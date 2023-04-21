Зинченко: сыграет или нет? Арсенал – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.04.2023

Английская Премьер-лига, 32-й тур

21 апреля, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Арсенал - Саутгемптон Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Лидер чемпионата Англии против последней команды. Да еще на поле идущего на первом месте. Можно уже ожидать разгрома, если не углубляться в контекст. "Святым", как и "канонирам" кровь из носа нужны очки. Если не выиграть, то испортить нервы подопечным Артеты, которые немного забуксовали, можно.

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Арсенала

Вечно живой совет Михаила Кополовца подошел бы "канонирам". В двух последних матчах они вели в счете два мяча, но в итоге теряли победу. Пора в церковь сходить – как раз впереди поединок против "святых". С "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" встречи начинались одинаково: со скорых голов "Арсенала". Давление "мерсисайдцев" было чрезвычайно большим, так что благодаря Рамсдейлу лондонцы именно сохранили одно очко. А вот против "Вест Хэма" при счете 2:1 был невероятный момент, но Сака не реализовал пенальти. Там потеряли два балла.

Отрыв от второго "Манчестер Сити" все еще составляет четыре очка. Однако у "горожан" есть еще матч в запасе, а кроме этого совсем скоро – в следующем туре – состоится очная встреча между прямыми конкурентами за титул. В то время как подопечные Гвардиолы набрали ход и только недавно в матче против “Баварии” прервали серию из 10 побед подряд, “Арсенал” тормозит. И это уже второй раз в этом сезоне.

Кадры хозяев

Предыдущий матч против "Вест Хэма" пропускали Александр Зинченко и Уильям Салиба. Француз точно не сыграет сегодня, а вот участие украинца еще под вопросом. Только в день матча тренерский штаб решит, готов ли Зинченко после травмы выйти из старта. Кроме Салиба точно не сыграют Томиясу и Эльнени.

Новости Саутгемптона

Вернулись к поражениям "святые". После победы над "Лестером" и двух ничьих против "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" "Саутгемптон" трижды подряд проиграл. Сначала это было гостевое поражение от вышеупомянутого "Вест Хэма", а затем два домашних: против "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас". Все три поединка были очень тяжелыми. "Святые" часто ошибались и теряли контроль над игрой.

Сейчас "Саутгемптон" замыкает турнирную таблицу АПЛ. До спасительного 17 места не так уж много – четыре очка. Однако в следующих семи турах из прямых конкурентов за сохранение прописки в элите "святые" встретятся только против "Борнмута" и "Ноттингема". Остальные – команды, борющиеся за еврокубки. Краски все больше и больше сгущаются над “Саутгемптоном”.

Кадры гостей

Большой лазарет у "святых". Сегодня не смогут сыграть Оршич, Салису, Адамс и Ливраменто. Кроме них пропустит поединок Мейтленд-Найлс. Причина – классическая для футболиста, которого родной клуб отдал в аренду: "канониры" не включили в контракт пункт о разрешении играть против себя.

Последние пять матчей Арсенала и Саутгемптона

Последние пять встреч хозяев

16.04. Вест Хэм – Арсенал 2:2 (АПЛ)

09.04. Ливерпуль – Арсенал 2:2 (АПЛ)

01.04. Арсенал – Лидс 4:1 (АПЛ)

19.03. Арсенал – Кристал Пэлас 4:1 (АПЛ)

16.03. Арсенал – Спортинг 1:1 (3:5 в с. п.) (Лига Европы)

Последние пять встреч гостей

15.04. Саутгемптон – Кристал Пэлас 0:2 (АПЛ)

08.04. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)

02.04. Вест Хэм – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

18.03. Саутгемптон – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

15.03. Саутгемптон – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

23.10.22. Саутгемптон – Арсенал 1:1 (АПЛ)

16.04.22. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (АПЛ)

11.12.21. Арсенал – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)

26.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:3 (АПЛ)

23.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 31 23 5 3 74 - 31 74 2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78 - 28 70 3 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46 - 37 59 4 Ньюкасл 30 15 11 4 48 - 24 56 5 Тоттенхэм 31 16 5 10 57 - 45 53 6 Астон Вилла 31 15 5 11 44 - 40 50 7 Брайтон энд Хоув Альбион 29 14 7 8 54 - 37 49 8 Ливерпуль 30 13 8 9 56 - 36 47 9 Брентфорд 31 10 13 8 47 - 42 43 10 Фулхэм 30 12 6 12 42 - 41 42 11 Челси 31 10 9 12 30 - 33 39 12 Кристал Пэлас 31 9 9 13 31 - 40 36 13 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26 - 42 34 14 Борнмут 31 9 6 16 31 - 59 33 15 Вест Хэм Юнайтед 30 8 7 15 29 - 41 31 16 Лидс Юнайтед 31 7 8 16 40 - 60 29 17 Эвертон 31 6 9 16 24 - 46 27 18 Ноттингем Форест 31 6 9 16 24 - 56 27 19 Лестер Сити 31 7 4 20 41 - 55 25 20 Саутгемптон 31 6 5 20 24 - 53 23

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Саутгемптон

Прогноз матча Арсенал – Саутгемптон от UA-Football

"Святые" для "канониров" в недавних встречах часто были камнем преткновения. Из последних шести матчей "Арсенал" победил только в трех. В том числе из последних трех домашних поединков против "святых" лондонцы дважды сыграли вничью. Однако текущая пропасть между командами очень велика. Даже если у "Арсенала" есть небольшой застой, то у "Саутгемптона" он в разы больше. Однако не столь велик, чтобы был тотальный разгром. Прогноз: Победа "Арсенала" 2:0.