Ноттингем – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.2023

Английская Премьер-лига, 31-й тур

16 апреля, 18:30. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Ноттінгем - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Конструктор "Ноттингем" провожает бороться за выживание. "Манчестер Юнайтед" в игре за бронзовые медали и зону ЛЧ в целом. Впереди завершающий этап чемпионата, который решит все. Каждая из команд подходит к сегодняшнему матчу с собственными потребностями.

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Новости Ноттингема

"Лесники" давненько не одерживали верх над соперником. Последняя их победа датируется 5 февраля – тогда, в матче против “Лидса”, все решил гол 21-летнего Джонсона. После поединка с “павлинами” “Ноттингем” набрал всего три очка в девяти матчах. И только дома "лесники" завершали встречи с ничейными результатами. Все матчи в гостях проиграли.

В настоящее время подопечные Купера находятся на 18-м месте АПЛ – в зоне вылета. Ситуация на дне турнирной таблицы достаточно плотная, поэтому любое набранное очко может изменить ситуацию. У "лесников" такое же количество зачетных пунктов в активе, как у 17-го "Эвертона", и всего на два балла меньше, чем у 16 "Лидса". Еще ничего не решено, но пора брать очки. Тем более, дома "Ноттингем" это умеет делать, ведь занимает 13 место в АПЛ именно по матчам на собственном стадионе.

Кадры хозяев

Лазарет у "лесников" ого-го. Там находятся сразу 11 игроков. Бьянконе, Боли, Вуд, Куяте, Ниакате, Ричардс и арендованный у МЮ голкипер Хендерсон точно не сыграют. Лоди, Скарпа, Йейтс и Орье под вопросом. Они уже более или менее тренируются, но могут быть полностью не готовы к матчу.

Новости Манчестер Юнайтед

В прошлый четверг "манкунианцы" не удержали победу над "Севильей". Они неплохо контролировали почти всю игру, но ее финальную часть просто провалили. Андалусийцы, а особенно в сакральной для них Лиге Европы, такое не прощают. До этого подопечные Тен Хага дважды подряд победили в АПЛ. Казалось бы, что после трех подряд неудач в чемпионате (одно очко в трех матчах), МЮ наконец-то вернулось на свой путь.

Пока ситуация в АПЛ не критична (если не обращать внимания на лазарет). "Ньюкасл" вчера проиграл, "Тоттенхэм" – тоже. Любое набранное очко вернет "манкунианцев" на третье место, где в последние несколько туров осели "сороки". Впереди еще девять игр и нужно максимально сконцентрироваться на получении путевки в ЛЧ. Но есть одно "но".

Кадры гостей

Потери у "манкунианцев" достаточно большие. В матче против "Севильи" травмировались основные защитники Мартинес и Варан. Практически до конца сезона нужно будет играть с Магуайром в обороне. Кроме этого, до сих пор полностью не восстановились Шоу и Рашфорд. Также в лазарете Гарначо, Мактоминей, Ван де Бек и резервный голкипер Хитон. Благо для тен Хага Каземиро отбыл четыре поединка дисквалификации и наконец вернется играть в АПЛ.

Последние пять матчей Ноттингема и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

08.04. Астон Вилла – Ноттингем 2:0 (АПЛ)

04.04. Лидс – Ноттингем 2:1 (АПЛ)

01.04. Ноттингем – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

17.03. Ноттингем – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)

11.03. Тоттенхэм – Ноттингем 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч хозяев

13.04. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)

08.04. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

05.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

02.04. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

19.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1 (Кубок Англии)

Личные встречи между командами

До этого сезона коллективы играли в далеком 1999-м году. Однако в текущем розыгрыше турниров "Ноттингем" и "Манчестер Юнайтед" уже трижды встречались: однажды в АПЛ и дважды в Кубке лиги. Во всех матчах была зафиксирована сухая победа МЮ с общим счетом 8:0 (3:0, 3:0, 2:0).

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 30 23 4 3 72 - 29 73 2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78 - 28 70 3 Ньюкасл 30 15 11 4 48 - 24 56 4 Манчестер Юнайтед 29 17 5 7 44 - 37 56 5 Тоттенхэм 31 16 5 10 57 - 45 53 6 Астон Вилла 31 15 5 11 44 - 40 50 7 Брайтон энд Хоув Альбион 29 14 7 8 54 - 37 49 8 Ливерпуль 29 12 8 9 50 - 35 44 9 Брентфорд 31 10 13 8 47 - 42 43 10 Фулхэм 30 12 6 12 42 - 41 42 11 Челси 31 10 9 12 30 - 33 39 12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31 - 40 36 13 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26 - 42 34 14 Борнмут 31 9 6 16 31 - 59 33 15 Вест Хэм Юнайтед 29 8 6 15 27 - 39 30 16 Лидс Юнайтед 30 7 8 15 39 - 54 29 17 Эвертон 31 6 9 16 24 - 46 27 18 Ноттингем Форест 30 6 9 15 24 - 54 27 19 Лестер Сити 31 7 4 20 41 - 55 25 20 Саутгемптон 31 6 5 20 24 - 53 23

Цифры и факты

На выезде “Манчестер Юнайтед” играет в этом сезоне АПЛ неярко. Из возможных 42 очков он заработал всего 20, а также пропустил 78% всех своих голов.

За последние три домашних матча против МЮ "Ноттингем" трижды проиграл, пропустив всего 15 голов. В последний раз "лесники" побеждали "манкунианцев" на собственном поле еще в 1992 году.

Лучший бомбардир хозяев Джонсон имеет восемь голов в чемпионате, у Рашфорда – 15.

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Ноттингем – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Да, у "манкунианцев" потери есть, и они велики. Но и "лесники" также имеют незаостренный топор. Даже с ослабленной защитой гостей “Ноттингему” трудно будет забить хоть гол. А “манкунианцы” это должны делать даже для той же уверенности перед “Севильей”. Прогноз: Победа МЮ.