Вест Хэм - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.2023

Чемпионат Англии, 31-й тур

16 апреля 2023. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 16:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” выиграл все пять гостевых дерби Лондона в нынешнем сезоне с общим счетом 11:0 и намерены продлить свою прекрасную серию в поединке с “Вест Хэмом”.

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Новости Вест Хэма

“Вест Хэм” выиграл два из трех последних матчей Премьер-лиги, что позволило команде Дэвида Мойеса немного оттолкнуться от зоны вылета. “Хаммерс” не считаются явным претендентом на вылет, хотя отрыв от третьего с конца “Ноттингем Форест” составляет три очка. Но с учетом, что якорем на дно отправляются “Саутгемптон” и “Лестер”, шансы “хаммерс” на спасение действительно не так уж малы.

Не скажешь, что по игре “Вест Хэм” заслуживает остаться. В победных поединках с “Фулхэмом” (1:0) и “Саутгемптоном” (1:0) команда Дэвида Мойеса больше боролась, чем играла, и за счет этого побеждала соперника. Когда против “Вест Хэма” играл действительно сильный соперник, матч предсказуемо закончился поражением (“Ньюкасл” 1:5). Не был шотландский менеджер доволен игрой своей команды и в четвертьфинале Лиги конференций, признав, что “Гент” сыграл явно лучше (удары 20-4, итоговый счет 1:1).

Мойес понимает чувства болельщиков, которые в последних двух сезонах (шестое и седьмое место в АПЛ) привыкли к красивым победам и стабильным результатам. Ожидания были совсем другими. Но команда лучше сейчас играть не станет, так что недовольство показывать нет смысла.

Все игроки “Вест Хэма” готовы к матчу с “Арсеналом”, за исключением итальянского форварда Джанлуки Скамакки.

Новости Арсенала

В отличие от “Вест Хэма”, “Арсенал” не отвлекается на еврокубки. Прошла неделя после игры с “Ливерпулем” (2:2), Артета и его помощники могли вдоволь проанализировать этот поединок, и понять, почему команда не справились с давлением соперника, и в итоге едва не проиграла, хотя вела в счете 2:0 до 42-й минуты.

Ничья с “Ливерпулем” может оказать решающее влияние на чемпионскую борьбу. Теперь “Манчестер Сити”, конкуренту “Арсенала”, достаточно будет выиграть все оставшиеся матчи, в том числе и у самих “канониров”, и по разнице мячей выиграть чемпионат. Само собой, “канониров” это не устраивает.

До игры с “Ливерпулем” команда Микеля Артеты выиграла в АПЛ семь матчей подряд. “Энфилд” – это особенное испытание, и не проигрыш тоже можно воспринимать как позитивный результат. “Арсенал” не раз уже в этом сезоне демонстрировал свое умение справляться с разными трудностями и вызовами. Ничья против “Ливерпуля” остается позади.

Артета говорит, что матч против “Вест Хэма” будет “очень сложным”. “Это будет борьба, Дэвид Мойес будет хорошо готовым к матчу, я его хорошо знаю”.

Форвард Эдди Нкетиа вернулся к тренировкам и сможет сыграть против “Вест Хэма”. Однако по-прежнему травмирован центрбек Салиба, Эльнени и Томиясу в этом сезоне уже не сыграют.

Статистика команд, цифры и факты

“Вест Хэм” выиграл всего два из 29 последних матчей Премьер-лиги с “Арсеналом” (пять ничьих, 22 поражения). В последний раз “хаммерс” побеждали “канониров” в январе 2019 года.

“Арсенал” выиграл восемь матчей АПЛ у “Вест Хэма”, в которых пропускал первым.

Артета не проиграл еще ни одного матча “Вест Хэму” в Премьер-лиги в качестве главного тренера “Арсенала” (пять побед, ничья).

Дэвид Мойес в последний раз побеждал “Арсенал” в ноябре 2013 года, когда возглавлял “Манчестер Юнайтед”.

“Вест Хэм” проиграл только один из семи последних домашних матчей во всех турнирах.

“Арсенал” лучшая команда чемпионата по количеству побед на выезде (11), очков на выезде (35), забитых голов и пропущенных голов на выезде (35:11).

Последние пять матчей Вест Хэма и Арсенала

Вест Хэм

13.04 “Гент” 1:1 (Лига конференций)

08.04 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)

05.04 “Ньюкасл” 1:5 (АПЛ)

02.04 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)

16.03 “Ларнака” 4:0 (Лига конференций)

Арсенал

09.04 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

01.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)

19.03 “Кристал Пэлас” 4:1 (АПЛ)

16.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)

12.02 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 30 23 4 3 72-29 +43 73 2 "Манчестер Сити" 30 22 4 4 78-28 +50 70 3 "Ньюкасл" 30 15 11 4 48-24 +24 56 4 "Манчестер Юнайтед" 29 17 5 7 44-37 +7 56 5 "Тоттенхэм" 31 16 5 10 57-45 +12 53 6 "Астон Вилла" 31 15 5 11 44-40 +4 50 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 14 7 8 54-37 +17 49 8 "Ливерпуль" 29 12 8 9 50-35 +15 44 9 "Брентфорд" 31 10 13 8 47-42 +5 43 10 "Фулхэм" 30 12 6 12 42-41 +1 42 11 "Челси" 31 10 9 12 30-33 -3 39 12 "Кристал Пэлас" 31 9 9 13 31-40 -9 36 13 "Вулверхэмптон" 31 9 7 15 26-42 -16 34 14 "Борнмут" 31 9 6 16 31-59 -28 33 15 "Вест Хэм Юнайтед" 29 8 6 15 27-39 -12 30 16 "Лидс Юнайтед" 30 7 8 15 39-54 -15 29 17 "Эвертон" 31 6 9 16 24-46 -22 27 18 "Ноттингем Форест" 30 6 9 15 24-54 -30 27 19 "Лестер Сити" 31 7 4 20 41-55 -14 25 20 "Саутгемптон" 31 6 5 20 24-53 -29 23

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Личные встречи

“Арсенал” выиграл шесть из семи последних матчей у “Вест Хэма”, в том числе и поединок первого круга, когда на гол Бенрахма с пенальти “канониры” ответили мячами Сака, Мартинелли и Нкетиа. Общая статистика АПЛ – 35 побед “Арсенала”, десять ничьих, восемь побед “Вест Хэма”.

Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Зума, Огбонна – Цоуфал, Пакета, Райс, Соучек, Эмерсон – Боуэн, Антонио

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака

Ставки и Коэффициенты на матч Вест Хэм – Арсенал

Прогноз на матч Вест Хэм – Арсенал от UA-Football

“Вест Хэм” постарается свести количество событий в матче к минимуму, но для “Арсенала” это не будет проблемой. “Канонирам” достаточно будет одной ошибки или случайности, чтобы забить гол. Команда Микеля Артеты действует очень эффективно, что не скажешь о “Вест Хэме”. История встреч также говорит в пользу лидера АПЛ. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.