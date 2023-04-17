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Лидс – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.04.23
Дерби кризисов разных сортов
Фото: liverpoolfc.com
Английская Премьер-лига, 31-й тур
17 апреля, 22:00. "Элланд Роуд" (Лидс)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
У каждой из этих команд свое сражение. "Павичи" борются за выживание: они находятся вблизи самой зоны вылета. Мерсисайдцы сражаются сами с собой: в турнирной таблице им мало что уже светит, однако это не последний сезон – впереди еще много путей к вершинам. Пока у этих команд достаточно кризисное настоящее.
Новости Лидса
Недавно "павлины" покинули зону вылета. Особенно важны победы против прямых конкурентов на дне турнирной таблицы "Вулверхэмптона" (4:2) и "Ноттингема Форест" (2:1). Кроме этого была хорошая боевая ничья с достаточно мощным сейчас "Брайтоном" (2:2). Короче говоря, "Лидс" в последнее время взялся за голову. Однако пока команда все равно в двух очках от зоны вылета.
Параллельно были, конечно, и провалы. За последние три матча подопечные испанского наставника Грасии дважды разгромно проиграли. Если выездное поражение от “Арсенала” еще как-то можно объяснить (1:4), то домашние 1:5 против “Кристал Пэлас” павлинам хочется только забыть. И это еще нужно учитывать тот факт, что в этом матче именно "Лидс" открыл счет. Главное – это правильно психологически восстановиться, ведь от встречи со "стекольщиками" прошло чуть больше недели.
Кадры хозяев
Последние несколько матчей "павлины" провели без двух основных защитников: Тайлера Адамса и Макса Вобера. Весомые потери, однако австриец уже может сегодня и сыграть. Все решат тесты в день матча.
Новости Ливерпуля
7:0 против "Манчестера Юнайтед" – это практически единственная хорошая новость за последнее время. Следует отметить, что этот матч состоялся почти полтора месяца назад – 5 марта. С тех пор подопечные Клоппа трижды проиграли и дважды сыграли вничью. В том числе и вылетели из Лиги чемпионов от "Реала". Но были единичные проблески надежды.
К примеру, последний на данный момент матч в АПЛ. На минувших выходных "Ливерпуль" поделил очки с "Арсеналом". Учитывая, что "мерсисайдцы" по ходу матча уступали 0:2 на "Энфилде", то счет 2:2 можно было бы считать хорошим результатом. Однако это только если не углубляться в контекст. На самом деле, "Ливерпуль" должен был дожать "Арсенал" и победить. Только Рамсдейл со своими феноменальными сейвами был категорически против.
Кадры гостей
В прошлом матче на поле после тяжелой травмы вернулся Тьяго – он отыграл 30 минут во втором тайме. Лазарет "Ливерпуля" постепенно уменьшается, но есть еще тройка игроков. Однако вряд ли их можно назвать ключевыми: Байчетич, Кейта и 19-летний Рэмзи.
Последние пять матчей Лидса и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 09.04. Лидс – Кристал Пэлас 1:5 (АПЛ)
- 04.04. Лидс – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)
- 01.04. Арсенал – Лидс 4:1 (АПЛ)
- 18.03. Вулверхэмптон – Лидс 2:4 (АПЛ)
- 11.03. Лидс – Брайтон 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 09.04. Ливерпуль – Арсенал 2:2 (АПЛ)
- 04.04. Челси – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)
- 01.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 4:1 (АПЛ)
- 15.03. Реал – Ливерпуль 1:0 (ЛЧ)
- 11.03. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
29.10.22. Ливерпуль – Лидс 1:2 (АПЛ)
23.02.22. Ливерпуль – Лидс 6:0 (АПЛ)
12.09.21. Лидс – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
19.04.21. Лидс – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
12.09.20. Ливерпуль – Лидс 4:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74 - 31
|74
|2
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|16
|Лидс Юнайтед
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18
|Ноттингем Форест
|31
|6
|9
|16
|24 - 56
|27
|19
|Лестер Сити
|31
|7
|4
|20
|41 - 55
|25
|20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
Ставки и коэффициенты на матч Лидс – Ливерпуль
Прогноз матча Лидс – Ливерпуль
"Павлины" играют дома – это их главное преимущество. Особенно перед "мерсисайдцами", которые за последние восемь гостевых матчей выиграли только раз. В том числе проиграли "Вулверхэмптону" и "Борнмуту", которые на момент поединков были на дне турнирной таблицы. Оборона команды Клоппа уже не свята – сегодня ей будет тяжело. Но и атака гостей покажет свое. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,7).
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