Лидс – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.04.23

Английская Премьер-лига, 31-й тур

17 апреля, 22:00. "Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine

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У каждой из этих команд свое сражение. "Павичи" борются за выживание: они находятся вблизи самой зоны вылета. Мерсисайдцы сражаются сами с собой: в турнирной таблице им мало что уже светит, однако это не последний сезон – впереди еще много путей к вершинам. Пока у этих команд достаточно кризисное настоящее.

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Новости Лидса

Недавно "павлины" покинули зону вылета. Особенно важны победы против прямых конкурентов на дне турнирной таблицы "Вулверхэмптона" (4:2) и "Ноттингема Форест" (2:1). Кроме этого была хорошая боевая ничья с достаточно мощным сейчас "Брайтоном" (2:2). Короче говоря, "Лидс" в последнее время взялся за голову. Однако пока команда все равно в двух очках от зоны вылета.

Параллельно были, конечно, и провалы. За последние три матча подопечные испанского наставника Грасии дважды разгромно проиграли. Если выездное поражение от “Арсенала” еще как-то можно объяснить (1:4), то домашние 1:5 против “Кристал Пэлас” павлинам хочется только забыть. И это еще нужно учитывать тот факт, что в этом матче именно "Лидс" открыл счет. Главное – это правильно психологически восстановиться, ведь от встречи со "стекольщиками" прошло чуть больше недели.

Кадры хозяев

Последние несколько матчей "павлины" провели без двух основных защитников: Тайлера Адамса и Макса Вобера. Весомые потери, однако австриец уже может сегодня и сыграть. Все решат тесты в день матча.

Новости Ливерпуля

7:0 против "Манчестера Юнайтед" – это практически единственная хорошая новость за последнее время. Следует отметить, что этот матч состоялся почти полтора месяца назад – 5 марта. С тех пор подопечные Клоппа трижды проиграли и дважды сыграли вничью. В том числе и вылетели из Лиги чемпионов от "Реала". Но были единичные проблески надежды.

К примеру, последний на данный момент матч в АПЛ. На минувших выходных "Ливерпуль" поделил очки с "Арсеналом". Учитывая, что "мерсисайдцы" по ходу матча уступали 0:2 на "Энфилде", то счет 2:2 можно было бы считать хорошим результатом. Однако это только если не углубляться в контекст. На самом деле, "Ливерпуль" должен был дожать "Арсенал" и победить. Только Рамсдейл со своими феноменальными сейвами был категорически против.

Кадры гостей

В прошлом матче на поле после тяжелой травмы вернулся Тьяго – он отыграл 30 минут во втором тайме. Лазарет "Ливерпуля" постепенно уменьшается, но есть еще тройка игроков. Однако вряд ли их можно назвать ключевыми: Байчетич, Кейта и 19-летний Рэмзи.

Последние пять матчей Лидса и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

09.04. Лидс – Кристал Пэлас 1:5 (АПЛ)

04.04. Лидс – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)

01.04. Арсенал – Лидс 4:1 (АПЛ)

18.03. Вулверхэмптон – Лидс 2:4 (АПЛ)

11.03. Лидс – Брайтон 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.04. Ливерпуль – Арсенал 2:2 (АПЛ)

04.04. Челси – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)

01.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 4:1 (АПЛ)

15.03. Реал – Ливерпуль 1:0 (ЛЧ)

11.03. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

29.10.22. Ливерпуль – Лидс 1:2 (АПЛ)

23.02.22. Ливерпуль – Лидс 6:0 (АПЛ)

12.09.21. Лидс – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

19.04.21. Лидс – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

12.09.20. Ливерпуль – Лидс 4:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 31 23 5 3 74 - 31 74 2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78 - 28 70 3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46 - 37 59 4 Ньюкасл 30 15 11 4 48 - 24 56 5 Тоттенхэм 31 16 5 10 57 - 45 53 6 Астон Вилла 31 15 5 11 44 - 40 50 7 Брайтон энд Хоув Альбион 29 14 7 8 54 - 37 49 8 Ливерпуль 29 12 8 9 50 - 35 44 9 Брентфорд 31 10 13 8 47 - 42 43 10 Фулхэм 30 12 6 12 42 - 41 42 11 Челси 31 10 9 12 30 - 33 39 12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31 - 40 36 13 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26 - 42 34 14 Борнмут 31 9 6 16 31 - 59 33 15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29 - 41 31 16 Лидс Юнайтед 30 7 8 15 39 - 54 29 17 Эвертон 31 6 9 16 24 - 46 27 18 Ноттингем Форест 31 6 9 16 24 - 56 27 19 Лестер Сити 31 7 4 20 41 - 55 25 20 Саутгемптон 31 6 5 20 24 - 53 23

Ставки и коэффициенты на матч Лидс – Ливерпуль

Прогноз матча Лидс – Ливерпуль

"Павлины" играют дома – это их главное преимущество. Особенно перед "мерсисайдцами", которые за последние восемь гостевых матчей выиграли только раз. В том числе проиграли "Вулверхэмптону" и "Борнмуту", которые на момент поединков были на дне турнирной таблицы. Оборона команды Клоппа уже не свята – сегодня ей будет тяжело. Но и атака гостей покажет свое. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,7).