл два из трех последних матчей Премьер-лиги, что позволило команде Дэвида Мойеса немного оттолкнуться от зоны вылета. “Хаммерс” не считаются явным претендентом на вылет, хотя отрыв от третьего с конца “Ноттингем Форест” составляет три очка. Но с учетом, что якорем на дно отправляются “Саутгемптон” и “Лестер”, шансы “хаммерс” на спасение действительно не так уж малы.
Не скажешь, что по игре “Вест Хэм” заслуживает остаться. В победных поединках с “Фулхэмом” (1:0) и “Саутгемптоном” (1:0) команда Дэвида Мойеса больше боролась, чем играла, и за счет этого побеждала соперника. Когда против “Вест Хэма” играл действительно сильный соперник, матч предсказуемо закончился поражением (“Ньюкасл” 1:5). Не был шотландский менеджер доволен игрой своей команды и в четвертьфинале Лиги конференций, признав, что “Гент” сыграл явно лучше (удары 20-4, итоговый счет 1:1).
Мойес понимает чувства болельщиков, которые в последних двух сезонах (шестое и седьмое место в АПЛ) привыкли к красивым победам и стабильным результатам. Ожидания были совсем другими. Но команда лучше сейчас играть не станет, так что недовольство показывать нет смысла.
Все игроки “Вест Хэма” готовы к матчу с “Арсеналом”, за исключением итальянского форварда Джанлуки Скамакки.
Новости Арсенала
В отличие от “Вест Хэма”, “Арсенал” не отвлекается на еврокубки. Прошла неделя после игры с “Ливерпулем” (2:2), Артета и его помощники могли вдоволь проанализировать этот поединок, и понять, почему команда не справились с давлением соперника, и в итоге едва не проиграла, хотя вела в счете 2:0 до 42-й минуты.
Ничья с “Ливерпулем” может оказать решающее влияние на чемпионскую борьбу. Теперь “Манчестер Сити”, конкуренту “Арсенала”, достаточно будет выиграть все оставшиеся матчи, в том числе и у самих “канониров”, и по разнице мячей выиграть чемпионат. Само собой, “канониров” это не устраивает.
До игры с “Ливерпулем” команда Микеля Артеты выиграла в АПЛ семь матчей подряд. “Энфилд” – это особенное испытание, и не проигрыш тоже можно воспринимать как позитивный результат. “Арсенал” не раз уже в этом сезоне демонстрировал свое умение справляться с разными трудностями и вызовами. Ничья против “Ливерпуля” остается позади.
Артета говорит, что матч против “Вест Хэма” будет “очень сложным”. “Это будет борьба, Дэвид Мойес будет хорошо готовым к матчу, я его хорошо знаю”.
Форвард Эдди Нкетиа вернулся к тренировкам и сможет сыграть против “Вест Хэма”. Однако по-прежнему травмирован центрбек Салиба, Эльнени и Томиясу в этом сезоне уже не сыграют.
Статистика команд, цифры и факты
- “Вест Хэм” выиграл всего два из 29 последних матчей Премьер-лиги с “Арсеналом” (пять ничьих, 22 поражения). В последний раз “хаммерс” побеждали “канониров” в январе 2019 года.
- “Арсенал” выиграл восемь матчей АПЛ у “Вест Хэма”, в которых пропускал первым.
- Артета не проиграл еще ни одного матча “Вест Хэму” в Премьер-лиги в качестве главного тренера “Арсенала” (пять побед, ничья).
- Дэвид Мойес в последний раз побеждал “Арсенал” в ноябре 2013 года, когда возглавлял “Манчестер Юнайтед”.
- “Вест Хэм” проиграл только один из семи последних домашних матчей во всех турнирах.
- “Арсенал” лучшая команда чемпионата по количеству побед на выезде (11), очков на выезде (35), забитых голов и пропущенных голов на выезде (35:11).
Последние пять матчей Вест Хэма и Арсенала
Вест Хэм
- 13.04 “Гент” 1:1 (Лига конференций)
- 08.04 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
- 05.04 “Ньюкасл” 1:5 (АПЛ)
- 02.04 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)
- 16.03 “Ларнака” 4:0 (Лига конференций)
Арсенал
- 09.04 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
- 01.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)
- 19.03 “Кристал Пэлас” 4:1 (АПЛ)
- 16.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)
- 12.02 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|30
|23
|4
|3
|72-29
|+43
|73
|2
|"Манчестер Сити"
|30
|22
|4
|4
|78-28
|+50
|70
|3
|"Ньюкасл"
|30
|15
|11
|4
|48-24
|+24
|56
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|29
|17
|5
|7
|44-37
|+7
|56
|5
|"Тоттенхэм"
|31
|16
|5
|10
|57-45
|+12
|53
|6
|"Астон Вилла"
|31
|15
|5
|11
|44-40
|+4
|50
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|14
|7
|8
|54-37
|+17
|49
|8
|"Ливерпуль"
|29
|12
|8
|9
|50-35
|+15
|44
|9
|"Брентфорд"
|31
|10
|13
|8
|47-42
|+5
|43
|10
|"Фулхэм"
|30
|12
|6
|12
|42-41
|+1
|42
|11
|"Челси"
|31
|10
|9
|12
|30-33
|-3
|39
|12
|"Кристал Пэлас"
|31
|9
|9
|13
|31-40
|-9
|36
|13
|"Вулверхэмптон"
|31
|9
|7
|15
|26-42
|-16
|34
|14
|"Борнмут"
|31
|9
|6
|16
|31-59
|-28
|33
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|8
|6
|15
|27-39
|-12
|30
|16
|"Лидс Юнайтед"
|30
|7
|8
|15
|39-54
|-15
|29
|17
|"Эвертон"
|31
|6
|9
|16
|24-46
|-22
|27
|18
|"Ноттингем Форест"
|30
|6
|9
|15
|24-54
|-30
|27
|19
|"Лестер Сити"
|31
|7
|4
|20
|41-55
|-14
|25
|20
|"Саутгемптон"
|31
|6
|5
|20
|24-53
|-29
|23
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Личные встречи
“Арсенал” выиграл шесть из семи последних матчей у “Вест Хэма”, в том числе и поединок первого круга, когда на гол Бенрахма с пенальти “канониры” ответили мячами Сака, Мартинелли и Нкетиа. Общая статистика АПЛ – 35 побед “Арсенала”, десять ничьих, восемь побед “Вест Хэма”.
Ориентировочные составы
“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Зума, Огбонна – Цоуфал, Пакета, Райс, Соучек, Эмерсон – Боуэн, Антонио
“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака
Ставки и Коэффициенты на матч Вест Хэм – Арсенал
Прогноз на матч Вест Хэм – Арсенал от UA-Football
“Вест Хэм” постарается свести количество событий в матче к минимуму, но для “Арсенала” это не будет проблемой. “Канонирам” достаточно будет одной ошибки или случайности, чтобы забить гол. Команда Микеля Артеты действует очень эффективно, что не скажешь о “Вест Хэме”. История встреч также говорит в пользу лидера АПЛ. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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