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Ноттингем – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.04.2023
Команды, у которых большие кадровые проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31-й тур
16 апреля, 18:30. "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Конструктор "Ноттингем" провожает бороться за выживание. "Манчестер Юнайтед" в игре за бронзовые медали и зону ЛЧ в целом. Впереди завершающий этап чемпионата, который решит все. Каждая из команд подходит к сегодняшнему матчу с собственными потребностями.
Новости Ноттингема
"Лесники" давненько не одерживали верх над соперником. Последняя их победа датируется 5 февраля – тогда, в матче против “Лидса”, все решил гол 21-летнего Джонсона. После поединка с “павлинами” “Ноттингем” набрал всего три очка в девяти матчах. И только дома "лесники" завершали встречи с ничейными результатами. Все матчи в гостях проиграли.
В настоящее время подопечные Купера находятся на 18-м месте АПЛ – в зоне вылета. Ситуация на дне турнирной таблицы достаточно плотная, поэтому любое набранное очко может изменить ситуацию. У "лесников" такое же количество зачетных пунктов в активе, как у 17-го "Эвертона", и всего на два балла меньше, чем у 16 "Лидса". Еще ничего не решено, но пора брать очки. Тем более, дома "Ноттингем" это умеет делать, ведь занимает 13 место в АПЛ именно по матчам на собственном стадионе.
Кадры хозяев
Лазарет у "лесников" ого-го. Там находятся сразу 11 игроков. Бьянконе, Боли, Вуд, Куяте, Ниакате, Ричардс и арендованный у МЮ голкипер Хендерсон точно не сыграют. Лоди, Скарпа, Йейтс и Орье под вопросом. Они уже более или менее тренируются, но могут быть полностью не готовы к матчу.
Новости Манчестер Юнайтед
В прошлый четверг "манкунианцы" не удержали победу над "Севильей". Они неплохо контролировали почти всю игру, но ее финальную часть просто провалили. Андалусийцы, а особенно в сакральной для них Лиге Европы, такое не прощают. До этого подопечные Тен Хага дважды подряд победили в АПЛ. Казалось бы, что после трех подряд неудач в чемпионате (одно очко в трех матчах), МЮ наконец-то вернулось на свой путь.
Пока ситуация в АПЛ не критична (если не обращать внимания на лазарет). "Ньюкасл" вчера проиграл, "Тоттенхэм" – тоже. Любое набранное очко вернет "манкунианцев" на третье место, где в последние несколько туров осели "сороки". Впереди еще девять игр и нужно максимально сконцентрироваться на получении путевки в ЛЧ. Но есть одно "но".
Кадры гостей
Потери у "манкунианцев" достаточно большие. В матче против "Севильи" травмировались основные защитники Мартинес и Варан. Практически до конца сезона нужно будет играть с Магуайром в обороне. Кроме этого, до сих пор полностью не восстановились Шоу и Рашфорд. Также в лазарете Гарначо, Мактоминей, Ван де Бек и резервный голкипер Хитон. Благо для тен Хага Каземиро отбыл четыре поединка дисквалификации и наконец вернется играть в АПЛ.
Последние пять матчей Ноттингема и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 08.04. Астон Вилла – Ноттингем 2:0 (АПЛ)
- 04.04. Лидс – Ноттингем 2:1 (АПЛ)
- 01.04. Ноттингем – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)
- 17.03. Ноттингем – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)
- 11.03. Тоттенхэм – Ноттингем 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч хозяев
- 13.04. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)
- 08.04. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)
- 05.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
- 02.04. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 19.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1 (Кубок Англии)
Личные встречи между командами
До этого сезона коллективы играли в далеком 1999-м году. Однако в текущем розыгрыше турниров "Ноттингем" и "Манчестер Юнайтед" уже трижды встречались: однажды в АПЛ и дважды в Кубке лиги. Во всех матчах была зафиксирована сухая победа МЮ с общим счетом 8:0 (3:0, 3:0, 2:0).
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18
|Ноттингем Форест
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19
|Лестер Сити
|31
|7
|4
|20
|41 - 55
|25
|20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
Цифры и факты
- На выезде “Манчестер Юнайтед” играет в этом сезоне АПЛ неярко. Из возможных 42 очков он заработал всего 20, а также пропустил 78% всех своих голов.
- За последние три домашних матча против МЮ "Ноттингем" трижды проиграл, пропустив всего 15 голов. В последний раз "лесники" побеждали "манкунианцев" на собственном поле еще в 1992 году.
- Лучший бомбардир хозяев Джонсон имеет восемь голов в чемпионате, у Рашфорда – 15.
Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Ноттингем – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Да, у "манкунианцев" потери есть, и они велики. Но и "лесники" также имеют незаостренный топор. Даже с ослабленной защитой гостей “Ноттингему” трудно будет забить хоть гол. А “манкунианцы” это должны делать даже для той же уверенности перед “Севильей”. Прогноз: Победа МЮ.
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