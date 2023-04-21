Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко: сыграет или нет? Арсенал – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.04.2023
Совершенно противоположные полюсы турнирной таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
21 апреля, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Лидер чемпионата Англии против последней команды. Да еще на поле идущего на первом месте. Можно уже ожидать разгрома, если не углубляться в контекст. "Святым", как и "канонирам" кровь из носа нужны очки. Если не выиграть, то испортить нервы подопечным Артеты, которые немного забуксовали, можно.
Новости Арсенала
Вечно живой совет Михаила Кополовца подошел бы "канонирам". В двух последних матчах они вели в счете два мяча, но в итоге теряли победу. Пора в церковь сходить – как раз впереди поединок против "святых". С "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" встречи начинались одинаково: со скорых голов "Арсенала". Давление "мерсисайдцев" было чрезвычайно большим, так что благодаря Рамсдейлу лондонцы именно сохранили одно очко. А вот против "Вест Хэма" при счете 2:1 был невероятный момент, но Сака не реализовал пенальти. Там потеряли два балла.
Отрыв от второго "Манчестер Сити" все еще составляет четыре очка. Однако у "горожан" есть еще матч в запасе, а кроме этого совсем скоро – в следующем туре – состоится очная встреча между прямыми конкурентами за титул. В то время как подопечные Гвардиолы набрали ход и только недавно в матче против “Баварии” прервали серию из 10 побед подряд, “Арсенал” тормозит. И это уже второй раз в этом сезоне.
Кадры хозяев
Предыдущий матч против "Вест Хэма" пропускали Александр Зинченко и Уильям Салиба. Француз точно не сыграет сегодня, а вот участие украинца еще под вопросом. Только в день матча тренерский штаб решит, готов ли Зинченко после травмы выйти из старта. Кроме Салиба точно не сыграют Томиясу и Эльнени.
Новости Саутгемптона
Вернулись к поражениям "святые". После победы над "Лестером" и двух ничьих против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" "Саутгемптон" трижды подряд проиграл. Сначала это было гостевое поражение от вышеупомянутого "Вест Хэма", а затем два домашних: против "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас". Все три поединка были очень тяжелыми. "Святые" часто ошибались и теряли контроль над игрой.
Сейчас "Саутгемптон" замыкает турнирную таблицу АПЛ. До спасительного 17 места не так уж много – четыре очка. Однако в следующих семи турах из прямых конкурентов за сохранение прописки в элите "святые" встретятся только против "Борнмута" и "Ноттингема". Остальные – команды, борющиеся за еврокубки. Краски все больше и больше сгущаются над “Саутгемптоном”.
Кадры гостей
Большой лазарет у "святых". Сегодня не смогут сыграть Оршич, Салису, Адамс и Ливраменто. Кроме них пропустит поединок Мейтленд-Найлс. Причина – классическая для футболиста, которого родной клуб отдал в аренду: "канониры" не включили в контракт пункт о разрешении играть против себя.
Последние пять матчей Арсенала и Саутгемптона
Последние пять встреч хозяев
- 16.04. Вест Хэм – Арсенал 2:2 (АПЛ)
- 09.04. Ливерпуль – Арсенал 2:2 (АПЛ)
- 01.04. Арсенал – Лидс 4:1 (АПЛ)
- 19.03. Арсенал – Кристал Пэлас 4:1 (АПЛ)
- 16.03. Арсенал – Спортинг 1:1 (3:5 в с. п.) (Лига Европы)
Последние пять встреч гостей
- 15.04. Саутгемптон – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)
- 08.04. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)
- 02.04. Вест Хэм – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
- 18.03. Саутгемптон – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)
- 15.03. Саутгемптон – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
23.10.22. Саутгемптон – Арсенал 1:1 (АПЛ)
16.04.22. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (АПЛ)
11.12.21. Арсенал – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)
26.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:3 (АПЛ)
23.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|31
|23
|5
|3
|74 - 31
|74
|2
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46 - 37
|59
|4
|Ньюкасл
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|5
|Тоттенхэм
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6
|Астон Вилла
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8
|Ливерпуль
|30
|13
|8
|9
|56 - 36
|47
|9
|Брентфорд
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10
|Фулхэм
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12
|Кристал Пэлас
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13
|Вулверхэмптон
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14
|Борнмут
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|8
|7
|15
|29 - 41
|31
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|8
|16
|40 - 60
|29
|17
|Эвертон
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18
|Ноттингем Форест
|31
|6
|9
|16
|24 - 56
|27
|19
|Лестер Сити
|31
|7
|4
|20
|41 - 55
|25
|20
|Саутгемптон
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Саутгемптон
Прогноз матча Арсенал – Саутгемптон от UA-Football
"Святые" для "канониров" в недавних встречах часто были камнем преткновения. Из последних шести матчей "Арсенал" победил только в трех. В том числе из последних трех домашних поединков против "святых" лондонцы дважды сыграли вничью. Однако текущая пропасть между командами очень велика. Даже если у "Арсенала" есть небольшой застой, то у "Саутгемптона" он в разы больше. Однако не столь велик, чтобы был тотальный разгром. Прогноз: Победа "Арсенала" 2:0.
Популярное сейчас
- Ювентусу вернули 15 очков до последующего судебного разбирательства. Клуб поднялся на 3-е место
- Нет денег на ремонт. На России думают о списании своего флагмана Северного флота
- Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Лидс – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.04.23
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО